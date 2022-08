Wealthy Khloe Kardashian and Reese Witherspoon got millions in PPP loans they didn’t pay back

De bedrijven van megarijke beroemdheden, waaronder miljardairs Kanye West en Jay-Z, ontvingen miljoenen aan pps-leningen van de overheid – en in vrijwel alle gevallen zijn de A-listers vrijgelaten omdat ze het volledige bedrag hebben terugbetaald.

Voor het eerst kan DailyMail.com de exacte bedragen onthullen die deze rijke bedrijven hebben gekregen via het Payment Protection Program, dat is opgezet voor wanhopige bedrijven die zijn getroffen door de Covid-pandemie.

In alle gevallen op twee na die we onderzochten, werd het bedrijf ‘vergeven’, ondanks het feit dat de stereigenaren multimiljonairs waren. De status van de anderen is niet bekend.

Het leningprogramma kostte de Amerikaanse belastingbetaler $ 953 miljard, waarbij de Universiteit van Texas schatte dat 15 procent van de PPP-claims – ongeveer $ 76 miljard – frauduleus was.

Er werd beweerd dat na de eerste ronde van pps-leningen tot 90 procent van de eigenaren van etnische minderheden er niet in slaagde de lening te krijgen en aan het einde van een lijn waren, volgens een onderzoek van Associated Press, waaruit bleek dat een onevenredig bedrag van blanke mensen in rijke gebieden die worden goedgekeurd voor een lening.

Maar beroemdheden en hun bedrijven hadden geen problemen.

Yeezy LLC van Kanye West, gevestigd in La Palma, Californië, leende $ 2.363.585, en $ 1.772.689 werd besteed aan de loonlijst voor 106 medewerkers

Jay-Z is verbonden aan twee bedrijven die twee jaar geleden een lening hebben gekregen. Malibu Entertainment is gekoppeld aan zijn streamingplatform Tidal en nam $ 2.106.398 om 95 banen veilig te stellen en mocht het volledige bedrag niet terugbetalen

DailyMail.com kan nu de exacte bedragen onthullen die deze miljonairs – en sommige miljardairs – via het overheidsprogramma hebben opgenomen

Het denimmerk Good American LLC van Khloe Kardashian had op 14 april 2020 een lening van $ 1.245.405 goedgekeurd, voornamelijk voor de loonlijst van 57 werknemers. Het volledige bedrag, plus rente, is kwijtgescholden

ProPublicadie het bedrag en de status van elke federale lening heeft gepubliceerd, stelt dat de leningstatus van Yeezy ‘niet bekendgemaakt’ is.

De winst van Yeezy’s Adidas-sneakerlijn steeg tijdens de pandemie van $ 1,3 miljard in 2020 tot $ 1,7 miljard in 2021, een stijging van 31 procent.

Kanye West heeft zelf een vermogen van ongeveer $ 2 miljard.

Een dochteronderneming, Yeezy Schloss LLC, leende $ 15.625 voor één werknemer en kreeg alles behalve $ 147 vergeven.

Een lening wordt kwijtgescholden, inclusief de één procent rente, via een ingewikkelde berekening op basis van het bedrag, hoeveel medewerkers er zijn aangehouden tijdens de coronacrisis en op welke uren/lonen vergeleken werden met pre-covid.

Kanye’s eenmalige schoonzus Khloe Kardashian’s denimmerk Good American LLC had op 14 april 2020 een lening van $ 1.245.405 goedgekeurd, voornamelijk voor de loonlijst van 57 werknemers.

Het volledige bedrag, plus rente, werd kwijtgescholden.

Het vermogen van Khloe is naar verluidt $ 60 miljoen.

Het bedrijf zou $ 12,7 miljoen waard zijn en $ 1 miljoen omzet hebben behaald op de eerste werkdag in 2016.

Jay-Z is verbonden aan twee bedrijven die twee jaar geleden een lening hebben gekregen.

Zijn champagnemerk Armand De Brignac Holdings – waar hij een belang van 50 procent heeft – leende $ 293.119 voor de loonlijst, die volledig werd uitbetaald. Er wordt niet vermeld of de lening is terugbetaald.

Het kabelnetwerk van Sean Combs, Revolt Media en TV LLC, nam $ 1.929.252 voor 134 banen, wat werd vergeven.

De twee rappers behoren tot de best betaalde beroemdheden ter wereld, met Jay-Z ter waarde van $ 1,3 miljard, terwijl Combs, ook bekend als Puff Daddy of Diddy, net achterblijft met een nettowaarde van $ 900 miljoen.

Het bedrijf van Tom Brady, TB12 Inc, kreeg 960.855 dollar om 80 banen veilig te stellen. Het volledige bedrag, plus rente van bijna $ 12.000, is volledig kwijtgescholden. Brady richtte het bedrijf samen met bodycoach Alex Guerrero . op

Het kledingbedrijf van Reese Witherspoon, Draper James LLC, kreeg in de eerste PPP-ronde $ 975.472 voor salaris en huur, en liet de lening tenietdoen

NFL-legende Tom Brady wordt de allereerste miljardair van de game wanneer hij uiteindelijk met pensioen gaat en een deel van zijn inkomen afkomstig is van de welzijnssite TB12, gebaseerd op het Tom Brady-dieet, dat hij samen met bodycoach Alex Guerrero oprichtte.

Het bedrijf, TB12 Inc, kreeg 960.855 dollar om 80 banen veilig te stellen. Het volledige bedrag, plus rente van bijna $ 12.000, is volledig kwijtgescholden.

Jeff Koons is de rijkste artiest van Amerika, maar zijn bedrijf Jeff Koons LLC vroeg nog steeds $ 1.091.200 aan om 53 banen te behouden, wat volledig werd vergeven.

Het kledingbedrijf van Reese Witherspoon, Draper James LLC, kreeg in de eerste PPP-ronde $ 975.472 voor salaris en huur, en de lening werd weggevaagd.

Green Day Inc en Green Day Touring Inc zijn erin geslaagd met drie leningen samen, ter waarde van $ 452.302 voor 39 banen, waarbij alles werd kwijtgescholden, afgezien van $ 66.000

Sommige rockbands slaagden erin hun firma’s door de overheid te redden, omdat de muziekscene moest sluiten.

Pearl Jam Touring Inc kreeg zijn lening van $ 629.335 kwijtgescholden na het redden van 28 banen.

Green Day Inc en Green Day Touring Inc zijn erin geslaagd met drie leningen samen, ter waarde van $ 452.302 voor 39 banen, waarbij alles bijna is kwijtgescholden, minus $ 66.000.

Ook de filmindustrie werd zwaar getroffen door lockdowns. De legendarische regisseur Francis Ford Coppola Presents LLC werd goedgekeurd voor een lening van $ 7.147.038, die het loon van 469 arbeiders dekte en niet hoefde te worden terugbetaald.

Ook politieke figuren verzilverden het regeringsprogramma.

De familie van Jared Kushner kreeg drie pps-leningen voor hun verschillende bedrijven.

De krantenuitgever Observer Holdings, LLC van de familie Kushner werd goedgekeurd in de eerste ronde van leningen op 27 april 2020. Het bedrijf kreeg een lening van $ 800.407 voor loonadministratie, nutsvoorzieningen, huur en redde 41 banen.

De lening, inclusief rente, is volledig kwijtgescholden.

Het Kushner-familiehotelbedrijf Princeton Forrestal, LLC kreeg ook in april 2020 goedkeuring voor een lening van $ 1.569.977. Het geld ging naar de loonlijst, waardoor 196 banen werden bespaard. De lening, inclusief rente, is verrekend.

Esplanade Livingston, LLC, eigenaar van het land waarin het Westminster Hotel van de familie Kushner in New Jersey is gehuisvest, kreeg een lening van $ 630.735, waarmee 56 werknemers werden betaald. De hele lening werd kwijtgescholden.

Huisvoorzitter Nancy Pelosi’s echtgenoot Paul Pelosi heeft een aandeel van 8,1 procent in EDI Associates, een restaurantbedrijf dat twee pps-leningen heeft afgesloten, in totaal meer dan $ 1 miljoen. Beide leningen zijn volledig kwijtgescholden

Huisvoorzitter Nancy Pelosi’s echtgenoot Paul Pelosi heeft een aandeel van 8,1 procent in EDI Associates, een restaurantbedrijf dat twee pps-leningen heeft afgesloten.

EDI Associates, gevestigd in San Rafael, kreeg een lening van $ 711.708. De lening ging naar de salarissen van 52 medewerkers.

EDI Associates, dit keer gevestigd in Sonoma, Californië, vroeg in februari 2021 een lening aan en kreeg $ 996.392 toegekend.

In beide gevallen werden de leningen, inclusief rente, kwijtgescholden.

Eerder deze maand tekende president Joe Biden een wetsvoorstel dat het ministerie van Justitie meer tijd geeft om degenen die op frauduleuze wijze PPP-leningen hebben geïnd, te onderzoeken en te vervolgen.

In maart zwoer Biden: ‘We gaan achter de criminelen aan die miljarden aan noodgeld hebben gestolen dat bedoeld is voor kleine bedrijven en miljoenen Amerikanen.’