We salute you: Emotional officer breaks down as Armed Forces and police pay tribute to the Queen

Leden van het leger en de politie hebben de koningin persoonlijk hulde gebracht na haar dood op 96-jarige leeftijd.

Overal in het Verenigd Koninkrijk stromen huldebetuigingen binnen van militair personeel, waaronder de hoogste leden van het land van het leger, de marine, de RAF en de politie.

Als opperbevelhebber en zelf veteraan had de koningin een ‘diep persoonlijke relatie’ met de strijdkrachten, aldus militaire leiders.

Bedienend personeel en veteranen hebben haar persoonlijk en online hun respect betuigd sinds haar overlijden gisteravond om 6.30 uur werd aangekondigd door de koninklijke familie.

Buiten Balmoral, waar de koningin ziek werd en vervolgens stierf, groette een vrouw de overleden monarch nadat ze een eerbetoon aan haar had achtergelaten.

Ondertussen, bij de poorten van Buckingham Palace, waar het publiek hun respect betuigde, werd een politieagent zichtbaar overmand door emotie.

De chef van de defensiestaf zei dat de koningin ‘beter dan de meesten de lasten en de glorie van een leven in uniform begreep’, terwijl hij hulde bracht na haar dood.

Admiraal Sir Tony Radakin zei dat het servicepersoneel ‘de komende dagen hun laatste plicht jegens een geliefde soeverein moet vervullen’, eraan toevoegend: ‘We doen dit met bewondering en dankbaarheid.’

Air Chief Marshal Sir Mike Wigston bracht ook hulde aan de koningin en zei dat ze een ‘pijler van kracht was voor iedereen die het voorrecht had om haar te dienen’.

Een politieagent bij de poorten van Buckingham Palace op vrijdag kijkt zichtbaar geëmotioneerd als leden van het publiek bloemen leggen ter ere van de koningin

Een vrouw salueert na het leggen van bloemen bij de poorten van Balmoral in Schotland na de dood van koningin Elizabeth II op donderdag

Als jonge vrouw werd de koningin het eerste vrouwelijke lid van de koninklijke familie dat fulltime actief lid werd van de strijdkrachten toen ze in 1945 in dienst trad bij de Auxiliary Territorial Service (ATS).

‘De relatie tussen de koningin en de strijdkrachten was zeer persoonlijk’, zei de chef van de defensiestaf

Een gepensioneerde uit Chelsea stortte ook in toen hij vandaag buiten het paleis stond, zichtbaar overstuur na het overlijden van de koningin.

Archie Ferguson, een gepensioneerde van Chelsea die 23 jaar in het leger heeft gediend, zei dat hij Hare Majesteit persoonlijk kende en koesterde.

Hij vertelde MailOnline dat ze altijd geïnteresseerd en goed onderbouwd leek als ze het Royal Chelsea Hospital, zijn huis, kwam bezoeken.

‘Ze is mooi,’ zei hij door tranen heen. ‘Ik denk dat mijn favoriete herinnering was dat ik hier naar het tuinfeest kwam. Ik heb voor haar gekookt… Het was lekker.’

Archie Ferguson, een gepensioneerde uit Chelsea die 23 jaar in het leger heeft gediend, zei dat hij de koningin persoonlijk kende en koesterde

Een jonge koningin wordt begroet door een gepensioneerde uit Chelsea. Gepensioneerde Archie Ferguson zei dat ze altijd geïnteresseerd en goed onderzocht leek als ze het Royal Chelsea Hospital kwam bezoeken

Meneer Ferguson was thuis bij zijn vriend, Alan, toen ze hoorden dat de koningin zich niet goed voelde en volgden de updates urenlang tot de aankondiging van haar dood.

Hij zei dat hij meteen wist dat het paleis was waar ze wilden zijn.

‘Ik voel me op en neer,’ zei hij terwijl hij weer in tranen uitbarstte. ‘Verdrietig. Het is een zeer kostbare plaats om te komen. De natie wil hier zijn.’

Chef van de Defensiestaf, admiraal Sir Tony Radakin, zei gisteren: ‘Namens de strijdkrachten wil ik onze condoleances betuigen aan Zijne Majesteit de Koning en aan de koninklijke familie.

‘De relatie tussen de koningin en de krijgsmacht was diep persoonlijk.

‘Door haar eigen dienst in de Tweede Wereldoorlog, en als echtgenote, moeder en grootmoeder van het militair personeel, begreep de koningin als geen ander de lasten en glorie van het leven in een uniform.

‘De komende dagen moeten onze matrozen, soldaten en vliegeniers hun laatste plicht vervullen jegens een geliefde soeverein.

Koningin Elizabeth II, toen een prinses, tijdens een bezoek om een ​​jaarlijkse inspectie uit te voeren van de 14e compagnie, Grenadier Guards in 1949

Hare Majesteit de Koningin op bezoek bij Royal Air Force Marham in februari 2020

Een erewacht wachtte op de komst van de koningin en verwelkomde de koningin in RAF Marham in 2020

‘Dat doen we met bewondering en dankbaarheid. Voor degenen onder ons die het voorrecht hebben nu het uniform van de koning te dragen, blijft er geen grotere eer over dan onze Kroon en ons land te dienen.’

Air Chief Marshal Sir Mike Wigston bracht ook hulde aan de koningin en zei dat ze een ‘pijler van kracht was voor iedereen die het voorrecht had om haar te dienen’.

In een verklaring op zijn Twitter-pagina zei hij: ‘Het is met overweldigende droefheid dat de Royal Air Force en de Royal Auxiliary Air Force rouwen om de dood van Hare Majesteit Koningin Elizabeth II.

‘Tijdens haar lange en glorieuze regeerperiode was ze de belichaming van een leven dat toegewijd was aan de dienst aan de natie en het Gemenebest, en daarom werd ze bewonderd door miljoenen over de hele wereld.

Chef van de Defensiestaf, admiraal Sir Tony Radakin, betuigde zijn medeleven namens de strijdkrachten

‘Hare Majesteit, als hoofd van de strijdkrachten, is een constante bron van inspiratie en een steunpilaar geweest voor allen die het voorrecht hebben gehad haar te dienen.’

Naast het hoofd van de strijdkrachten toen ze koningin werd, werd Hare Majesteit als jonge vrouw het eerste vrouwelijke lid van de koninklijke familie dat zich fulltime actief bij de koninklijke familie voegde toen ze zich aansloot bij de Auxiliary Territorial Service (ATS) in 1945.

Minister van Defensie Ben Wallace bracht gisteren hulde en zei: ‘Het droevige overlijden vandaag van Hare Majesteit de Koningin zal door elk lid van haar strijdkrachten worden gevoeld.

‘Hare Majesteit was meer dan hun opperbevelhebber, zij was hun voogd.

Minister van Defensie Ben Wallace en militaire leiders brachten gisteren op Twitter hulde aan de levensduur van de koningin

‘Ze was nauw betrokken bij het opkomen voor hun welzijn en het ondersteunen van hen voor, tijdens en na de operaties.’

Hij voegde eraan toe dat de koningin haar leven wijdde aan dienstbaarheid.

‘Het motto van de Koninklijke Militaire Academie Sandhurst is ‘Serve to Lead’. Het leven van de koningin was daar een levende belichaming van.’

Militaire veteranen gingen naar sociale media om de tijd te herinneren dat ze de monarch ontmoetten en bedankten de vrouw die ze ‘de baas’ noemden.

Eentje tweette eenvoudigweg een foto van haar met een les van het Royal Navy Engineering College in 1982 met de woorden ‘tot ziens majesteit’.

‘Naar de baas!’ Legerveteranen brachten hulde aan de koningin op Twitter en herinnerden zich de tijd dat ze haar ontmoetten

Een legerveteraan schreef: ‘Dames en heren, de koningin!’ De meest trotse woorden die ik ooit heb geuit aan het einde van mijn ‘Mr. Vice-toespraak voor de onderofficieren en sergeantenmess tijdens mijn eerste regimentsdiner.’

Een ander antwoordde: ‘Aan de baas…! Het was een voorrecht mevrouw.’

Een andere legerveteraan, nu werkzaam als treinbestuurder op de Elizabeth Line, kondigde gisteren haar overlijden aan de passagiers over de Tannoy aan in een emotioneel eerbetoon.

De machinist vertelde de mensen in de trein ‘dat hij er trots op was geweest als legerofficier voor haar te hebben gediend en dat hij tot de dag dat hij met pensioen gaat als Elizabeth-lijnbestuurder zal dienen’.

Het ministerie van Defensie en de Britse politie hebben gisteren uit respect hun profielen op sociale media gewijzigd in zwarte achtergronden.

De waarnemend commissaris van de Metropolitan Police, Sir Steve House, schreef gisteravond: ‘Vanavond sluit elk lid van de Metropolitan Police Service zich aan bij de natie om te rouwen om de dood van Hare Majesteit de Koningin.

Een politieagent houdt zijn hoofd in zijn handen terwijl hij de wacht houdt voor Buckingham Palace

‘Namens hen betuig ik mijn diepste medeleven aan de hele koninklijke familie, evenals aan al degenen die persoonlijk zijn getroffen door het overlijden van Hare Majesteit.

‘Ik heb, net als elke andere officier van de Metropolitan Police Service, een eed gezworen aan Hare Majesteit en dat is voor ons allemaal de grootste eer.

‘Ik weet dat Hare Majesteits leven in openbare dienst de komende generaties zal blijven inspireren.’

De Britse minister van Defensie Ben Wallace (midden) woont samen met admiraal Sir Tony Radakin (links) de Death Gun Salute bij op de Tower of London

Terwijl de eerbetonen bleven binnenstromen, verzamelden rouwenden in het hele VK zich op vrijdag toen een reeks van 96-ronde saluutschoten werd afgevuurd om elk jaar van haar leven te markeren.

De Death Gun Salute werd afgevuurd in Londen met verdere salutes op locaties zoals Cardiff Castle, Edinburgh Castle, Hillsborough Castle, York, Portsmouth en Gibraltar.

De Britse minister van Defensie Ben Wallace woonde samen met admiraal Sir Tony Radakin de Death Gun Salute bij in de Tower of London.

In Londen verzamelde The King’s Troop Royal Horse Artillery zich om de Death Gun Salute in Hyde Park af te vuren, terwijl tegelijkertijd de Death Gun Salute werd afgevuurd op de Tower of London door de Honorable Artillery Company (HAC).