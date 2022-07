Wayne Rooney flew back from US to celebrate Coleen’s Wagatha Christie victory over Rebekah Vardy

Wayne Rooney vloog terug uit de VS om Coleens overwinning op Wagatha Christie te vieren met een maaltijd in zijn favoriete restaurant in Manchester.

De voormalige Engelse ster was in Washington DC, waar hij nu de leiding heeft over DC United, maar vloog terug voor de uitspraak waarin gisteren werd vastgesteld dat zijn vrouw de spraakmakende smaadzaak over Rebekah Vardy had gewonnen.

De Rooneys genoten donderdagavond van een maaltijd in Wing’s Restaurant – naar verluidt de favoriete plek van de voetballer ter wereld, meldde Alison Boshoff in de Daily Mail.

Het komt zoals rapporten suggereren dat Vardy een mogelijk beroep niet heeft uitgesloten, ondanks het feit dat juridische experts beweren dat ze weinig hoop heeft op succes en dat ze beter af zou zijn met ‘met pensioen gaan op een Schots eiland’.

Vardy had een aanklacht ingediend wegens beschuldiging dat ze details over haar privéleven naar de pers had gelekt. Het kwam nadat mevrouw Rooney een uitgebreide sting-operatie had georganiseerd om erachter te komen wie verhalen over haar privéleven aan The Sun doorgaf.

De rechter, rechter Karen Steyn, zei in haar uitspraak dat Coleen met succes had bewezen dat haar bewering grotendeels waar was.

Mevrouw Vardy zal de kosten van haar rivaal moeten betalen, evenals die van haarzelf, wat volgens bronnen in beide kampen tussen de £ 2 miljoen en £ 3 miljoen komt.

De enorme juridische rekening betekent dat de Vardy’s mogelijk gedwongen worden om hun geliefde Portugese villa te verkopen om de kosten te dekken.

Rebekah Vardy en voetballer Jamie (foto die de rechtbank verliet tijdens een eerdere hoorzitting) hebben een juridische rekening van £ 3 miljoen gekregen nadat mevrouw Steyn in het voordeel van Coleen Rooney had geoordeeld

De 40-jarige vrouw van Leicester City-spits Jamie Vardy zette de zaak tegen haar Wag-rivaal Coleen Rooney bijna drie jaar meedogenloos voort nadat ze ervan werd beschuldigd privéverhalen over Coleen en haar familie naar de krant The Sun te hebben gelekt.

De bom uitspraak van Court 13 van het High Court werd op afstand online uitgesproken door mevrouw Steyn, iets meer dan twee maanden na de hoorzitting in mei. Vardy’s mislukte aanklacht wegens smaad is bestempeld als de meest onverstandige in de geschiedenis.

Mevrouw Vardy had aangedrongen op een volledig proces in het vizier van de internationale media – en verloor.

Juridisch expert Mark Stephens gooide koud water over alle ideeën die mevrouw Vardy misschien had in termen van een beroep en beschreef haar beslissing om naar de rechtbank te gaan als ‘onverstandig’.

Hij vertelde MailOnline: ‘Ze heeft geen enkele hoop om in beroep te gaan. De rechter heeft het feit vastgesteld, om in beroep te gaan moet ze aantonen dat de rechter op de een of andere manier een fout heeft gemaakt – en dat heeft ze niet gedaan.

‘Deze zaak was altijd onverstandig. Als je een rechtszaal voor smaad binnengaat, worden de advocaten betaald om je te ontleden. Zij deden het. Ze beschadigden beide vrouwen in hun reputatie.

De Rooneys vierden de overwinning gisteravond met een maaltijd in Wayne’s favoriete restaurant

‘Helaas voor Vardy zal de vlek heel lang meegaan. Ze kan beter met pensioen gaan op een Schots eiland en nooit meer veel zeggen.

‘In hoger beroep wordt goed geld naar kwaad geld gegooid en dit is al een owngoal. Wat je niet wilt, is een eigen hattrick die van een crisis een ramp maakt.’

Media-advocaat Matthew Dando, een partner bij Wiggin LLP, vertelde MailOnline: ‘Het is een verwoestend en vernietigend oordeel voor Rebekah Vardy dat haar geloofwaardigheid aan flarden laat. Een sterkere rechterlijke veroordeling van haar bewijs is moeilijk voorstelbaar.

‘Het zal ook grote schade toebrengen aan de financiën van Rebekah Vardy, aangezien ze zowel de juridische kosten van Coleen Rooney als haar eigen kosten zal moeten betalen.

‘Het is moeilijk voor te stellen dat Rebekah Vardy hieruit komt met iets minder dan een fatale wond aan haar karakter en geloofwaardigheid’.

Het Hooggerechtshof heeft geoordeeld dat het bericht op sociale media van mevrouw Rooney waarin ze haar rivaal beschuldigde ‘in wezen waar’ was en dat mevrouw Vardy ‘op de hoogte was van, goedkeurde en actief betrokken was’ bij lekken naar de media door haar ex-agent Caroline Watt.

Rebekah Vardy (afgebeeld op 13 mei) zei dat ze ‘verbijsterd’ en verrast was door het vonnis

Wayne en Coleen (samen afgebeeld op 12 mei) hadden zelfs een pre-feestelijke maaltijd samen

En in een vernietigende beoordeling van mevrouw Vardy’s bewijsmateriaal, zei de rechter dat ‘belangrijke delen niet geloofwaardig waren’ en soms was haar ‘bewijs duidelijk niet in overeenstemming met het gelijktijdige bewijsmateriaal, ontwijkend of ongeloofwaardig’. Daarentegen vond de rechter dat Coleen en haar getuigen, waaronder echtgenoot Wayne, ‘eerlijk, betrouwbaar bewijs gaven’.

Mevrouw Steyn oordeelde ook dat het verlies van WhatsApp-berichten tussen mevrouw Vardy en mevrouw Watt ‘opzettelijk eerder dan per ongeluk’ was – en verwierp de bewering van haar agent dat een telefoon in de Noordzee viel toen een schip een grote golf raakte.

In haar uitspraak zei de rechter dat het ‘waarschijnlijk’ was dat de toenmalige agent van mevrouw Vardy, Caroline Watt, ‘de directe handeling’ ondernam om de informatie aan The Sun door te geven.

Maar ze voegde eraan toe: ‘Niettemin toont het bewijs… naar mijn mening duidelijk aan dat mevrouw Vardy op de hoogte was van dit gedrag en het goedkeurde, en er actief aan deelnam door mevrouw Watt naar het privé Instagram-account te leiden en haar screenshots van de berichten van mevrouw Rooney te sturen. , de aandacht vestigen op items die mogelijk interessant zijn voor de pers, en aanvullende vragen beantwoorden die door de pers zijn gesteld via mevrouw Watt.

De rechter voegde hieraan toe: ‘Naar mijn oordeel zijn de conclusies die ik heb getrokken over de mate waarin de eiseres betrokken was bij het bekendmaken van informatie aan The Sun waartoe zij alleen toegang had als toegestane volger van een Instagram-account waarvan zij wist, en mevrouw Rooney beweerde herhaaldelijk dat het privé was, voldoende om aan te tonen dat de enkele betekenis in wezen waar is.’

Gedurende een week in mei fascineerde de zaak miljoenen mensen die met open mond werden achtergelaten door het bewijsmateriaal, waaronder explosieve en expletieve WhatsApp-berichten verzonden door mevrouw Vardy, evenals Coleen’s bewijsmateriaal over het lekken van valse verhalen over haar privéleven om erachter te komen wie ze gaf naar de roddelbladen en hoe haar huwelijk bijna uit elkaar viel nadat haar man Wayne werd betrapt op rijden onder invloed met een feestmeisje.

Mevrouw Vardy en haar voetballer-echtgenoot hebben een juridische rekening van £ 3 miljoen gekregen nadat mevrouw Steyn in het voordeel van mevrouw Rooney had geoordeeld in een vonnis dat zei dat delen van haar onder ede afgelegde bewijs ‘kennelijk inconsistent’, ‘niet geloofwaardig’ en nodig waren met ‘zeer grote voorzichtigheid’ worden behandeld.

Rebekah, die nu het risico loopt een kwart van het fortuin van £ 12 miljoen te verliezen dat ze deelt met Jamie Vardy, zei: ‘Ik ben buitengewoon verdrietig en teleurgesteld over de beslissing die de rechter heeft genomen. Het is niet het resultaat dat ik had verwacht, noch geloofde dat het juist was. Ik heb deze actie aangespannen om mijn reputatie te rechtvaardigen en ben kapot van de bevinding van de rechter.

Coleen Rooney (afgebeeld bij de rechtbank op 17 mei) denkt aan een nieuwe tv-serie over de rechtszaak

‘De rechter accepteerde dat publicatie van Coleens post niet in het ‘algemeen belang’ was en ze verwierp ook haar bewering dat ik de ‘Secret Wag’ was. Maar wat de rest van haar oordeel betreft, ze had het bij het verkeerde eind en dit kan ik niet accepteren’.

Ze voegde eraan toe: ‘De zaak is voorbij. Ik wil iedereen bedanken die me heeft gesteund.’

Mevrouw Rooney heeft de kosten van £ 3 miljoen betaald voor de rampzalige smaad van Wagatha Christie die werd aangespannen door mevrouw Vardy, die onvermurwbaar de strijd tegen het High Court in eigen doel nastreefde die haar reputatie vernietigde, ondanks dat haar rivaal minstens vier keer probeerde de zaak te schikken.

Coleen zei in een verklaring dat ze ‘blij’ was dat de uitspraak in haar voordeel was, maar dat ze ‘nooit geloofde’ dat de zaak voor de rechter had moeten komen ‘ten koste van zoveel mensen in tijden van ontbering, terwijl het geld ver weg had kunnen zijn. beter besteed aan het helpen van anderen’.

Het kwam toen de vooraanstaande mediaadvocaat Jonathan Coad vandaag zei dat Rebekah door de rechter ‘in feite als een leugenaar was bestempeld’ en zei dat een zelf toegebrachte nederlaag in een zaak die ze zelf had aangespannen ‘een ramp’ was geweest.

Mevrouw Rooney zei: ‘Het was niet een zaak die ik ooit heb gezocht of gewild. Ik had nooit geloofd dat het in tijden van ontbering voor zoveel mensen tegen zulke hoge kosten naar de rechtbank had moeten gaan, terwijl het geld veel beter besteed had kunnen worden aan het helpen van anderen.

‘Zowel voor als na mijn posts op sociale media in oktober 2019 heb ik er alles aan gedaan om zo’n slepende en openbare rechtszaak te vermijden. Al mijn pogingen om dit te doen werden teruggeslagen door mevrouw (Rebekah) Vardy.

‘Hierdoor had ik geen andere keuze dan door te gaan met de zaak om mezelf te verdedigen en een einde te maken aan het herhaaldelijk lekken van mijn privégegevens aan The Sun.

‘Deze lekken van mijn privé Instagram-account begonnen in 2017. Ze gingen bijna twee jaar door en maakten inbreuk op mijn privacy en die van mijn familie. Hoewel ik mevrouw Vardy geen kwaad wil, maakt het oordeel van vandaag duidelijk dat ik gelijk had met wat ik zei in mijn berichten van oktober 2019.

‘Tot slot wil ik al mijn juridische team, mijn familie, vrienden en iedereen die me heeft gesteund, inclusief het publiek, bedanken in deze moeilijke en stressvolle tijd.’

Coleen Rooney en Rebekah Vardy samen in 2016. De WAG’s zijn voor de rechtbank beland in het smaadproces van het jaar en de reputatie van mevrouw Vardy is aan flarden na het aanhangig maken van de zaak en het verliezen van

Ondertussen kan Rebekah Vardy gedwongen worden om de geliefde Portugese villa van haar familie te verkopen, aangezien het paar geconfronteerd wordt met een juridische rekening van meerdere miljoenen ponden.

Bronnen in de buurt van de 40-jarige moeder van vijf kinderen zeiden dat ze ‘geen spijt’ heeft dat ze de zaak voor de rechter heeft gedaagd, ondanks de forse juridische rekening die ze heeft gekregen.

Mevrouw Vardy zal de kosten van haar rivaal moeten betalen, evenals die van haarzelf, wat volgens bronnen in beide kampen tussen de £ 2 miljoen en £ 3 miljoen komt.

Vrienden zeggen dat daardoor het idee is ontstaan ​​om de luxe villa van het paar te verkopen op het exclusieve golfresort Quinta do Lago in Portugal, dat zij hun ‘heiligdom’ noemen.

Het pand, dat drie zwembaden, een fitnessruimte, een stoombad en zes slaapkamers heeft, wordt geschat op een waarde van ongeveer £ 2 miljoen en is te huur voor maximaal £ 30.000 per week.