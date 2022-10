Warriors star Draymond Green is fined but NOT suspended for sucker punching teammate Jordan Poole

Draymond Green heeft een boete gekregen voor het slaan van zijn Golden State Warriors-teamgenoot Jordan Poole tijdens een training vorige week, maar de polariserende aanvaller is niet geschorst door het team.

Green, die niet bij het team was, keert donderdag terug om te trainen en speelt vrijdag in een preseason-expositie voor de verdedigende NBA-kampioenen tegen de Denver Nuggets, zei Warriors-coach Steve Kerr dinsdag. De voormalige NBA Defensive Player of the Year zal naar verwachting ook in uniform zijn in de opener van dinsdag tegen de Los Angeles Lakers.

Zoals Kerr dinsdag uitlegde, hebben Green en Poole gesproken sinds de eerste de laatste vorige week met een rechterhand liet vallen, waarvan beelden op vrijdag naar TMZ zijn gelekt.

Groen opschorten lijkt een optie te zijn geweest voor Kerr, die verslaggevers vertelde dat ‘alles op tafel lag’.

Kerr wees op de bekendheid van zijn en algemene manager Bob Myers met de spelers om de reactie van het team op de situatie te verdedigen, maar gaf wel toe dat ‘elke kritiek die we hier tegenkomen terecht is.’ ‘We hebben het gevoel dat we een goed gevoel hebben voor ons team’, zei Kerr. ‘We hebben veel continuïteit in dit team, dus Bob en ik kennen onze spelers heel goed.

‘We hebben het gevoel dat dit de beste manier is na alles te hebben beoordeeld om vooruit te komen. Het is nooit gemakkelijk, welke beslissing je ook neemt in een situatie als deze. Het zal niet perfect zijn. Dit is de grootste crisis die we ooit hebben gehad sinds ik hier coach ben. Het is echt serieus spul.’

Tweevoudig MVP Stephen Curry heeft geholpen bij het bemiddelen bij discussies tussen Green en Poole, zei Kerr dinsdag.

In de clip is te zien hoe Draymond Green woorden uitwisselt met Jordan Poole langs de basislijn, voordat hij tegen zijn borst botst met de kleinere bewaker, die probeert de veteraan voorzichtig naar voren te duwen. Hij neemt dan wraak met een brute zuignap om zijn teamgenoot te vloeren

Warriors-ster Green sprak zaterdag de lokale media in de Bay Area toe na zijn stomme punch

Golden State Warriors-bewaker Jordan Poole (L) houdt zijn prijs voor de leidende NBA voor het percentage vrije worpen in het seizoen 2021-2022 in de wacht nadat deze aan Poole was uitgereikt door teamgenoot Golden State Warriors-bewaker Stephen Curry (R) tijdens de pregame-ceremonie die voor ons ligt van de wedstrijd van het voorseizoen op zondag. Curry heeft onlangs gesprekken gevoerd tussen Poole en Draymond Green

‘We hebben de afgelopen week diepgaande discussies gevoerd met al onze sleutelfiguren in de organisatie, waaronder Jordan en Draymond natuurlijk, Steph, al onze spelers, Bob, ikzelf, en ik kan je vertellen dat er veel gesprekken zijn geweest. , individuele, een-op-een discussies, alleen voor spelers,’ zei Kerr. ‘Alles wat je maar kunt bedenken, alle verschillende combinaties die je in een gesprek kunt hebben, hebben we gehad. Het is een uitputtend proces geweest.’

Green is individueel blijven werken terwijl hij weg was van het team.

Moses Moody, een tweedejaars bewaker, steunde de stap en zei: ‘Ik steun hun beslissing.’

Hoewel Kerr tegen een schorsing koos, leek het er toch op dat Green nog wat werk te verzetten had om het goed te maken. “Hij heeft ons vertrouwen geschonden met dit incident, maar ik geef hem het voordeel van de twijfel omdat ik denk dat hij dat verdiend heeft, en ik denk dat ons team er ook zo over denkt”, zei Kerr.

Het team onderzoekt hoe beelden van het incident, afkomstig uit een privépraktijk, naar TMZ zijn uitgelekt.

Toen hem werd gevraagd of hij zich meer zorgen maakte over het lek dan over de klap, zei Kerr tegen verslaggevers: ‘Ik vind deze dingen niet belangrijk.’

‘Ik maak me zorgen over beide,’ zei hij, zoals geciteerd door Sean Deveney van Heavy.com. ‘Ze zijn allebei een probleem. Het incident is een probleem, het lek is een probleem.’

Draymond Green zit op de bank met hoofdcoach Steve Kerr en algemeen manager Bob Myers tijdens een Golden State Warriors-oefening in Oracle Arena in Oakland in 2019

Het nieuws over het incident kwam vorige week voor het eerst naar buiten, maar de beelden kwamen pas vrijdag boven water.

In de clip is te zien hoe Green woorden uitwisselt met Poole langs de basislijn voordat hij tegen de borst botst met de kleinere bewaker, die de veteraan zachtjes naar voren probeert te duwen terwijl bezorgde teamgenoten en coaches het opmerken.

Het is dan dat de 6-foot-6 Green, 32, uitvalt naar de 6-foot-4 Poole, 23, met een rechterhand naar het gezicht.

Sommige toeschouwers stapten in, terwijl anderen, waaronder regerend NBA Finals MVP Stephen Curry, toekeken en toekeken hoe de schermutseling zich ontvouwde. Uiteindelijk kon een menigte van ongeveer zes omstanders het paar scheiden.

Poole zou naar verluidt klaar zijn met oefenen, dus hij was blijkbaar niet gewond.

Myers erkende het incident later en zei: ‘Deze dingen gebeuren.

‘Niemand vindt het leuk’, zei Myers tegen verslaggevers. ‘We keuren het niet goed, maar het gebeurt.

‘Draymond heeft zijn excuses aangeboden aan het team. Jordan was daar in de kamer,’ vervolgde Myers. ‘Voor wat betreft een eventuele schorsing, straf, boete, dat zullen we intern afhandelen.’

De oorzaak van het gevecht blijft een beetje een mysterie.

Een rapport beweerde dat teamgenoten boos waren dat Poole onophoudelijk had gepraat over het bouwen van een zwembad op zijn terrein en dat de grap uiteindelijk bij Green terechtkwam, maar Curry heeft die theorie sindsdien ‘absolute BS’ genoemd.

Myers, die vorige week met verslaggevers sprak, had geen specifiek antwoord te bieden.

‘Die vraag werd gesteld: ”Was dit iets buiten de lijn die werd gezegd?”’, zei Myers. ‘Het antwoord dat ik hoorde was: ”Nee, het was niet anders dan normaal gekibbel binnen een scrimmage.”’

Zowel Green als Poole komen in aanmerking voor lucratieve contractverlengingen van de in geldnood zittende Warriors, die proberen de toch al torenhoge luxebelasting te verminderen

Zowel Green als Poole komen in aanmerking voor lucratieve contractverlengingen van de in geldnood zittende Warriors, die proberen de toch al torenhoge luxebelasting te verminderen. Vorig seizoen, op weg naar hun vierde titel in de afgelopen acht seizoenen, verzamelden de Warriors een NBA-record van $ 170,3 miljoen aan luxebelastingen bovenop hun competitie-hoge salarislijst van $ 184 miljoen.

In theorie strijden Green en Poole om het geld dat het team in de toekomst wil uitgeven.

Verschillende internetrapporten beweren dat Poole’s ego is gegroeid naarmate hij een nieuwe contractverlenging naderde, wat misschien bijdroeg aan de wrijving met Green, maar Kerr leek dat donderdag af te wijzen.

‘Het enige wat ik zal zeggen is Jordanië’ [Poole’s attitude] is het hele kamp fantastisch geweest’, vertelde Kerr aan verslaggevers.

Myers zei dat het incident de onderhandelingen met Poole niet heeft beïnvloed.

Zowel Stephen A. Smith van ESPN als de bewaker van Atlanta Hawks, Trae Young, suggereerden dat Green probeert zijn weg naar de Lakers te vinden. Green, die na het seizoen zijn huidige contract kan beëindigen, deelt een zaakwaarnemer, Rich Paul, met LeBron James en mede-Lakers-ster Anthony Davis.

Spelers en coaches hebben aanloop gehad met Green, waaronder Kerr (rechts). Tijdens een game uit 2019 leek Kerr tegen een assistent te zeggen: ‘Ik ben zo verdomd moe van Dramond’s s***’. Toen hij de kans kreeg om te verduidelijken wat hij had gezegd, bagatelliseerde Kerr het incident met een grap. ‘Nee, de liplezers hadden het mis’, zei hij tegen verslaggevers. ‘Wat ik zei was: ‘Ik ben het niet eens met de benadering van Draymond vanavond.’ Dat waren mijn exacte woorden. Ik weet niet hoe iemand dat verkeerd heeft opgevat’

Nu, in zijn 10e seizoen, heeft Green vier NBA-titels behaald na de overwinning van afgelopen juni op Boston. Het probleem is dat hij af en toe hoofden heeft gestoten met teamgenoten, zoals een beruchte ruzie op het veld met Kevin Durant in 2017, en zelfs Kerr is betrapt op klagen over de voormalige defensieve speler van het jaar.

Tijdens een game uit 2019 leek Kerr tegen een lid van zijn staf te zeggen: ‘Ik ben zo verdomd moe van Dramond’s s***’.

Toen hij de kans kreeg om te verduidelijken wat hij had gezegd, bagatelliseerde Kerr het incident met een grap.

‘Nee, de liplezers hadden het mis’, zei hij tegen verslaggevers. ‘Wat ik zei was: ‘Ik ben het niet eens met de benadering van Draymond vanavond.’ Dat waren mijn exacte woorden. Ik weet niet hoe iemand dat verkeerd heeft opgevat.’

Kerr gaf wel toe dat hij en Green daarna een privégesprek over de zaak hadden.

Green heeft zeker een reputatie als puncher en is verschillende keren betrapt op het slingeren naar de geslachtsdelen van tegenstanders, waaronder een keer in de 2016 NBA Finals toen hij LeBron James op de lies sloeg. Green werd uiteindelijk geschorst voor het volgende duel.

‘Jordan Poole werd betrapt op slapen omdat hij niet dacht dat Draymond een man boven zijn middel zou slaan’, grapte voormalig Slam-reporter Ryan Jones op Twitter.