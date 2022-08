VP Joe Biden met with two Chinese energy execs in the West Wing

Twee Chinese zakenlieden met banden met het bedrijf van Hunter Biden ontmoetten Joe Biden in het Witte Huis en volgden dagen later de zoon van de VP op met een kruiperige e-mail en uitnodiging, zo blijkt uit gegevens.

De ontmoeting is de vijftiende die wordt ontdekt tussen Joe en zakenlieden die banden hebben met Hunter.

Volgens de bezoekerslogboeken van het Witte Huis hebben leidinggevenden van het Chinese energiebedrijf Wanxiang in juli 2014 een ontmoeting met de vice-president in de West Wing in de West Wing geregeld met een opzegtermijn van slechts één dag.

Een klant van Hunter’s bedrijf Seneca Global Advisors werkte in 2012 samen met Wanxiang aan een aardgasfabriek van $ 1,25 miljard in China.

De ceremonie voor de ondertekening van de deal tussen Hunter’s klant GreatPoint Energy en Wanxiang werd bijgewoond door de toenmalige Chinese vice-president Xi Jinping.

Wanxiang is een groot Chinees bedrijf en werkt ook samen met de Noord-Koreaanse staat voor een gigantische kopermijn.

Twee Chinese zakenlieden die banden hebben met het bedrijf van Hunter Biden, ontmoetten Joe Biden in 2014 in het Witte Huis terwijl hij vice-president was. Vier dagen later mailden ze Hunter met een uitnodiging en aanbod om zijn auto te repareren. Joe’s ontmoeting met de twee Wanxiang-managers is een van de 15 keer dat hij zakenlieden ontmoette die nauw verbonden waren met zijn zoon

Bij het bezoek aan het Witte Huis, de president van Wanxiang America, Pin Ni, was de president van Wanxiang Resources Co. Youhong Han. Uit gegevens blijkt dat zijn vergadering om 11 uur ‘s ochtends was en dat hij om 12.15 uur vertrok, nadat hij de vergadering met VP de vorige dag had gepland

Via zijn firma Rosemont Seneca Partners investeerde Hunter ook in een autobedrijf, Fisker, dat later werd gekocht door Wanxiang. Nadat het bedrijf in 2013 failliet ging, werd Hunter vermeld als schuldeiser in zijn deponeringen.

Hij kocht een van zijn elektrische sportwagens voor $ 142.300.

Volgens de bezoekerslogboeken van het Witte Huis ontmoette Pin Ni, president van Wanxiang America, Joe op 25 juli 2014

Vier dagen later mailde Ni Hunter met het aanbod om zijn Fisker-sportwagen te onderhouden.

‘Toen we afgelopen vrijdag DC bezochten, hoorde ik dat uw Fisker defect is en niet kan worden gerepareerd. Sorry,’ schreef Ni.

‘Het zou ons een eer zijn om uw Fisker te laten repareren… Ik zou u graag willen bellen om te kijken wat we als volgende stap kunnen doen.

‘Het zou ons een grote eer zijn u te allen tijde te mogen verwelkomen in Fisker of Wanxiang.’

Bij Ni bij het bezoek aan het Witte Huis was de president van Wanxiang Resources Co., Youhong Han. Uit gegevens blijkt dat zijn vergadering om 11 uur ‘s ochtends was en dat hij om 12.15 uur vertrok, nadat hij de vergadering met VP de dag ervoor had gepland.

Han, 57, verschijnt in de offshore-lekdatabase van het International Consortium of Investigative Journalists, met een bedrijf op de Britse Maagdeneilanden genaamd Elegant Sky Investments Limited met een geregistreerd adres in Shanghai.

Uit e-mails tussen Hunter en zijn zakenpartners blijkt dat ze de rapportage over de Wanxiang-GreatPoint-deal van 1,25 miljard dollar monitoren.

Wanxiang kocht Fisker in februari 2014. De luxe hybride auto’s die het maakt, zijn gekocht door beroemdheden als Leonardo DiCaprio en Justin Bieber.

NIEUWSGIERIGE ANTWOORD VAN DE ADVOCAAT VAN DE JAG OP ONZE COMMENTAARVERZOEK Toen DailyMail.com de strafrechtadvocaat van Hunter, Chris Clark, vroeg naar de relatie van zijn cliënt met Wanxiang, stuurde de advocaat van Latham en Watkins donderdag om 21.06 uur EST een bijna onbegrijpelijk antwoord terug. ‘Citeer me alsjeblieft. Josh, je bent een parasiet die leeft van de moeilijkheden van andere mensen. Je ouders zullen je niet bestijgen. Voeg een uitleg van ‘news corp’-advocaten toe, sluit deze opmerking uit en waarom je dit hebt gedaan nadat je erom hebt gevraagd. Ik voor mijn commentaar. Alstublieft’ OPMERKING: Clark, die zich eerder heeft gespecialiseerd in zaken in de media-industrie, leek de verkeerde indruk te hebben dat DailyMail.com een ​​News Corp-bedrijf is, eigendom van mediamagnaat Rupert Murdoch. DailyMail.com is in feite eigendom van de Daily Mail en General Trust. Hij gaf geen commentaar op het strafrechtelijk onderzoek van de First Son, met inbegrip van de gerapporteerde focus door aanklagers op de $ 142.300 die Hunter ontving van een Kazachse oligarch om zijn Fisker-sportwagen te kopen.

Joe’s ontmoeting met de twee Wanxiang-managers is een van de 15 gelegenheden dat hij zakenlieden ontmoette die nauw verbonden waren met zijn zoon.

Ondanks dit en ander vernietigend bewijs dat door DailyMail.com wordt onthuld over de relatie van de president met de zakenpartners van Hunter, beweren Joe en zijn woordvoerders nog steeds dat hij de buitenlandse zakelijke transacties van zijn zoon met Hunter nooit heeft besproken.

Joe’s ontmoetingen met de andere 14 zakenpartners van Hunter, eerder beschreven door DailyMail.com, omvatten:

De Mexicaanse miljardairzakenpartners van Hunter, Carlos Slim, Miguel Aleman Velasco en Miguel Aleman Magnani, entertainen in de officiële residentie van de vice-president in 2014

Ontmoeting met Hunter’s tech startup zakenpartner en grote democraatdonor Jeff Cooper in het Witte Huis

Deelnemen aan een diner in een restaurant in Washington DC met Hunter’s medewerkers, voormalig premier van Kazachstan Karim Massimov en de Kazachse oligarch Kenes Rakishev; en Vadym Pozharskyi, een directeur van het zogenaamd corrupte Oekraïense gasbedrijf Burisma

Ontmoeting met Hunter’s Chinese zakenpartner Jonathan Li tijdens een reis naar China in 2013

Ontmoeting met Tony Bobulinski, een partner in Hunter’s controversiële deal met een Chinese oliegigant, in Los Angeles in 2017, volgens de teksten van Bobulinski

Ontmoeting met Hunter’s beste vriend, zakenpartner en nu veroordeelde fraudeur Devon Archer in het Witte Huis, slechts enkele dagen voordat Archer en Hunter in 2014 werden benoemd tot lid van het Burisma-bestuur

Tientallen ontmoetingen met Hunter’s adviespartner Eric Schwerin, die ook Joe’s belastingen behandelde en 27 keer het Witte Huis bezocht tijdens Joe’s ambtstermijn als vice-president

Ontmoetingen in het Witte Huis met Francis Person, een voormalige Biden-assistent die Hunter later voor zaken in China gooide

Manuel Estrella, die samenwerkte met Hunter aan Latijns-Amerikaanse startups, ontmoette Joe in juni 2014

Hunter’s voormalige Rosemont Seneca partner en stiefzoon van voormalig senator John Kerry, Chris Heinz, ontmoette Joe in de West Wing in april 2011

Hunter kocht zijn Fisker Karma-sportwagen van een dealer in New Jersey met $ 142.300 die de Kazachstaanse bankoligarch Kenes Rakishev (foto) naar zijn bedrijf had gestuurd. Rakishev en voormalig Kazachse premier Karim Massimov zijn twee van Hunter’s 15 medewerkers die een ontmoeting hebben gehad met de president

Hunter kocht zijn Fisker Karma-sportwagen van een dealer in New Jersey met $ 142.300 die de Kazachstaanse bankoligarch Kenes Rakishev naar zijn bedrijf had gestuurd.

De betaling werd benadrukt in een rapport van de commissie voor binnenlandse veiligheid van de Senaat over de zakelijke transacties van de First Son in 2020.

Rakishev en de voormalige Kazachse premier Karim Massimov zijn twee van Hunters 15 medewerkers die een ontmoeting hebben gehad met de president.

De twee mannen poseerden voor een foto met Hunter en Joe in restaurant Café Milano in Washington DC, een diner dat Joe aanvankelijk ontkende voordat de foto verscheen. Rakishev besprak rond die tijd mogelijke bedrijfsplannen met Hunter.

The Wall Street Journal meldde in maart dat de betaling van Rakishev deel uitmaakt van het federale onderzoek naar vermeende belastingmisdrijven en illegale buitenlandse lobby door de Eerste Zoon, en dat getuigen door de grand jury werden ondervraagd over de geldoverdracht.