Voormalig Navy SEAL en auteur van The Terminal List zegt dat critici boos zijn over gebrek aan ontwaakte agenda

The Guardian: ‘Het is een passieproject voor Pratt, die niet verlegen is geweest over zijn militaire obsessie, maar je zou het niet weten als je de acteur ziet die misschien wel zijn meest luie uitvoering tot nu toe geeft, lethargisch schuifelend door scènes alsof hij hier alleen maar is voor het geld , niet in staat enige echte schakering van menselijkheid te brengen in een weliswaar een halve noot karakter.’

The Daily Beast: ‘Gezien de suggestie dat het afslachten van je machtige vijanden voor een rechtvaardige wraakzaak helemaal OK en erg cool is, is de moraliteit van showrunner David DiGilio en uitvoerend producent/regisseur Antoine Fuqua’s achtdelige serie (1 juli) ontbreekt, laten we zeggen.’

The Independent: ‘Het plot, voor zover er een is, zal voor de kijkers net zo logisch zijn als voor de zwaar hersenschudding Reece’

Variety: The Terminal List is ‘een strenge, ellendige sit, een die moeilijk te nemen zou zijn als een film van twee uur, en op onverklaarbare wijze tot acht uur is gemaakt’

Empire: ‘Het plot is zo simplistisch dat het echt geen uitdaging is om het te volgen. De veel grotere uitdaging is interesse behouden’

CNN: ‘Ondanks de promotionele voordelen van sterproducer Chris Pratt als een ruigere soort wreker, verkwist deze brute achtdelige slog zijn talent voor en achter de camera’

The Hollywood Reporter: ‘Een droge, smakeloze plak rood vlees… Het is het entertainmentequivalent van een verkoolde hockeypuck, met hetzelfde beperkte scala aan smaak en esthetiek’