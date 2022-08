Vogue Williams nails a glamorous look in a satin gown as she attends a wedding in Mayfair

Vogue Williams zag er vrijdag fantastisch uit toen zij en haar man Spencer Matthews op weg gingen naar de bruiloft van een vriend in Mayfair.

Het model, 37, pronkte met haar lichaamsbouw in een satijnen groene jurk, terwijl haar Made In Chelsea-beau, 34, een keurig display in een smoking aantrok.

Het komt nadat de Ierse inwoner een medepassagier van het vliegtuig sloeg tijdens haar recente vlucht naar huis vanuit Gibraltar, nadat hij weigerde met haar van stoel te ruilen.

Prachtig: Vogue Williams, 37, nagelde een glamoureuze look in een uitgesneden satijnen groene jurk terwijl ze de bruiloft van een vriend bijwoonde in Mayfair met echtgenoot Spencer Matthews op vrijdag

De jurk van Vogue, die van het merk SML London was, had een uitgesneden zijkant en een mouwloos ontwerp met een open rugdetail.

Ze combineerde het nummer met open-toed, gouden strappy hakken en een grote crèmekleurige draagtas tijdens het bijwonen van het huwelijk van vrienden Karakeble White en Chris Crosby.

De schoonheid had haar gouden lokken gestyled in zachte golven, terwijl ze een stralende make-uplook had.

Suave: Voormalig Made In Chelsea-ster Spencer koos voor een zwarte smoking en vlinderdas met een wit overhemd

Gloeiend: de schoonheid had haar gouden lokken gestyled in zachte golven, terwijl ze een gloeiende make-uplook droeg

Ondertussen koos Spencer voor een zwarte smoking en vlinderdas met een wit overhemd, terwijl hij de tas van zijn vrouw vasthield toen ze iets in één keer leek te vergeten.

Op Instagram om details van de avond te delen, noemde Vogue de avond ‘de bruiloft van het jaar’.

Terwijl ze wat Verhalen knipte in de zaal, met een uitgestrekte tafelopstelling bij kaarslicht met weelderige afwerkingen.

Iets vergeten? Spencer hield de tas van zijn vrouw vast toen ze in één klap iets leek te vergeten en naar een auto rende

Selfie-tijd: op Instagram om details van de avond te delen, noemde Vogue de avond ‘de bruiloft van het jaar’

Details: ze droeg een gouden horloge en bijpassende ringen, naast een zonnebril met ronde montuur

Maar ‘s avonds was er een kleine pauze, omdat Vogue de opvoedingstaken moest vervullen voor haar vier maanden oude Otto – die wegtrad om een ​​borstkolf te gebruiken.

Ze maakte een foto van de gadget en sprak openhartig over de realiteit van borstvoeding en ouderschap in het shot.

Het komt nadat het gezin een zware tijd doormaakte op hun recente vlucht naar huis vanuit Gibraltar, waarbij Vogue een ‘vreselijke’ passagier sloeg die weigerde met haar van stoel te ruilen, zodat ze naast haar man en kinderen in het vliegtuig kon zitten.

Het model had per ongeluk de verkeerde stoel geboekt, dus ze was niet naast Spencer en hun kinderen Theodore, drie, Gigi, twee en Otto.

Grootsheid: terwijl ze enkele verhalen in de zaal knipte, met een uitgestrekte tafelindeling bij kaarslicht met weelderige afwerkingen

Mama taken! Maar ‘s avonds was er een kleine pauze, omdat Vogue de opvoedingstaken moest uitvoeren voor haar vier maanden oude Otto – die weg ging om een ​​borstkolf te gebruiken

Boos: Het komt nadat het gezin een moeilijke tijd doormaakte op hun recente vlucht naar huis vanuit Gibraltar, waarbij Vogue een ‘vreselijke’ passagier sloeg die weigerde met haar van stoel te ruilen, zodat ze naast haar man en kinderen in het vliegtuig kon zitten (afgebeeld in december 2021 met kinderen Theodore en Gigi)

Sprekend op hun podcast, Spencer en Vogue, zei de tv-persoonlijkheid dat de passagier naar haar snauwde en weigerde te bewegen.

‘Ik zat in een gangpad van drie en ik had de verkeerde stoel in het andere gangpad geboekt en dat was mijn fout’, legt de presentator uit.

Made in Chelsea-ster Spencer en hun dochter Gigi zaten oorspronkelijk op de stoel bij het raam en de middelste stoel op de rij naast Vogue.

Thuistijd: het gezin was op weg naar huis uit Gibraltar toen het incident zich voordeed

Hij vroeg de man of hij met Vogue wilde ruilen, maar dat wilde hij eerst niet.

Vogue zei: ‘Spenny had zoiets van, ‘zou je het erg vinden om een ​​raam te doen in plaats van een gangpad, zodat we allemaal samen kunnen zijn?’ en hij is als ‘ja Spencer, ik zou het erg vinden.’

‘We hadden zoiets van, ‘oh, oké kerel, dat is oké’, en hoe dan ook, toen hij zich realiseerde dat hij een absolute t**t was, keek hij me aan met een pasgeboren baby en de twee kinderen naast me, ‘hij was zoals oké, oké, oké, ik zal het doen.’

Fout: het 37-jarige model had per ongeluk de verkeerde stoel geboekt, dus ze was niet naast haar familie (op de foto met Otto, vier maanden in juli)

Uitstappen: Vogue leek het incident goed en echt te hebben overwonnen toen ze vrijdag in geweldige vorm verscheen terwijl ze door Londen slenterde

‘Letterlijk, de stewardess kwam naar beneden en ik had zoiets van, ‘heb je nog een stoel aan het gangpad voor dit verdomde specifieke stuk hier?’ Hij was verschrikkelijk.’

Spencer voegde toe: ‘Hij was onzin.’

Moeder-van-drie Vogue zei ook dat het een ‘nachtmerrie’ is om kinderen in een vliegtuig te hebben en moedigde luisteraars aan om te helpen waar mogelijk.

Ze zei: ‘Ik heb het gevoel dat wanneer mensen kinderen hebben, het een nachtmerrie is op vluchten. Als je ze op de een of andere manier kunt helpen, doe dat dan.’

Causal chic: de Ierse schoonheid zag er net zo stijlvol uit als ooit toen ze uitstapte in een witte broek en een zwarte bodysuit

Elders tijdens de reischat zei Vogue, hoewel het misschien ‘diva-achtig’ klinkt, ze alleen graag vooraan in vliegtuigen zit in een stoel bij het raam of aan het gangpad.

Ze zei: ‘Het klinkt diva-achtig, maar ik wil niet helemaal achterin het vliegtuig zitten omdat ik meestal handbagage, een baby en een buggy bij me heb.’

‘Ik wil voorin het vliegtuig zitten en ik wil een raam, het liefst een stoel bij het raam zodat ik kan gaan slapen met de baby in mijn arm of een stoel aan het gangpad als er niets vrij is.’

Herinnerend aan een recent incident waarbij ze vastzat op een middelste stoel, zei Vogue dat een vriendelijke vrouw haar haar plaats liet hebben omdat ze bij een van haar kinderen was.

Ze zei: ‘Deze vrouw komt langs, de eigenaar van de stoel aan het gangpad, en ze zei: nee nee, je hebt een baby, ik ga in het midden zitten. Ik had zoiets van, je bent een door God gezonden engel, je bent zo aardig.’

Moeilijke tijden: moeder van drie Vogue zei ook dat het een ‘nachtmerrie’ is om kinderen in een vliegtuig te hebben en moedigde luisteraars aan om waar mogelijk te helpen (afgebeeld met Spencer in juni)

De presentatrice vertelde aan MailOnline dat ze blij zou zijn met een vierde toevoeging aan haar gezin nadat ze in april haar bevalling met zoon Otto James had doorstaan.

In een exclusief interview zei Vogue: ‘Ik zou een miljoen kinderen hebben, ik hou ervan om kinderen om ons heen te hebben en een groot gezin te hebben.

‘Ik haat de gedachte om nooit meer een baby te krijgen, want ik hou van de hele pasgeboren fase. Moeder zijn is letterlijk mijn favoriete ding in de wereld.

‘Ik zou graag denken dat we er nog een zouden hebben, maar op dit moment moet ik zien hoe we als gezin van vijf verder gaan. Ik heb een heerlijke bevalling gehad met Otto.

‘Ik heb een geweldige dag gehad met Spencer. Ik hield van de hele dag. Ik liep het ziekenhuis binnen en dacht dat ik dit als een baan zou doen als ik gewoon voor andere mensen kon bevallen – en niet zwanger zou zijn – ik zou het graag doen.

‘We hebben geluk gehad, want ik weet dat het niet voor iedereen hetzelfde is. Het is pijnlijk, het gas en de lucht was erg leuk, en dat deed ik en kreeg op het einde een ruggenprik, wat heel erg nodig was.’

Vogue en Spencer zijn samen sinds ze elkaar ontmoetten toen ze begin 2017 deelnamen aan de beroemde skicompetitie van Channel 4, The Jump.

Het stel kondigde hun verloving aan in februari 2018 en trouwde in juni 2018 tijdens een geheime ceremonie in de Schotse Hooglanden op het landgoed van 30.000 hectare van Spencer’s familie.