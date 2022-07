Viral video shows Drake and crew attempting to swat bee away from the rapper in St. Tropez

Sinds hij eerder deze week in St. Tropez aankwam, geniet hij van de zon en feesten met zijn bemanning.

Drake bevond zich donderdag echter in paniek toen een zoemende bij zijn soiree onderbrak.

In de grappige, inmiddels virale clip van de 35-jarige rapper is te zien hoe hij en leden van zijn team op hilarische wijze een bij proberen weg te meppen.

Ga weg! Drake bevond zich donderdag in paniek toen een bij om hem heen zwermde terwijl hij feestte in St. Tropez terwijl zijn bemanning op hilarische wijze probeerde het van hem weg te meppen

De korte maar hilarische video toont Drizzy in het zuiden van Frankrijk onder wat lijkt op intense nood vanwege de aanwezigheid van het insect.

Gepost door Complex Music’s Twitter-account, kan worden gezien dat de Canadese hitmaker wegduikt van de bug.

Hij heeft heen en weer zien weven terwijl zijn bemanning de bij voor hem probeert te elimineren.

Angst: de korte maar hilarische video toont Drizzy in het zuiden van Frances onder wat lijkt op intense nood vanwege de aanwezigheid van het insect

Verbergen: Drake kan heen en weer weven terwijl zijn bemanning de bij voor hem probeert te elimineren

Op echte Drake-manier steekt hij geen vinger uit als de servers komen aanstormen om de bijen voor hem weg te waaieren, met servetten in de hand.

De clip oogstte een reactie van de Amerikaanse superster, die duidelijk maakte dat hij geen fan is.

‘Ik haat bijen op god’, schreef hij in een reactie op het bericht van een fanaccount waarin hij de video deelde.

Helpers: Op echte Drake-manier steekt hij geen vinger uit als servers komen aanstormen om de bijen voor hem weg te waaieren, met servetten in de hand.

Humoristisch: de clip kreeg een reactie van de Amerikaanse superster, die duidelijk maakte dat hij geen fan is

Eerder op de dag ging de bekroonde artiest tijdens de lunch naar zijn Instagram Stories om een ​​foto te delen van een blonde vrouw die aan een tafeltje in de buurt zat.

Hoewel hij een zelfverklaarde Certified Lover Boy is, lijkt het erop dat zijn flirten niet volgens plan verliep.

‘Probeerde deze vrouw een foto van zichzelf te laten vallen omdat ze een dubbeltje is’, schreef de rapper, terwijl hij zichzelf voor de gek hield terwijl hij een schouderophalende en lachende huilende emoji toevoegde om schijnbaar duidelijk te maken dat de AirDrop niet werd geaccepteerd.

Zomeravonturen: hoewel hij een zelfverklaarde Certified Lover Boy is, lijkt het erop dat Drake’s flirten op de dag niet volgens plan verliep

In de foto werd de vrouw – die mooie witte bungelende oorbellen en een roze top droeg – gezien terwijl ze naar haar telefoon staarde terwijl ze dineerde met een mannelijke metgezel.

Elders tijdens zijn zomervakantie deelde de hitmaker van Jimmy Cooks een selfie zonder shirt, waarbij hij zijn buikspieren en tatoeages liet zien terwijl hij in de zon lag te luieren.

Altijd klaar om een ​​aangrijpend bijschrift te componeren, mijmerde de zanger: ‘Als wat je zegt waar is en niet onwaar – als ik zo’n kenner ben – hoe komt het dan dat ik nooit weet wtf je wilt?’

Flirt: De rapper ging tijdens de lunch naar zijn Stories om een ​​foto van een blonde vrouw in een restaurant te delen en onthulde dat hij probeerde haar een foto van zichzelf te laten zien omdat ze een ‘dubbeltje’ is

Zijn 117 miljoen volgers waardeerden het slimme bijschrift zeker, met als commentaar: ‘Ik kijk elke dag uit naar je bijschriften.’

De vader van één ging door met het posten van foto’s van zijn vakantie, met nog een meer artistieke foto van zijn spiegelbeeld in het glas terwijl hij bruinde op een gestreepte handdoek.

Op een andere foto was hij te zien in een stijlvol shirt met dierenprint, dat hij afleverde met een gouden horloge en een diamanten ketting.

Weerspiegeling: De hitmaker van Jimmy Cooks bleef kiekjes van zijn vakantie posten, met nog een meer artistieke foto van zijn spiegelbeeld in het glas terwijl hij bruinde op een gestreepte handdoek

Op vakantie: een andere snap toonde hem in een stijlvol shirt met dierenprint, dat hij afsloot met een gouden horloge en een diamanten ketting

Er was ook een close-upfoto van de massieve diamanten armband om zijn pols, naast zijn tatoeage van een spinnenhand.

De crooner voelde zich sentimenteel en deelde vervolgens een throwback-foto van zichzelf en zijn manager en OVO-medeoprichter Oliver El-Khatib.

Drake deelde ook een foto van zichzelf waarop hij een buitenevenement aan het draaien was, gekleed in een blauw-witte zijden blouse terwijl hij schommelde met een menigte mensen.

Bling: Er was ook een close-upfoto van de massieve diamanten armband om zijn pols, naast zijn tatoeage van een spinnenhand

Throwback: de crooner voelde zich sentimenteel en deelde vervolgens een throwback-foto van zichzelf en zijn manager en OVO-medeoprichter Oliver El-Khatib

De viervoudig Grammy-winnaar geniet van zijn zomer en werd woensdag vastgelegd terwijl hij aan boord van een boot sprong met de 20-jarige YouTube-ster Suede Brooks.

Het duo ging naar de door beroemdheden geliefde Club 55, waar ze genoten van een lunch in de buitenlucht met hun respectievelijke vrienden.

Hoewel de aard van de relatie tussen Suede en Drake onbekend is, vertelde een bron… ET dat het paar ‘samen plezier heeft’ en ‘jachthoppen’ heeft gedaan.

Leuke tijden: Drake deelde ook een foto van zichzelf terwijl hij een buitenevenement draaide, gekleed in een blauw-witte zijden blouse terwijl hij schommelde met een menigte mensen

Het paar werd naar verluidt gezien terwijl ze ‘lief’ keken terwijl ze ‘elkaar in de oren fluisterden en lachten’ tijdens een van hun recente ontmoetingen in St. Tropez.

Van Suede en Drake wordt gezegd dat ze veel gemeenschappelijke vrienden hebben en dat hun vrienden ‘er op uit zijn om meer met ze om te gaan’.

Suede is een bekende figuur op het gebied van sociale media die in haar vroege tienerjaren beroemd werd na het starten van haar eigen YouTube-kanaal.

Zomer romantiek? De vader van één heeft genoten van zijn zomer en werd woensdag vastgelegd terwijl hij aan boord van een boot sprong met de 20-jarige YouTube-ster Suede Brooks (rechts).

Jachthoppen: hoewel de aard van de relatie tussen Suede en Drake onbekend is, vertelde een bron aan ET dat het paar ‘samen plezier heeft’ en ‘jachthoppen’ heeft gedaan

Hoewel hij in St. Tropez in volledige ontspanningsmodus lijkt te zijn, heeft Drake onlangs bevestigd dat hij tijdens zijn laatste reis naar Zweden in aanraking is gekomen met de politie, nadat werd beweerd dat hij was gearresteerd op beschuldiging van marihuana terwijl hij aan het feesten was op een Zweedse club.

Zondag deelde hij een foto van een document dat de Zweedse autoriteiten hem hebben gegeven dat alle massale speculaties van de afgelopen dagen bevestigt dat hij in de problemen was beland.

Helemaal linksboven in het document staat: ‘Polisen’, wat zich vertaalt naar ‘de politie’ in het Engels, met als titel ‘Informatie voor verdachten van een misdrijf en vervolgens gedetineerd’. Het wordt ook toegeschreven aan het Openbaar Ministerie en de Nationale Politie.

Het gaat verder met het uitleggen van de rechten van Drake onder de Zweedse wet, die vergelijkbaar zijn met de rechten van Miranda die worden gegeven aan mensen die verdacht worden van een misdrijf in de VS, volgens TMZ.

Tot nu toe is er geen officieel woord over of hij persoonlijk voor de rechtbank zal moeten verschijnen.

Drake’s team heeft vervolgens geïnformeerd The Hollywood Reporter dat hij niet was gearresteerd en in zijn hotel was.