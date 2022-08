Vince McMahon paid a total of $5 million in undisclosed expenses to now-dissolved Trump charity

Het afgezette WWE-hoofd Vince McMahon betaalde $ 5 miljoen aan de nu opgeloste Trump Foundation in dezelfde jaren dat de president in WWE-verhaallijnen verscheen.

McMahon is de afgelopen maand onder de loep genomen nadat functionarissen ontdekten dat hij $ 19,6 miljoen aan niet-geregistreerde bedrijfskosten had betaald.

Het grootste deel van dat geld bleek te zijn uitbetaald aan vrouwen die hem en een andere WWE-manager van seksueel wangedrag beschuldigden, maar de Wall Street Journal meldt nu dat twee betalingen van in totaal $ 5 miljoen ook naar de Donald Trump Foundation zijn gegaan.

Die betalingen werden gedaan in dezelfde twee jaar dat de ex-president verscheen op WWE-televisieevenementen, volgens een recente indiening van effecten die door de Journal werd bekeken.

Een advocaat van WWE zegt nu dat de betalingen als zakelijke kosten hadden moeten worden bestempeld omdat McMahon de hoofdaandeelhouder was en de betalingen het bedrijf ten goede kwamen, hoewel hij niet wilde zeggen hoe.

McMahon, 76, is sindsdien verdreven uit het bedrijf waar hij meer dan vier decennia aan het hoofd stond en dat hij heeft opgebouwd om de grootste onderneming in het worstelen te worden, te midden van een Securities and Exchange Commission en federaal onderzoek naar zijn geheime betalingen.

Hij heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen tegen hem.

Ondertussen is Trump gedwongen zijn Trump Foundation te ontbinden, die oorspronkelijk was opgericht om fondsen te verdelen aan liefdadigheidsorganisaties, nadat de procureur-generaal van New York ontdekte dat hij zijn geld misbruikte om zijn presidentiële campagne ten goede te komen.

Verdreven WWE-CEO Vince McMahon, gelijk, betaalde $ 5 miljoen aan niet-openbaar gemaakte betalingen aan de Trump Foundation, volgens een effectenaanvraag

Die betalingen vielen samen met de optredens van Trump op WWE-televisie-evenementen. De twee zijn hier afgebeeld op een persconferentie in 2009

Volgens de Wall Street Journal ontving de inmiddels ter ziele gegane Trump Foundation in 2007 in totaal $ 4 miljoen van WWE en nog eens $ 1 miljoen in 2009, samenvallend met de optredens van de ex-president op WWE-evenementen.

In 2007 brak Trump in op de toespraak van McMahon op de Raw’s Fan Appreciation Night waarin hij de CEO ervan beschuldigde egoïstisch te zijn.

De vete speelde zich uiteindelijk weken later af op het pay-per-view-evenement WrestleMania23, waarin hij en McMahon een proxy-strijd vochten met de titel Battle of the Billionaires, elk vertegenwoordigd door een professionele worstelaar.

De winnaar zou het hoofd van de verliezer mogen scheren.

Maar volgens een persoon die destijds bekend was met de contractonderhandelingen, droeg Trump McMahon op om een ​​verschijningsvergoeding van $ 4 miljoen naar zijn liefdadigheidsinstelling te sturen voor het evenement.

Trump liet vervolgens zijn medewerkers het contract herzien om er zeker van te zijn dat McMahon onder geen enkele omstandigheid zijn hoofd zou mogen scheren, zelfs als de worstelaar van Trump dood in de ring zou vallen.

Toen de worstelaar van de voormalige president het evenement won, mocht Trump McMahons hoofd scheren op live televisie.

In 2007 schoor Trump McMahon’s hoofd op live televisie nadat zijn worstelaar McMahon’s had verslagen

Volgens een persoon die bekend is met de contractonderhandelingen, hebben de mensen van Trump ervoor gezorgd dat hij zijn hoofd op geen enkele manier zou laten scheren, zelfs als hij zou verliezen. ‘Stone Cold’ Steve Austin is hier afgebeeld terwijl hij McMahon vasthoudt terwijl Trump zich voorbereidt om zijn hoofd te scheren

De proxy-strijd werd tijdens WrestleMania de Battle of the Billionaires genoemd23

Later pochte hij dat zijn optreden zo’n groot succes was geweest – 1,2 miljoen kijkers thuis, terwijl hij $ 5,38 miljoen aan kaartverkoop opbracht – dat McMahon ermee instemde hem nog eens $ 1 miljoen te geven.

Een advocaat van WWE betwistte echter dat de $ 1 miljoen een bonus was voor zijn uiterlijk.

‘Dhr. Trump en WWE sloten een contract waarbij WWE ermee instemde en hem persoonlijk een verschijningsvergoeding van $ 1 miljoen betaalde’, vertelde Jerry McDevitt aan de Journal.

‘Tegelijkertijd hebben de McMahons een persoonlijke bijdrage van $ 4 miljoen aan de Trump Foundation gedaan. Er is vanwege het succes van het evenement geen extra vergoeding betaald aan de heer Trump of aanvullende bijdragen aan de Trump Foundation.’

Maar ongeveer twee jaar later ontving de Trump Foundation nog eens $ 1 miljoen op hetzelfde moment dat de ex-president op WWE Raw verscheen in een verhaallijn over hem die het bedrijf overnam voordat hij het terug verkocht aan McMahon voor het dubbele van de prijs.

Trump ontving een vergoeding van $ 100.000 voor zijn optreden, meldt de Journal, terwijl ‘tegelijkertijd’ McMahon en zijn vrouw, Linda McMahon – een voormalige ambtenaar van de Trump-administratie – dat jaar een donatie van $ 1 miljoen aan de Trump Foundation deden.

De voormalige president werd later opgenomen in de WWE Hall of Fame voor zijn optredens in 2013 en had eerder een wedstrijd in Atlantic City gesponsord. Hij was ook een vaste klant in de menigte voorafgaand aan zijn optredens op de shows.

Nu zeggen WWE-managers dat hoewel de $ 5 miljoen op de belastingaangiften van de Trump Foundation stond als afkomstig van WWE, het geld eigenlijk van McMahon zelf kwam.

Ze zeiden echter dat de betalingen als bedrijfskosten hadden moeten worden vermeld, omdat McMahon een hoofdaandeelhouder was en de betalingen ten goede kwamen aan het bedrijf.

Van Trump is bekend dat hij zijn vergoedingen voor optredens aan zijn organisatie besteedt, met belastingaangiften waaruit blijkt dat Comedy Central de Trump Foundation in 2011 $ 400.000 heeft gegeven – hetzelfde jaar dat Trump op het netwerk werd geroosterd door Seth MacFarlane.

In 2009 keerde Trump terug naar WWE in een verhaallijn waarin hij het bedrijf van McMahon kocht, om het vervolgens tegen het dubbele van de prijs aan hem terug te verkopen

Beide miljardairs liggen nu onder vuur, waarbij McMahon het bedrijf verliest dat hij de afgelopen vier decennia heeft opgebouwd en Trump zijn organisatie moet ontbinden tijdens een fraudeonderzoek.

McMahon kondigde op 22 juli publiekelijk zijn pensionering als CEO aan nadat zowel de Securities and Exchange Commission als het US Attorney’s Office for the Southern District of New York hun eigen onderzoek waren gestart naar de bijna $20 miljoen aan geheime betalingen.

In de nasleep zei WWE in een effectenaanvraag dat uit zijn eigen interne onderzoek naar de betalingen van McMahon bleek dat hij $ 14,6 miljoen betaalde aan schikkingen die hij aanging met vrouwen die hem beschuldigden van aanranding.

Het ontdekte dat hij ongeveer $ 7,5 miljoen aan zwijggeld betaalde aan een voormalige vrouwelijke worstelaar die beweerde dat hij haar dwong hem orale seks te geven, en haar ontsloeg nadat ze verdere seksuele ontmoetingen weigerde.

McMahon bleek ook een WWE-contractant ongeveer $ 1 miljoen te hebben betaald nadat ze naar het bedrijf kwam met ongevraagde naaktfoto’s van McMahon waarvan ze zei dat hij haar had gestuurd.

En een woordvoerder van het bedrijf vertelde de Journal dat een seksuele relatie tussen een voormalige WWE-jurist dit jaar resulteerde in een schikking van $ 3 miljoen.

Een vriend van de paralegal heeft gezegd dat de voormalige CEO ‘haar als een stuk speelgoed heeft doorgegeven’ aan John Laurinaitis, toen hoofd talent bij WWE, nadat hij het salaris van de vrouw had verdubbeld van $ 100.000 naar $ 200.000.

De woordvoerder van het bedrijf benadrukt dat de relatie met wederzijdse instemming was.

McMahons vrouw, Linda, zat in de regering-Trump. Ze is afgebeeld met Trump in Mar-a-Lago in 2019

Maar de onderzoek dook een decennia oude bewering op dat McMahon Rita Chatterton, de eerste vrouwelijke scheidsrechter van de WWE, in 1986 in zijn limousine had verkracht.

Haar bewering werd onlangs bevestigd door voormalig worstelaar Leonard Inzitari, die zegt Chatterton te hebben gezien na de vermeende aanval.

Hij zei dat hij het decennialang geheim hield uit angst gemarginaliseerd te worden door McMahon en zijn familie, die de worstelindustrie beheersen.

Inzitari, die de worstelalias Mario Mancini noemde, vertelde Intelligencer: ‘Ik herinner het me alsof het gisteren was. Ze was een wrak. Ze beefde. Ze was aan het huilen.’

Inzitari zei dat Chatterton hem snikkend vertelde hoe McMahon ‘zijn penis eruit haalde’, haar dwong om orale seks met hem te hebben en zichzelf vervolgens ‘binnen’ haar dwong.

Hij klaagde haar en Rivera aan en beweerde dat ze hem probeerden neer te halen en werden aangespoord door zijn vijanden. De rechtszaak werd stopgezet zonder dat een van beide partijen won.

McMahon heeft nog niet gereageerd op een van de aantijgingen tegen hem, maar heeft gezegd: ‘ik heb… heb mijn volledige medewerking toegezegd aan het onderzoek door de Bijzondere Commissie en ik zal al het mogelijke doen om het onderzoek te ondersteunen.’

‘Ik heb ook toegezegd de bevindingen en uitkomst van het onderzoek, wat die ook zijn, te accepteren.’

McMahon liep weg van het bedrijf met $ 3,4 miljard.

Hij wordt nu bij zijn bedrijf vervangen door zijn dochter, Stephanie, die zelf een carrière als worstelaar heeft gehad en getrouwd is met promotiester Triple H.

McMahon is nu vervangen bij het bedrijf dat hij vier decennia heeft geleid door zijn dochter, Stephanie, toch?

De voormalige president werd ondertussen gedwongen de organisatie te ontbinden in een schikking met de procureur-generaal van de staat New York, die in een rechtszaak in 2018 beweerde dat hij de liefdadigheidsfondsen had misbruikt om zijn presidentiële campagne van 2016 te bevorderen, juridische schikkingen te betalen en zijn echte landgoed bedrijf.

Trump gaf uiteindelijk toe de non-profitfondsen te hebben misbruikt en werd door een rechter in New York bevolen om $ 2 miljoen te betalen aan goede doelen als onderdeel van een schikking in 2019.

‘Ik ben de enige persoon in de geschiedenis die veel geld kan geven aan goede doelen ($ 19 miljoen), geen kosten kan rekenen en kan worden aangevallen door de politieke hacks in de staat New York’, tweette hij na de schikking. ‘Geen wonder waarom we allemaal vertrekken!’

Het oude accountantskantoor voor Trump liet later zijn bedrijf weten dat er niet langer op de jaarrekening van een decennium mag worden vertrouwd’ – en beweert dat het nu een ‘belangenconflict’ heeft met het bedrijf.

Het zei in een brief dat hoewel er geen ‘als geheel materiële discrepanties’ in de documenten zijn, het hun ‘advies’ is om er niet langer op te ‘vertrouwen’.