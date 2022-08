Vijf studenten worden strafrechtelijk vervolgd voor de dood van eerstejaarsstudent in 2019 nadat de sonde ontdekt dat ze hebben gelogen

Vijf Texas-studenten worden strafrechtelijk vervolgd na de dood van een eerstejaarsstudent aan de Texas Christian University.

Jack Elliott viel van de boeg van een 22-voet boot terwijl hij op een meer in Texas was in oktober 2019, maar er is een mysterie rond de omstandigheden waarin hij in het water belandde nadat de andere tieners die aanwezig waren op de boot naar verluidt een verhaal om de waarheid voor de autoriteiten te verbergen.

Jack, die 19 was op het moment van de tragedie, was een van de 12 tieners van de universiteit die genoten van een middagje drinken en wakeboarden.

Bijna de hele groep had genoten van wodka en bier op het open water van Lake Travis, een kunstmatig meer, ten noordwesten van Austin.

De vaarexpeditie werd geleid door Carson Neel wiens vader, Billy, de Northshore Marina runde.

Carson vertelde iedereen waar de reddingsvesten waren opgeborgen, maar gaf geen verdere veiligheidsinstructies aan zijn vrienden, volgens de OC-register.

De groep bracht hun zonnige herfstmiddag door met drinken en dansen op het dek van de boot, terwijl ze af en toe in het water dompelden om te zwemmen of te wakeboarden.

Toen de boot geen bier meer had, voeren ze terug naar de jachthaven om nog een koffer te halen voordat ze weer het water op gingen.

Maar ongeveer anderhalf uur na zonsondergang schudde de boot toen hij ergens overheen leek te denderen. Jack was ondertussen nergens aan boord te vinden.

Carson keerde de boot terug en voer naar de plek waar hij dacht dat Jack overboord was gegaan.

In paniek schenen de aan boord de lichten van hun mobiele telefoons in het water in de wanhopige hoop Jack te vinden.

‘Veel mensen waren in paniek en huilden en communiceerden niet goed’, zei Carson in een beëdigde verklaring die door de OC Register was ingezien. ‘Ik probeerde zo kalm mogelijk te blijven, want ik wist dat het serieus was en door in paniek raken zou het erger maken.’

Carson dook het meer in en controleerde de schroef van de boot terwijl hij naar Jack zocht.

Zonder teken van hem besloot de groep vijf minuten later terug naar de kust te gaan.

Na de verdwijning van Jack ‘smeden de tieners een plan om de waarheid te verbergen voor de autoriteiten en zelfs voor Jacks familie in Newport Beach’, meldt de Orange County-register politiegegevens hebben gezien.

Op de terugweg naar de jachthaven werd alle resterende alcohol onmiddellijk overboord gedumpt, schreef een rapport van Texas Parks and Wildlife.

Terwijl Carson en een ander meisje, Elle Weber, die dag achter het stuur van de boot zaten, haalde de groep medestudent Anthony Salazar, die niet had gedronken omdat hij zich onwel voelde, over om te zeggen dat hij achter het stuur had gezeten bij het tijdstip van het ongeval, volgens berichtgeving door de OC-register.

Jack’s lichaam werd pas na 10 dagen teruggevonden, meer dan 30 meter onder het oppervlak gevonden.

Tijdens gerechtelijke procedures beriepen de tieners zich op hun recht van het vijfde amendement om zichzelf niet te beschuldigen, maar de geruchten deden de ronde en het verhaal kwam langzaam maar zeker naar buiten.

Toen de groep eenmaal op het droge was teruggekeerd, ondervroegen onderzoekers van het Sheriff’s Office van Travis County de tieners afzonderlijk, hoewel hun verhalen niet overeenkwamen.

Jacks ouders, Amy en Brett Elliott, kregen een aantal scenario’s voorgeschoteld over wat er met hun zoon zou kunnen zijn gebeurd.

Een verhaal suggereerde dat Jack een backflip van de boot in het water deed. Een ander beweerde hoe Jack erin viel terwijl hij over de rand van het vat braakte.

Twee dagen later verzamelden een deel van de groep zich in een hotelkamer in Fort Worth, in de buurt van Dallas, waar de tieners Jacks ouders belden die thuis in Californië aan het rouwen waren.

Elle deed het meeste praten, volgens de OC-register. Ze zei dat het de groep speet voor de dood van hun zoon en voor ‘alle verhalen die je hebt gehoord’.

Texas Parks and Wildlife schreef in een rapport dat Jack Elliott werd geduwd door Delaney Brennan

Na het ongeval ontstond er paniek waarbij Delaney verklaarde: ‘Hij viel! Het was niet mijn bedoeling om hem te duwen!’

Ze erkende dat niemand een duidelijk idee had hoe Jack overboord viel.

‘We weten niet hoe Jack van de boot is gevallen. We weten niet of Jack opstond om van houding te veranderen en zijn evenwicht verloor of dat hij zijn haar aan het doen was, we weten niet wat hij aan het doen was.

‘Dit zijn de meest eerlijke antwoorden die we je nu kunnen geven,’ zei Elle.

Kort na het telefoontje werden Jacks ouders benaderd door een vader van een van de tieners die ook in de kamer was op het moment van het telefoontje.

Hij vertelde hoe hij had gehoord dat Jack niet zomaar van de boot was gevallen, maar werd geduwd.

‘Mijn hart is in een miljoen stukjes gebroken’, schreef Brett op Jack’s Facebook gedenkteken. ‘Maar met elke maand die voorbijgaat, geef je me meer en meer kracht om door te gaan en te vechten voor WAARHEID en VERANTWOORDING. Ik zal niet stoppen. Je verdient het.’

Twee maanden later, in december 2019, diende Ben Echelson, een jachtopziener van Texas Parks and Wildlife, een rapport in met details over wat volgens hen werkelijk was gebeurd.

‘Jack Elliott werd geduwd door Delaney Brennan vanaf de voorkant van een wakeboardboot … geëxploiteerd door Elle Weber onder toezicht van Carson Neel.

‘Jack Elliott werd meerdere keren geraakt door de propeller en kwam om het leven… de alcohol aan boord werd overboord gegooid’, schreef Echelson.

‘Er zijn valse verklaringen afgelegd aan de agenten die op het ongeval reageerden over de gebeurtenissen die voorafgingen aan de duw en de manier waarop Jack Elliott in het water viel.’

De familie Elliott diende in januari 2020 een proces wegens onrechtmatige daad in tegen Carson, Delaney en Elle in de hoop dat het hen zou dwingen te getuigen en de ware gebeurtenissen te onthullen die tot de dood van hun zoon hebben geleid.

Sommige details kwamen naar voren met de enige getuige die Elle was die Jack had gezien zittend op leuningen aan de voorkant van de boot.

‘Delaney en Jack zaten voor in de boot te flirten en te zoenen. Ze gaf Jack een ‘speels duwtje’ en hij viel van de boot’, legt Elle uit in een beëdigde verklaring.

‘Ik was bang en in shock over wat er is gebeurd. Ik wou dat het niet was gebeurd en ik wou dat ik de eerste keer alles aan de politie had verteld’, voegde ze eraan toe.

Ze herinnerde zich hoe na het ongeluk paniek ontstond toen Delaney zei: ‘Hij is gevallen! Het was niet mijn bedoeling om hem te duwen!’

In haar eigen verklaring onthulde Delaney hoe ze de initialen van Jack op haar pols had getatoeëerd.

‘Ik deed dat omdat ik altijd iets wilde hebben om hem aan te herinneren. Toen ik naar beneden keek, wilde ik me herinneren hoeveel hij van het leven hield en het gaf me een soort herinnering om mijn leven altijd ten volle te leven en alles in het leven te doen om in wezen te voldoen aan wat hij zou hebben gedaan.’

Op sociale media schreef ze: ‘Ik ben hier nog steeds van in de war en mijn ouders zijn nu bij me, maar we weten nog niet veel. Ik voel me gewoon schuldig … en ik denk niet dat ik ooit zo verdrietig ben geweest. Ik was de laatste die hem aanraakte.’

De rechtszaak werd onderhands beslecht, maar eind vorig jaar besloot een jury van Travis County dat de betrokkenen een strafzaak moesten beantwoorden, vooral met betrekking tot vermeende doofpotaffaires.

Delaney Brennan is sindsdien aangeklaagd wegens het knoeien met bewijsmateriaal door te helpen bij het verwijderen van een video van een mobiele telefoon.

Carson Neel werd aangeklaagd op een misdrijflast van knoeien met fysiek bewijs voor naar verluidt het dumpen van de alcohol overboord.

Het paar riskeert een gevangenisstraf van maximaal 10 jaar en een boete van 10.000 dollar.

Elle Weber is aangeklaagd op beschuldiging van het geven van valse informatie aan een politieagent.

Een andere tiener aan boord van de boot, Joshua Evans van Aliso Viejo, werd aangeklaagd wegens het verstrekken van alcohol aan een minderjarige.

Anthony Salazar werd aangeklaagd wegens meineed.

Een van de vaders die de bijeenkomst dagen na het ongeluk bijwoonde, had een advies voor de tieners: ‘Als je de waarheid niet vertelt… komt het terug om je in je reet te bijten.’