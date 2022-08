Video shows Good Samaritan rescuing grandmother from Kentucky floodwaters as death toll climbs to 28

Dit is het ongelooflijke moment waarop een barmhartige Samaritaan een 98-jarige en haar familie redde die vastzaten in hun huis te midden van ‘verwoestende en dodelijke’ overstromingen in Kentucky, waarbij 28 doden vielen.

Missy Crovetti, uit Green Oaks, Illinois, zei dat haar grootmoeder Mae Amburgey, oom Larry Amburgey en haar broer Gregory Amburgey in het huis in Whitesburg, Kentucky waren, omdat het volledig overstroomde, met foto’s waarop de 98-jarige Mae bijna op haar zat. – ondergedompeld bed.

Toen hij donderdagochtend reed om benzine te halen, kwam de lokale man Randy Polly overstromingen tegen waardoor hij op een stuk droog land niet ver van Mae’s huis strandde.

Hij legde het moment vast dat hij een ‘held’ Mae en haar familie zag redden van het stijgende water. De man filmde vanaf een kleine afstand rond 9 uur ‘s ochtends, zwom naar het huis en begon op de deur en het raam te bonzen voordat hij het huis binnenging en hielp de familieleden uit het pand te halen.

Dit is het ongelooflijke moment waarop een barmhartige Samaritaan een 98-jarige en haar familie redde die vastzaten in hun huis te midden van ‘verwoestende en dodelijke’ overstromingen in Kentucky, waarbij 28 doden vielen. De identiteit van de man is onbekend

Missy Crovetti, uit Green Oaks, Illinois, zei dat haar grootmoeder Mae Amburgey, oom Larry Amburgey en haar broer Gregory Amburgey in het huis in Whitesburg, Kentucky waren, omdat het volledig onder water liep, met foto’s waarop de 98-jarige Mae bijna op haar zat. -ondergedompeld bed

De redding van de anonieme man duurde ongeveer 30 minuten – en de drie familieleden zouden veilig zijn en het goed maken, vertelde Missy Crovetti CNN.

De heer Polly vertelde de nieuwszender dat terwijl hij deze scène zag ontvouwen, hij mensen kon horen schreeuwen: ‘Get me help, help help’ en dat 911-oproepen niets voorstelden omdat de hulpdiensten ‘overweldigd’ waren en ‘niet reageerden op zijn oproepen’. .

De gouverneur van Kentucky, Andy Beshear, voorspelde dat er nog wekenlang lichamen gevonden zullen worden, aangezien het dodental van verwoestende overstromingen zondag opliep tot 28.

Sommige gebieden in het bergachtige gebied zijn nog steeds ontoegankelijk na de overstromingen in het oosten van de staat die wegen in rivieren veranderden, bruggen wegspoelden en huizen wegvaagden. Af en toe regen en een slechte mobiele telefoonservice bemoeilijken ook de reddingsinspanningen.

‘Verwoestende en dodelijke’ overstromingen in Kentucky hebben tot nu toe 28 doden geëist. Afgebeeld zijn Kentucky National Guard Soldiers en Airmen in een boot over een zwaar overstroomd gebied

Militairen en piloten van de Kentucky National Guard helpen bij de hulpverlening bij overstromingen als reactie op de verwoestende overstromingen

Reddingsteam spreekt met leden van de gemeenschap over drie vermiste personen op Highway 476 in Jackson, Kentucky

Reddingswerkers in Kentucky gaan huis-aan-huis in verslechterende weersomstandigheden, terwijl ze zich schrap zetten voor een lange en slopende poging om slachtoffers van overstromingen die het oosten van de staat hebben verwoest te lokaliseren.

‘Dit is een van de meest verwoestende, dodelijke overstromingen die we in onze geschiedenis hebben gezien… En op een moment dat we proberen uit te graven, regent het’, vertelde gouverneur Andy Beshear aan NBC’s Meet the Press.

‘We gaan werken om van deur tot deur te gaan, werken om opnieuw zoveel mogelijk mensen te vinden. We gaan zelfs door de regen werken. Maar het weer maakt het ingewikkeld.’

Een schoolbus in Perry County en ander puin zijn zondag gezien in een kreek in de buurt van Jackson, Kentucky. Het aantal doden staat nu op 28, en de komende dagen worden er meer verwacht

Sommige gebieden in het bergachtige gebied zijn nog steeds ontoegankelijk na de overstromingen in het oosten van de staat die wegen in rivieren veranderden, bruggen wegspoelden en huizen wegvaagden. Af en toe regen en een slechte mobiele telefoonservice bemoeilijken ook de reddingsinspanningen

Reggie Ritchie troost vrouw Della terwijl ze pauzeren tijdens het opruimen van hun verwoeste, gebouwde huis verwoest door de overstroming van Troublesome Creek achter hen in Fisty, Kentucky

Lokale vrijwilligers lossen gedoneerde goederen voor de gemeenschap in Buckhorn, Kentucky, nadat verwoestende overstromingen velen zonder huizen en bezittingen hebben achtergelaten

‘Dit is een van de meest verwoestende, dodelijke overstromingen die we in onze geschiedenis hebben gezien… En op een moment dat we proberen uit te graven, regent het’, vertelde gouverneur Andy Beshear aan NBC’s Meet the Press

Het aantal doden bij de overstromingen, veroorzaakt door de stortregens die woensdag begon, zal naar verwachting nog verder stijgen.

‘We zullen wekenlang lichamen vinden, velen van hen hebben honderden meters afgelegd, misschien een kwart mijl meer dan waar ze verloren zijn gegaan,’ voegde Beshear eraan toe.

De gouverneur toerde zondag door overstroomde gebieden en stopte in drie provincies. In de met regen doordrenkte delen van de staat leven meer dan 350 mensen tijdelijk in opvangcentra, zei hij.

Terugtrekkende overstromingen hadden een dikke laag stof op de straten achtergelaten, terwijl donkere wolken voorspelden dat er meer regen zou komen.

Zo’n 55 kilometer naar het zuiden in de kleine gemeenschap van Buckhorn, hadden vrijwilligers in een distributiecentrum alleen al op zondag 700 tot 800 mensen langsgekomen om gedoneerde benodigdheden op te halen, variërend van voedsel tot papieren handdoeken en toiletartikelen.

Reddingswerkers in Kentucky gaan huis-aan-huis in verslechterende weersomstandigheden terwijl ze zich schrap zetten voor een lange en slopende poging om slachtoffers te lokaliseren van overstromingen die het oosten van de staat hebben verwoest

De North Fork Kentucky River, die overstroomde als gevolg van zware regenval in delen van Oost-Kentucky, in Jackson County, Kentucky

Puin omringt een zwaar beschadigd huis in de buurt van Jackson nadat historische overstromingen door Oost-Kentucky trokken, waardoor velen met verwoeste huizen achterbleven

Corissa Creek (links) en Haley Gayheart helpen het huis schoon te maken van een vriend die acht maanden zwanger is en niet in staat is om schoon te maken in Jackson, Kentucky

De overstromingen troffen een regio van Kentucky die al te lijden had onder schrijnende armoede, gedreven door de achteruitgang van de kolenindustrie die het hart van de economie was en alles afnam van mensen die het het minst konden betalen.

‘Het heeft gebieden weggevaagd waar mensen aanvankelijk niet zoveel hadden’, voegde Beshear eraan toe.

Sommige gebieden in het oosten van Kentucky meldden dat er binnen 24 uur meer dan 20 cm regen viel.

Het waterpeil van de North Fork van de Kentucky River bij Whitesburg steeg binnen enkele uren tot maar liefst 20 voet (6,09 m), ruim boven het vorige record van 14,7 voet (4,4 m).

Het weervoorspellingscentrum van de National Weather Service zei: ‘De dreiging van plotselinge overstromingen zal de hele middag en vroege avonduren aanhouden door buien en onweer met zeer zware regenval.’

President Joe Biden heeft een rampenverklaring afgegeven voor de overstromingen in Kentucky, waardoor federale hulp de staats- en lokale herstelinspanningen kan aanvullen.

De overstromingen in het oosten van Kentucky zijn de laatste in een reeks van extreme weersomstandigheden die volgens wetenschappers een onmiskenbaar teken van klimaatverandering zijn.

In het westen van Kentucky kwamen in december 2021 bijna 60 mensen om het leven door een tornado – een ramp die volgens Beshear lessen bood voor de huidige inspanningen aan de andere kant van de staat.

‘We hebben ongeveer zeven maanden geleden veel lessen geleerd in het westen van Kentucky over die verwoestende tornado’s, dus we bieden zoveel mogelijk steun en we gaan snel vanuit de hele staat om te helpen’, vertelde hij zaterdag aan CNN.