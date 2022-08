Vet shares footage of the test they do to decipher if a dog is too dangerous for adoption

Een hondengedragsdeskundige heeft de eenvoudige test gedeeld die ze uitvoert om erachter te komen of een pup veilig is voor adoptie of niet, en alles wat je nodig hebt is een stok en een kom met eten.

Professionele hondentrainer Gia Savocchi, uit Long Island, New York, deelde de snelle en effectieve test in een video op haar TikTok-account, @thinkingcanine, waarin ze een kom met eten voor twee verschillende honden ziet plaatsen om kijk hoe ze reageren als het dan wordt weggenomen.

In de video, die later opnieuw werd gepost door het account @doggyregion, gebruikte Savocchi een ‘nephand’ aan het uiteinde van een stok om het verschillende gedrag van beide honden te demonstreren, waarbij één dier naar de hand lanceerde toen ze probeerde zijn kom te verplaatsen , terwijl de ander helemaal niet reageerde.

Het in de VS gevestigde TikTok-account ‘doggyregio’ heeft een video gedeeld van een dierenarts die een test uitvoert met twee verschillende honden, waarbij ze een beetje voer voor elk van hen neerlegt om hun reactie te zien wanneer iemand het probeert weg te nemen

‘In het echte leven zullen mensen proberen dingen van hun hond af te pakken, dus het is belangrijk dat we weten dat als iemand iets van een hond probeert af te nemen, hij kan grommen of knappen, maar hem geen pijn mag doen’, zei ze.

Velen in de commentaren hadden het gevoel dat het geen ‘eerlijke’ test was, omdat de meeste honden zouden reageren als iemand hun eenmaal daagse maaltijd zou nemen.

Maar anderen zeiden dat dierenasielen niet in staat waren om alle honden te huisvesten, dus moesten ze een manier vinden om de honden die geadopteerd kunnen worden te scheiden van de honden die dat niet zijn.

Eerder onthulde een dierenarts de vijf hondenrassen die ze nooit zou bezitten – terwijl ze haar vijf beste keuzes voor een toekomstig huisdier deelde.

Velen in de commentaren hadden het gevoel dat het geen ‘eerlijke’ test was, omdat de meeste honden zouden reageren als iemand hun eenmaal daagse maaltijd zou nemen

Dr Whitney Terrell, uit Alabama, veroorzaakte online opschudding nadat ze soorten honden had gedeeld die ze nooit zou bezitten vanwege haar ervaring als dierenarts in een nu virale TikTok-video, met de populaire Goldendoodle, of poedelmixen, bovenaan haar lijst.

Op de tweede plaats staan ​​Duitse herders en Belgische herders – ook bekend als Belgische Mechelaar – waarvan Dr. Terrell opmerkte dat ze veel training nodig hebben om goede huisdieren te zijn, iets waar ze gewoon geen tijd voor heeft.

Ze voegde eraan toe dat ze ook niet aanraadt om kortsnuitige puppy’s zoals Franse Bulldogs, mopshonden en Shih Tzus te krijgen vanwege hun ademhalingsproblemen.

De dierendokter deelde vervolgens haar meest geliefde honden, waaronder Golden Retrievers, pups van gemengde rassen en Basset Hounds.

De in Alabama gevestigde dierenarts Dr. Whitney Terrell heeft haar top vijf van beste en slechtste hondenrassen gedeeld in een virale TikTok-clip die kijkers verdeelt

De dierendokter veroorzaakte opschudding nadat ze haar minst favoriete soorten honden had gedeeld op basis van haar veterinaire ervaring met de populaire Goldendoodle, of poedelmixen, bovenaan haar lijst

Dr. Terrell zei dat hoewel sommige poedelkruishonden ‘superlief’ zijn, ze ‘niet stil kunnen zitten’ en vatbaar zijn voor een reeks gezondheidsproblemen.

‘Veel van hen zijn gek, gekke hyper, kunnen geen twee seconden stil zitten. We hebben ook een paar heel agressieve gehad’, zei ze.

‘Oorontstekingen uit de wazoo, dure verzorging dus, ze zijn gemengd ras. Te veel onderhoud voor mij.’

Nummer twee op de lijst van Dr. Terrell was een Duitse herder of Belgische Mechelaar, die volgens haar agressief kan zijn als ze niet goed wordt getraind.

‘Ze hebben het potentieel om echt geweldige honden te zijn, goede politiehonden, goede reddingsscenario’s, maar 95 procent van degenen die we in de kliniek zien, wil je in je gezicht bijten omdat ze niet goed zijn opgeleid’, zei ze.

Elk ras dat brachycefalisch is, wat betekent dat ze een verkorte of ‘squish’ snuit hebben, zoals mopshonden, Boston Terriers, Franse Bulldogs of Shih Tzus, werden niet aanbevolen door de dierenarts.

‘Sommige van hen zijn zo schattig en zo lief, maar ze kunnen niet ademen, letterlijk niet ademen’, zei ze.

‘Ze snurken, ik heb al een man die snurkt, meer heb ik niet nodig. Huidplooidermatitis, allergieën, gist, stinkend, gasachtig, het is een nee van mij.’

De vijf beste hondenrassen van Dr. Whit die ze nooit zou bezitten 1. Goldendoodles en poedelmixen ‘Sommige van deze honden zijn heel lief, maar veel van hen zijn gek, gekke hyper, kunnen geen twee seconden stil zitten. We hebben ook een paar hele agressieve gehad. ‘Oorontstekingen uit de wazoo, dure verzorging dus, ze zijn gemengd ras. Te veel onderhoud voor mij.’ 2. Duitse herder en Belgische Mechelaar ‘Ze hebben het potentieel om echt geweldige honden te zijn, goede politiehonden, goede reddingsscenario’s, maar 95 procent van degenen die we in de kliniek zien, wil je in je gezicht bijten omdat ze niet goed zijn opgeleid. ‘Ik weet dat ik ze niet goed zou kunnen trainen omdat ik geen tijd heb. Als je erover nadenkt om een ​​van deze honden aan te schaffen, doe het dan niet lichtvaardig, want ze hebben veel training en aandacht nodig.’ Dr. Terrell’s lijst bevatte ook Duitse herders (links), waarvan ze zei dat ze agressief kunnen zijn als ze niet goed worden getraind, evenals chihuahua’s (rechts) die ze ‘enkelbijters’ noemde 3. Kortsnuitige of kortsnuitige honden zoals Franse buldoggen, mopshonden, Boston-terriërs en shih tzus ‘Sommige van hen zijn zo schattig en zo lief, maar ze kunnen niet ademen, letterlijk niet ademen. ‘Ze snurken, ik heb al een man die snurkt, meer heb ik niet nodig. Huidplooidermatitis, allergieën, gist, stinkend, gasachtig, het is een nee van mij.’ 4. Chihuahua ‘Niet mijn kopje thee: bang dat ik op ze ga trappen, zal hoogstwaarschijnlijk gebeten zijn als ik er een had, het zijn meestal een eenpersoonshondjes. ‘We hebben er een paar die superlief zijn, de rest zijn enkelbijters.’ 5. Chinese kuif- en haarloze honden ‘Met de honden gaat het goed, ik hou niet van haarloze dieren. Ze zijn zitty, ze zijn een beetje vettig, hetzelfde met katten. Ik zeg nee.’

Dr. Terrell zei dat ze niet van chihuahua’s houdt, die ze ‘enkelbijters’ noemde, evenals Chinese Crested Dogs en andere haarloze honden.

‘Niet mijn kopje thee: bang dat ik op ze ga trappen, zal hoogstwaarschijnlijk gebeten zijn als ik er een had, het zijn meestal een eenpersoonshond’, zei ze over chihuahua’s.

Opiniepeiling Wat is je favoriete hondenras? Basset hound 463 stemmen

Gemengd ras of straathond 2208 stemmen

Golden retriever 2672 stemmen

Duitse korthaar wijzer 515 stemmen

Grote Pyreneeën 421 stemmen

‘Ik hou niet echt van haarloze dieren, ze zijn pukkelig, ze zijn een beetje vettig, hetzelfde met katten – een beetje als een balzak – nee van mij.’

De clip werd 8,3 miljoen keer bekeken en sommige meningen van de dokter over hondenrassen maakten dierenliefhebbers boos in de commentaren, waarvan velen het niet eens waren met haar hete opmerkingen.

‘Ik kan niet geloven dat de gouden doodle jouw nummer 1 is! Ik ben geschokt! Ik heb in mijn leven heel veel honden gehad. Dit is de beste hond ooit en de beste gezinshond’, schreef een kijker.

‘Goldendoodle is letterlijk de beste hond die ik ooit heb gehad en ooit in de buurt ben geweest. Letterlijk als een mens en belachelijk slim en lief. Dag,’ zei een ander.

‘Ik ben opgegroeid met alleen Duitse herders en het waren de beste honden’, antwoordde een derde, terwijl een vierde opmerkte: ‘Mijn chihuahua is de liefste jongen ooit’.

Niet iedereen was echter boos op de controversiële meningen van Dr. Whit.

‘Doodles, duurste straathonden ter wereld… ben het met je eens van een collega-dierenarts!’ een vrouw reageerde.

‘FEITEN. Sorry doodle-eigenaren, uw honden zijn NIET de beste honden’, beweerde een tweede.

Dierenarts Dr. Terrell’s top vijf favoriete hondenrassen 1. Basset Hound/elke soort hond ‘Ze stinken, ze hebben een heel diepe, luide blaf, ze kunnen oor-, rug- en gewichtsproblemen hebben. ‘Bij de dierenarts kunnen ze soms wat wispelturig zijn, maar ik hou van ze, ze zijn zo lief. De mijne is de beste hond ooit, hij komt elke dag bij me werken.’ 2. Mutt/gemengd ras/zwerfdieren ‘Voor nummer twee heb ik geen foto omdat het een straathond is, ze kunnen op alles lijken. Het zijn fantastische honden. ‘Ze hebben meestal niet zoveel genetische of erfelijke problemen als pure rassen. Ze zijn dankbaar dat ze een thuis hebben. Beveel een straathond ten zeerste aan.’ 3. Golden retriever ‘Ik hou van dit ras, ze zijn zo mooi, zo’n vriendelijke geweldige gezinshond, dit is een goede eerste hond, vooral voor gezinnen. Goed temperament, makkelijk te trainen, hou van ze.’ In een vervolgclip deelde de dierendokter ook haar meest geliefde honden, waaronder golden retrievers, pups van gemengde rassen en zelfs bassethounds 4. Duitse korthaaraanwijzer ‘Dit zijn prachtige super atletische vrolijke honden. Ik kan eerlijk gezegd niet één bedenken die ik heb gezien die niet gelukkig was. ‘Zeker veel energie, maar deze wil je niet bezitten als je zittend, als je niet van avontuur houdt, als je er niet van houdt om er elke dag mee te gaan wandelen. ‘Dit zijn atletische honden, ze moeten getraind worden, anders maken ze dingen kapot. Hou van ze, geweldige honden, prachtige honden.’ 5. Grote Pyreneeën ‘Ze doen het niet per se geweldig bij de dierenarts, meestal omdat het herdershonden zijn. Ze zijn daar met de geiten, schapen, boerderijdieren, als ze echt hun werk doen, dus veel van hen zijn niet gewend om binnen of in de buurt van mensen te zijn. ‘Ze zijn niet per se de beste bij de dierenarts, maar ik hou van ze. Ik heb er meerdere gehad, het waren de beste honden, ik hou zo veel van ze.’ Bron: dr.terrellpetvet/TikTok

In een vervolgclip deelde Dr. Terrell de vijf beste hondenrassen die ze zou krijgen met de Basset Hound of een ander type hond dat op nummer één komt.

Dr. Terrell heeft zelf een Basset Hound en zei dat ze, ondanks dat ze ‘stinkend en luidruchtig zijn en oor-, rug- en gewichtsproblemen hebben’ de ‘beste’ huisdieren zijn.

‘Ik hou van ze, ze zijn zo lief. De mijne is de beste hond ooit, hij komt elke dag met me werken’, zei ze.

Ze raadde ook aan om een ​​gemengd ras of straathond te nemen, omdat ze minder onderliggende gezondheidsproblemen hebben, evenals golden retrievers, omdat hun kalme temperament hen tot een geweldig familiehuisdier maakt.

‘Voor nummer twee heb ik geen foto omdat het een straathond is, ze kunnen op alles lijken. Het zijn fantastische honden’, zei ze.

‘Ze hebben meestal niet zoveel genetische of erfelijke problemen als pure rassen. Ze zijn dankbaar dat ze een huis hebben.’

Op nummer vier stond de Duitse korthaar wijzer en op vijf was de Grote Pyreneeën.

‘Dit zijn prachtige super atletische vrolijke honden. Ik kan er eerlijk gezegd geen bedenken die ik niet gelukkig heb gezien’, zei ze over Duitse korthaaraanwijzers.

‘Zeker veel energie, maar deze wil je niet bezitten als je zittend, als je niet van avontuur houdt, als je er niet van houdt om er elke dag mee te gaan wandelen.’