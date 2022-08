Vermont man charged in ‘Murder on the High Seas’ plot will remain in jail without bail

Een man uit Vermont die wordt beschuldigd van het doden van zijn moeder op zee tijdens een visreis in 2016 voor de kust van New England in een complot om miljoenen dollars te erven, blijft in de gevangenis tot zijn proces omdat hij een vluchtrisico vormt, oordeelde een federale rechter dinsdag.

Rechter van het Amerikaanse district, Geoffrey Crawford, wees het verzoek van Nathan Carman om vrijgelaten te worden af ​​en beval hem zonder borgtocht vast te houden, omdat hij een potentieel vluchtrisico en gevaar vormt vanwege de ernst van de aanklachten, het ontbreken van sterke familie-, werk- of gemeenschapsbanden en zijn betrokkenheid met vuurwapens en de aanhoudende vete met zijn familie over de erfenis van zijn overleden grootvader.

Crawford zei dat het bewijs met betrekking tot het verlies van zijn moeder op zee, en ‘het bittere geschil’ met zijn tantes over de erfenis, evenals zijn aankoop van AR-15-achtige wapens ‘bewijs zijn dat dit een onstabiele situatie is’.

Carman, 28, uit Vernon, Vermont, werd in mei beschuldigd van moord en fraude bij de moord op zijn moeder, Linda Carman uit Middletown, Connecticut, tijdens een visreis waarbij zijn boot zonk. Hij werd drijvend in een vlot gevonden en acht dagen na vertrek uit een jachthaven in Rhode Island gered.

Carman pleitte niet schuldig aan de dood van zijn moeder. De rechter merkte dinsdag op dat hij een verplichte levenslange gevangenisstraf riskeert, zonder de mogelijkheid van vervroegde vrijlating, als hij wordt veroordeeld.

Nathan Carman blijft achter de tralies nadat hij is beschuldigd van het doden van zijn moeder op zee tijdens een visreis in 2016 voor de kust van New England in een complot om miljoenen dollars te erven. Hij is hier afgebeeld tijdens een verschijning in de federale rechtbank in Providence, Rhode Island in 2019

Carman zou zijn moeder (samen op de foto) en grootvader hebben vermoord in een poging om het landgoed van $ 42 miljoen van Chakalos te bedriegen – opgebouwd door het bouwen en huren van verpleeghuizen

Aanklagers hebben Carman ook beschuldigd van het vermoorden van zijn grootvader, John Chakalos, 87, die volgens hen in 2013 in zijn huis in Windsor, Connecticut, werd neergeschoten als onderdeel van een plan om geld en eigendommen van de nalatenschap van zijn grootvader te verkrijgen.

Carman was de laatste persoon die zijn grootvader levend zag toen hij de avond voor zijn dood met hem dineerde, volgens een beëdigde verklaring van de politie. Hij ontving $ 550.000 van de nalatenschap van zijn grootvader, maar aanklagers zeggen dat hij vervolgens zijn moeder heeft vermoord omdat hij meer wilde, volgens de aanklacht.

De assistent-advocaat van de VS, Nathanael Burris, onthulde dinsdag nieuwe details toen hij de rechter vertelde dat de grootvader van Carman hem had gesteund, maar dreigde hem financieel te stoppen als hij zijn cijfers op de universiteit niet zou halen.

Twee dagen voordat Chakalos werd vermoord, ontving Carman zijn cijfers van Keene State College, waaruit bleek dat hij voor elke klas had gezakt.

Carman ‘wist wat zijn grootvader zou doen’, zei Burris. Carman is in die zaak niet aangeklaagd en heeft elke betrokkenheid bij de dood van zijn grootvader ontkend.

Toen Carman in mei werd aangeklaagd op beschuldiging dat hij zijn moeder had vermoord, riep hij ‘Niet schuldig!’ in de richting van verslaggevers die hem vroegen of hij zijn moeder had vermoord toen hij de rechtszaal naderde, waar hij vervolgens formeel pleitte van niet schuldig.

Maar zijn eigen familieleden hebben de rechtbank gesmeekt om hem tot zijn proces achter de tralies te houden.

“We steunen de acties van het Amerikaanse Openbaar Ministerie om Nathan in hechtenis te houden ten zeerste, omdat we er vast van overtuigd zijn, Nathan beter dan wie dan ook kennende, dat hij zowel een gevaar is voor dit gezin als een vluchtrisico”, aldus Carmans tantes, Elaine Chakalos en Charlene. Gallagher, schreef in een brief aan de rechtbank, volgens de Boston Wereldbol.

De vader van Carman pleitte echter voor de vrijlating van zijn zoon, blijkt uit een brief die maandag bij de rechtbank is ingediend.

Earle Clark Carman beschreef zijn zoon als ‘een verantwoordelijke jongeman die geen aanhoudende psychische problemen heeft’ en is alleen geïnteresseerd in het bewijzen van zijn onschuld.

Maar aanklagers voerden deze week aan dat de vader zijn zoon niet kent en gaf tijdens een verklaring van 2018 toe dat hij hem tussen 2013 en 2016 slechts één keer had gezien, toen hij hem ophaalde nadat hij op zee was gered.

Nathan Carman, 28, werd in mei 2022 voorgeleid in de federale rechtbank in Rutland, Vermont. Hij schreeuwde ‘niet schuldig’ toen hij het gerechtsgebouw binnen werd geleid

Een aanklacht van May beweert dat Carman zijn grootvader John Chakalos (rechts), 87, heeft neergeschoten en vermoord, terwijl hij in 2013 thuis sliep in Windsor, Connecticut

In september 2016 werd Nathan Carman acht dagen na het verlaten van een jachthaven in Rhode Island gevonden in een opblaasbaar vlot om te gaan vissen met zijn moeder, die nooit werd gevonden.

Aanklagers beweren dat Carman zijn moeder heeft vermoord op de boot, die hij had veranderd om de kans te vergroten dat hij die dag zou zinken. Hij heeft ontkend iets te hebben gedaan om de boot met opzet onzeewaardig te maken.

Aanklagers beweren dat de erfenisregeling die bijna tien jaar heeft geduurd, begon met Carman die een geweer kocht in New Hampshire waarmee hij Chakalos op 20 december 2013 neerschoot terwijl hij sliep.

Vervolgens gooide hij de harde schijf van zijn computer en de GPS-eenheid die in zijn vrachtwagen had gezeten weg, zeiden de aanklagers.

Carman wordt gezien na zijn ‘redding’ op zee in 2016. Aanklagers zeggen dat hij zijn moeder heeft vermoord en zijn boot opzettelijk heeft laten zinken als onderdeel van een plan om een ​​erfenis van $ 7 miljoen te krijgen

Carman en zijn moeder Linda maakten vaak samen vistochten (hierboven) en aanklagers zeggen dat hij het gebruikte als een voorwendsel om haar in 2016 naar haar dood te lokken

Aanklagers beweren dat Carman zijn moeder Linda (foto) heeft vermoord op de boot, die hij had veranderd om het die dag meer te laten zinken

De politie heeft gezegd dat Carman de laatste persoon was die zijn grootvader levend heeft gezien en een semi-automatisch geweer bezat, vergelijkbaar met degene die werd gebruikt om Chakalos te doden, maar het vuurwapen verdween.

Na de dood van Chakalos ontving Carman $ 550.000 van twee bankrekeningen die zijn grootvader had opgezet en waarvan hij de begunstigde was toen Chakalos stierf.

Vervolgens verhuisde hij in 2014 van een appartement in Bloomfield, Connecticut, naar Vernon, Vermont, en was een groot deel van de tijd werkloos.

Tegen het najaar van 2016 had hij weinig geld toen hij het plan bedacht om zijn moeder te vermoorden, aldus openbare aanklagers.

In september 2016 regelde Carman een visreis met zijn moeder op zijn boot genaamd de ‘Waterpokken’.

‘Nathan Carman was van plan zijn moeder tijdens de reis te vermoorden’, luidt de aanklacht. ‘Hij plande ook hoe hij het zinken van de ‘waterpokken’ en de verdwijning van zijn moeder op zee als ongelukken zou melden.’

Voor de reis veranderde Carman de boot door twee voorste schotten en trimvlakken van de spiegel van de romp te verwijderen, aldus de aanklacht.

‘Nadat hij de jachthaven had verlaten, vermoordde Nathan Carman zijn moeder, Linda Carman, en bracht uiteindelijk de waterpokken tot zinken’, staat er.

Aanklagers beweren dat Carman zijn moeder op zijn boot heeft vermoord, de waterpokken (hierboven) genoemd, die hij had veranderd om het die dag waarschijnlijker te laten zinken

Carman doet zijn reddingsvest uit nadat hij in 2016 bij de kustwachtbasis in Boston is aangekomen

De grootvader van Carman verdiende zijn geld met het bouwen en verkopen van verpleeghuizen

De tantes van Carman hebben gezegd dat hij ‘zowel een gevaar voor dit gezin als een vluchtrisico’ is

Carman is al jaren een verdachte in de moord op zijn grootvader en de verdwijning van zijn moeder, maar houdt vol dat hij onschuldig is aan enig misdrijf.

De drie overlevende dochters van Chakalos klaagden Carman aan in de rechtbank van New Hampshire, met de bedoeling hem te verbieden geld te ontvangen van de nalatenschap van Chakalos. Een rechter verwierp de zaak in 2019 en zei dat Chakalos geen inwoner van New Hampshire was. De nalatenschapszaak werd opnieuw ingediend in Connecticut, waar het nog in behandeling is.

In een afzonderlijke zaak uit 2019 besloot een federale rechter in Rhode Island dat Carman heeft bijgedragen aan het tot zinken brengen van de waterpokken.

De Amerikaanse districtsrechter John McConnell vaardigde een schriftelijke beslissing uit ten gunste van een verzekeringsmaatschappij die had geweigerd een claim van $ 85.000 aan Carman te betalen voor het verlies van zijn 31-voet vissersboot.

Carman ontkende de beschuldigingen en vertelde de kustwacht dat toen de boot zich snel met water vulde, hij naar het reddingsvlot zwom en zijn moeder riep, maar haar nooit meer zag.

Hij werd acht dagen nadat de boot als vermist was opgegeven, gevonden drijvend in het vlot voor de kust van Martha’s Vineyard, een eiland in Massachusetts, door de bemanning van een vrachtschip.

Als enige erfgenaam van zijn moeder staat Carman nu in de rij om ongeveer $ 7 miljoen van haar landgoed te krijgen.