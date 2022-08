Vanity Fair journalist friend of Anna Delvey SUES Netflix for defamation

De bevriende journaliste van Vanity Fair van nep-erfgename Anna Delvey klaagt Netflix aan vanwege de onflatteuze manier waarop ze werd geportretteerd in de dramaserie Inventing Anna.

Rachel DeLoache Williams heeft maandag bij een federale rechtbank een aanklacht wegens laster ingediend tegen de streaminggigant en beweerde dat het bedrijf haar bewust in een vals, negatief daglicht had gesteld.

‘Deze actie zal aantonen dat Netflix een opzettelijke beslissing heeft genomen voor dramatische doeleinden om Williams dingen te laten zien of zeggen in de serie die haar afschilderen als een hebzuchtige, snobistische, ontrouwe, oneerlijke, laffe, manipulatieve en opportunistische persoon’, het pak – dat heeft verkregen door DailyMail.com – leest.

Ze beweert dat ze in de show werd afgeschilderd als een ‘verachtelijk en verachtelijk persoon’, wat leidde tot een ‘stroom van online misbruik, negatieve persoonlijke interacties en pejoratieve karakteriseringen gericht op Williams’.

Williams besteedde beroemd $ 60.000 aan een reis naar Marokko met Delvey nadat haar oplichtervriend beweerde dat haar eigen kaart kapot was. Later kreeg ze het geld terug.

De journalist eist nu ‘feitelijke en vermoedelijke schade’, schadevergoedingen, voorlopige voorzieningen en zelfs een straatverbod en dwangbevel dat Netflix verplicht zijn ‘lasterlijke’ scènes uit de serie te verwijderen.

Een exact schadebedrag is niet bekendgemaakt.

Maar van haar kant kondigde Sorokin op Instagram aan dat ze zal getuigen voor de weergave van Williams door Netflix.

Rachel DeLoache Williams, 34, links, heeft een rechtszaak wegens laster aangespannen tegen Netflix voor de afbeelding van haar in de show Inventing Anna, rechts

Williams had over haar ervaring als vriendin van Anna Sorokin geschreven in een stuk uit 2018 voor Vanity Fair, waar ze als foto-editor werkte. De twee zijn hier afgebeeld op een nu beruchte reis naar Marokko

Williams, 34, had over haar ervaringen als vriendin van Anna Sorokin geschreven in een stuk uit 2018 voor Vanity Fair, waar ze werkte als foto-editor.

In het artikel schreef ze hoe Sorokin – met de valse naam Anna Delvey – zich voordeed als een Duitse erfgename en haar meer dan $ 60.000 oplichtte.

Williams werd later terugbetaald en Sorokin werd niet schuldig bevonden aan het oplichten van haar om te betalen voor een Marokkaans hotel.

Toch ging Williams door met het schrijven van een boek met de titel My Friend Anna: The True Story of a Fake Heiress, dat in 2019 werd gepubliceerd door Simon en Schuster en tekende een sindsdien verlopen contract met HBO om een ​​project te creëren op basis van haar ervaringen.

Tegelijkertijd ging Netflix verder met zijn eigen project op basis van het New York Magazine-verhaal van journalist Jessica Pressler over het plan van Sorokin.

De show, Inventing Anna, werd al snel een internationale sensatie, maar Williams zegt in de rechtszaak dat een meerderheid van de manier waarop ze werd geportretteerd onjuist was.

De Netflix-show is gebaseerd op het New York Magazine-verhaal van journalist Jessica Pressler over het plan van Sorokin

Het werd al snel een internationale sensatie, maar Williams zei dat het merendeel van de manier waarop ze in de show wordt afgebeeld onnauwkeurig is

In haar rechtszaak probeert Williams een meerderheid te weerleggen van hoe ze werd geportretteerd in de serie, waarin ze wordt gespeeld door actrice Katie Lowes.

Ze richt zich specifiek op hoe haar personage negatieve opmerkingen maakte over Sorokin’s vriend Neff Davis, hoe ze Sorokin leek te bevrijden, haar in Marokko achterliet toen ze in de problemen zat, haar als vriend liet vallen toen ze dingen niet langer kon betalen en liegen aan mensen over het helpen van de politie bij het arresteren van Sorokin.

‘In werkelijkheid heeft ze die dingen nooit gedaan of gezegd’, staat in de rechtszaak, aangespannen bij de United States District Court voor het District of Delaware.

‘Deze actie is dus stevig gebaseerd op feitelijke verklaringen, die aantoonbaar onjuist zijn en het toekennen van verklaringen die zij nooit heeft gedaan.’

Het beweert dat Shonda Rhimes, maker van de serie, willens en wetens aspecten van Williams’ personage heeft veranderd voor het doel van de show, verwijzend naar een interview dat Rhimes gaf waarin ze zei: ‘We wilden weten wat we verzonnen; we wilden het niet zomaar verzinnen.

‘We wilden opzettelijk momenten fictionaliseren in plaats van ze per ongeluk te fictionaliseren’, zei Rhimes.

De rechtszaak gaat vervolgens over de bewering dat Netflix met opzet Sorokin met opzet heeft geportretteerd, ‘de ware aard van haar acties negeerde of bagatelliseerde, die oneerlijk, egoïstisch, schadelijk voor anderen waren en gedoemd te mislukken.

‘Als tegenwicht voor de al te sympathieke weergave van Sorokin, heeft Netflix er bewust voor gekozen om Williams negatief af te schilderen.’

Het verwijst naar de eigen website van Netflix, die het personage van Williams beschreef als ‘Anna’s opportunistische vriendin Rachel’ die ‘geniet van de voordelen die Anna’s rijkdom biedt, zoals luxe kleding en accessoires’.

En het verwijst naar een interview dat Lowes, 39, gaf waarin ze zei: ‘[The Rachel character is] een people pleaser. Ze is jong, naïef en had een bevoorrecht leven.

‘Ik denk niet dat dit per se geldt voor Rachel Williams in het echte leven; Ik denk dat dit geldt voor het personage dat Shonda schreef, en wat Shonda nodig had voor het personage voor de show.’

Ze beweert in de rechtszaak dat Netflix-managers haar in een negatief daglicht hebben gesteld

De rechtszaak stelt ook dat de identiteit van het personage van Williams niet was veranderd of verborgen zoals sommige van de andere personages in de show, in de veronderstelling dat het een vergelding was voor het verkopen van haar verhaal aan HBO.

‘De catastrofale schade aan de reputatie van Williams was volledig te vermijden’, schrijven haar advocaten.

‘Netflix gaf fictieve namen aan veel van de echte hoofdrolspelers in de Sorokin-saga die in de serie voorkomen, maar het bood Williams niet dezelfde bescherming.

‘In plaats daarvan gebruikte ze haar echte naam en persoonlijke gegevens (zoals haar werkgever, buurvrouw en alma mater) in de serie en castte ze een actrice die in veel opzichten op haar leek.

‘Gezien het gemakkelijke alternatief om haar te beschermen door een fictieve naam te gebruiken, bewijst de beslissing om haar echte naam te gebruiken de bedoeling van Netflix om haar reputatie te schaden en rechtvaardigt daarmee het opleggen van punitieve schadevergoedingen, vooral als Netflix die beslissing nam omdat Williams haar rechten had verkocht aan de rivaliserend Sorokin-project dat wordt ontwikkeld door HBO.’

De rechtszaak gaat vervolgens verder met te zeggen dat Williams Netflix verschillende opschortingsbrieven had gestuurd voordat hij deze rechtszaak indiende.

In een brief van 7 januari 2020 heeft een advocaat die Williams vertegenwoordigt naar verluidt het bedrijf laten weten dat de verklaringen over Williams in een persbericht van 2019 over de show vals en lasterlijk waren.

De advocaat drong er destijds bij Netflix op aan om haar niet op die manier af te schilderen, en waarschuwde dat als dat zo was, Williams zou aanklagen.

Netflix-managers reageerden 10 dagen later, volgens de rechtszaak, en beloofden dat Williams’ portret ‘binnen de grenzen van de wet zal zijn’.

Nadat de show op Netflix was uitgezonden, liet de advocaat van Williams Netflix weten dat de show haar in verschillende scènes belasterde.

Destijds, zegt het pak, ontkende Netflix dat het Williams had belasterd en weigerde het wijzigingen aan de show aan te brengen.

Sorokin heeft nu gezegd dat ze namens Netflix zal getuigen tegen Williams, door een meme te plaatsen van een vrouw die vraagt ​​om met de manager te praten

Dit is niet de eerste keer dat Williams zich uitspreekt over haar rol in Inventing Anna.

In een blogpost vanaf 5 februari zei Williams dat Netflix haar verhaal ‘vervormde’ in een sensationeel verhaal dat de realiteit aan een zijden draadje vasthoudt.’

Ze zei dat Rhimes ‘de schurk herschikte als de overwinnaar, een feministisch icoon dat je blijft vasthouden’, terwijl ‘het gaslicht verdoezelt en voor een verhaallijn gaat, zoals geplaagd in Inventing Anna’s trailer die ‘helemaal waar is… behalve de onderdelen die helemaal verzonnen zijn.’

‘Het houdt in feite de PR van een oplichter in en stopt geld in haar zak,’ beweerde Williams.

Netflix stemde er zelfs mee in om de nep-erfgename $ 320.000 te betalen voor de rechten op haar verhaal, die Sorokin gebruikte om haar schulden te betalen en haar staatsboetes te betalen.

DailyMail.com heeft contact opgenomen met een vertegenwoordiger van Netflix voor commentaar.

Ondertussen plaatste Sorokin op haar Instagram-verhaal dat ze ‘zich graag beschikbaar stelt om te getuigen over de juistheid van jouw afbeelding van Rachel’ en plaatste een meme met een vrouw die vraagt ​​om met een manager te praten.

Sorokin werd in 2019 veroordeeld voor tweedegraads diefstal, diefstal van diensten en eerstegraads poging tot diefstal nadat ze weigerde te betalen bij enkele van de duurste hotels van de stad

Sorokin ontmoette Williams voor het eerst in 2016 terwijl hij met vrienden in de Big Apple was.

Later plande ze een reis voor hen twee voor een villareis van $ 7.000 per nacht naar Marokko in 2017. Sorokin had gezworen de reis te betalen, maar deed het nooit, waardoor Williams met de rekening achterbleef.

Williams hielp vervolgens de Manhattan District Attorney bij het opzetten van een geheime operatie met de politie van Los Angeles om Sorokin te arresteren.

Volgens de aanklacht stond de City National Bank Sorokin toe om haar rekening met 100.000 dollar rood te staan.

Ze slaagde erin om $ 55.000 op de rekening te houden, maar ‘verspilde dit geld in ongeveer een maand aan persoonlijke uitgaven’ met luxe hotelovernachtingen, luxe mode-aankopen en sessies met een personal trainer.

In 2019 werd ze veroordeeld voor diefstal in de tweede graad, diefstal van diensten en poging tot diefstal in de eerste graad.

Sorokin werd echter vrijgesproken van de ernstigste aanklacht – poging tot grootschalige diefstal in de eerste graad, in verband met een lening van $ 22 miljoen die ze probeerde te verkrijgen van de City National Bank.

Ze werd ook vrijgesproken van het stelen van $ 62.000 van Williams.

Sorokin werd veroordeeld tot vier tot twaalf jaar achter de tralies en diende uiteindelijk vier jaar op Riker’s Island – de grootste gevangenis van New York – voordat hij in februari 2021 werd vrijgelaten wegens goed gedrag.

Ze loste vervolgens haar schulden af ​​en betaalde haar staatsboetes met de $ 320.000 die ze van Netflix ontving.

Maar slechts een maand later werd ze opnieuw gearresteerd door agenten van de Amerikaanse immigratiedienst en douane omdat ze haar visum had overschreden.