Valerie Bertinelli lists Hollywood Hills home for $2.5 million

Food Network-ster Valerie Bertinelli van de show Valerie’s Home Cooking heeft haar uitgestrekte landhuis in ranchstijl in de Hollywood Hills vermeld.

De One Day At A Time-actrice vraagt ​​2,5 miljoen dollar voor het huis op een heuveltop, nadat ze het in 2000 voor 1,92 miljoen dollar had gekocht. De aarde.

Het huis van 2500 vierkante meter heeft drie slaapkamers en drie badkamers met een zwembad en een prachtig uitzicht op de San Fernando-vallei beneden.

Tot ziens! Food Network-ster Valerie Bertinelli van de show Valerie’s Home Cooking heeft haar uitgestrekte landhuis in ranchstijl in de Hollywood Hills vermeld

Ze zou een coole winst van $ 500.000 kunnen maken: de One Day At A Time-actrice vraagt ​​$ 2,5 miljoen voor het huis op een heuveltop met één verdieping nadat ze het in 2000 voor $ 1,92 miljoen had gekocht

Sweet spot: het huis van 2500 vierkante meter heeft drie slaapkamers en drie badkamers met een zwembad en een prachtig uitzicht op de San Fernando-vallei beneden. Gezien in 2011

Deze aanbieding komt te midden van haar lelijke scheiding van financieel planner Tom Vitale, waar hij hun huwelijkscontract voor 2010 betwist nadat ze vorig jaar uit elkaar gingen.

Voordat ze in het huwelijksbootje stapte met Vitale, was de donkerbruine schoonheid getrouwd met de rockster Eddie Van Halen, met wie ze zoon Wolfgang had. Eddie overleed in oktober 2020.

De makelaars zijn Compass-makelaars Renee Ogiens en Emily Trebek.

‘Valerie Bertinelli en haar team ontwierpen een echte kokskeuken en prachtige leefruimtes. Zoals te zien is in haar Food Network-show, is Valerie’s Home Cooking, het voorbereiden en entertainen van familie en vrienden haar vreugde! Ogiens gedeeld.

Het huis heeft een lichtgrijze buitenkant met witte en donkergrijze bekleding en veel grote ramen om de constante Californische zonneschijn binnen te laten.

De makelaars: De makelaars zijn Compass makelaars Renee Ogiens en Emily Trebek

Een goed gebruikt pad: ‘Valerie Bertinelli en haar team ontwierpen een echte kokskeuken en prachtige leefruimtes. Zoals te zien is in haar Food Network-show, is Valerie’s Home Cooking, het voorbereiden en entertainen van familie en vrienden haar vreugde! Ogiens gedeeld. Het huis heeft een lichtgrijze buitenkant met witte en donkergrijze bekleding en veel grote ramen om de constante Californische zonneschijn binnen te laten

Geen gelukkige tijd! Deze aanbieding komt te midden van haar lelijke scheiding van financieel planner Tom Vitale, waar hij hun huwelijkscontract voor 2010 betwist nadat ze vorig jaar uit elkaar gingen. Bertinelli heeft op Vitale gereageerd nadat hij begin juli de geldigheid van hun huwelijkse voorwaarden van december 2010 had aangevochten. Het voormalige stel werd in 2011 betrapt

Aan de voorzijde is een oprit die leidt naar een aangebouwde garage. De entree heeft een opstapje met een glazen voordeur die leidt naar de woonkamer met een hoog plafond, hardhouten vloeren en een open haard.

De keuken is perfect voor chef-kok Valerie met een groot eiland voor het bereiden van voedsel.

De slaapkamers zijn ruim met uitzicht op de achtertuin.

En een ruim zwembad is perfect voor het glamoureuze Hollywood-icoon Bertinelli.

Half juli werd bekend dat ze op Vitale had gereageerd nadat hij de geldigheid van hun huwelijkse voorwaarden van december 2010 had aangevochten.

De ster van Food Network heeft nu gevraagd om een ​​apart proces met betrekking tot hun huwelijkse voorwaarden, wat hun echtscheidingsprocedure zou kunnen vertragen, volgens een maandagrapport van Mensen.

Begin juli vroeg Vitale om $ 50.000 per maand aan partneralimentatie en $ 200.000 aan juridische kosten, maar de schoonheid heeft volgehouden dat hun huwelijkscontract een ‘afstand van tijdelijke en permanente partneralimentatie’ heeft.

Een open plattegrond: De woonkamer met een hoog plafond, hardhouten vloeren en een open haard

Zoveel om in je op te nemen: er is ook een kroonluchter, grote ramen met uitzicht op de vallei en ruimte voor meer dan één bank

The Touched By An Angel-actrice en Vitale trouwden op nieuwjaarsdag 2011 in hun residentie in Malibu, Californië, nadat ze jarenlang met elkaar hadden gedate.

De Hot In Cleveland-actrice diende in november 2021 een aanvraag in voor scheiding van Vitale onder vermelding van ‘onoverbrugbare verschillen’. In mei vroeg ze de scheiding aan.

Op woensdag diende Valerie een verzoek van 13 pagina’s in om haar burgerlijke staat te splitsen van financiële problemen bij de scheiding van haar en Vitale, volgens gerechtelijke gegevens verkregen door People.

De achtertuin is een lust voor het oog: De achtertuin is vanuit de woonkamer te zien, net als de keuken en eetkamer

De plek waar alle voedselmagie plaatsvindt: haar keuken is ruim met een eiland dat ruimte biedt voor vier krukken

Een andere kijk op deze grote kamer: het eiland ligt dicht bij de eetkamer waar een lange tafel past die plaats biedt aan acht

Still going strong: Hier lacht de ster zoals ze op 8 juli op Instagram in dezelfde keuken te zien is

De documenten verklaren naar verluidt dat Bertinelli hoopt op ‘een vroeg en afzonderlijk proces over de geldigheid van de voorhuwelijkse overeenkomst’.

En als het doorgaat, zou de echtscheidingsprocedure worden uitgesteld totdat de geldigheid is vastgesteld.

Bertinelli’s advocaten hebben betoogd dat splitsing ‘de partijen zou kunnen helpen bij het bereiken van een oplossing voor de resterende problemen’.

Dit komt nadat Vitale begin juli vroeg om $ 50.000 per maand aan partneralimentatie en $ 200.000 aan juridische kosten te ontvangen, volgens de gegevens.

Maar ze houdt vol dat hun huwelijkscontract in 2010 een ‘afzien van tijdelijke en permanente partneralimentatie’ heeft.

Hij probeerde ook zijn vervreemde echtgenoot ervan te weerhouden om partneralimentatie aan te vragen.

De splitsing van Valerie en Tom is niet gemakkelijk geweest.

In haar boek Al genoeg: leren liefhebben zoals ik vandaag ben, beschreef Bertinelli haar afscheid van Vitale als langzaam en pijnlijk.

‘We zijn afgedwaald van de interesses die ons een koppel maakten en ontdekten dat die verschillen niet kunnen worden opgelost’, zei ze.

Een fijne kamer om in wakker te worden: De hoofdslaapkamer is zeer privé met hoge ramen en een glazen schuifpui naar de achtertuin

Een plek om te ontspannen na een dag hard werken: deze ruimte heeft een vrijstaand bad, douches en een tegelvloer

Nog een plek om je handen te wassen: een tweede badkamer heeft ook dubbele wastafels

‘Hij is een goede man die veel van dezelfde problemen doormaakt waar ik mee te maken heb gehad: wat kan hij doen om zin en doel aan zijn leven toe te voegen?

‘Waar kan hij vreugde vinden? Waar is hij gepassioneerd over? Wat heeft hij geleerd? En wat doet hij in de toekomst anders? De paden waarop we dachten dat we waren, veranderden.’

Bertinelli was eerder getrouwd met de overleden rocklegende Eddie Van Halen tussen 1981 en 2007, en ze zijn ouders van muzikant Wolfgang Van Halen, 31.

De legendarische gitarist stierf in oktober 2020 op 65-jarige leeftijd na een beroerte en een langdurige strijd tegen kanker.

In het boek dat ze eerder dit jaar uitbracht, vertelde Bertinelli over haar laatste momenten met de overleden rockster en haar zoon.

Ze schreef: ‘Ik hou van je’ zijn de laatste woorden die Ed tegen Wolfie en mij zegt, en het zijn de laatste woorden die we tegen hem zeggen voordat hij stopt met ademen.’

Bertinelli vertelde de outlet in januari dat haar afscheid van Vitale niet te maken had met haar liefde voor de overleden rockmuzikant, omdat ze ‘uit elkaar groeiden’.

Ze voegde eraan toe: ‘De beslissing heeft niets te maken met mijn liefde voor Ed. Ik wens Tom het beste en ik weet dat hij hetzelfde voor mij voelt.’

Wolf heeft zijn vriendin Andraia Allsop ten huwelijk gevraagd, het werd begin juli gedeeld.