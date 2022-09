USC student who made $110m on Bed Bath and Beyond spike denies working with CFO who killed himself

Een universiteit van Zuid-Californië die $ 110 miljoen verdiende met de verkoop van zijn Bed Bath and Beyond-aandelen, zegt dat zijn ouders doodsbang zijn dat hij zal worden ontvoerd voor zijn nieuwe rijkdom.

Jake Freeman, 20, studeerde toegepaste wiskunde en economie aan de universiteit, investeerde in juli in bijna vijf miljoen aandelen voor $ 5,50 per aandeel en verkocht ze een maand later voor $ 27.

Aandelen in het bedrijf tuimelden vandaag nadat hun CFO Gustavo Arnal, 52, zich vorige week van de 18e verdieping van zijn appartement in Manhattan had gegooid nadat een rechtszaak tegen hem was aangespannen wegens handel met voorkennis.

Het beweerde dat hij samenwerkte met meerderheidsaandeelhouder Ryan Cohen, voorzitter van GameStop, in de ‘pump and dump’-regeling, naar verluidt anderen $ 1,2 miljard uit eigen zak latend.

Exclusief voor DailyMail.com zei Freeman: ‘Mijn ouders denken dat ik misschien wordt ontvoerd, het is iets waar ze aan denken.

‘Ik denk niet dat het een groot risico is. Ik ga naar het USC, dus als ze iemand willen ontvoeren, kunnen ze Obama’s dochter ontvoeren.

‘Ik vind het grappig dat mijn professor tijdens een college mijn bestaan ​​noemde, maar niet wist dat ik in de klas zat.

‘Over het algemeen verbinden mensen twee en twee niet echt met elkaar. Het is niet zo dat de mensen in mijn lessen het financiële nieuws zo vaak volgen.’

De aandelen van Bed Bath and Beyond daalden vandaag met 15,12 procent tot iets meer dan $ 7 per aandeel, nadat het bedrijf had aangekondigd dat het ongeveer $ 250 miljoen aan kosten zou besparen door 150 winkels te sluiten en 20 procent van het personeel te ontslaan

CFO Gustavo Arnal, 52, gooide zichzelf vorige week uit zijn luxe appartement in Manhattan nadat een rechtszaak tegen hem was aangespannen wegens handel met voorkennis

De aandelen van het bedrijf daalden vandaag met 15,12 procent tot iets meer dan $ 7 per aandeel, nadat het bedrijf had aangekondigd dat het ongeveer $ 250 miljoen aan kosten zou besparen door 150 winkels te sluiten en 20 procent van het personeel te ontslaan.

Voordat de rechtszaak op 23 augustus werd aangekondigd, verzilverde Freeman nadat hij een minderheidsaandeelhouder was geworden door ongeveer zes procent van Amerika’s grootste speciaalzaken voor huishoudelijke artikelen te bezitten.

Het werd de laatste noodlijdende retailer die zijn waarde zag stijgen dankzij de aanhoudende ‘meme stock’-boom, en hij verdiende $ 110 miljoen na de indiening op 17 augustus – de dag nadat Arnal en Cohen ook waren verkocht.

Freeman heeft in totaal $ 25 miljoen uitgegeven met de hulp van zijn rijke oom, de farmaceutische investeerder, Scott Freeman, maar ontkent dat hij banden had met Cohen.

Hij bevestigde dat hij op Reddit, Twitter en GMEdd.com over de markt sprak, waardoor hij een ‘meme-aandeel’ werd en anderen aanmoedigde om op sociale media te investeren.

Aandelen begonnen te stijgen na het hernieuwde momentum op Reddit, waarbij Freeman zei dat de interesse in de aandelen hem overrompelde en dat de prijs veel sneller piekte dan hij had verwacht.

De student zei: ‘Ik was echt geschokt dat het zo snel ging, het was in eerste instantie een plus-plan van zes maanden, maar het werkte goed voor mij.

‘Ik heb zeker niet met Cohen gepraat en ik ben nu heel blij dat ik dat niet heb gedaan. Ik ga geen commentaar geven met betrekking tot financiële of regelgevende onderzoeken.

‘Ik kan zeker zeggen dat het onwaarschijnlijk is dat ze iets hebben gedaan dat flagrant illegaal zou zijn, waarschijnlijk met een reden.

Op 16 augustus diende Cohen (foto) een document in bij de Securities and Exchange Commission waarin stond dat hij 9.450.100 aandelen bezat, waaronder 1.670.100 aandelen onder bepaalde call-opties

volgens een rechtszaak die was aangespannen bij de federale rechtbank, benaderde meerderheidsaandeelhouder in Bed Bath and Beyond Cohen Arnal over een ‘pump and dump’-regeling waarin ze allebei zouden profiteren

Arnal, gelijk, wordt beschuldigd van het verstrekken van misleidende verklaringen en weglatingen aan het publiek om de aandelenkoersen hoog te houden. Hij staat met zijn gezin op de foto

Arnal stortte neer vanaf de 18e verdieping van het zogenaamde Jenga-gebouw in de wijk Tribeca in Manhattan (foto)

‘Vanuit een achtergrondperspectief denk ik niet dat de rechtszaak veel inhoud heeft, het is hoogst onwaarschijnlijk dat Ryan Cohen communiceerde met de CFO.

‘Ik zie daar niet veel voordeel in. Ik weet hoe het advocatenkantoor dat Cohen gebruikte, werkte en ik denk niet dat ze erg blij zouden zijn en dat waarschijnlijk zouden afraden.

‘Er zijn wat potentiële problemen met de timing, maar ik denk niet dat de rechtszaak de moeite waard is. Ik denk dat het overlijden van de CFO de zaken zeker zal compliceren.

‘Ik denk niet dat er veel zal veranderen, het zal zijn weg blijven volgen. Hij is er niet om zich te verdedigen, dus dat zou nog een reden kunnen zijn om door te gaan.’

De student beweert dat zijn leven niet veel is veranderd sinds hij de miljoenendeal heeft verzilverd, en zegt dat niemand op zijn campus weet wie hij is.

Freeman, die met twee anderen buiten de campus woont in een appartement, voegde toe: ‘Ik ben nog steeds van plan om te promoveren, ik heb geen plannen voor het geld.

‘Ik hecht veel waarde aan mijn opleiding, ik kan natuurlijk wel wat toekomstige investeringen doen, maar daar blijft het bij.

‘Ik heb iets betere dingen gekregen van WholeFoods en ga voor een interessanter dieet, meer vegetarische dingen, ik denk dat het het tegenovergestelde is van wat mensen verwachten.

‘Ik ben zeker iets meer met sushi bezig geweest dan vorig jaar.’

Zowel Arnal als het bedrijf werden aangeklaagd wegens beschuldigingen van het kunstmatig opdrijven van de aandelenkoers van het bedrijf in een ‘pump and dump’-schema.

De rechtszaak, aangespannen bij de United States District Court voor het District of Columbia, beweert dat Cohen Arnal had benaderd over een plan om de aandelen van Bed Bath & Beyond in handen te krijgen, zodat ze er allebei van konden profiteren.

Slechts een week nadat de vernietigende rechtszaak was aangespannen, stortte Arnal zich op de 18e verdieping van het zogenaamde Jenga-gebouw in de wijk Tribeca in Manhattan.

Arnal wordt ervan beschuldigd ermee in te stemmen ‘alle verkopen met voorkennis door de functionarissen en directeuren van BBBY te reguleren om ervoor te zorgen dat de markt niet op een bepaald moment wordt overspoeld met een groot aantal BBBY-aandelen’.

De rechtszaak beweert dat Cohen heeft aangeboden een groot belang in het bedrijf te kopen, inclusief call-opties op meer dan 1,6 miljoen aandelen met prijzen tussen $ 60 en $ 80.

Arnal sprong vrijdag naar zijn dood vanaf de 18e verdieping van een 57 verdiepingen tellend gebouw in de wijk Tribeca in Manhattan.

De dood van Arnal was te wijten aan ‘multiple blunt force trauma’, concludeerde een lijkschouwer maandag, en oordeelde dat het een zelfmoord was

In ruil daarvoor zou Arnal ervoor zorgen dat insiders de markt niet met de aandelen zouden overspoelen, waarbij het paar ervan werd beschuldigd hun exitstrategie met JP Morgan Securities LLC te hebben besproken voordat ze hun aandelen verkochten.

Arnal en Cohen dienden een formulier in waarin ze zeiden dat ze al hun aandelen op 16 augustus hadden verkocht, de aandelen daalden met 45 procent tot $ 16,16.

Cohen diende een document in bij de Securities and Exchange Commission waarin stond dat hij 9.450.100 aandelen bezat, waaronder 1.670.100 aandelen onder bepaalde call-opties.

Het beweerde ook dat hij vasthield aan zijn call-opties van april die pas zouden uitbetalen als het aandeel vóór 20 januari 2023 $ 60 per aandeel bereikte.

Hij kreeg al snel drie zetels in de raad van bestuur van het bedrijf, zo beweert de rechtszaak, maar had op dat moment de meeste van zijn aandelen in het bedrijf verkocht.

De rechtszaak beweert ook dat Arnal als CFO op de hoogte was van Cohens valse aangiften bij de SEC.

De aandelen daalden verder tot $ 8,78 op 23 augustus, meer dan 70 procent lager dan het hoogste punt van $ 30 per aandeel.

Op 4 september handelde Bed Bath and Beyond voor slechts $ 8,63, waarbij het bedrijf een verklaring aflegde waarin stond dat ze ‘in de vroege stadia van de beoordeling van de klacht waren, maar op basis van de huidige kennis gelooft het bedrijf dat de claims ongegrond zijn’.

Cohen kocht zijn aandelen in Bed Bath & Beyond oorspronkelijk in maart voor een gemiddelde van ongeveer $ 15,34 per aandeel.

In een verklaring zei voorzitter Harriet Edelman: ‘Onze focus ligt op het ondersteunen van de familie en zijn team van Gustavo Arnal en onze gedachten zijn bij hen in deze droevige en moeilijke tijd.’

De class action-rechtszaak werd aangespannen door Pengcheng Si, een inwoner van Virginia, namens iedereen die tussen 25 maart en 18 augustus Bed Bath & Beyond-aandelen kocht.

In een verklaring aan DailyMail.com zei ze: ‘Ik besef dat dit een emotionele hel is voor de familie van Gustavo Arnal.

‘We kunnen geen commentaar geven op lopende rechtszaken, maar ik wil mijn medeleven en condoleances betuigen met het verlies van de heer Arnal.’

Ryan Cohen is niet bereikbaar voor commentaar.