Untenured Carnegie Mellon critical race theory professor DOUBLES DOWN on tweet over Queen’s death

Na een eerste tweet te hebben gepost in de hoop op de ‘ondraaglijke dood’ van de koningin, herhaalde professor Uju Anya van de Carnegie Mellon University haar overtuigingen over de overleden monarch en zei dat ze ‘toezicht hield op een regering die genocide sponsorde’.

‘Als iemand verwacht dat ik iets anders zal uiten dan minachting voor de vorst die toezicht hield op een regering die de genocide steunde die de helft van mijn familie heeft afgeslacht en verdreven en waarvan de huidige mensen nog steeds proberen de gevolgen te overwinnen, dan kun je een ster blijven wensen, ‘ postte ze.

Maar de universiteit heeft tot nu toe geweigerd hun professor te straffen en zei donderdagavond in een verklaring op Twitter: ‘We keuren de beledigende en aanstootgevende berichten die Uju Anya vandaag op haar sociale media-account heeft geplaatst niet goed.’

‘Vrije meningsuiting is de kern van de missie van het hoger onderwijs’, zeiden ze, waarmee ze aangaven dat Anya geen consequenties zou zien voor haar tweet.

‘De opvattingen die ze deelde vertegenwoordigen echter absoluut niet de waarden van de instelling, noch de normen van het discours dat we willen bevorderen’, concludeerden ze.

In haar eerste controversiële tweet – nu verwijderd door het socialemediaplatform – schreef de in Nigeria geboren professor: ‘Ik hoorde dat de opperheerser van een stelend verkrachtend genocidaal rijk eindelijk sterft. Moge haar pijn ondraaglijk zijn.’

‘Die ellendige vrouw en haar bloeddorstige troon hebben f***** generaties van mijn voorouders aan beide kanten van de familie, en ze hield toezicht op een regering die de genocide sponsorde die mijn ouders en broers en zussen overleefden. Moge ze in doodsangst sterven.’

Twitter verwijderde later de berichten wegens het overtreden van hun regels.

Haar afschuwelijke sentiment, gedeeld zoals de koningin in haar laatste uren was, heeft een vuurstorm van woede ontstoken en een licht geworpen op eerdere pogingen van honderden mensen om de uitgesproken academicus te ontslaan van haar baan als leraar voor gewelddadige en racistische woorden.

Hare Majesteit stierf donderdag op 96-jarige leeftijd. Ze stierf omringd door leden van de koninklijke familie in Balmoral Castle, Schotland.

Carnegie Mellon University in Pittsburgh, Pennsylvania steunde hun professor Uju Anya

Anya’s verachtelijke woorden over de koningin werden online door duizenden bekritiseerd, waaronder miljardair Bezos.

Jeff Bezos zei: ‘Dit is iemand die zogenaamd werkt om de wereld te verbeteren? Ik denk het niet. Wauw.’

Journalist Piers Morgan voegde er ook aan toe: ‘Jij walgelijke walgelijke idioot.’

Een met afschuw vervulde gebruiker zei: ‘Verwacht dat niet van je, maar verwacht wel gewoon fatsoen, respect voor zo’n verlies. Als je dat op dit moment niet kunt geven, ben je een schande voor een mens.’

Een ander voegde eraan toe: ‘Je bent gewoon zo lomp en ongemanierd. U spreekt over iemand die zojuist is geslaagd met zo’n gemene en minachtende opmerking.

Honderden mensen bekritiseerden de botte professor voor haar opmerkingen over de laatste uren van de koningin

De ‘antiracistische’ professor heeft in het verleden te maken gehad met beschuldigingen van racisme voor de woorden die ze online heeft gebruikt – en in één geval heeft de Foundational Black American-organisatie een petitie opgesteld om haar van de Carnegie Mellon University te verwijderen.

Anya, die beweert een expert te zijn op het gebied van ‘diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie’, werd geroepen voor het gebruik van een etnische smet, wat ‘katoenplukkers’ of ‘wilde dieren’ betekent.

De petitie om haar te laten ontslaan leverde bijna 800 handtekeningen op.

Er stond: ‘Dr. Uju Anya mag het platform van Carnegie Mellon University Department of Modern Languages ​​niet gebruiken om systemisch racisme verder te promoten door haar flagrante gebruik van etnische laster op sociale media wanneer ze verwijst naar Foundational Black Americans.

‘Dit is een stap achteruit in onze strijd om systemisch racisme en discriminatie voor alle mensen te vernietigen als instellingen professoren toestaan ​​zich op hun gemak te voelen met het gebruik van taal als wapen tegen mensen van kleur door mensen van kleur.

‘De samenleving MOET alle mensen gelijkelijk verantwoordelijk houden en we roepen Carnegie Mellon University op om actie te ondernemen tegen dit soort flagrante gedrag om de reputatie en integriteit van de Hoger Onderwijsinstelling te beschermen.’

Een persoon die de petitie ondertekende zei dat de professor niet te vertrouwen is met kinderen.

Ze voegden eraan toe: ‘Ik maak me zorgen om de kinderen. Ze is niet te vertrouwen met kinderen. Ik zou niet willen dat racisten van welke kleur dan ook mijn kinderen lesgeven.’

Een ander voegde eraan toe: ‘Ze moet worden ontslagen. Ze mag absoluut niet lesgeven aan zwarte Amerikaanse studenten. Ze is een gevaar voor elke zwarte Amerikaan waarmee ze in contact komt. BRAND HAAR NU!’

En een derde persoon, die de petitie voor de universiteit ondertekende om haar te laten vallen, zei: ‘Ze is een hypocriet en een etnische onverdraagzame.’

De wrede academicus bevond zich ook in heet water toen hij de dood van YouTuber Kevin Samuels in mei 2022 bespotte.

Samuels, die 1,42 miljoen YouTube-abonnees en bijna evenveel Instagram-volgers had, was vooral bekend om zijn controversiële datingadviezen. Hij overleed eerder dit jaar.

Maar in de nasleep van zijn dood schreef ze: ‘Kevin Samuels vertelde mannen dat hun waarde in hun portemonnee zat. Hij stierf in een onderhuurder van 1BR met minder dan $1K op zijn naam, geen partner, vriend of nakomeling die hem wilde opeisen, alleen zijn arme moeder smeekte en leende om zijn walgelijke karkas te begraven.’

Jeff Bezos was een van de vele stemmen die de professor bekritiseerde vanwege haar verachtelijke tweets

Hare Majesteit, Koningin van het Verenigd Koninkrijk, stierf op 8 september 2022

‘Je bent echt geen vrouw met zoveel haat in je hart en dat hebben we zeker niet nodig bij vrouwen die hoge posities in onze samenleving bekleden. Vreselijk!!’

Een derde gebruiker van sociale media, walgde van de woorden, zei: ‘Er is altijd iemand die aandacht zoekt temidden van een tragedie, wat je misschien zou begrijpen als het doelwit een gehate publieke figuur was, maar deze opmerkingen zijn walgelijk, en van een geverifieerde blauwe ook rekening vinken. Je zou je moeten schamen.’

Naast Anya en haar verachtelijke woorden, gingen een hele reeks mensen naar sociale media om de koningin aan te vallen en te bespotten toen het nieuws binnenkwam over haar tragische dood. Miljoenen over de hele wereld rouwen om het verlies van de langst dienende monarch van Groot-Brittannië.

Ebony Elizabeth Thomas, universitair hoofddocent aan de School of Education van de University of Michigan, schreef: ‘De gekoloniseerden vertellen hoe ze zich moeten voelen over de gezondheid en het welzijn van hun kolonisator, is hetzelfde als mijn mensen vertellen dat we de Confederatie moeten aanbidden.

‘Respecteer de doden’ als we allemaal deze Tweets *in het Engels* schrijven. Hoe is dat gebeurd, hm? We hebben net deze taal gekozen?’

In reactie op haar tweet en zinspelend op hun geluk bij de dood van de koningin, zei de voormalige assistent van gouverneur Andrew Cuomo: ‘Ik kan me niet voorstellen wat mijn Ierse grootouders zouden voelen.’

Politiek verslaggever voor de Washington Post, Eugene Scott, bracht ook het idee naar voren dat praten over het Britse rijk en zijn vertakkingen het juiste gespreksonderwerp was terwijl de geliefde koningin op haar sterfbed lag.

Hij schreef: ‘Echte vraag voor de “nu is niet het juiste moment om te praten over de negatieve impact van kolonialisme”: wanneer is het juiste moment om te praten over de negatieve impact van kolonialisme?’

Net als Jemele Hill, een bijdragende schrijver voor The Atlantic: ‘Journalisten hebben de taak om erfenissen in de volledige context te plaatsen, dus het is volkomen gepast om de koningin en haar rol in de verwoestende impact van het aanhoudende kolonialisme te onderzoeken.’

De wrede academicus bevond zich ook in heet water toen hij de dood van YouTuber Kevin Samuels in mei 2022 bespotte

YouTuber Kevin Samuels, 57, stierf eerder dit jaar in Atlanta. Maar Anya kwam onder vuur te liggen nadat hij in mei 2022 de spot dreef met zijn dood

Vandaag om 13.30 uur EST werd de dood van de koningin bevestigd. Een woordvoerder van Buckingham Palace zei: ‘De koningin is vanmiddag vredig gestorven in Balmoral.

‘The King and The Queen Consort blijven vanavond in Balmoral en keren morgen terug naar Londen’.

Door de dood van de koningin zullen Groot-Brittannië en haar Commonwealth-rijken een periode van tien dagen van rouw ingaan terwijl miljoenen van haar onderdanen in het VK en in het buitenland in het reine komen met haar overlijden.

En als haar zoon, koning Charles, de troon bestijgt, zal er ook een viering zijn van haar historische 70-jarige regering, die haar dit jaar haar platina jubileum zag bereiken – een mijlpaal die waarschijnlijk nooit meer door een Britse monarch zal worden bereikt.

Charles, die koning werd na de dood van zijn moeder, zei: ‘We betreuren het overlijden van een geliefde Soeverein en een zeer geliefde moeder.

‘Ik weet dat haar verlies diep gevoeld zal worden in het hele land, de rijken en het Gemenebest, en door talloze mensen over de hele wereld.’