Ukrainian troops write tributes to Her Majesty on BOMBS before firing them at Putin’s men 

Oekraïense soldaten hebben hulde gebracht aan de Britse koningin Elizabeth II naast bommen die bestemd waren voor Russische militaire doelen.

Foto’s van de munitie opgesteld in rijen – klaar om te worden gelanceerd in de richting van de indringers van Vladimir Poetin – bevatten berichten in zowel het Engels als het Oekraïens.

‘RIP Queen Elizabeth II’ zei het schrijven op de zijkant van een van de kaki groene hulzen. Een ander zei: ‘Blijf kalm en ga door’ – een verwijzing naar een beroemde motiverende poster die in 1939 werd geproduceerd ter voorbereiding op de Tweede Wereldoorlog.

Een andere foto toonde meer van dezelfde munitie, maar deze keer waren de berichten in het Oekraïens geschreven. Een van de berichten zei: ‘Eer aan de koningin’, terwijl een ander eenvoudig ‘Elizabeth’ zei.

De beelden werden op Twitter geplaatst door een gebruiker wiens profiel zichzelf omschreef als een Oekraïense artillerist in de luchtaanvalbrigade van Kiev.

‘Oprechte dankbaarheid en respect van de Oekraïense artilleristen voor de opmerkelijke leider van een grote natie’, schreef hij terwijl hij de foto’s van de bommen postte.

Afgebeeld: ‘RIP Queen Elizabeth II’ en ‘Keep calm and carry on’ is te zien op de zijkant van Oekraïense artilleriemunitie, in een eerbetoon van Oekraïense soldaten aan wijlen koningin

Een andere foto toonde meer van dezelfde munitie, met berichten in het Oekraïens. Een van de berichten zegt: ‘Glory to The Queen’, terwijl een ander gewoon ‘Elizabeth’ zegt

De koningin – de langst dienende monarch in de Britse geschiedenis en een icoon dat direct herkenbaar is voor miljarden mensen over de hele wereld – is donderdag overleden. Ze was 96.

Buckingham Palace kondigde donderdag haar dood aan in een korte verklaring, wat leidde tot 10 dagen van nationale rouw en een stortvloed van eerbetoon van over de hele wereld aan haar lange leven en recordbrekende regering.

Koningin Elizabeth II kwam op 25-jarige leeftijd in 1952 in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog op de troon. Haar 70-jarige heerschappij ging over twee eeuwen van seismische sociale, politieke en technologische omwenteling.

Sinds haar dood werd aangekondigd, stroomden eerbetonen aan het leven van de koningin toe uit alle hoeken van de wereld, en in het bijzonder van wereldleiders – waaronder de president van Oekraïne en oorlogsleiders Volodymyr Zelensky.

Hij zei hij vernam het nieuws van het overlijden van Hare Majesteit ‘met diepe droefheid’.

‘Namens de mensen condoleren wij de (koninklijke familie), het hele Verenigd Koninkrijk en het Gemenebest met dit onherstelbare verlies. Onze gedachten en gebeden zijn bij jullie.’

De beelden werden op Twitter geplaatst door een gebruiker wiens profiel zichzelf omschreef als een Oekraïense artillerist in de luchtaanvalbrigade van Kiev. Afgebeeld: Oekraïense artillerie-eenheid vuurt met een 2S7-Pion, een zelfrijdend kanon, op een positie nabij een frontlinie in de regio Charkov op 26 augustus

De foto’s van de munitie zijn niet de eerste keer dat Oekraïense troepen hun munitie zien versieren met berichten voor de Russische indringers sinds Poetin zijn troepen op 24 februari voor het eerst opdracht gaf om binnen te vallen.

In mei versierden de troepen van Kiev de raketten met ‘warme’ boodschappen ter gelegenheid van de Oekraïense Wereldborduurdag, bekend als Vyshyvanka, die op 21 mei plaatsvindt.

De feestdag bevordert de traditie van het maken en dragen van geborduurde Oekraïense kleding die bekend staat als Vyshyvanka. Een Vyshyvanka is een informele naam voor een geborduurd overhemd dat deel uitmaakt van de nationale klederdracht van het land.

Het shirt mocht tijdens de Sovjet-Unie niet worden gedragen en werd geliberaliseerd met de onafhankelijkheid van Oekraïne, en is een symbool van verzet geworden – en is relevanter dan ooit met de aanhoudende invasie van Rusland in het land.

Op video’s was destijds te zien hoe Oekraïense militairen zorgvuldig raketten schilderden met een verscheidenheid aan kleurrijke patronen om de feestdag te markeren – voordat ze met dodelijke bedoelingen werden gelanceerd op Russische militaire posities.

Een jager schilderde drie raketten met roze en blauwe bloemen langs de behuizing en een boodschap langs de zijkant. Vervolgens zag men de soldaat trots de drie raketten op een rij op de achterkant van een Oekraïens militair voertuig neerleggen – klaar om te worden gelanceerd.

Terwijl het droevige nieuws van de dood van de koningin donderdag en vrijdag de krantenkoppen over de hele wereld domineerde, kwamen snel oprukkende Oekraïense troepen aan op de hoofdspoorweg die Russische troepen in het oosten bevoorraadde.

Dit volgde op de ineenstorting van een deel van de Russische frontlinie en veroorzaakte de meest dramatische verschuiving in het momentum van de oorlog sinds de eerste weken.

In een videotoespraak zei Zelensky dat Oekraïense troepen de afgelopen week ‘tientallen nederzettingen hebben bevrijd’ en meer dan 385 vierkante mijl grondgebied in het oosten en zuiden hebben teruggewonnen.

In mei versierden de troepen van Kiev de raketten met bloemen en ‘warme’ berichten voor Wereldborduurdag, plaatselijk bekend als Vyshyvanka, die op 21 mei in Oekraïne plaatsvindt.

Zelenskiy plaatste een video waarin Oekraïense soldaten zeiden dat ze de oostelijke stad Balakliia hadden ingenomen, gelegen langs een stuk front dat zich uitstrekt ten zuiden van Kharkiv, de op een na grootste stad van Oekraïne.

Het Oekraïense leger zei dat het bijna 30 mijl door dat front was opgeschoven na een aanval die de Russen leek te verrassen.

Dat zou het veruit de snelste opmars van beide kanten in de oorlog maken sinds Rusland in maart zijn rampzalige aanval op de hoofdstad Kiev moest staken.

Moskou heeft tot dusver geen officieel antwoord gegeven op de berichten over de doorbraak aan het Kharkiv-front.

Oekraïne moet nog onafhankelijke journalisten in het gebied toelaten om de mate van vooruitgang te bevestigen.

Maar Oekraïense nieuwswebsites hebben foto’s getoond van troepen die juichen vanaf de top van gepantserde voertuigen terwijl ze langs straatborden brullen met de namen van voorheen door Rusland bezette steden, en Russische troepen die zich overgeven aan de kant van de weg.

De denktank Institute for the Study of War zei dat de Oekraïners zich nu binnen slechts 15 km van Kupiansk bevinden, een essentieel knooppunt voor de belangrijkste spoorlijnen die Moskou al maanden gebruikt om zijn troepen te bevoorraden op de slagvelden in het oosten.

Sinds de Russische troepen in maart in de buurt van Kiev werden verslagen, heeft Moskou een meedogenloze uitputtingsslag gevoerd, waarbij het zijn vuurkrachtvoordeel heeft gebruikt om langzame vorderingen te maken door steden en dorpen te bombarderen.

Maar die tactiek hangt af van het feit dat tonnen munitie per dag met de trein vanuit West-Rusland de frontlinie bereiken.

Tot nu toe had Rusland met succes alle pogingen van Oekraïne om de spoorlijn af te sluiten afgeslagen. De Oekraïense generale staf zei vrijdag vroeg terugtrekkende Russische troepen probeerden gewond personeel en beschadigd militair materieel te evacueren.

‘Dankzij vakkundig en gecoördineerd optreden is de strijdkrachten van Oekraïne, met steun van de lokale bevolking, in drie dagen bijna 50 km opgeschoten.’

Afgebeeld: Russische soldaten zitten bovenop een gepantserd voertuig in de regio Cherson in Oekraïne, op een foto die vandaag door Rusland is vrijgegeven

De verrassende Oekraïense doorbraak in het oosten kwam een ​​week nadat Kiev de start aankondigde van een langverwacht tegenoffensief honderden kilometers verderop aan de andere kant van het front in de provincie Cherson in het zuiden.

Oekraïense functionarissen zeggen dat Rusland duizenden troepen naar het zuiden heeft verplaatst om te reageren op de opmars van Cherson, waardoor andere delen van de frontlinie onbeschermd en zwak verdedigd achterblijven.

‘We hebben een zwakke plek gevonden waar de vijand niet klaar was’, zei presidentieel adviseur Oleksiy Arestovych in een video op YouTube.

Tot nu toe is er minder informatie naar buiten gekomen over de campagne in het zuiden, waarbij Oekraïne journalisten weghoudt en weinig details vrijgeeft om zijn volledige plannen geheim te houden.

Oekraïne heeft daar nieuwe door het Westen geleverde artillerie en raketten gebruikt om Russische achterste posities te raken, met als doel duizenden Russische troepen op de westelijke oever van de brede Dnipro-rivier in de val te laten lopen en ze van de bevoorrading af te sluiten.

Arestovych erkende dat de vooruitgang in het zuiden nog niet zo snel was gegaan als de plotselinge doorbraak in het oosten.

Het Russische staatspersbureau RIA citeerde de door Rusland aangestelde autoriteiten van Cherson die zeiden dat enkele Oekraïense troepen waren gevangengenomen tijdens de tegenaanval en dat een niet nader genoemd aantal Poolse tanks die ze gebruikten, was vernietigd. Reuters kon die berichten niet verifiëren.

Oekraïners verzamelen zich in de Khreschatyk-straat om de in beslag genomen militaire uitrusting en wapens te zien, waaronder tank- en gemotoriseerde artilleriesystemen van het Russische leger, die door Oekraïne worden getoond voorafgaand aan de 31e verjaardag van het land van Onafhankelijkheidsdag in Kiev, 21 augustus

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken bracht donderdag een bezoek aan Kiev en kondigde een pakket aan van 2,2 miljard dollar aan militaire financiering voor landen die het risico lopen op Russische agressie, waarvan bijna de helft voor Oekraïne. Washington kondigde ook een aparte $ 675 miljoen aan nieuwe wapens voor Oekraïne aan.

Ten noorden van het slagveld is Rusland doorgegaan met schieten op Kharkiv. Raketten troffen daar donderdag meerdere gebieden en veroorzaakten grote schade en slachtoffers, aldus het regionale parket.

‘We zijn bang… Je kunt er niet aan wennen, nooit’, zei bewoonster Olena Rudenko tegen Reuters. Rusland ontkende dat het zich op burgers had gericht.

Tienduizenden mensen zijn gedood, miljoenen zijn uit hun huizen verdreven en steden zijn met de grond gelijk gemaakt sinds Moskou in februari een ‘speciale militaire operatie’ lanceerde om Oekraïne te ‘ontwapenen’.