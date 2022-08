Ukrainian soldiers are turning consumer drones into formidable weapons of war

Eenvoudige fotografie-drones worden goed gebruikt op het slagveld in Oekraïne. Video’s tonen soldaten die deze drones gebruiken – dezelfde soort die je online kunt kopen voor hobbygebruik – om Russische troepen te bewaken en het beste aanvalspunt te vinden. Andere drones zijn omgebouwd om kleine explosieven vast te houden die direct op de vijand kunnen worden gedropt. Deze kant-en-klare UAV’s tonen slechts een van de inventieve, “doe-het-zelf”-methoden die het Oekraïense leger heeft gebruikt om Russische aanvallen tegen te gaan.

Sinds de Russische invasie op 24 februari zijn Oekraïense burgers opgeroepen om deel te nemen aan de oorlogsinspanning, hetzij door zich aan te sluiten bij het leger, hun huizen te verdedigen met molotovcocktails en andere zelfgemaakte wapens, of zelfs hun eigen drones te doneren om Russische troepen te helpen in de gaten te houden.

Commerciële drones die hun weg naar Oekraïne hebben gevonden, zijn nu een handig hulpmiddel voor troepen, van wie velen foto’s en video’s online plaatsen om te laten zien hoe ze deze apparaten hebben uitgerust voor militair gebruik.

#Oekraïne: Een Oekraïense soldaat demonstreert een aangepaste commerciële, kant-en-klare DJI Mavic 3-drone die is aangepast om twee door de lucht geleverde geïmproviseerde munitie te laten vallen – hier gebaseerd op Amerikaanse M430A1 HEDP 40x53mm-granaten. Verschillende aangepaste COTS-drones worden veel gebruikt door Oekraïense troepen. pic.twitter.com/R3Nae86h9k — 🇺🇦 Oekraïne Wapens Tracker (@UAWeapons) 27 juli 2022 Een Oekraïense soldaat pronkt met een commerciële drone die is aangepast om munitie te droppen.





‘Je kunt er veel kopen en ze beschouwen als wegwerpartikelen die je een of twee keer gebruikt’

Het FRANCE 24 Observers-team sprak met Mark Cancian, een voormalig US Marine en senior adviseur bij het Centre for Strategic and International Studies. Een expert in artillerie en militaire strategie die de oorlog in Oekraïne op de voet heeft gevolgd, vertelde ons over de voordelen van het gebruik van commerciële drones:

[Commercial drones] zijn veel goedkoper dan militaire drones. Je kunt er veel kopen en ze beschouwen als wegwerpartikelen die je een of twee keer gebruikt, en dan zijn ze weg. Ze zijn dus erg aantrekkelijk voor groepen die niet veel geld hebben. Ze zijn ook veel gemakkelijker te pakken te krijgen. Een leger dat geen toegang heeft tot militaire drones zou ze gebruiken, maar opstandige groepen gebruiken ze vaak ook. ISIS gebruikte commerciële drones omdat ze die te pakken konden krijgen. En mensen zijn erg slim en vindingrijk en veranderen ze in bruikbare wapens.

Nog een UKR-uitvinding op het gebied van commerciële drones. Nu kunnen ze meerdere munitie dragen. Merk op dat de DJI wat moeite lijkt te hebben met opstijgen vanwege overgewicht. pic.twitter.com/wpMDTblk6T — Alakran (@verycreer42) 27 juli 2022 Een video die op 27 juli 2022 op Twitter is gepost, toont een commerciële drone die door Oekraïense troepen is aangepast om meerdere kleine explosieven te vervoeren.





Het ziet er zeker uit als een doe-het-zelf-inspanning. Ik vermoed dat veel Oekraïense soldaten ofwel naar de winkel gaan of commerciële drones bestellen. Het is mogelijk dat de overheid wat levert, maar het heeft een zeer informele, geïmproviseerde uitstraling.

In de dagen na de invasie meldden duizenden Oekraïners zich bij het leger om voor hun land te vechten. Dit resulteerde in hele pelotons bestaan ​​uit vrijwilligers met weinig militaire training. Maar sommigen hebben achtergronden in tech of IT – en ze hebben allemaal een passie voor het helpen afweren van Russische aanvallen.

Sinds februari heeft het Oekraïense ministerie van Defensie roept op zijn sociale media pagina’s voor mensen om hun drones te doneren. Oekraïners, evenals mensen uit andere landen, stuurden hun drones om de oorlogsinspanning te helpen.

Sommige groepen, zoals Vests for Ukraine, een vrijwilligersinspanning in Estland, zamelden geld in om drones te kopen die Oekraïners zouden kunnen gebruiken.

‘Met een paar duizend euro vernietig je voor honderdduizenden euro’s aan Russische machines’

Raivo Olev, een metaalbewerker in Estland, begon Vesten voor Oekraïne toen hij zich realiseerde dat het Oekraïense leger geen kogelvrije vesten had. Hij begon geld in te zamelen en begon al snel met het sturen van commerciële drones toen hij zich realiseerde hoe belangrijk ze waren voor de Oekraïense oorlogsinspanning.

Er is één vrijwilligersbataljon dat sinds 2014 strijdt, zonder veel steun van de overheid. Als je naar dat bataljon van vandaag kijkt, ze hebben allemaal onze vesten, onze helmen, de auto’s en de machines die we ze hebben gegeven. Ze sturen ons foto’s en video’s. Drones zijn een van de dingen waar ze ons om hebben gevraagd. Iedereen realiseert zich hoe belangrijk drones zijn – wie de meeste drones heeft, heeft de ogen in de lucht. We sturen commerciële drones die iedereen kan kopen. De kleinste zijn gewoon uit de winkels en de grotere worden gebruikt voor industriële doeleinden. De industriële drones kunnen eenvoudig worden omgebouwd tot mortiergranaten van 82 mm [Editor’s note: a type of munition weighing around 3 kg]. Ze kunnen tot 6 kg tillen, zo’n 5 tot 7 km vliegen, de mortiergranaat laten vallen en dan terugkomen.

In de video bevestigt een Oekraïens leger een mijn van 82 mm, die ongeveer 3-4 kg weegt, aan een commerciële quadcopter. De breuk van deze munitie levert ongeveer 400-600 fragmenten op en zorgt ook voor de nederlaag van mankracht binnen een straal van meer dan 60 meter. pic.twitter.com/oGr5slCn1d — VOLGENDE (@nexta_tv) 9 juli 2022 Een video gepost op Twitter op 9 juli 2022 toont een Oekraïense soldaat die een 82 mm mortiergranaat aan een commerciële drone bevestigt.





Nu zien we dat de drones heel goed werken. Het is goed om hun reacties als video’s te zien. De mensen die geld doneren kunnen precies zien waar hun geld goed aan wordt besteed. Met een paar duizend euro kun je voor honderdduizenden euro’s aan Russische machines vernietigen.

Bedankt alle supporters, we hebben het geld om twee grotere drones te kopen voor Oekraïense soldaten. Dit is een nieuwe video van dezelfde eenheid die we deze drones bezorgen. Binnenkort kunnen ze nog grotere bommen gooien!

Video paar dagen geleden gemaakt. pic.twitter.com/PY2ZAnNOcq — Vesten voor Oekraïne (@VestForUkraine) 2 augustus 2022 Een video gepost op 2 augustus door de Vests for Ukraine Twitter-pagina toont een van hun gedoneerde drones in actie.





Video’s hebben laten zien hoe een eenvoudige handgranaat die uit een drone valt, grote schade kan toebrengen aan tanks of gepantserde personeelsdragers, die van bovenaf het meest kwetsbaar zijn. Gedropte explosieven kunnen troepen die bovenop het voertuig rijden gemakkelijk verwonden en de richt- en schietmechanismen van een tank uitschakelen.

Granaten die rechtstreeks op vijandelijke posities of ongepantserde voertuigen worden gedropt, kunnen nog verwoestender zijn.

Innovatieve toepassingen om kant-en-klare drones strijdwaardig te maken

De golf van donaties door Oekraïense burgers en buitenlandse organisaties heeft een waar “leger van drones” gecreëerd. Het Oekraïense leger heeft naar schatting meer dan 6.000 commerciële drones in hun handen, veel groter dan het aantal gevechtsdrones dat beschikbaar is gesteld door landen als de Verenigde Staten en Turkije.

Zowel getrainde soldaten als vrijwilligers zijn creatief geworden met de tools die ze tot hun beschikking hebben om deze drones te optimaliseren voor het slagveld. Cancian legde uit:

Je ziet drones met kleine explosieven die ze op vijandelijke troepen zouden laten vallen, misschien een handgranaat of iets dergelijks. Je ziet anderen dat kan worden gebruikt als kamikazes, dat wil zeggen, ze zullen een vijandelijke soldaat vinden en dan misschien op hen invliegen en hen verwonden. Ze kunnen ook worden gebruikt voor video. Commerciële drones hebben videosystemen en dat kan handig zijn om te zien waar vijandelijke troepen zijn? en misschien helpen met artillerie-aanvallen. Oekraïners hebben zeer inventieve manieren bedacht om deze commerciële drones te gebruiken.

#Oekraïne: Nog twee Russische gepantserde voertuigen (één lijkt een tank te zijn) werden vernietigd door de speciale Kraken-eenheid, hier gezien door een commerciële drone. pic.twitter.com/38ffdmEszD — 🇺🇦 Oekraïne Wapens Tracker (@UAWeapons) 31 juli 2022 Een video die op 31 juli op Twitter is geplaatst, toont een Oekraïense soldaat die een commerciële drone gebruikt om een ​​aanval op Russische gepantserde voertuigen te bekijken.





Een kleine quadcopter van #Oekraïens Er zijn troepen te zien die een kleine RGD-5-granaat in een verlaten T-62M-gevechtstank van #Russisch Leger ergens in #Donbas. De granaten komen de tank binnen via het bestuurdersluik. pic.twitter.com/QWw99lrr6p — Babak Taghvaee – De Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) 7 juli 2022 Een video die op 7 juli op Twitter is gepost, toont een commerciële drone die een granaat in het luik van een Russische tank laat vallen.





Volgens voormalig militair piloot en luchtvaartexpert Xavier Tytelman werken Oekraïners sinds de annexatie van de Krim door Rusland in 2014 aan manieren om drones aan te passen voor militair gebruik.

“Dankzij 3D-printen konden Oekraïners middelen ontwikkelen om granaten of kleine bommen op doelen te laten vallen”, legde Tytelman uit aan het FRANCE 24 Observers-team. “Drones verbeteren de efficiëntie van artillerie: ze kunnen soldaten vervangen voor verkenningsmissies, ze zijn supernauwkeurig en ze zijn moeilijk op te sporen en te vernietigen. De vijand is altijd bang voor de dreiging, zelfs ver weg van de gevechten.”

Een video die werd gedeeld door de Facebook-pagina van de Oekraïense strijdkrachten toonde drone-beelden waarmee hun artillerie kon wachten tot twee dozijn Russische troepen zich verzamelden in een verlaten gebouw voordat ze een salvo op de site afvuurden.





Maar commerciële drones zijn geen perfecte oplossing voor alle tactische behoeften van Oekraïne. Cancian legde uit:

Het nadeel is dat ze niet erg lang meegaan. Ze zijn niet erg robuust en hun mogelijkheden zijn vrij beperkt. De drones zijn een interessante, nuttige militaire capaciteit, maar in feite een extra capaciteit, een ondersteunende capaciteit, niet het belangrijkste element van de Oekraïense militaire capaciteiten.

‘Er is een belangrijk psychologisch aspect, zowel voor de betrokken soldaten als voor Oekraïners’

Naast hun gebruik op het slagveld, legde Cancian uit dat – hoewel drones een beperkt onderdeel van het Oekraïense arsenaal kunnen zijn – ze dienen om het Oekraïense moreel te stimuleren, terwijl ze de Russische troepen angst inboezemen.

De [Ukrainian] betrokken soldaten zijn duidelijk erg trots op wat ze hebben gedaan. Ze hebben een aantal dingen gedaan die heel slim zijn en ze willen dat mensen dat zien. En ik denk dat dat niet alleen andere soldaten aanmoedigt, maar ook de burgerij.

#Oekraïne: Beelden opgenomen door een Oekraïense drone waarop een Russische soldaat te zien is die wegrent van de drone naar zijn eenheid, die op de drone begint te vuren. De eenheid werd later het doelwit van Oekraïense bombardementen op basis van verkenning van de drone. (via @NotWoofers) pic.twitter.com/0a6gl0QaFG — POPULAIR FRONT (@PopularFront_) 7 april 2022 Een video die op 7 april op Twitter is gepost, toont een bewakingsdrone die een Russische soldaat volgt terug naar zijn eenheid, wiens positie later het doelwit was van een Oekraïense aanval.