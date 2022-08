Ukraine war: Explosions rock Donbas as Russian ammo dump goes up in flames

Explosies verlichtten vanmorgen de vroege ochtendhemel boven het door Rusland bezette Donbas toen weer een van Poetins munitiedepots in vlammen opging.

Op video’s die aan de oostelijke rand van de stad Donetsk zijn gemaakt, is te zien dat rook en vlammen een reeks zwaar beschadigde gebouwen overspoelden toen de zon maandag opkwam, en meerdere ontploffingen werden vastgelegd op camera.

Het is slechts het laatste wapendepot dat in vlammen opgaat na ontploffing op bases in de bezette Krim waarvan Oekraïne zegt dat het Ruslands vermogen om te vechten ernstig heeft beschadigd.

Analisten van het Institute for the Study of War zeggen dat de ‘uitgeputte’ troepen van Poetin nu moeite hebben om terrein te winnen en dat zijn invasie spoedig tot stilstand zal komen.

Ondertussen zeggen Oekraïense commandanten dat ze vertrouwen hebben in hun vermogen om het Russische leger uit te putten en het te dwingen zich terug te trekken, aangezien wat een dagenlange ‘speciale militaire operatie’ had moeten zijn, is uitgemond in een bijna zes maanden durende oorlog.

Russische staatsmedia hebben de explosies erkend en Oekraïne de schuld gegeven, maar beweerden dat een reeks magazijnen was vernietigd zonder enige link met het leger te noemen.

Oekraïne heeft niet erkend achter de aanval te zitten, maar het volgt een patroon van Russische wapendepots, commandoposten en belangrijke transportverbindingen die worden vernietigd om de opmars van Rusland te stoppen – en misschien in omgekeerde richting te sturen.

Die aanvallen waren vooral gericht op het zuiden, in gebieden rond de stad Cherson en in de bezette Krim.

Drie bruggen die Cherson met de door Rusland bezette gebieden in het oosten van Oekraïne verbinden, zijn de afgelopen weken zo goed als vernield in wat vermoedelijk stakingen waren door Kiev’s mannen die HIMARS gebruikten.

Ontploffingen hebben ook drie bases op de Krim vernietigd of beschadigd – twee vliegvelden en een munitiedepot – en hebben ook bruggen over de wijdere Cherson-regio doorgesneden.

Deze worden toegeschreven aan Oekraïense saboteurs die achter de Russische linies werken, omdat ze buiten het bereik van Kiev’s rakettroepen zijn.

De explosies van maandag vonden honderden kilometers naar het oosten plaats, in Donetsk, waar in het weekend zware gevechten werden gemeld langs de frontlinie.

De troepen van Poetin boekten wat winst – ze veroverden de stad Dacha ten westen van Donetsk en vielen aan in de buurt van Avdiivka – maar de Oekraïense strijdkrachten zeiden dat andere aanvallen in de buurt van Izyum, Siversk en Bakhmut werden teruggedraaid.

Analisten van het gerespecteerde Amerikaanse denktank Institute for the Study of War schreven: het momentum van de ‘Russische troepen’ van de terreinwinst rond Bakhmut en Avdiivka eind juli is waarschijnlijk uitgeput.

‘De Russische aanvallen in Oost-Oekraïne zullen waarschijnlijk hun hoogtepunt bereiken, hoewel zeer kleine Russische opmars waarschijnlijk zal doorgaan.

‘Het Russische leger heeft blijk gegeven van een voortdurend onvermogen om kleine tactische winsten om te zetten in operationele successen, een tekortkoming die Rusland waarschijnlijk zal beletten in de komende maanden significante territoriale vooruitgang te boeken, behoudens grote veranderingen.’

Poetin had gehoopt op een snelle en grotendeels bloedeloze invasie toen hij op 24 februari troepen over de grens van Oekraïne beval, met als belangrijkste doel een precisieaanval op Kiev om de regering omver te werpen en een marionettenregime te installeren.

Maar zijn plannen kwamen onmiddellijk in de problemen toen Oekraïne harder weerstand bood dan verwacht en konvooien die vanuit Wit-Rusland naar Kiev gingen, vastliepen.

Geconfronteerd met het vooruitzicht omsingeld te worden en gedwongen zich over te geven, sloeg Rusland zich terug uit Kiev en concentreerde het zijn inspanningen in plaats daarvan op het veroveren van de regio’s Donetsk en Loehansk, die samen de Donbas vormen.

Hun inspanningen in het oosten hebben iets meer succes gehad, waaronder de verovering van Mariupol en het grootste deel van Loehansk, maar zijn nog steeds ver achtergebleven bij het doel van Poetin.

Rusland streeft er ook naar om grondgebied te behouden dat het heeft veroverd in het zuiden van Oekraïne, na een uitbraak van de Krim in het begin van de oorlog veroverde delen van het land – waaronder de steden Cherson, Melitopol en Berdyansk.

Oekraïne probeert nu de Russische strijdkrachten uit te putten tot het punt waarop het onmogelijk wordt om territorium te behouden, waarvan Kiev hoopt dat het een massale terugtrekking zal forceren.

Dat is wat er achter de aanvallen op bruggen, spoorwegen, munitiedepots en commandoposten schuilgaat, zeiden analisten en Oekraïense commandanten tegen de Wall Street Journal in het weekend.

De gepensioneerde luitenant-generaal Ben Hodges, een voormalig commandant van het Amerikaanse leger in Europa, vertelde de krant dat het Russische logistieke systeem ‘uitgeput’ is omdat het niet is ontworpen ‘om een ​​lang conflict buiten Rusland in stand te houden’.

In tegenstelling tot de meeste andere moderne legers, is Rusland sterk afhankelijk van treinen om de grote hoeveelheden munitie te leveren die zijn troepen gebruiken om door vijandelijke linies te bulldozeren, zodat zijn troepen de achtergelaten ruïnes kunnen veroveren.

Het doorsnijden van spoorlijnen en het vernietigen van munitiedepots aan het front dwingt de commandanten van Poetin om te vertrouwen op langeafstandsvrachtwagenkonvooien om munitie te verplaatsen, waardoor het vermogen om te vechten wordt belemmerd.

Generaal-majoor Edward Dorman, voormalig directeur logistiek en engineering van het US Central Command, voegde toe: ‘Als je de vereiste aanvoer van voorraden niet kunt behouden, moet je op een gegeven moment toegeven.

‘Oorlogen zijn verloren gegaan door logistiek.’

Natalia Humeniuk, een woordvoerster van het Zuidelijk Commando van het Oekraïense leger, suggereerde dat kwetsbaarheid de kern vormt van de plannen van Kiev om het grondgebied te heroveren dat in beslag is genomen sinds het begin van de invasie – en zelfs al tijdens de laatste oorlog in 2014.

Oekraïne zal Rusland niet kunnen overtreffen in termen van ruwe troepenaantallen, voertuigen of vuurkracht – ondanks het mobiliseren van de bevolking en het verkrijgen van voorraden uit het Westen, gaf ze toe.

Maar door de wapens en troepen te gebruiken die het maximale effect hebben, gelooft ze dat het mogelijk is om de superieure vijand te verslaan.

‘Het zijn er meer. Ze hebben meer wapens. Ze zijn krachtiger in de lucht’, zei mevrouw Humeniuk tegen WSJ.

‘Dus we moeten een manier vinden om ze onder deze omstandigheden te verslaan. Het is niet makkelijk, maar het is te doen.’