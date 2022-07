U.S. Officials Grow More Concerned About Potential Action by China on Taiwan

Mevrouw Pelosi zei vorige week dat ze reisplannen niet publiekelijk bespreekt, maar dat “het belangrijk voor ons is om steun te betuigen aan Taiwan.”

Tijdens de regering-Trump werden een kabinetslid en een topambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken… de hoogste Amerikaanse regeringsfunctionarissen om Taiwan te bezoeken in een werkende hoedanigheid sinds 1979, toen Washington de diplomatieke banden met Taipei verbrak om de betrekkingen met Peking te normaliseren. Newt Gingrich was 25 jaar geleden de laatste spreker van het Huis die Taiwan bezocht.

Gevraagd door verslaggevers over het voorgestelde bezoek, zei de heer Biden zei afgelopen woensdag dat “het leger denkt dat het op dit moment geen goed idee is.” Hij zei ook dat hij van plan was om de komende 10 dagen met de heer Xi, de Chinese leider, te spreken. De twee spraken voor het laatst via een videogesprek in maart, toen de heer Biden waarschuwde dat er “implicaties en gevolgen” zouden zijn als China materiële hulp zou geven aan Rusland in zijn offensief in Oekraïne.

De heer Xi en andere Chinese topfunctionarissen en oudsten van de Communistische Partij bereiden zich voor op het 20e congres van de partij in de herfst, en naar verwachting zullen ze in augustus geheime bijeenkomsten houden in de badplaats Beidaihe, voorafgaand aan het formele conclaaf. Analisten zeggen dat de heer Xi vrijwel zeker met de normen zal breken door te streven naar een derde termijn als president en zijn ambtstermijn als partijsecretaris en voorzitter van de Centrale Militaire Commissie te verlengen.

“De binnenlandse politieke situatie in China is momenteel extreem gespannen in de maanden voor het partijcongres, wanneer Xi hoopt te worden goedgekeurd voor een ongekende derde termijn”, zei Susan L. Shirk, een voormalig hooggeplaatste functionaris van het ministerie van Buitenlandse Zaken en auteur van “Overreach, ” een aankomend boek over de Chinese politiek.