Two teenagers shot outside NY Rep. Lee Zeldin’s home were returning home from recording studio

De twee tieners die buiten het huis van de Republikeinse gouverneurskandidaat Lee Zeldin in Long Island werden neergeschoten, hadden de dag doorgebracht in een nabijgelegen opnamestudio die bekend staat om zijn bendeactiviteiten, aldus bronnen.

De slachtoffers – geïdentificeerd als de 17-jarige Elijah Robinson en Joel Murphy – liepen allebei niet-levensbedreigende borstwonden op, bevestigde de politie maandag.

De autoriteiten onderzoeken of de schietpartij mogelijk is veroorzaakt door een onenigheid die de avond ervoor plaatsvond in de opnamestudio, aldus de politie. De New York Post.

Lee Zeldin, kandidaat voor de gouverneur van New York, woont maandag de Columbus Day-parade in Manhattan bij, een dag na de schietpartij buiten zijn huis

Zeldin schudt de hand van mensen in de menigte tijdens de Columbs Day-parade in Manhattan op maandag

Zeldin met supporters bij de Columbus Day-parade in Manhattan op maandag, een dag na de schietpartij in zijn huis

Zeldin begroet de menigte terwijl hij op maandag stopt bij de Columbus Day-parade in Manhattan

Een wetshandhavingsbron vertelde DailyMail.com dat een van de tieners bij de politie bekend staat als een vermoedelijke autodief.

De schutter richtte zich ook op een derde tiener die niet werd geraakt en vluchtte na de schietpartij. De politie probeert hem te ondervragen.

De twee slachtoffers van de schietpartij werden overgebracht naar het Long Island Community Hospital.

‘Ze werken niet erg mee’, zei de bron over de slachtoffers.

De bron bevestigde ook dat Zeldin, 42, en zijn familie geen doelwit waren, hoewel de slachtoffers wel over hun tuin renden om aan het geweervuur ​​te ontsnappen.

De schutter bleef zondagavond op vrije voeten.

NY Rep. Lee Zeldin spreekt de pers toe na de schietpartij buiten zijn huis op zondag

De plaats waar een kogel het hek van Lee Zeldin trof tijdens de schietpartij op zondag waarbij twee gewonden op zijn voortuin vielen

Zeldin vertelde de Post dat zijn tweelingdochters, Mikayla en Arianna, 16, thuis hun huiswerk aan het maken waren toen de schietpartij plaatsvond.

Ze zijn ongedeerd, maar een beetje ‘in paniek’, zei hij.

In een korte verklaring zei Zeldin: ‘Zoals zoveel New Yorkers heeft de misdaad letterlijk zijn weg naar onze voordeur gevonden.’

Zeldin vertelde de krant: ‘Ze hoorden de schoten. Boom! Ze gingen naar boven en sloten zichzelf op in de badkamer.’ Hij voegde eraan toe dat zijn dochters 112 hadden gebeld.

Volgens de politie van Suffolk County liepen twee 17-jarigen op straat toen een donkergekleurde SUV naast hen stopte en iemand binnen het vuur opende.

Het paar raakte gewond maar kon dekking zoeken in de voortuin van Zeldin.

De politie bleef maandag gestationeerd buiten het huis van Zeldin in Long Island na de schietpartij op zondag

De politie onderzoekt de plaats van de schietpartij op straat voor het huis van Zeldin in Long Island

De politie heeft bevestigd dat ze onderzoek doet naar een schietpartij die hier plaatsvond langs Saint George Drive West in Shirley, New York

Lee Zeldin met zijn gezin. Zijn tweelingdochters waren thuis op het moment van de schietpartij en belden de politie om dit te melden

Volgens zijn Twitter-pagina woonde Zeldin samen met zijn vrouw Diana een evenement bij in de Bronx als onderdeel van zijn campagne om de zittende Democratische gouverneur Kathy Hochul in New York ten val te brengen, toen de schietpartij plaatsvond.

De conservatief vertegenwoordigde sinds 2015 het 1e congresdistrict van New York in het oosten van Long Island. Hij beschuldigde de Democraten ervan zacht te zijn tegen criminelen en overijverig in het opleggen van veiligheidsprotocollen die bedoeld zijn om COVID-19 te bestrijden.

De politie heeft bevestigd dat ze onderzoek doet naar een schietpartij die plaatsvond langs Saint George Drive West in Shirley, New York. Over de toestand van de twee slachtoffers is niets bekend.

In een verklaring zei Zeldin: ‘De twee personen die werden neergeschoten, lagen onder mijn veranda en de struiken voor onze veranda.’

Hij voegde eraan toe: ‘Ik heb begrepen dat ze naar ziekenhuizen in de omgeving zijn vervoerd. Ik ken hun identiteit niet.’

Zeldin nam ook de tijd om de acties van zijn dochters te prijzen: ‘Nadat mijn dochters de schoten en het geschreeuw hoorden, renden ze naar boven, sloten zichzelf op in de badkamer en belden meteen 911. Ze handelden bij elke stap zeer snel en slim en Diana en ik ben enorm trots op ze.’

In een verklaring zei Zeldin: ‘De twee personen die werden neergeschoten lagen onder mijn veranda en de struiken voor onze veranda’

Uit de laatste peilingen blijkt dat Zeldin kans maakt om Hochul in november van de troon te stoten

De zittende democratische regering Kathy Hochul (links) heeft slechts twee punten voorsprong op haar Republikeinse uitdager Lee Zeldin (rechts), momenteel lid van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, in een nieuwe peiling van de Trafalgar Group

Dit is het tweede spraakmakende geval van gewelddadige misdaad dat invloed heeft op Zeldin. In juli werd Zeldin aangesproken tijdens een toespraak in Rochester, New York, door een dronken Irak-veteraan.

Ondanks aanvankelijke pogingen van Republikeinen en conservatieve activisten om de aanval op Democratische supporters te schuiven, vertelde de dader, David Jakubonis, de onderzoekers dat hij niet wist wie Zeldin was toen hij op het podium stond.

Deze week bleek uit een nieuwe peiling dat Zeldin slechts twee punten achter Hochul lag in wat een geweldige race in de diepblauwe staat zou moeten zijn.

In september riep Zeldin op tot een onderzoek naar de schijnbare onbetrouwbare transacties van Hochul.

In 2021 tekende de administratie van Hochul een deal om 52 miljoen Covid-19 Carestart-tests te kopen voor $ 637 miljoen. Tegelijkertijd deed de staat Californië een vergelijkbare aankoop, maar betaalde volgens de Albany Times Union 45 procent minder dan New York.

Het rapport zegt dat de prijsverhoging was omdat Hochul via het bedrijf van een campagnedonor ging om de aankoop te vergemakkelijken. Terwijl Californië dwars door de fabrikant ging, AccessBio.

Deze week bleek uit een nieuwe peiling dat Zeldin slechts twee punten achter Hochul lag in wat een geweldige race zou moeten zijn in de diepblauwe staat

Zeldin vertrekt op 7 oktober vanuit een ‘Moms 4Zeldin’-stadhuis aan de Upper West Side van Manhattan

Een vorige week vrijgegeven Trafalgar Group-enquête toonde aan dat Hochul, die afgelopen augustus het roer overnam van de in ongenade gevallen gouverneur Andrew Cuomo, met 44,5 procent steun in de komende gubernatorial race.

Zeldin, een bondgenoot van voormalig president Donald Trump, kreeg in het onderzoek 42,6 procent steun.

Ongeveer 10 procent van het electoraat blijft onbeslist, terwijl libertariër Larry Sharpe rond de 3 procent schommelt.

Het onderzoek is van waarschijnlijke kiezers in New York en heeft een foutenmarge van plus of min 2,9 procent. De peiling werd gehouden van 30 september tot 3 oktober.

De campagne van Hochul heeft geprobeerd Zeldin af te schilderen als te Trumpy, terwijl Zeldin een draaiboek heeft gebruikt dat vergelijkbaar is met andere Republikeinen bij de herfststemming en hoge misdaadcijfers heeft gespeeld.

In september gaf de campagne van Zeldin echter toe dat een van de advertenties van de GOP-kandidaat beelden bevatte van misdaden die werden gepleegd in Californië – niet in New York – en dat sommige beelden uit New York dateren van vóór de ambtstermijn van Hochul, volgens NY1.

Hochul had echter gediend als luitenant-gouverneur van Cuomo voordat hij ontslag nam wegens beschuldigingen van seksuele intimidatie.

De voice-over in de advertentie zegt: ‘Je kijkt naar echte geweldsmisdrijven die op camera zijn vastgelegd in Kathy Hochul’s New York.’

Sommige van de andere beelden in de video toonden misdaden die plaatsvonden voordat Hochul vorig jaar aantrad. De campagne van Zeldin erkende een fout, maar verdedigde de advertentie en zei dat de boodschap duidelijk was: gewelddadige misdaad is uit de hand gelopen.

Een andere Zeldin-advertentie beeldde Hochul af als ‘nog corrupter dan Cuomo’, wat wijst op beweringen dat Hochul no-bid-contracten had gegeven aan campagnedonoren.

Zeldin en voormalig burgemeester van New York, Rudy Giuliani, spreken tijdens een ceremonie bij het 9/11 Memorial ter gelegenheid van de 21e verjaardag van de terroristische aanslagen van 11 september 2001

De vroege stemming in de race begint op 29 oktober.

Ondanks de nauwe peiling blijft Zeldins schot op het landhuis van de gouverneur lang.

Andere recente peilingen toonden Hochul met een comfortabele voorsprong van twee cijfers.

En de laatste keer dat New York een Republikeinse gouverneur koos, was 20 jaar geleden, toen de staat gouverneur George Pataki verkoos voor een derde termijn. Sindsdien heeft de staat vier democratische gouverneurs gehad, waarvan er twee – Eliot Spitzer en Andrew Cuomo – ontslag hebben genomen in een schandaal.

FiveThirtyEight gaf Zeldin vanaf vrijdag minder dan 1 procent kans om te winnen.

Toen Zeldin in maart de nominatie van zijn partij won, zei hij tegen een publiek: ‘Dit is een strijd om het hart en de ziel van onze staat’, zei Zeldin, een luitenant-kolonel van het leger. ‘Ik ben aan het rennen zodat de mensen het gevoel hebben dat ze weer de controle over hun regering hebben.’

Hij heeft van het aanpakken van misdaad een kernpunt van zijn campagne gemaakt, in een tijd waarin peilingen aangeven dat het voor veel kiezers een topprobleem is.

‘Het gaat om het herstellen van de orde, het gaat om het steunen van het blauwe,’ zei Zeldin tegen de congresgangers, en voegde er later aan toe: ‘Dit is een reddingsmissie om onze staat te redden die succesvol zal zijn.’

Hij riep op tot een wetshandhavingswet die ervoor moet zorgen dat politieagenten het recht hebben op zelfverdediging.

Hij heeft ook gezworen de hervormingen van het strafrecht die de afgelopen jaren door de door de Democraten geleide wetgever zijn aangenomen, in te trekken, waaronder een wet uit 2019 die borgtocht en voorlopige hechtenis verbiedt voor de meeste aanklachten van misdrijf en geweldloze misdrijven.