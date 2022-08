Two of Armie Hammer’s accusers share actor’s ‘100% cannibal’ texts in explosive new documentary

Een nieuwe documentaire met de tante van Armie Hammer en een paar van zijn aanklagers duikt in de vermeende gewelddadige seksuele fantasieën en de duistere familiegeschiedenis van de omstreden acteur.

In de nieuwe trailer van House of Hammer beschrijven aanklagers Courtney Vucekovich en Julia Morrison hun vermeende gewelddadige relaties met Hammer in schrijnende details.

‘Ik ben hier om te praten over wat er is gebeurd met mijn relatie met Armie Hammer’, zegt Vucekovich aan het begin van de trailer – nadat ze diep heeft ingeademd en nerveus haar jas heeft aangepast.

Zij en Morrison laten vervolgens sms-berichten zien die ze volgens Hammer, 35, hebben gestuurd waarin gewelddadige seksuele fantasieën worden beschreven die hij wilde dat ze zouden uitspelen – inclusief de beruchte ‘I’m 100% a cannibal’-tekst.

‘Ik heb deze nog niet echt verwerkt,’ zegt Morrison terwijl ze door haar telefoon bladert en een sms van Hammer hardop voorleest. lichaam vrij gebruik. En kijken of ze vreemden voor me willen neuken.’

De driedelige serie is mede geproduceerd door Armie’s eigen tante, Casey Hammer, en wordt woensdag op Discovery+ uitgebracht. Ze verscheen ook in de trailer en zei dat ze niet verrast was om te horen over de beschuldigingen tegen haar neef, die zegt dat duisternis een Hammer-familietraditie is.

‘Toen dit allemaal naar buiten kwam over Armie, was ik niet geschrokken. Je wordt gewoon niet wakker en wordt deze duistere controller, misbruiker. Dit gedrag zit diepgeworteld.’

De documentaire is het laatste hoofdstuk in de ontrafeling van de voormalige Hollywood A-lister wiens carrière in 2021 werd verwoest door beschuldigingen van aanranding en een daaropvolgend onderzoek van de politie van Los Angeles. Hij werd onlangs gespot als timeshare-verkoper op de Kaaimaneilanden na een revalidatieperiode.

In de trailer zeiden Vucekovich en Mirron allebei dat hun relatie met Hammer idyllisch begon.

‘In het begin had ik het gevoel dat dit allemaal perfect was, dit was geweldig’, zei Vucekovich, ‘hoe kon je zo mooi, zo slim, zo grappig zijn. Maar toen veranderden de dingen. Hij verlegt je grenzen beetje bij beetje. Jij bent helemaal van hem.’

Ze zei dat de dingen snel begonnen te escaleren nadat Armie haar een handgeschreven briefje had achtergelaten met de tekst ‘Ik ga je kapot bijten’. .

‘Hij deed net alsof hij gek was. De touwen zaten om je nek, je pols, je enkels, je was als het ware volledig geïmmobiliseerd. Ik sluit gewoon mijn ogen totdat het ophield’, zei ze, terwijl ze een foto deelde van vijf rollen touw die Hammer haar naar verluidt had gestuurd.

‘Ik bedoel, zei hij, ik ben 100% kannibalen. Ik word gek.’

Morrison zei dat haar relatie met Hammer begon toen hij zei: ‘God, je bent zo perfect, het is alsof je voor mij gemaakt bent’, maar tegen het einde waren zijn gewelddadige knikken ‘alles waar hij ooit over wilde praten’.

De trailer speelt ook een spraakmemo die naar verluidt is opgenomen door Hammer en zegt: ‘Mijn weddenschap zou inhouden dat ik bij jou thuis zou verschijnen en je volledig zou vastbinden en uitschakelen en in staat zou zijn om te doen wat ik wilde met elk gaatje in je lichaam totdat ik was klaar met jou.’

Een paar teksten die Armie Hammer naar Courtney Vucekovich zou hebben gestuurd, onthuld in de documentaire

Een reeks teksten die Armie naar een van zijn aanklagers stuurde. Het werd anoniem gedeeld in 2021 toen hij voor het eerst werd beschuldigd. Het is onduidelijk naar wie hij het heeft gestuurd

Casey, de zus van Armie’s vader die vervreemd raakte nadat ze grotendeels werd genegeerd in het testament van haar grootvader in 1990 – naar verluidt ongeveer $ 800 miljoen waard – zei dat geweld in de familie zit.

‘Aan de buitenkant waren we een perfecte familie. Maar vergroot Succession een miljoen keer, en het als mijn familie,’ zei ze, ‘Als je gelooft in het sluiten van deals met de duivel, zijn de Hammers de top van de totempaal.’

Armie’s overgrootvader en naamgenoot, Armand Hammer, verdiende miljoenen in de olie-industrie, maar liet zijn familie diep verdeeld achter in zijn testament uit 1990, dat sommigen bevoordeelde en anderen negeerde.

Geweld en schandaal hebben de familie door de geschiedenis heen geteisterd, met Armie’s betovergrootvader die in 1920 werd veroordeeld voor doodslag wegens een mislukte abortus die hij probeerde toe te passen, en Armie’s grootvader die in 1955 een man vermoordde vanwege een gokschuld. Hij ontweek die beschuldigingen door zelfverdediging te claimen.

Een rapport uit 2021 in Vanity Fair de bizarre seksuele neigingen van Armie’s vader, Michael Hammer, die beweerde dat de 65-jarige ‘de mentaliteit van een tienerjongen heeft’, en een ‘sekstroon’ heeft in het hoofdkwartier van de Armand Hammer Foundation.

‘Ik weet dat mijn grootvader een duistere kant had, maar ik heb de duistere kant van mijn vader uit de eerste hand gezien,’ zei Casey, ‘En ik heb de duistere kant van mijn broer gezien. Het was als een losgelaten monster. Nu is het Armie Hammer.’

‘Elke generatie in mijn familie is betrokken geweest bij duistere wandaden, en het wordt alleen maar erger en erger en erger.’

Casey – die Vanity Fair vertelde dat ze $ 100 op haar spaarrekening had en bij Home Depot werkte nadat ze $ 250.000 had ontvangen uit het testament van haar grootvader – coproduceerde de documentaire, volgens Verscheidenheiden tekende bij het project voordat het werd opgepikt door Discovery+.

‘Mijn naam is Casey Hammer en ik sta op het punt de duistere, verwrongen geheimen van de Hammer-familie te onthullen.’

Aanklager Courtney Vucekovich verschijnt in de documentaire. Ze zei dat haar relatie met Hammer idyllisch begon, maar plotseling naar het zuiden ging

Armie Hammer in Los Angeles in juli na zijn terugkeer van de Kaaimaneilanden, waar hij woonde om dichter bij zijn kinderen en vervreemde vrouw te zijn

Armie’s leven werd vorig jaar in de war gebracht nadat een aantal vrouwen beweerde dat hij hen seksueel misbruikte in dienst van verschillende van zijn vermeende gewelddadige seksuele relaties, waaronder naar verluidt verkrachtings- en kannibalistische fantasieën.

Twee vrouwen, onder wie Vucekovich, zeiden dat hij hun ribben wilde verwijderen, ze wilde barbecueën en opeten, en een ervan beschuldigde hem ervan de letter ‘A’ in een van haar dijbeen te hebben gesneden voordat hij het bloed uit haar verse wond had gezogen.

Nadat de beschuldigingen openbaar waren gemaakt, werd de acteur gedropt door zijn bureau, WME, en werd vervolgens ontslagen uit verschillende filmprojecten, waaronder Paramount Plus-serie The Offer, Jennifer Lopez’s Shotgun Wedding, evenals de thriller Billion Dollar Spy.

Hij en zijn vrouw Elizabeth Chambers, 39, hadden een paar maanden voordat de beschuldigingen opdoken hun splitsing aangekondigd.

Hammer ging naar een revalidatiecentrum om seks-, drugs- en alcoholproblemen te behandelen, waar hij verbleef van mei tot december 2021.

Armie Hammer werkte als timeshare-verkoper terwijl hij eerder dit jaar op de Kaaimaneilanden woonde

Een brochure met Hammer als conciërge in het Morritt’s resort in Grand Cayman. Hammer heeft gezegd dat de brochure nep is

De rehabilitatieperiode werd naar verluidt gefinancierd door vriend en collega-acteur Downey Jr., die zelf te maken heeft gehad met en hersteld is van zijn carrière-verpletterende problemen met drugsmisbruik.

Hammer probeert een deal te sluiten terwijl hij eerder dit jaar timeshares verkoopt in Grand Cayman

Een bron vertelde Verscheidenheid dat Downey Jr. ‘financiële hulp verleende totdat hij’ [Hammer] komt weer op de been.’

De bron bevestigde ook de geruchten rond virale foto’s waarop Hammer in een personeelsuniform het kantoor van Morritt’s Resort binnenliep, ondanks het feit dat zijn advocaat eerder ontkende dat hij daar een nieuwe carrière had aangenomen.

De foto’s werden gevolgd door foto’s van Hammer die op een andere dag in het kantoor werd genomen, opnieuw gekleed in een soortgelijk blauw poloshirt terwijl naar verluidt de prijs voor een eenheid met een paar potentiële kopers werd overschreden.

TMZ meldde destijds dat Hammer tijdens de pitch de potentiële kopers een timeshare aanbood voor $ 2.020 per week of ‘slechts ongeveer $ 21.000 voor tien jaar vakantie’.

Eerder in juli ontkende zijn advocaat dat de in ongenade gevallen ster in het etablissement werkte, na een virale Tweet met een andere afbeelding waarop zijn gezicht te zien was op een pamflet als conciërge voor het hotel.

Het bijschrift van de sindsdien verwijderde tweet luidde: ‘De ouders van mijn vriend gingen op vakantie op de Kaaimaneilanden en Armie Hammer was hun conciërge.’

Het pamflet bevatte kortingsbonnen en adverteerde dat Hammer gasten mee zou nemen om ‘met wilde schildpadden’ te zwemmen en hen naar de ‘beste snorkel- en duikplekken’ zou wijzen.

Armie Hammer wordt als kind vastgehouden door zijn overgrootvader Armand Hammer. Zijn vader, Michael Hammer, hurkt naar rechts

Armie Hammer met zijn vader Michael Hammer. Vanity Fair meldde in 2021 dat Michael zijn eigen unieke seksuele neigingen had

De bron vertelde dat Variety Hammer aan het werk was omdat hij ‘kapot’ was.

‘Hij werkt in het resort en verkoopt timeshares. Hij werkt in een hokje,’ zei de bron, ‘de realiteit is dat hij totaal blut is en probeert de dagen te vullen en geld te verdienen om zijn gezin te onderhouden.’

Volgens de bron staat Hammer ‘niet op de loonlijst van de familie’ en is hij na zijn ondergang in Hollywood gedwongen een reguliere baan te gaan uitoefenen.

De insider deelde ook dat Hammer eerder ook een appartementencomplex op de Kaaimaneilanden beheerde.