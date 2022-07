Turbulent times continue for Europe

Dit artikel is een on-site versie van onze Disrupted Times-nieuwsbrief. Registreer hier om de nieuwsbrief drie keer per week rechtstreeks in je inbox te krijgen

Alsof dodelijke hittegolven, politieke onrust in Italië en de eerste rentestijging in 11 jaar niet genoeg waren, hebben nieuwe gegevens vanmorgen de vrees voor een recessie in de eurozone doen toenemen, waarmee een gedenkwaardige week voor EU-beleidsmakers wordt afgesloten.

De ‘flash’-raming van S&P Global voor zijn PMI-enquête toonde aan dat de bedrijfsactiviteit in juli daalde tot een dieptepunt in 17 maanden en voor het eerst sinds februari 2021 in omgekeerde richting ging toen de bestellingen en de output daalden. De samengestelde lezing, die de activiteit in diensten en productie meet, daalde van 52 vorige maand naar een lager dan verwachte 49,4, waarbij 50 de kloof markeert tussen expansie en krimp.

Volgens het laatste onderzoek van de Europese Commissie van woensdag staat het consumentenvertrouwen in het blok ook op een recordlaagte, omdat consumenten worstelen met stijgende energie- en voedselprijzen.

De gegevens volgen op het besluit van de Europese Centrale Bank van gisteren om de rentetarieven te verhogen met een meer dan verwacht half procentpunt in een poging de stijgende inflatie in bedwang te houden. Het onthulde ook een nieuw instrument – het transmissiebeschermingsinstrument of TPI – dat tot doel heeft te voorkomen dat stijgende leenkosten een nieuwe schuldencrisis in de eurozone veroorzaken.

De ECB, betoogt commentator Martin Sandbu, herinnerde iedereen die echt de autoriteit heeft eraan: “Het rentebesluit was pittig en duidelijk bedoeld om wat monetaire verkrapping te versterken: markten mogen niet verwachten dat de ECB aarzelt om de inflatie te beteugelen, de boodschap leek te zijn. . Maar de TPI is verreweg de meest interessante beleids- en politieke economie-beweging.”

De ECB had ook te kampen met het ontslag van Mario Draghi gisteren als premier van Italië, waardoor het land in september naar een snelle algemene verkiezingen moest worden gestuurd, waarvan peilingen suggereren dat rechtse partijen zouden kunnen winnen. President Sergio Mattarella uitte ook zijn bezorgdheid over het vermogen van Italië om de hervormingen door te voeren die nodig zijn om EU-pandemieherstelfondsen te ontvangen.

Krishna Guha van de Amerikaanse investeringsbank Evercore vatte de uitdaging voor de ECB samen: “De combinatie van een brouwende gigantische stagflatoire schok van bewapend Russisch aardgas en een politieke crisis in Italië komt ongeveer zo dicht bij een perfecte storm als je je kunt voorstellen.”

De spanningen lopen ook op over het plan van de Europese Commissie om gas te besparen voor een veilige winter, dat de lidstaten aanbeveelt het gasverbruik tussen augustus en maart met 15 procent te verminderen in een poging om de Russische voorraden af ​​te bouwen. Spanje, dat “oneerlijke offers” noemt, is een van de lidstaten die hun bezorgdheid uiten, naast Portugal, Griekenland, Italië, Polen en Cyprus.

Noodzaak om te weten: de economie

Rusland en Oekraïne hebben overeenstemming bereikt over de export van miljoenen tonnen tarwe, maïs en andere gewassen gestrand in de havens van de Zwarte Zee met een “de facto staakt-het-vuren” op vrachtschepen, waardoor een wereldwijde voedselcrisis werd voorkomen en een deel van de wanhoop waarmee de Oekraïense boeren te kampen hadden, werd weggenomen.

Russisch gas begon gisteren weer door de Nordstream 1-pijpleiding naar Duitsland te stromen na een onderhoudsstop van 10 dagen, hoewel Berlijn op zijn hoede blijft voor de macht van Moskou om Europa te “chanteren”. Duitsland is akkoord gegaan met een reddingspakket van 8 miljard euro voor Uniper, de grootste importeur van Russisch gas van het land, die met insolventie wordt geconfronteerd sinds de leveringen medio juni werden verminderd. In een parlementair rapport van het VK staat dat de regering dringend een overeenkomst met de EU moet sluiten om indien nodig samen te werken aan noodstroomvoorziening.

Nieuwste voor het VK en Europa

Bedrijfsactiviteit groeide volgens het Britse deel van de PMI-enquête in het laagste tempo sinds de afsluiting van begin 2021, van 53,7 in juni tot 52,8 in juli. Meer tekenen dat Britse consumenten hun broekriem aanhalen, kwamen vanmorgen met officiële gegevens: detailhandelsverkopen viel in juni voor de tweede maand op rij. Shoppers besteden meer aan het kopen van minder goederen naarmate de inflatie stijgt. Het consumentenvertrouwen in het VK blijft op het laagste niveau sinds het begin van de metingen in 1974.

VK schuld rente betalingen bereikte een recordhoogte in juni, wat de beperkte ruimte voor belastingverlagingen benadrukte, een van de belangrijkste beloften van Liz Truss, een van de kandidaten om de volgende premier te worden. Economisch redacteur Chris Giles stelt dat het land nieuwe regels nodig heeft, waarbij de leveringsvoorwaarden, lonen en bedrijfsprijzen meer aandacht krijgen. Ondertussen pakt onze Big Read de brandende vraag aan: wie verdient er echt een loonsverhoging?

Tom Keatinge van de denktank Royal United Services Institute schrijft in de FT dat Groot-Brittannië zijn verdediging tegen “bewapende financiering” moet verbeteren. Het dichten van mazen in de wet waardoor ‘vuil’ geld in het VK kan circuleren, is het makkelijke deel, wat veel moeilijker is het identificeren van het schijnbaar ‘schone’ geld dat wordt gebruikt voor invloed, zegt hij.

Rusland verlaagde de rente tot 8 procent, omdat de inflatie aan het vertragen was. De tarieven hadden eerder dit jaar 20 procent bereikt, maar liggen nu onder wat ze waren voordat het Oekraïne binnenviel.

Britse toezichthouders hebben gewaarschuwd luchtvaartmaatschappijen dat ze actie kunnen ondernemen als “ernstige problemen” met de behandeling van passagiers niet worden verholpen. Ondertussen stakingsactie door British Airways werknemers op Heathrow zijn ontslagen nadat het personeel een nieuw loonaanbod had geaccepteerd. De frustratie van reizigers richt zich nu op de haven van Doverdie vandaag een “kritiek incident” noemde nadat de haven had gezegd dat een gebrek aan Franse paspoortcontroleurs had geleid tot een enorme file van vakantiegangers.

Wereldwijd laatste

De Pakistaanse roepie heeft de slechtste week in meer dan twee decennia doorgemaakt, omdat beleggers vreesden dat een IMF-lening van 1,2 miljard dollar niet genoeg zou zijn om een ​​betalingsbalanscrisis te stoppen.

Zuid-Afrika verhoogde de rente tot een meer dan verwachte 5,5 procent, de grootste stijging in 20 jaar. De inflatie in de meest industriële economie van Afrika bereikte in juni het hoogste punt in 13 jaar.

China ondergaat zijn eerste overzeese schuldencrisis nadat zijn Belt and Road-initiatief heeft geleid tot een sprong in leningen die slecht zijn geworden, zoals onze Big Read uitlegt. Weer thuis, op koopjesjacht Chinese shoppers stromen massaal naar discountwinkels die binnenkort verlopen eten en drinken verkopen.

Sheila Baivoormalig voorzitter van de Amerikaanse Federal Deposit Insurance Corporation, schrijft in de FT dat het huidige leiderschap van de Federal Reserve lering moet trekken uit zijn voormalige voorzitter Paul Volcker en zijn succesvolle strijd tegen inflatie.

Moet weten: zakelijk

Twitter gaf de schuld aan de “onzekerheid” rond de mogelijke aankoop van het bedrijf door Elon Musk en het vertragen van de uitgaven voor digitale advertenties voor een daling van de kwartaalinkomsten met 1% tot 1,2 miljard dollar. Het volgt op teleurstellende resultaten van een collega-socialmediabedrijf Snap gisteren, waardoor het een kwart van zijn marktwaarde verloor.

van Musk Tesla overwon de productieonderbreking in China en rapporteerde een winststijging van 57 procent. Het elektrische autobedrijf was ook in staat om zijn controversiële weddenschap van $ 1,5 miljard op bitcoin af te wikkelen toen de prijzen van cryptocurrency daalden.

Daarover gesproken, marktnieuwsredacteur Adam Samson en correspondent voor digitale activa Scott Chipolina beantwoordden de vragen van lezers over de crypto crash. Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in onze nieuwe crypto-hub.

Spanningen over de decarbonisatieplannen van het VK explodeerden toen Tata, eigenaar van de grootste staalfabriek van het VK, zei dat het zijn activiteiten zou stopzetten als de regering het geen 1,5 miljard pond aan subsidies zou geven. Zakensecretaris Kwasi Kwarteng zei dat de beslissing wordt overgelaten aan de nieuwe premier. Staalfabrikanten zijn ook boos op plannen om antidumpingmaatregelen tegen China op te heffen.

Dienstverlenend bedrijf voor olievelden Schlumberger verhoogde zijn prognose voor het hele jaar na het rapporteren van een netto-inkomen in het tweede kwartaal van $ 959 miljoen, meer dan het dubbele van het niveau van vorig jaar, terwijl de vraag naar olie en gas enorm steeg. Hier is ons interview met Schelp chef Ben van Beurden over energietransitieplannen.

Zwarte steen, ‘s werelds grootste alternatieve vermogensbeheerder, waarschuwde voor een aanhoudende vertraging omdat het een “materiële vermindering van de dealactiviteit” rapporteerde. De op vergoedingen gebaseerde inkomsten en kasstromen bleven echter in de buurt van recordniveaus.

HSBC werd de eerste buitenlandse geldschieter die een comité van de Chinese communistische partij installeerde in zijn investeringsbankactiviteiten, wat de spanningen benadrukte waarmee de bank wordt geconfronteerd terwijl deze probeert te navigeren tussen Peking en het westen. Een CCP-comité is vereist door het Chinese vennootschapsrecht, maar wordt nog niet op grote schaal toegepast bij buitenlandse financiële groepen.

Kalpers, de grootste Amerikaanse pensioenregeling, rapporteerde zijn eerste verlies sinds 2009 als gevolg van “tumultueuze” markten. “Dit is een uniek moment op de financiële markten en we hebben een afwijking gezien van sommige fundamentele beleggingsprincipes”, aldus chief investment officer Nicole Musicco.

Spreeuween van de ‘uitdaging’-banken van het VK, maakte zijn eerste jaarwinst van £ 32,7 miljoen dankzij zijn intrede op de hypotheekmarkt.

Wetenschapsoverzicht

Coronagevallen steeg in verschillende delen van de wereld. In Engeland stijgt het percentage geïnfecteerde mensen nog steeds en bereikt het vergelijkbare niveaus als in april tijdens de Omicron BA.2-golf, waarbij 1 op de 17 mensen werd getroffen.

Tokio waarschuwde voor een “explosie” van infecties, aangezien het hele land een nieuw dagelijks record van meer dan 150.000 gevallen bereikte. Ondertussen meldde China voor het eerst sinds mei dagelijkse gevallen van meer dan 1.000, wat het vooruitzicht op verdere afsluitingen vergroot.

Nieuwe stammen van het coronavirus zouden de markering moeten versterken vaccin markt, wendbare fabrikanten in pole position zetten, zegt de Lex-column. De mRNA-technologie die wordt gebruikt door BioNTech/Pfizer en Moderna leent zich voor een snel herontwerp van vaccins, in tegenstelling tot prikken gemaakt van een gemodificeerd adenovirus door de universiteit van AstraZeneca/Oxford.

EU-lidstaten zijn het bijna eens met BioNTech/Pfizer dat de levering van Covid-19-vaccins wordt verlengd tot 2024, te midden van een overvloed aan schoten, zelfs als gezondheidsautoriteiten de geschiktheid voor boosters verbreden om toenemende infecties aan te pakken. De druk om leveringen uit te stellen, benadrukt de verandering van schaarste vorig jaar naar overschot dit jaar, aangezien regeringen de beperkingen versoepelen en afstand nemen van het idee van verplichte massale vaccinatie.

Covid-gevallen en vaccinaties Totaal aantal wereldwijde gevallen: 560.7mn Totaal toegediende doses: 12,2 miljard euro

En tenslotte . . .

We zijn allemaal bekend met discriminatie op grond van geslacht en ras, maar hoe zit het met? nationaliteit? Simon Kuper legt uit hoe we iemands geschiktheid voor een baan vaak baseren op waar ze vandaan komen. Denk aan “Braziliaanse voetballer”, “Franse chef” of zelfs “Tibetaanse monnik”.

Een hiërarchie van nationaliteiten houdt velen tegen © Harry Haysom

