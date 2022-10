Tulsi Gabbard blames ‘fanatical ideologues’ in the Democratic party for her decision to leave

Voormalig congreslid Tulsi Gabbard beschuldigde dinsdagavond ‘fanatieke ideologen’ onder de Democraten ervan de partij in een extremistische richting te sturen en afstand te nemen van de fundamentele bescherming van vrijheden.

Gabbard, 41, liep als Democraat in de verkiezingen van 2020, maar trok zich in 2021 terug uit de politiek.

Dinsdagochtend kondigde ze aan dat ze de Democratische Partij zou verlaten door een reeks tweets uit te brengen waarin ze de ‘laffe waanzin’ van de Democraten bekritiseerde en hen beschuldigde van ‘het aanwakkeren van anti-blanke racisme’.

Uren later verscheen ze op Fox News en vertelde Tucker Carlson dat ze zich niet langer kon aansluiten bij de Democraten.

‘Ik kan geen lid zijn van een partij die onze vrijheid actief ondermijnt’, zei ze tegen Carlson.

Gabbard zei dat ze ‘altijd een onafhankelijk persoon was’ en dat haar loyaliteit op de eerste plaats lag bij de grondwet.

Ze zei verbijsterd te zijn over het feit dat de partij waartoe ze behoorde werkte om ‘actief manieren te vinden om onze rechten te ondermijnen’, en dat ze geen afwijkende mening zou tolereren.

Gabbard, die beroemd was tegen de partij over Syrië en het niet eens was met hun steun aan de rebellen, en zelfs naar Damascus reisde om de dictator Bashar al-Assad te ontmoeten, zei dat de partij reageerde door ‘alles te doen om u het zwijgen op te leggen, om actief iedereen te vernietigen die durft zelfs hun agenda in twijfel te trekken.’

De ex-vertegenwoordiger van het 2e district van Hawaï zei dat ze liever had gezien dat de Democratische leiding had gezegd: ‘Weet je, laten we het erover eens zijn dat we het oneens zijn.’

Ze voegde eraan toe: ‘Het spreekt tot de hele omgeving van angst dat mensen bang zijn om de waarheid te spreken.

‘In plaats van een standpunt in te nemen voor vrede, welvaart en de vrijheid van het Amerikaanse volk hebben we te veel mensen in Washington die oorlogszuchtig zijn.’

Ze vertelde Carlson dat ze het sterk oneens was met de regering-Biden over Rusland en beschuldigde hen ervan ‘ons actief naar de rand van een nucleaire holocaust te duwen’.

Gevraagd naar de reactie van andere Democraten in het Congres op haar besluit om de partij te verlaten, zei Gabbard dat het stil was geweest – behalve één, die haar een sms stuurde met drie duimen omhoog.

Ze wil niet zeggen wie het bericht heeft gestuurd.

Eerder beschuldigde Gabbard, een officier van de Reserve van het Amerikaanse leger, de partij van het ‘demoniseren van de politie’, ‘het beschermen van criminelen’, ‘geloven in open grenzen’ en ‘ons nog dichter bij een nucleaire oorlog slepen’.

Ze drong er ook bij degenen die het met haar eens waren op aan te vertrekken – met nog maar een maand tot de cruciale tussentijdse verkiezingen.

Ze publiceerde een video waarin ze de partij aanvalt, waarvan ze de leden beschuldigt ‘actief te werken om onze door God gegeven vrijheden te ondermijnen’.

Gabbard maakte de aankondiging in de eerste aflevering van haar nieuwe podcast – The Tulsi Gabbard Show.

Het is niet duidelijk of ze zich bij een andere partij zal aansluiten, of onafhankelijk zal blijven.

Gabbard heeft zich tot politiek commentaar gewend sinds hij in 2020 president werd en in 2021 zijn ambt verliet, en heeft de regering-Biden en de Democraten vaak aangevallen.

In een tweet bij haar video schreef ze: ‘Ik kan niet langer in de huidige Democratische Partij blijven, die nu onder de volledige controle staat van een elitaire kliek van oorlogsstokers gedreven door laffe waanzin, die ons verdeelt door elke kwestie te racialiseren en anti-blanke op te stoken. racisme, actief werken aan het ondermijnen van onze door God gegeven vrijheden, vijandig staan ​​tegenover mensen van geloof en spiritualiteit, de politie demoniseren en criminelen beschermen ten koste van gezagsgetrouwe Amerikanen, geloven in open grenzen, de nationale veiligheidsstaat bewapenen om achter politieke partijen aan te gaan tegenstanders, en vooral, ons steeds dichter bij een nucleaire oorlog te slepen.

‘Ik geloof in een overheid die van, door en voor de mensen is. Helaas doet de huidige Democratische Partij dat niet.

‘In plaats daarvan staat het voor een regering van, door en voor de machtige elite.

‘Ik roep mijn mede-gezond verstand, onafhankelijk denkende Democraten op om zich bij mij aan te sluiten bij het verlaten van de Democratische Partij.

‘Als je de richting die de zogenaamde ontwaakte ideologen van de Democratische Partij ons land inslaan niet langer kunt verdragen, nodig ik je uit om met me mee te doen.’

DailyMail.com-columnist Meghan McCain feliciteerde Gabbard in een tweet en zei: ‘Er zijn nog zo weinig vrijdenkers en onafhankelijken in deze wereld en jij bent een van hen. We zijn in uw hoek. Voorwaarts en omhoog!’

Gabbard stelde zich in 2020 kandidaat voor het presidentschap als Democraat nadat ze op 21-jarige leeftijd in het Huis van Afgevaardigden van Hawaï was gekozen en in de medische veldafdeling van de Hawaii National Guard had gediend.

Ze werd van 2004 tot 2005 uitgezonden naar Irak en diende van 2008 tot 2009 in Koeweit als pelotonsleider van de militaire politie van het leger.

Gabbard, die vroeger op één lijn stond met Bernie Sanders, is van standpunt veranderd en sprak dit jaar op de Conservative Political Action Conference.

In februari kreeg ze een staande ovatie voor haar toespraak waarin ze de ‘machtselite’ en ‘hun mede-samenzweerders in de reguliere media en de veiligheidsstaat’ aanviel.

Ze behaagde de menigte door te zeggen dat in een ideale wereld ‘onze leiders (voormalig directeur van de nationale inlichtingendienst) James Clapper voor een rechter zouden slepen om zijn leugens tegenover het Congres te verantwoorden over hoe de regering informatie verzamelt.’

‘En ze zouden het onderzoek naar Durham en de corruptie van Clinton in 2016 steunen…’, zei ze, terwijl ze haar zin niet eens af had voordat er een daverend applaus was.

Ze ging achter zowel de Democraten als de Republikeinen in het Congres aan ‘die goed praten over burgerlijke vrijheden, maar als het tijd is om die stem uit te brengen over zaken als het afschaffen van geheime FISA-rechtbanken en het beschermen van onze vierde wijzigingsrechten op privacy, stemmen ze over de kant van de machtselite en tegen vrijheid.’

In 2019 suggereerde Hillary Clinton dat de Russen Gabbard ‘verzorgden’, hoewel ze de naam van de congresvrouw niet gebruikte.

Gabbard had drie jaar eerder haar functie bij het Democratic National Committee opgegeven om Sanders, die het tegen Clinton opnam, publiekelijk te steunen.

Ze vertelde de toenmalige DNC-voorzitter Debbie Wasserman Schultz in een e-mail – onthuld in de Wikileaks-hack – dat ze vond dat de DNC de voorverkiezingen optuigde ten gunste van de meer mainstream Clinton.

In april 2022 kreeg ze ruzie met de Republikeinse senator Mitt Romney nadat hij haar beschuldigde van ‘verraderlijke leugens’ vanwege haar beweringen dat de VS biolabs in Oekraïne financierde.

Ze stuurde Romney een opschortingsbrief waarin ze hem beschuldigde van ‘valse en lasterlijke verklaringen’.

Gabbard beweerde in een tweet dat er ’25 tot 30 door de VS gefinancierde biolabs in Oekraïne zijn’.

‘Volgens de Amerikaanse regering doen deze biolabs onderzoek naar gevaarlijke ziekteverwekkers’, zegt ze in de video.

‘Deze ziekteverwekkers kennen geen grenzen, als ze per ongeluk of opzettelijk worden doorbroken of gecompromitteerd, zullen ze zich snel door heel Europa, de Verenigde Staten en de rest van de wereld verspreiden en onnoemelijk veel lijden en dood veroorzaken.’

Gabbard zei: ‘Deze laboratoria moeten onmiddellijk worden gesloten en de ziekteverwekkers die ze bevatten, moeten worden vernietigd.’