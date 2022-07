Trump’s love-in with Saudi Arabia continues at LIV golf series while 9/11 families protest nearby

Donald Trump zette vrijdag zijn liefdesrelatie met de Saoedi’s voort en gaf zijn Bedminster-golfclub terug voor de officiële start van de LIV-uitnodiging, ondanks de woede van 9/11-families die in de buurt protesteerden.

Trump organiseert het evenement in zijn club in New Jersey in ruil voor een niet bekendgemaakte uitbetaling van de Saoedische organisatoren.

Het toernooi dat de sportwereld heeft verdeeld.

Sommige atleten weigeren deel te nemen aan protesten tegen Saoedi-Arabië’s staat van dienst op het gebied van mensenrechtenschendingen, en het evenement is door de families van de slachtoffers van 9/11 uit elkaar gehaald, in het licht van een recent vrijgegeven overheidsrapport dat suggereert dat er banden waren tussen de betrokken terroristen in de aanval en de Saoedi-Arabische regering.

Op zaterdag verzamelden veel van die families zich in de plaatselijke bibliotheek in de buurt van de club van Trump om te protesteren.

Ze konden niet in de buurt komen van het eigenlijke evenement – dat krioelde van de geheime dienst.

Ondanks hun tranen was de sfeer in Bedminster gemoedelijk. Trump werd gespot terwijl hij rondreed op een golfbuggy, zwaaiend naar zijn fans en grappen maakte met de pro’s die meededen.

Piep, piep, het komt eraan! Donald Trump is vrijdag gastheer op zijn golfclub in Bedminster, rijdt rond in een golfkar die was versierd met een presidentieel zegel, zwaait naar zijn fans en schudt de controverse rond het ‘goudkoorts’-weekend met de Saoedi’s van zich af

Donald Trump komt op vrijdag, de eerste dag van de LIV Invitational in Trump Bedminster, uit de golfclub van Bedminster om te applaudisseren

Trump was in een joviale bui toen hij naar Bedminster kwam voor een nieuwe actiedag. Hij zei dat hij maar al te blij was om het Saoedische evenement te organiseren nadat hij was gedumpt door de ‘ontrouwe’ PGA

Donald Trump wijst naar een fan in de menigte terwijl zijn zoon, Donald Trump Jr., in de buurt toekijkt op de eerste dag van de LIV Invitational in Bedminster, New Jersey

De verloofde van Donald Trump Jr, Kimberly Guilfoyle, arriveert vrijdag in Trump Bedminster voor het LIV-toernooi

Parachutisten daalden neer uit een klein vliegtuig boven de baan met de Amerikaanse vlag en een ander, voor LIV Golf

Parachutisten met de LIV Golf-vlag boven Trump Bedminster in New Jersey op vrijdag

Hij speelde gisteren in het pro-am-evenement, maar was vandaag gastheer en de rest van het weekend.

Om zijn gasten te verrassen, had Trump geregeld dat een parachutist tijdens de lunch uit een klein vliegtuigje zou dalen.

Achter hem volgden twee vlaggen – de Amerikaanse vlag en een andere met de naam LIV Golf.

‘De echte attractie!’ schreeuwde een supporter voordat Trump en zijn zoon, Donald Jr, hun weg naar de eerste tee begaven met kreten van ‘Nog vier jaar!’

Daar stonden ze in de rij, naast LIV-chef Greg Norman en Yasir Al-Rumayyan, de gouverneur van het Saudi Public Investment Fund achter dit circus.

Het was een schokkend, provocerend beeld van de nieuwe rebellenalliantie van golf.

‘Wat doet Jay Monahan op dit moment?’ vroeg een fan voordat hij zijn eigen vraag over de PGA Tour-commissaris beantwoordde. ‘Huilen!’ Misschien.

Of misschien bekeek Monahan de scène van een afstand en concludeerde, zoals veel spelers en fans al hebben gedaan: deze tentoonstelling van hebzucht – oh, en golf – is allemaal nogal grimmig.

Trump was gisteren in ieder geval op tijd. En zo, om 1.15 uur, piepte er een hoorn vanaf de vaargeul en was dit derde LIV-toernooi aan de gang. De volgende 54 holes zullen weinig afleiden van de storm die al lang voor Trumps status op de loer lag.

Voormalig president Donald Trump baant zich een weg door fans in de club. Hij maakte grappen met de profs die er waren om te spelen en was vriendelijk tegen toeschouwers

Trump maakte grappen met teamcaptain Brooks Koepka tijdens de LIV Invitational op vrijdag in Bedminster, New Jersey

Trump praat vrijdagochtend bij de eerste hole met de spelers. Hij zal er naar verwachting het hele weekend zijn

Trump aan het chatten met LIV-CEO Greg Norman tijdens de cursus op vrijdag

Caitlyn Jenner is te zien bij The LIV Golf Invitational Bedminster 2022 bij Trump National Golf Club, Bedminster, New Jersey. Ze speelde gisteren in de pro-am

Lang voordat Henrik Stenson – een van de meest recente, meest symbolische en vijandige rekruten van LIV – op de rug van een buggy op weg naar het oefenterrein stond terwijl de regen over zijn hoofd viel. Zelfs de resident DJ, wiens muziek uren voor de start van de shotgun deze hoek van New Jersey doorboorde, kon het lawaai van verzet in de buurt niet overstemmen.

Minder dan vier mijl verderop, aan de kant van de weg voor een openbare bibliotheek, lieten meer families van 9/11-slachtoffers hun stem horen. ‘We staan ​​hier, in de achtertuin waar 750 mensen tot stof zijn vergaan’, zei een spreker.

‘We kunnen niet geloven dat we hier 21 jaar later moeten zijn om ons uit te spreken tegen een regering die probeert hun gruweldaden te vergoelijken of te vergoelijken.’

Aan welke kant van de breuklijnen je stond, bleek duidelijk uit wat er op je hoed stond. De demonstranten in Bedminster droegen rode petten met de tekst: 9/11 Justice. Trump, en veel fans hier, droegen ook rood.

50 mijl verderop vochten de families van de slachtoffers van 9/11 tegen tranen terwijl ze hun woede deelden over Trump die de Saoedi’s omhelsde in het licht van gesuggereerd bewijs dat de terroristen achter de aanval op de een of andere manier werden gesteund door de Saoedische regering

Families van wie dierbaren zijn omgekomen bij de aanval hadden Trump gesmeekt om de serie niet te hosten, maar hij zette door

Demonstranten in de bibliotheek waren vrijdag woedend over het besluit van Trump om het evenement te organiseren. Hij noemde het een ‘goudkoorts’ voor de golfwereld

Familieleden van de slachtoffers van 9/11 en overlevenden stuurden voormalig president Donald Trump een brief waarin hij zijn beslissing veroordeelt om op 29 juli 2022 het door Saoedi-Arabië gefinancierde LIV Golf-toernooi te organiseren in de Trump National Golf Club Bedminster in New Jersey.

Hun hoeden droegen die meer opruiende zin van vier woorden: Make America Great Again. Onder hen een fotograaf en een oudere dame. Veel meer droegen TRUMP-hoeden.

Onder hen? Een jonge jongen die een high-five van DeChambeau verdiende toen de aanvoerder van het ‘Crushers’-team naar de eerste tee liep om zijn eerste bom van dit barmy, brandbare weekend af te vuren.

Gisteren verdedigde Trump het hosten van de serie en vertelde hij verslaggevers tijdens de cursus: ‘Ik ken deze mensen al heel lang in Saoedi-Arabië en ze zijn vrienden van mij.

‘Ze bezitten grote percentages van vele, vele Amerikaanse bedrijven en eerlijk gezegd, wat ze voor golf doen is zo geweldig, wat ze doen voor de spelers is zo geweldig. De salarissen gaan flink omhoog.

‘De PGA was lange tijd niet geliefd bij veel spelers. Nu hebben ze een alternatief en niemand had ooit geweten dat het zo’n goudkoorts zou worden.’

Over 9/11 zei hij: ‘Helaas heeft niemand 9/11 tot op de bodem uitgezocht. En dat zouden ze moeten hebben. Wat betreft de maniakken die onze stad, ons land, de wereld die verschrikkelijke dingen hebben aangedaan, dus niemand is er echt geweest.’

Later, toen hij de eerste tee verliet, liet Trump zelfs doorschemeren dat hij nog een keer naar het Witte Huis zou rennen.

‘Je gaat zo blij zijn. We laten het je snel weten’, zei hij voordat hij vroeg waar de verslaggever vandaan kwam. ‘Ze hebben net een verhaal over mij gedaan, schoonheid,’ zei hij. ‘De eerste in vijf jaar. Voorpagina, zeg dat ik het waardeer.’