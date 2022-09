Trump rails against Biden after ‘awkward and angry’ Pennsylvania speech

Donald Trump sloeg terug naar Joe Biden nadat de president hem bekritiseerde tijdens de toespraak van de president over de ‘ziel’ van de natie in Philadelphia donderdag – een vernietigende toespraak waarin het staatshoofd beweerde dat zijn voorganger en zijn aanhangers een bedreiging vormen voor de Amerikaanse democratie.

Op zijn eigen sociale mediaplatform Truth Social sprak de voormalige president enkele harde woorden uit voor zijn politieke vervanger – hij beschuldigde hem van ofwel ‘lijden aan een laat stadium van dementie’ of krankzinnig zijn.

De opmerkingen kwamen na die van Biden 24 minuten durende toespraak voor Philadelphia’s Independence Hall, waar hij Trump en MAGA Republikeinen als een bedreiging voor de Grondwet bekritiseerde – en zei dat de ex-president met zijn miljoenen aanhangers ‘de Amerikaanse democratie wilde vernietigen’.

Biden, 79, verklaarde verder dat Trump een ‘bedreiging voor het land’ was – in een toespraak die zijn hardste retoriek tot nu toe bevatte over zijn voorganger in het Oval Office en de MAGA-beweging.

Een paar uur later reageerde Trump, 76, op zijn politieke rivaal en beweerde dat de vernietigende toespraak van Biden – waarin het staatshoofd werd geflankeerd door twee mariniers in een bijna dystopische achtergrond – als bewijs diende dat hij ‘niet de Verenigde Staten zou moeten vertegenwoordigen’ van Amerika.’

In een ander bericht dat enkele minuten later werd gepubliceerd, bleef Trump zijn tegenstander in de maling nemen en suggereerde: ‘Iemand zou Joe Biden, langzaam maar hartstochtelijk, moeten uitleggen dat MAGA betekent, zo krachtig als alleen woorden kunnen krijgen, MAAK AMERIKA OPNIEUW GROOT!’

‘Als je kijkt naar de woorden en betekenis van de ongemakkelijke en boze toespraak van Biden vanavond, bedreigde hij Amerika, ook met het mogelijke gebruik van militair geweld’, schreef Trump in een late night post die vrijdag net na 12.00 uur ET werd gepubliceerd. ‘Hij moet krankzinnig zijn, of lijden aan dementie in een laat stadium!’

In een ander bericht dat minuten later werd gepubliceerd, bleef Trump zijn tegenstander in de maling nemen en suggereerde hij dat ‘Iemand Joe Biden langzaam maar hartstochtelijk zou moeten uitleggen dat MAGA betekent, zo krachtig als alleen woorden kunnen krijgen, MAAK AMERIKA OPNIEUW GROOT!’

Hij voegde eraan toe: ‘Als hij Amerika niet weer groot wil maken, wat hij door woorden, daden en gedachten niet doet, dan zou hij zeker niet de Verenigde Staten van Amerika moeten vertegenwoordigen!’

Ongeveer een uur eerder, kort na de toespraak van Biden, plaatste de uitgesproken president een beeld zonder bijschrift van hem die de Amerikaanse vlag kust, naast een afbeelding van Biden die tijdens zijn toespraak woedde – waarvan velen zeiden dat het bijna militaristisch leek, en een oproep tot wapens, soms.

Het komt nadat het Witte Huis zei dat Biden geen politieke toespraak hield. Toen Biden het podium betrad, richtte hij zich echter direct op Trump, die een uitdaging voor Biden in 2024 overweegt, en op de Republikeinen, die proberen de controle over het Congres te winnen bij de tussentijdse verkiezingen.

‘We hebben iedereen nodig om zijn steentje bij te dragen. Dus spreek je uit, spreek je uit, verloof je, stem, stem, stem’, zei de president tijdens zijn toespraak.

De politicus vergeleek zijn verkiezing in 2020 tegen Trump als een strijd om de ‘ziel van de natie’, en een beeld schetste van wat hij een dystopische samenleving noemde als de Republikeinen de verkiezingen van 2022 en 2024 winnen,

Uiteindelijk draaide het leeuwendeel van de 24-minuten durende toespraak om beweringen dat Trump en zijn aanhangers een bedreiging voor het land zijn.

‘MAGA-troepen zijn vastbesloten om dit land terug te winnen; achteruit naar een Amerika waar er geen recht is om te kiezen, geen recht op privacy, geen recht op anticonceptie, geen recht om te trouwen met wie je liefhebt’, waarschuwde hij.

‘Ze promoten autoritaire leiders en wakkerden de vlammen van politiek geweld aan die een bedreiging vormen voor onze persoonlijke rechten, voor het streven naar gerechtigheid voor de rechtsstaat, voor de ziel van dit land.’

Jill Biden vergezelde president Biden op het podium na zijn opmerkingen

Naomi Biden en haar verloofde Peter Neal, die in november in het Witte Huis gaan trouwen, vlogen met de president en first lady naar Philadelphia voor de toespraak van president Biden

En, aldus Biden, zullen de Republikeinen opnieuw proberen verkiezingen te stelen.

‘Zij zien het falen van MAGA om een ​​vreedzame machtsoverdracht na de verkiezingen van 2020 te stoppen als voorbereiding op de verkiezingen van 2022 en 2024. Ze hebben de vorige keer alles geprobeerd om de stemmen van 81 miljoen mensen te melden’, zei hij.

‘Deze keer zijn ze vastbesloten om de wil van het volk te dwarsbomen.’

De president zwoer verder om op te komen voor de republiek en noemde zichzelf een verdediger van de democratie – een bewering die Trump waarschijnlijk oppikte tijdens zijn eigen verklaringen waarin hij de president bekritiseerde.

‘Ik zal niet toekijken. Ik zal niet toestaan ​​dat de wil van het Amerikaanse volk wordt omvergeworpen door wilde samenzweringstheorieën en bewijsvrije claims en fraude. Ik zal niet toekijken hoe verkiezingen in dit land worden gestolen door mensen die simpelweg weigerden te accepteren dat ze verloren’, zei hij.

‘Als uw president zal ik onze democratie met elke vezel van mijn wezen verdedigen en ik vraag elke Amerikaan om zich bij mij aan te sluiten.’

‘Ik zal niet toekijken. Ik zal niet toestaan ​​dat de wil van het Amerikaanse volk wordt omvergeworpen door wilde samenzweringstheorieën en ongegronde, bewijsvrije claims en fraude. Ik zal niet toekijken hoe verkiezingen in dit land worden gestolen door mensen die simpelweg weigerden te accepteren dat ze verloren’, zei de president

Biden richtte zich ook specifiek op MAGA-republikeinen die weigeren de verkiezingsresultaten van 2020 te accepteren, na rechtszaken, staatsaudits en tientallen rechtszaken die massale fraude niet aan het licht brachten.

Sinds Biden aantrad, hebben Trump-bondgenoten mensen kunnen installeren die de verkiezingsresultaten ontkennen in de hoofdsteden van verschillende staten, en tientallen GOP-functionarissen zullen nog steeds niet zeggen dat de verkiezing van Biden legitiem was.

‘Ze omarmen woede. Ze gedijen op chaos. Ze leven niet in het licht van de waarheid, maar in de schaduw van leugens’, zei Biden in een van zijn andere MAGA-aanvallen.

Hij riep ze specifiek uit voor het ontkennen van zijn verkiezingsoverwinning.

‘Dit is een land dat vrije en eerlijke verkiezingen respecteert. We eren de wil van het volk – we ontkennen het niet’, zei de president.

Toen rolde hij een lijn uit die recht op Trump leek te zijn gericht.

Hij zei dat hij niet zou toestaan ​​dat de wil van het Amerikaanse volk ‘omvergeworpen wordt door wilde samenzweringstheorieën en ongegronde, bewijsvrije beweringen van fraude. Ik zal niet toekijken hoe verkiezingen in dit land worden gestolen door mensen die simpelweg weigeren te accepteren dat ze verloren hebben.’

Biden bracht de attributen van het presidentschap met zich mee: twee mariniers kwamen voor hem uit om in de houding te staan ​​tijdens zijn binnenkomst. ‘Hail to the Chief’ speelde hem op het podium. Jill Biden vergezelde hem op de reis.

De president gebruikte ook een historische achtergrond om zijn punt te maken: hij sprak buiten de Independence Hall van Philadelphia, de plaats waar de onafhankelijkheidsverklaring en de Amerikaanse grondwet werden besproken en aangenomen door de grondleggers van Amerika.