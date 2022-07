Trump offers his strongest hint yet that he plans to run for president in 2024

Donald Trump heeft een van zijn sterkste suggesties tot nu toe gedaan dat hij van plan is om in 2024 opnieuw president te worden, verwijzend naar zijn eerdere campagnes en zeggend: ‘Misschien moeten we het opnieuw doen.’

Trump maakte de opmerkingen tijdens een luidruchtige bijeenkomst in Prescott Valley, Arizona op vrijdag, waar hij zijn onbewezen beweringen herhaalde dat de verkiezingen van 2020 van hem waren gestolen.

‘Ik liep twee keer, ik won twee keer en deed het de tweede keer veel beter dan de eerste, ik kreeg miljoenen. meer stemmen in 2020 dan in 2016’, beweerde Trump. ‘En ook veruit meer stemmen dan welke zittende president in de geschiedenis van ons land ook.’

‘En nu moeten we het misschien nog een keer doen,’ vervolgde hij. ‘Ik bedoel, kijk eens, kijk wat er in minder dan twee jaar met ons land is gebeurd. Ons land is als een ander — het is als een andere plaats. Het is zo triest om te zien.’

Trump was in Arizona om voormalig tv-presentator Kari Lake aan te pakken, een GOP-kandidaat voor gouverneur die zijn in diskrediet gebrachte verkiezingsclaims ondersteunt.

Als teken van de groeiende kloven van de partij, hield zijn voormalige vice-president Mike Pence op dezelfde dag een duelbijeenkomst in Arizona, ter ondersteuning van de rivaliserende Republikeinse gouverneurskandidaat Karrin Taylor Robson.

Donald Trump spreekt vrijdag tijdens een bijeenkomst in Arizona, waar hij opnieuw sterk suggereerde dat hij van plan is om in 2024 president te worden

Aanhangers van voormalig president Donald Trump juichen Kari Lake toe, die kandidaat is voor de Republikeinse nominatie voor de gouverneur van Arizona, tijdens haar toespraak op vrijdag

Trump heeft de aandacht en de krantenkoppen getrokken van zijn frequente hints en suggesties dat hij van plan is het Witte Huis opnieuw te zoeken, en veel waarnemers denken dat zijn bod onvermijdelijk is.

Eerder deze maand vertelde Trump aan New York Magazine dat hij al een besluit had genomen over een run, en dat de vraag waar hij nu over nadacht was of hij de trekker over zou halen voor of na de tussentijdse verkiezingen van november.

‘Ga ik ervoor of erna? Dat wordt mijn grote beslissing’, zei hij.

Sommige Republikeinse strategen vrezen dat als Trump zijn hoed in de ring gooit voor de tussentijdse verkiezingen, dit de kansen van de GOP om meerderheden in het Huis en de Senaat terug te winnen, zou kunnen verstoren.

‘Van alle egoïstische dingen die hij elke minuut van elke dag doet, zou het waarschijnlijk de meeste zijn’, vertelde een GOP-strateeg aan de Washington Post deze maand.

‘Alles wat we doen zonder het over de economie te hebben, wordt een ramp.’

Trump leek vrijdag te suggereren dat hij zou wachten met de aankondiging tot na de midterms en zei: ‘Maar eerst moeten we een historische overwinning behalen voor de Republikeinse Partij. in november, wanneer we het Congres heroveren.’

Als teken van de groeiende kloven van de partij, hield Mike Pence op dezelfde dag een duelbijeenkomst in Arizona, ter ondersteuning van de rivaliserende Republikeinse gouverneurskandidaat Karrin Taylor Robson

Robson (hierboven) is een advocaat en woningbouwontwikkelaar die de steun van de reguliere GOP-cijfers vastlegt en zich steeds meer op zijn gemak voelt bij het breken met Trump

Voorafgaand aan hun duelbijeenkomsten, nam Pence, die ook wordt geacht waarschijnlijk de GOP-presidentiële nominatie in 2024 te zoeken, uit naar Trump als teken van de verhardende strijdlijnen van de partij.

‘Democraten zouden niets liever willen dan dat de Republikeinen onze blik van de bal afhouden en zich concentreren op vervlogen tijden’, tweette Pence voorafgaand aan zijn bijeenkomst.

‘Als de Republikeinse Partij zichzelf laat verteren door de grieven van gisteren, zullen we verliezen’, voegde hij eraan toe.

Trump, die net als Pence overweegt om in 2024 president te worden, heeft zijn voormalige vice-president afgemaakt voor wat hij beschrijft als het niet blokkeren van de certificering van de verkiezingsresultaten van 2020.

Een dergelijk plan was bedacht door Trump-medewerkers die zijn in diskrediet gebrachte theorie steunden dat de verkiezingen waren gestolen, maar Pence besloot uiteindelijk dat de actie illegaal zou zijn.

In Arizona bleef Trump beweren dat de verkiezingen van hem waren gestolen en zei hij dat hij, ondanks het ontvangen van een ‘record aantal stemmen’, de meest ‘vervolgde persoon’ in Amerika is.

‘Een vriend van mij zei onlangs dat ik de meest vervolgde persoon in de geschiedenis van ons land was’, zei Trump. ‘Ik heb erover nagedacht en ik voelde, weet je, hij zou best gelijk kunnen hebben.’

Trump, die zijn aanvallen op GOP-functionarissen heeft opgevoerd die hij als ontrouw beschouwt, richtte zich ook op twee Republikeinen in Arizona die weigerden mee te gaan met zijn inspanningen om in functie te blijven nadat hij verloor van Biden.

Hij zei dat de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Rusty Bowers, die vorige maand voor de commissie van het Huis van 6 januari getuigde, ‘deelnam tegen de Republikeinse Partij’.

Hij zei dat gouverneur Doug Ducey, die Trump lang heeft gehekeld nadat hij in 2020 ternauwernood verloor in Arizona, er niet in is geslaagd de grens met Mexico te beveiligen.

Ducey, die een beperkte termijn heeft, steunt woningontwikkelaar Karrin Taylor Robson als zijn vervanger, de kandidaat die Mike Pence ook ondersteunt.

Robson is een advocaat en woningbouwontwikkelaar die steun verwerft van reguliere GOP-cijfers die zich steeds meer op hun gemak voelen met het breken met Trump.

Haar belangrijkste rivaal is de favoriete kandidaat van Trump, Kari Lake, die de ongefundeerde verkiezingsclaims van Trump heeft omarmd, samen met zijn strijdlustige benadering van zijn politieke vijanden en de media.

‘Niemand begrijpt beter dan Kari hoe terug te vechten tegen de nepnieuwsmedia en radicaal links’, zei Trump vrijdag.

Telegeniek en al bekend door haar decennia waarin ze het avondnieuws in Phoenix verankerde, heeft Lake de meest fervente supporters van Trump in Arizona nieuwe energie gegeven.

Maar ze krijgt te maken met een potentieel spannende strijd met Robson, wiens familie’s enorme fortuin haar in staat heeft gesteld om Lake enorm uit te geven met vroege stemmingen.

‘Als uw gouverneur wil ik dat America First Trump-beleid hier naar Arizona brengen’, zei Lake. ‘We gaan die grens beveiligen. We gaan de eerlijkheid en het vertrouwen in onze verkiezingen herstellen.’

Pence benadrukte Lake’s steun in het verleden voor de presidentiële campagne van Barack Obama en een ‘niet mijn president’-meme die het toenmalige nieuwsanker plaatste toen Trump zich voorbereidde op zijn inauguratie in 2017.

‘Je hebt een gouverneur nodig die elke conservatieve zaak steunt, van Ronald Reagan tot Donald Trump’, zei Pence over Robson, die in de regering-Reagan werkte en geld inzamelde voor de campagne van Trump samen met haar man, woningontwikkelaar Ed Robson, een van de rijkste inwoners van Arizona .

Robson heeft ook gedoneerd aan de Democraten.

Trump en Pence hebben dit jaar af en toe verschillende kanten gekozen in voorverkiezingen, maar dit is de eerste keer dat ze op dezelfde dag in dezelfde staat zullen verschijnen om zich te verzamelen voor hun favoriete kandidaten.

Het split-screen moment markeert een meer confronterende fase in hun relatie, aangezien ze allebei overwegen om in 2024 president te worden.

Het komt ook slechts een dag nadat de commissie van 6 januari nieuwe details onthulde over de gewelddadige opstand in het Capitool van de VS die de relatie tussen de twee mannen heeft verbroken.

De commissie vertelde hoe Trump weigerde de menigte af te blazen die het Capitool aanviel toen Pence, op slechts een steenworp afstand van relschoppers, in veiligheid werd gebracht.

De commissie speelde audio af van een niet-geïdentificeerde veiligheidsfunctionaris van het Witte Huis die zei dat de agenten van de geheime dienst van Pence ‘voor hun eigen leven begonnen te vrezen’ in het Capitool en berichten achterlieten voor hun dierbaren voor het geval ze het niet zouden overleven.

Kort daarna, op 6 januari 2021 om 14:24 uur, tweette Trump dat Pence niet de ‘moed’ had om de verkiezingsresultaten te blokkeren of uit te stellen, aangezien het Congres de overwinning van Biden bevestigde.

‘Mike Pence heeft me in de steek gelaten’, getuigde een niet-geïdentificeerde medewerker van het Witte Huis dat Trump hem aan het eind van de dag op 6 januari vertelde.

De relatie tussen Pence en Trump, die ooit vrienden was geworden, is stukgelopen na de dodelijke rellen in het Capitool van 6 januari, waarbij sommige relschoppers ‘Hang Mike Pence’ scandeerden.

De Republikeinse kandidaat voor gouverneur Kari Lake steunt de valse bewering van Trump dat de verkiezingen zijn gestolen. Haar belangrijkste rivaal werd vrijdag gesteund door Pence

Tijdens zijn toespraak schreeuwde Trump: ‘De verkiezingen zijn gemanipuleerd en gestolen en nu wordt ons land daardoor systematisch vernietigd!’ schreeuwde hij, terwijl de menigte brulde als reactie

Trump sprak vrijdagavond niet over Pence, maar verzette zich wel tegen eerdere getuigenissen van voormalig Witte Huis-assistent Cassidy Hutchinson, die zei dat ze een bediende van het Witte Huis een troep zag opruimen nadat een boze Trump een bord en de overblijfselen van zijn lunch op een muur.

‘Ze laten me met eten gooien’, zei Trump. ‘Ik gooi geen eten in het Witte Huis. Ik gooi nergens eten. Ik eet het eten.’

Trump en Pence zullen elkaar volgende week opnieuw kruisen als de voormalige president voor het eerst sinds zijn vertrek uit het Witte Huis terugkeert naar de hoofdstad van het land.

De voorverkiezing in Arizona op 2 augustus is een van de laatste kansen van Trump om rekeningen te vereffenen en bondgenoten te installeren om staten te leiden die beslissend kunnen zijn als hij besluit om in 2024 opnieuw deel te nemen.

Trump en Pence stonden ook op gespannen voet in de voorverkiezingen voor de gouverneur van Georgië, waar de door Pence gesteunde zittende Brian Kemp gemakkelijk de voormalige Amerikaanse senator David Perdue versloeg, die de steun van Trump had.

Arizona, een oud Republikeins bolwerk waarvan de beweging naar het centrum tijdens het presidentschap van Trump versnelde, was de drang van centraal Trump om ondanks zijn verlies aan de macht te blijven.

Trump drong er bij staatsfunctionarissen op aan om de certificering van de overwinning van Biden te blokkeren en toen hij faalde, maakten zijn bondgenoten in het Congres bezwaar tegen het tellen van de 11 verkiezingsstemmen van de staat.

Sinds de verkiezingen hebben Trump-aanhangers de stembiljetten nageteld en de telmachines geanalyseerd in een poging te bewijzen dat er iets niet klopte.

Federale en staatsverkiezingsfunctionarissen en de eigen procureur-generaal van Trump hebben gezegd dat er geen geloofwaardig bewijs is dat de verkiezingen bezoedeld waren.

Trumps beschuldigingen van fraude werden ook keer op keer door rechtbanken afgewezen, ook door rechters die door Trump waren aangesteld.