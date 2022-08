Trump leaves Letitia James’ office after pleading the Fifth for 4 hours

Voormalig president Trump werd gezien bij het verlaten van het kantoor van de New Yorkse procureur-generaal Letitia James, zeven uur nadat hij binnenkwam voor een verklaring in haar civiele procedure tegen de Trump Organization.

Ondanks de lange ontmoeting bleek Trumps getuigenis niet vruchtbaar voor New Yorkse onderzoekers – de voormalige president beloofde de Vijfde, het recht om te zwijgen, te bepleiten voordat het begon.

Trump advocaat Ronald Fischetti, die aanwezig was in de vergadering, vertelde de New York Times Trump beantwoordde tijdens de hele vergadering precies één vraag: wat zijn naam was.

Trump las een verklaring voor ‘de grootste heksenjacht in de geschiedenis van ons land’ en zei terwijl James tegenover hem zat dat ze ‘openlijk campagne voerde voor een beleid om mij te vernietigen’.

Trump pleitte voor de Vijfde, en vervolgens van ongeveer 9.30 uur tot 15.00 uur, met een lange lunchpauze en andere pauzes ertussen, herhaalde de voormalige president ‘hetzelfde antwoord’ op al haar vragen.

Een woordvoerder van James’ kantoor bevestigde dat ze de voormalige president niet aan het praten konden krijgen.

‘Hoewel we geen commentaar geven op specifieke details, kunnen we bevestigen dat ons kantoor vandaag een verklaring heeft afgelegd van voormalig president Donald Trump. Procureur-generaal Letitia James nam deel aan de verklaring waarin de heer Trump een beroep deed op zijn recht op het vijfde amendement tegen zelfbeschuldiging. Procureur-generaal James zal de feiten en de wet nastreven waar ze ook toe leiden. Ons onderzoek gaat door.’

Bij zijn vertrek werd de colonne van Trump gezien terwijl hij de Lincoln Tunnel nam, wat aangeeft dat hij mogelijk is teruggekeerd naar zijn Bedminster Golf Club in New Jersey in plaats van naar zijn residentie in Manhattan.

Het kantoor van James was niet op de hoogte gebracht dat Trump niet op hun vragen zou reageren, vooral omdat het veel gekibbel kostte om hem ervan te overtuigen niet te praten, zei Fischetti.

Een auto die de voormalige Amerikaanse president Donald Trump vervoert in een colonne verlaat het gebouw van het kantoor van de procureur-generaal in de wijk Manhattan in New York City, New York, VS, 10 augustus 2022

De colonne van Trump verliet het kantoor van James 7 uur nadat hij hem had afgezet

DailyMail.com zag Trump het kantoor verlaten. Hij leek de Lincoln Tunnel te nemen, wat aangeeft dat hij terugkeerde naar Bedminster in New Jersey

‘Hij wilde absoluut getuigen, en er was een sterke overtuiging van mij en enkele anderen voor nodig om hem te overtuigen’, vertelde hij aan de Times.

‘Ik heb eens gevraagd: ‘Als je onschuldig bent, waarom neem je dan het Vijfde Amendement aan?’ Nu weet ik het antwoord op die vraag’, zei Trump in een verklaring. Trump zei dat hij erachter kwam dat hij ‘geen keus’ had omdat de regering-Biden en de aanklagers in het hele land ‘alle morele en ethische grenzen van fatsoen hadden verloren’.

Op Truth Social zei Trump na zijn verklaring dat de bijeenkomst ‘zeer professioneel’ was en zwoer dat zijn bedrijf ‘veel geld’ had.

‘In het zeer pluche, mooie en dure kantoor van AG. Prettige werkomstandigheden, want overal in New York worden mensen vermoord – en ze besteedt haar tijd en moeite aan het proberen ‘Trump te pakken’ te krijgen’, schreef Trump op zijn socialemediaplatform Truth Social toen hij het kantoor binnenkwam.

‘Net het kantoor van de procureur-generaal verlaten – Een zeer professionele bijeenkomst. Heb een fantastisch bedrijf met geweldige activa, heel weinig schulden en veel CONTANT GELD. Alleen in Amerika!’ schreef hij zeven uur later.

Het onderzoek van James omvatte de bewering dat de voormalige president de waarde van zijn activa voor belastingdoeleinden heeft laten dalen en de waarde ervan heeft opgeblazen om gunstige leningen te krijgen en aan financiële tijdschriften om de plaats van Trump onder de miljardairs van de wereld te rechtvaardigen.

In een verklaring die exclusief is verkregen door DailyMail.com, zegt de voormalige president dat James campagne voerde voor het beleid van ‘Get and Destroy Trump’ en dat haar onderzoek niets meer is dan een heksenjacht.

Hij bevestigde ook dat hij op advies van de raadsman de vijfde zal bepleiten wanneer hij wordt ondervraagd in Manhattan en dringt erop aan: ‘Ik heb niets verkeerd gedaan’.

‘Ze verzekerde haar aanhangers zelfs in een verkiezingsbelofte dat we hem zeker gaan aanklagen. We gaan een echte pijn in de kont zijn. Hij zal mijn naam persoonlijk kennen’, en ze beweerde dat ik een ‘onwettige president’ was, zei hij in de verklaring.

Trump noemde haar ‘een mislukte politica die opzettelijk met anderen heeft samengewerkt om deze nep-jarenlange kruistocht uit te voeren die talloze belastinggelden heeft verspild, allemaal in een poging om haar politieke carrière overeind te houden’.

Hij scheurde haar aandacht op hem af, terwijl ‘New York de ergste moord-, drugs- en misdaadcijfers kent in vele decennia.’

‘Criminelen rennen ongebreideld rond, schieten, snijden en verwonden mensen op de trottoirs van New York, terwijl zij en haar kantoor een groot percentage van hun tijd en geld besteden aan hun ‘Trump’ vendetta, zei hij.

De voormalige president droeg een blauw pak met een rode stropdas en verliet de Trump Tower om te worden ondervraagd door James twee dagen nadat zijn woning in Mar-a-Lago door de FBI was overvallen in verband met een afzonderlijk onderzoek.

‘Ik heb niets verkeerd gedaan, daarom hebben de federale, staats- en lokale overheden, samen met de nepnieuwsmedia, na vijf jaar zoeken niets gevonden’, zei Trump in de verklaring.

In een verklaring op Truth Social terwijl hij nog in het kantoor van James was, zei Trump dat de procureur-generaal het onderzoek gebruikte om haar ‘mislukte’ politieke carrière te ondersteunen, en merkte op dat ze een korte run voor de gouverneur van New York had terwijl het onderzoek liep voortdurende.

‘Wat Letitia James de afgelopen drie jaar heeft geprobeerd te doen, is een schande voor het rechtssysteem, een belediging voor de belastingbetalers van de staat New York’, zei Trump. ‘We kunnen niet toestaan ​​dat een afvallige en onbeheerste officier van justitie dit gebruikt om haar politieke carrière vooruit te helpen.’

Trump ging op een Truth Social-tirade tegen NY AG Letitia James

Trump haalde uit naar James, die zwart is, in zijn Truth-post op dinsdagavond, en zei dat ze ‘racistisch’ was en dat het onderzoek de ‘grootste heksenjacht in de Amerikaanse geschiedenis is.

‘Vanavond in New York City. Morgen de racistische NYS procureur-generaal zien, voor een voortzetting van de grootste heksenjacht in de geschiedenis van de VS!’ Trump schreef dinsdagavond op Truth Social en beriep zich op zijn vaak herhaalde beweringen over James, die zwart is, en het onderzoek.

‘Mijn geweldige bedrijf, en ikzelf, worden van alle kanten aangevallen’, voegde Trump eraan toe. ‘Bananen republiek!’

De FBI-inval – de eerste in de privéwoning van een voormalige president – maakte deel uit van een onderzoek naar de vraag of hij geheime documenten meenam bij het verlaten van het Witte Huis.

Eric Trump vertelde DailyMail.com dat de FBI-agenten weigerden het huiszoekingsbevel te overhandigen en een advocaat van het terrein schopten.

De zoon van de voormalige president zei dat de 30 agenten die bij het pand aankwamen, het personeel vroegen om de beveiligingscamera’s uit te zetten, maar dat weigerden ze.

Hij zei ook dat de advocaat van zijn vader, Christina Bobb, werd gedwongen aan het einde van de oprit te staan ​​terwijl het team naar binnen zocht – en naar verluidt gebruikten de agenten kluizenkrakers om in de kluis van zijn vader in te breken.

‘Er zijn daar 30 agenten’, herinnerde hij zich van de maandagzoektocht in een telefoongesprek met DailyMail.com. ‘Ze hebben tegen onze advocaat gezegd… je moet het pand nu verlaten. Zet alle beveiligingscamera’s uit.’

‘Ze wilden haar het huiszoekingsbevel niet geven,’ beweerde hij. ‘Dus lieten ze het haar zien vanaf ongeveer drie meter afstand. Ze wilden haar geen kopie van het huiszoekingsbevel geven.’

Eric zei dat hij ‘opgewonden’ zou zijn om te weten te komen of er een geldig huiszoekingsbevel was.

James’ verklaring kwam op een kritiek punt in het onderzoek naar zijn bedrijf en komt halverwege een cruciale week in zijn post-presidentschap.

In mei zei het kantoor van James dat het einde van het onderzoek naderde en dat onderzoekers substantieel bewijs hadden verzameld dat juridische stappen zou kunnen ondersteunen, zoals een rechtszaak, tegen Trump, zijn bedrijf of beide.

Twee volwassen kinderen van Trump, Donald Jr. en Ivanka, hebben de afgelopen dagen in het onderzoek getuigd, zeiden twee mensen die bekend waren met de zaak. De mensen mochten niet in het openbaar spreken en deden dat op voorwaarde van anonimiteit.

De getuigenis van de Trumps was aanvankelijk gepland voor vorige maand, maar werd uitgesteld na de dood van de ex-vrouw van de voormalige president, Ivana Trump, de moeder van Ivanka, Donald Jr. en een andere zoon, Eric Trump, op 14 juli. in het onderzoek van James in 2020.

Vrijdag zullen de Trump Organization en haar oude financiële hoofd, Allen Weisselberg, voor de rechtbank verschijnen om ontslag te vragen van belastingfraude die vorig jaar tegen hen was ingediend in het parallelle strafrechtelijke onderzoek van de officier van justitie van Manhattan.

James beweert dat het bedrijf van Trump zelfs de grootte van het penthouse van Trump in Manhattan heeft overdreven, door te zeggen dat het bijna drie keer zo groot was als de werkelijke grootte – een verschil in waarde van ongeveer $ 200 miljoen, zei het kantoor van James.

Trump heeft de aantijgingen ontkend en uitgelegd dat het zoeken naar de beste waarderingen een gangbare praktijk is in de vastgoedsector. Hij zegt dat James’ onderzoek deel uitmaakt van een politiek gemotiveerde ‘heksenjacht’ en dat haar kantoor ‘alles doet binnen hun corrupte discretie om mijn zakelijke relaties en het politieke proces te verstoren’.

‘ER IS GEEN GEVAL!’ Trump zei in een verklaring van februari, nadat rechter Arthur Engoron uit Manhattan had geoordeeld dat het kantoor van James ‘het duidelijke recht’ had om Trump en andere directeuren in zijn bedrijf te ondervragen.

Terwijl James onderzoek heeft gedaan naar het aanklagen van Trump of zijn bedrijf, heeft het kantoor van de officier van justitie in Manhattan al lang een parallel strafrechtelijk onderzoek gevoerd.

Dat onderzoek leek te vorderen in de richting van een mogelijke strafrechtelijke aanklacht, maar vertraagde nadat een nieuwe officier van justitie, Alvin Bragg, in januari aantrad.

Een grand jury die bewijs had gehoord, werd ontbonden. De hoogste aanklager die de zaak had behandeld, nam ontslag nadat Bragg intern vragen had gesteld over de levensvatbaarheid van de zaak.

Bragg heeft gezegd dat zijn onderzoek doorgaat, wat betekent dat Trump zijn recht op het vijfde amendement zou kunnen inroepen tegen zelfbeschuldiging en weigeren vragen van James’ onderzoekers te beantwoorden.

In hun strijd om de dagvaardingen te blokkeren, voerden advocaten van de Trumps aan dat de autoriteiten van New York het civiele onderzoek gebruikten om informatie te krijgen voor het strafrechtelijk onderzoek en dat de verklaringen een truc waren om te voorkomen dat ze voor een strafrechtelijke grand jury moesten verschijnen, waar de staatswet vereist dat ze worden immuniteit gegeven.

Afgelopen zomer hebben de openbare aanklagers in Manhattan, aangespoord door bewijs dat door James’ kantoor is ontdekt, een aanklacht ingediend tegen Weisselberg en de Trump Organization. Aanklagers zeiden dat Weisselberg meer dan 1,7 miljoen dollar aan onofficiële schadevergoeding heeft geïnd.

Weisselberg en het bedrijf pleiten onschuldig.

Weisselberg en Eric Trump beriepen zich elk meer dan 500 keer op het Vijfde Amendement toen ze werden ondervraagd door James’ advocaten tijdens afzonderlijke verklaringen in 2020, volgens gerechtelijke documenten.

Dat zou een succesvolle strategie kunnen zijn, aangezien Trump meer bekend staat als een ‘big-picture guy’, zei Gillers. ‘Dus hij zal de grote vragen beantwoorden en die antwoorden zullen algemeen genoeg zijn om hem uit de problemen te houden, althans dat hopen zijn advocaten.’

Zodra haar onderzoek is afgerond, kan James besluiten een rechtszaak aan te spannen en financiële sancties te eisen tegen Trump of zijn bedrijf, of zelfs een verbod op hen om betrokken te zijn bij bepaalde soorten bedrijven.