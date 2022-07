Trump Embraces LIV Golf, Backing a New Saudi Strategy

Nadat hij het Witte Huis had verlaten, woonde Trump een World Series-wedstrijd bij en, ver van de plek waar voormalig president Jimmy Carter in hetzelfde stadion was gesignaleerd, voegde hij zich bij Atlanta’s ‘tomahawk chop’-gezang, dat door Indiaanse groepen vaak als racistisch werd bekritiseerd.

Maar Trump heeft een netelige relatie gehad met golf, zijn favoriete sport en een die overlapte met zijn streven naar belastingaftrek. Hij won de goedkeuring van Jack Nicklaus, ontving voor rondes sterren als Ernie Els en Gary Player en reikte de Presidential Medal of Freedom uit aan Player, Woods en Annika Sorenstam.

De organisatoren van toernooien hebben meer afstand gehouden. De R&A heeft geen Open aan Turnberry toegekend sinds het bedrijf van Trump de controle over het bedrijf in 2014 overnam, hoewel het evenement daar vier keer was gespeeld. (Als president drong Trump er bij zijn ambassadeur in Londen op aan om de Britse regering hierover onder druk te zetten.)

De PGA of America, die los staat van de PGA Tour die zo hard heeft gevochten met de afgescheiden golfers, besloot voordat Trump president werd dat het in 2022 het PGA-kampioenschap in Bedminster zou organiseren. Maar na de aanval van 6 januari 2021 op het Capitool, verliet de groep zijn plan en verplaatste het toernooi naar Oklahoma. De PGA of America bereikte later een schikking met de Trump Organization.

Veel waarnemers beschouwen het besluit om de door Saudi gesteunde serie te hosten als een poging tot vergelding, zij het een enigszins verkeerd gerichte poging die politieke kosten met zich mee zou kunnen brengen. Voor Republikeinen die Biden onder druk hebben gezet om een ​​harde lijn te trekken tegen de kroonprins, zou de aanwezigheid van LIV Golf op de banen van Trump ongewenste afleiding kunnen zijn, en strategen hebben zich zorgen gemaakt over hoe kiezers dit najaar zouden kunnen reageren.