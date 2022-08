Trump drops strongest hint YET of potential 2024 presidential run as he says ‘the time is coming’

Donald Trump hekelde de mislukte terugtrekking van president Joe Biden uit Afghanistan, terwijl hij zijn sterkste hint tot nu toe liet vallen die van een mogelijk presidentieel bod in 2024.

De voormalige president vertelde mede-Republikeinen dat ‘de tijd komt’ dat hij een formele aankondiging doet over zijn volgende bod op het Witte Huis.

Trump zei dat hij gelooft dat ‘mensen heel blij zullen zijn’ met zijn beslissing, terwijl hij opmerkt dat Amerika ‘alles heeft verloren’ onder leiding van Biden.

Zijn proclamatie komt als een prominente GOP-donor die honderdduizenden dollars heeft gegeven aan de campagnes van 2016 en 2020 van Trump, aan DailyMail.com vertelde dat hij niet gelooft dat de voormalige president opnieuw president zal worden.

In plaats daarvan zei de donor dat hij Trump de gouverneur van Florida, Ron DeSantis, kon zien zalven om de nationale MAGA-fakkel op zich te nemen.

Trump, die dit weekend de keynote-toespraak hield op de Conservative Political Action Conference (CPAC) in Dallas, Texas, bevestigde dat hij zijn plannen zal maken om zich in de nabije toekomst kandidaat te stellen voor het ambt.

‘Het is zeker niet een heel lange periode, de tijd komt eraan’, zei Trump zaterdag toen Fox News vroeg wanneer de Republikeinen een formele aankondiging konden verwachten.

‘Ik denk dat de mensen heel blij zullen zijn, ons land heeft nog nooit in zo’n situatie gezeten, we zijn alles kwijt.’

Hij betoogde dat het land te maken had met zowel binnenlandse als buitenlandse beleidscrises, en verklaarde dat Amerika zijn ‘prestige’ verloor toen Biden vorig jaar Amerikaanse troepen terugtrok uit Afghanistan.

‘Ons land is nog nooit zo slecht geweest’, zei Trump.

‘Ze gaven $ 85 miljard aan uitrusting weg, dode soldaten, je hebt daar nog steeds Amerikanen waarschijnlijk als gijzelaars, uiteindelijk zullen ze gijzelaars zijn, er is nooit een tijd als deze geweest.’

Trump (links, foto zaterdag) betoogde dat de natie werd geconfronteerd met zowel binnenlandse als buitenlandse beleidscrises, waarbij hij verklaarde dat Amerika zijn ‘prestige’ verloor toen Biden (rechts, foto zondag) Amerikaanse troepen vorig jaar terugtrok uit Afghanistan. Trump beweerde dat ‘ons land nog nooit op een slechter punt heeft gestaan’

‘Ze gaven $ 85 miljard aan uitrusting weg, dode soldaten, je hebt daar nog steeds Amerikanen waarschijnlijk als gijzelaars, uiteindelijk zullen ze gegijzeld worden, er is nooit een tijd als deze geweest’, zei Trump over de terugtrekking uit Afghanistan. AFBEELDING: Honderden mensen rennen naast een C-17 transportvliegtuig van de luchtmacht terwijl het op 16 augustus 2021 over een landingsbaan in Kabul, Afghanistan beweegt

AFGEBEELD: Een C-17 Globemaster III van de Amerikaanse luchtmacht vervoert op 15 augustus 2021 veilig ongeveer 640 Afghaanse burgers vanaf Hamid Karzai International Airport

Hij beweerde ook dat de VS een ‘natie is die Rusland toestond een land, Oekraïne, te verwoesten en honderdduizenden mensen te doden, en het zal alleen maar erger worden’.

Trump klaagde dat Biden zich omdraaide ‘veruit de veiligste grens in de geschiedenis van de VS’ tot ‘de slechtste grens ooit in de geschiedenis’.

‘Vorige maand werd een illegale vreemdeling hier in Texas aangeklaagd voor de koelbloedige moorden op vier oudere vrouwen in de hele staat. En hij is in verband gebracht met de dood van minstens 24 mensen’, zei hij.

‘Wat we de komende maanden en de komende jaren doen, zal bepalen of de Amerikaanse beschaving zal instorten en mislukken of dat ze zal gedijen, eerlijk gezegd als nooit tevoren.’

Hij voegde eraan toe: ‘We zullen in de niet al te verre toekomst een aankondiging doen.’

Trump (afgebeeld zaterdag) beloofde zijn volgers dat hij ‘in de niet al te verre toekomst een aankondiging zou doen’ over zijn beslissing om in 2024 deel te nemen. Hij gaf ook commentaar op de verkiezingen van 2020, die volgens hem ‘opgetuigd en gestolen’ waren.

Trump behoudt greep op de basis van de partij. En koopwaar met zijn naam of gelijkenis domineerde de stand van de exposanten op de CPAC Texas-conferentie in Dallas

Trump gaf ook commentaar op de verkiezingen van 2020, die volgens hem ‘opgetuigd en gestolen’ waren.

‘De verkiezingen zijn gemanipuleerd en gestolen, en nu wordt ons land systematisch vernietigd. En iedereen weet het. … Ik heb twee keer gelopen en twee keer gewonnen’, verklaarde hij.

‘Amerika staat aan de rand van een afgrond. En onze beweging is de enige kracht op aarde die haar kan redden. We moeten deze kans grijpen om de radicaal-linkse socialisten en fascisten aan te pakken.’

Zijn opmerkingen kwamen kort nadat de CPAC een peiling onthulde waarin de voormalige president als een ‘overweldigende favoriet’ voor de Republikeinse nominatie in 2024 werd vermeld.

Trump veroverde bijna 70 procent van de uitgebrachte stemmen op de conferentie. DeSantis was een verre tweede op 23,7 procent.

Sinds zijn aftreden is Trump actief gebleven binnen de Republikeinse partij, onder meer door zijn goedkeuring te hechten aan een lange lijst van kandidaten voor alle overheidsniveaus – lokaal, staats- en zelfs de Amerikaanse senaat.

De resultaten laten zien dat Trump zijn greep op de conservatieve achterban versterkt. Hij verhoogde zijn voorsprong op de tweede plaats DeSantis tot 45 punten sinds de laatste peiling in februari

Sommige analisten vermoeden echter dat Trump DeSantis in 2024 daadwerkelijk zal steunen in plaats van zelf naar kantoor te gaan.

De zakenman Doug Deason uit Dallas sprak met Rob Crilly, de senior politieke verslaggever van DailyMail.com, in de kantoren van zijn financiële imperium in Dallas, kort voordat de voormalige president arriveerde om te spreken op CPAC.

Hoewel Trump de menigte verrukte door het idee van een run in 2024 te volgen, zei Deason dat de voormalige president veel te verliezen had door te rennen.

‘Volgens mij geniet Donald Trump van het leven’, zei hij. ‘En ik denk dat hij in een positie is als de machtsmakelaar.

‘Hij is de koningsmaker en waarom zou hij terug willen gaan om hem de hele tijd in de maling te nemen, en alle verantwoordelijkheid te dragen en niet zijn imperium op te bouwen?

‘Hij moest terug om het te helpen herbouwen en weet je, waarom zou je het laten verslechteren?

‘Waarom zou het weer uit elkaar vallen? Omdat hij net zo wordt aangevallen als hij was.

‘En hij kan de koningmaker zijn zonder de koning te zijn.’

De Republikeinse topdonor Doug Deason zei dat hij niet geloofde dat Donald Trump in 2024 zal deelnemen. Hoewel hij de voorverkiezingen zou winnen, zou hij waarschijnlijk verliezen bij de algemene verkiezingen, zei hij.

Deason (midden) voerde campagnes over hervorming van het strafrecht en adviseerde president Trump over de kwestie. Hij was co-voorzitter van de Texas Trump Victory-campagne in 2020 en is een vriend van Don Jr

Trump behoudt een sterke greep op de basis van de Republikeinse Partij.

De opmerkingen van Deason zullen dus worden gezien als een hint voor de voormalige president dat machtige partijaanhangers hem liever opzij zien gaan dan een nederlaag te riskeren.

Deason was een belangrijke speler in het helpen van Trump om Texas te beveiligen. Hij was co-voorzitter van het Trump Victory-fonds van de staat in 2020 en in 2016 schonken hij en zijn vader Darwin Deason meer dan $ 900.000 om Trump en andere Republikeinen te helpen kiezen.

Deze keer zei hij dat hij Trump niet de rug toekeerde, die volgens hem nog steeds waarschijnlijk de Republikeinse nominatie zou winnen als hij besloot zich kandidaat te stellen.

Maar hij sprak over de aantrekkingskracht van DeSantis en zijn vrouw Casey.

‘Ik denk dat Ron DeSantis Donald Trump zou zijn zonder alle bagage.

‘Ik bedoel, Donald J. Trump had het beste beleid van alle presidenten in mijn leven, inclusief president Reagan.

‘Maar je weet dat hij kleinzielig over dingen kan zijn, en hij zou dingen niet loslaten. En weet je, je houdt ervan en haat het.’

Trump-uitsparingen worden gebruikt om conservatieve mobiele telefoonabonnementen te verkopen bij CPAC Texas in Dallas

Deason heeft inzamelingsacties gehouden voor DeSantis terwijl hij campagne voert voor een nieuwe termijn als gouverneur van Florida.

De opkomst van de 43-jarige DeSantis op het nationale toneel heeft geleid tot geruchten dat hij een wisseling van de generatiewacht zou kunnen zijn.

Zijn inspanningen om Florida open te houden tijdens de pandemie en zijn leidende rol in de culturele oorlogen van het land hebben hem in de krantenkoppen gehouden.

Als gevolg hiervan plaatsen peilingen hem consequent op de tweede plaats van Trump (zij het een verre) wanneer Republikeinen wordt gevraagd wie ze willen als hun kandidaat in 2024.

Deason, die Trump adviseerde over de hervorming van het strafrecht, zei dat DeSantis een meer inclusieve leider zou zijn.

‘Hij zal zitten en luisteren en mensen laten deelnemen, en hij zal een gesprek niet domineren’, zei hij, in tegenstelling tot die benadering met Trump. ‘Ik denk dat Ron een geweldige president zou zijn.’