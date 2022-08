Trump beweert dat hij het slachtoffer is van tactieken die hij ooit heeft ingezet

Er is in feite geen bewijs dat president Biden een rol heeft gespeeld in het onderzoek.

De heer Biden heeft niet publiekelijk geëist dat het ministerie van Justitie de heer Trump opsluit zoals de heer Trump publiekelijk eiste dat het ministerie van Justitie de heer Biden en andere democraten opsluit. Evenmin heeft iemand met kennis van zaken de verklaring van het Witte Huis tegengesproken dat het niet eens vooraf was geïnformeerd over de huiszoeking in Mar-a-Lago, laat staan ​​dat het betrokken was bij het bestellen ervan. Maar de heer Trump heeft een lange geschiedenis in het beschuldigen van tegenstanders van wat hij zelf doet of zou doen in dezelfde situatie.

Zijn pogingen om het wetshandhavingssysteem te politiseren zijn nu zijn schild geworden om beschuldigingen van wangedrag af te weren. Net zoals hij maandag beweerde dat de FBI-zoektocht politieke vervolging was, deed hij woensdag dezelfde bewering over het niet-gerelateerde onderzoek van de procureur-generaal van New York naar zijn zakelijke praktijken, toen hij zijn vijfde amendement opriep om te voorkomen dat hij moest getuigen omdat zijn antwoorden hem zouden kunnen beschuldigen.

“Om nu het script om te draaien en ten onrechte te beweren dat hij het slachtoffer is van exact dezelfde tactieken die hij ooit gebruikte, is gewoon de grootste hypocrisie”, zei Norman L. Eisen, die als speciaal raadsman van de House Judiciary Committee diende tijdens de eerste Trump-afzetting . “Maar consistentie, logica, bewijs, waarheid – dat zijn altijd de eersten die door het bestuur gaan als een democratie van binnenuit wordt aangevallen.”

De Republikeinse bondgenoten van de heer Trump beweren dat hij niet degene was die de apolitieke traditie van de FBI en wetshandhavers ondermijnde, of in ieder geval niet de eerste was die dat deed. In plaats daarvan beweren ze dat het systeem werd gecorrumpeerd door de leiding van het bureau en zelfs leden van de regering-Obama toen de heer Trump en zijn campagne werden onderzocht op mogelijke samenspanning met Rusland tijdens de campagne van 2016, een onderzoek dat eindigde zonder beschuldigingen van samenzwering met Moskou .