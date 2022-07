Trolls call Gold Coast mum a ‘monster’ for lasering port-wine stain birthmark

Een Australische moeder heeft onthuld dat ze door wrede trollen een ‘monster’ werd genoemd omdat ze ervoor had gekozen de moedervlek in het gezicht van haar baby te laseren – maar beweert dat ze het deed om haar kind te helpen.

Thuisblijvende moeder Brooke Atkins, 33, uit Gold Coast, verwelkomde zes maanden geleden haar tweede kind, een jongetje genaamd Kingsley.

Maar kort na zijn geboorte merkten Brooke en haar partner Kewene Wallace, 27, een groot ‘portwijn’-teken dat de helft van zijn gezicht bedekte.

Thuisblijvende moeder Brooke Atkins, 33, uit Gold Coast, verwelkomde zes maanden geleden haar tweede kind, een jongetje genaamd Kingsley. Maar kort na zijn geboorte merkten Brooke en haar partner Kewene Wallace, 27, een groot ‘portwijn’-teken dat de helft van zijn gezicht bedekte. Kinngsley is afgebeeld na zijn laserbehandeling

Moedervlekken met wijnvlekken zijn meestal onschadelijk, maar als ze op het gezicht zijn – vooral boven het oog – kunnen ze in verband worden gebracht met glaucoom en het Sturge Weber-syndroom.

Moedervlek kan epileptische aanvallen en andere handicaps veroorzaken, terwijl glaucoom kan leiden tot blindheid. Kingsley wordt afgebeeld na de laserbehandeling

Dit kan toevallen en andere handicaps veroorzaken terwijl glaucoom blindheid kan veroorzaken.

Kingsley werd gediagnosticeerd met beide.

‘Het ding met portwijnvlekken is dat ze progressief zijn, wat betekent dat ze na verloop van tijd zullen veranderen en donkerder worden’, zei Brooke, die ook moeder is van Amarni, twee.

Brooke besloot om de moedervlek te laten verwijderen omdat ze gevaarlijk kunnen worden en gaan bloeden

Kingsley is afgebeeld voordat hij zijn eerste laserbehandeling kreeg om de moedervlek van de wijnvlek te verwijderen

Wat is een moedervlek van een wijnvlek? Een wijnvlek is een moedervlek die wordt veroorzaakt door de overmatige ontwikkeling van bloedvaten onder de huid. De verandering in de bloedvaten wordt veroorzaakt door een genetische mutatie die optreedt voordat een kind wordt geboren en die de rest van het leven van een persoon zal blijven bestaan, hoewel de ernst ervan per persoon verschilt. Portwijnvlekken beginnen als een platte rode of paarse vlek en kunnen na verloop van tijd meer verheven, omvangrijker en donkerder van kleur worden. Ze kunnen overal op het lichaam voorkomen, maar 65 procent ervan verschijnt op het hoofd of de nek van een persoon. Ongeveer drie op de 1.000 baby’s hebben een wijnvlek en ze komen vaker voor bij meisjes dan bij jongens, hoewel de reden hiervoor niet bekend is. De behandeling omvat meestal een laserbehandeling om een ​​deel van de donkere kleur van de vlek te verwijderen, of het camoufleren van de verkleuring met een speciaal soort make-up.

‘Ze kunnen een ‘geplaveid’ uiterlijk krijgen, met verhoogde bulten, richels en het risico op vasculaire blaasjes, waar ze gevaarlijk bloeden.

‘Als een wijnvlek eenmaal in dit stadium komt, is hij vaak heel moeilijk te behandelen en heeft laser nauwelijks effect, omdat de huid al veel te beschadigd is.’

Ze besloot toen een laserbehandeling te gebruiken op het merkteken van Kingsley.

Het doel van de laserbehandelingen is niet om de moedervlek te ‘verwijderen’, maar om de huid gezond te houden, om verdere schade aan het gebied te voorkomen, legde Brooke uit

‘De enige manier om een ​​wijnvlek te behandelen is door middel van laserbehandelingen en de meest effectieve laser hiervoor wordt een Pulsed Dye Laser genoemd.

‘Toen hij voor het eerst werd geboren, werden we doorverwezen naar de afdeling dermatologie en bloedvaten van het Queensland Children’s Hospital, waar ze de eerste behandeling organiseren en verder uitleggen waarom laser belangrijk zou zijn.

‘Het doel van de laserbehandelingen is niet om de moedervlek te ‘verwijderen’, maar om de huid gezond te houden, om verdere schade aan het gebied te voorkomen.’

De familie ondergaat momenteel de behandeling met Kingsley en staat elke dag versteld van hem

Helaas heeft Brooke te maken gehad met honderden gemene trollen die haar een monster noemden omdat ze het merkteken had verwijderd

De familie ondergaat momenteel de behandeling bij Kingsley en staat elke dag versteld van hem.

Maar de keuze om het merkteken te behandelen is bekritiseerd door trollen op TikTok, die volgens Brooke haar een ‘monster’ noemde nadat ze er een bericht over had gedeeld.

Een persoon zei: ‘Denk niet dat ik mijn baby kan laseren.’

Een ander merkte op: ‘Die moedervlek is nauwelijks zichtbaar, wat je hem aandoet is verschrikkelijk, het is meer voor jou dan voor hem.’

Over de ontvangst die ze online heeft gekregen, zei Brooke: ‘Eerlijk gezegd, toen ik voor het eerst de negatieve opmerkingen begon te lezen, zat ik daar een goed half uur en huilde in mezelf.’. Kingsley is nu afgebeeld

Kingsley met mama Brooke na herstel van de laserbehandeling

‘Gehersenspoelde moeder maakt haar kind onzeker zodra hij uit de baarmoeder komt’, merkte een andere gebruiker op.

‘Waarom steunt iedereen dit’, merkte iemand anders op.

Terwijl anderen haar snel steunden.

Een persoon zei: ‘Jij bent de moeder en jij weet wat het beste voor hem is.’

Aan de beterende hand: Kingsley met moeder Brooke, vader Kewene en zus Amarni, twee

Een ander merkte op: ‘Hij zou er nog steeds zo mooi uit hebben gezien, met of zonder de moedervlek.’

Over de ontvangst die ze online heeft ontvangen, zei Brooke: ‘Eerlijk gezegd, toen ik voor het eerst de negatieve opmerkingen begon te lezen, zat ik daar een goed half uur en huilde in mezelf.

‘Ik had een hele hoop schuldgevoelens bij mijn moeder en daardoor twijfelde ik aan mijn beslissing, hoewel ik wist dat ik het juiste deed, speelden de wrede woorden nog steeds door mijn hoofd.

‘Gelukkig waren er voor elke negatieve opmerking 100 positieve, dus het heeft veel geholpen!

‘Ik wou dat deze mensen hadden geweten over de gezondheidsproblemen die verband houden met dit soort moedervlekken voordat ze deze dingen schreven, dat dit niet om cosmetische redenen was en dat dit als ouders de moeilijkste beslissing was die we hebben moeten nemen.

‘Dat de afgelopen zes maanden extreem moeilijk voor ons zijn geweest en het lezen van deze opmerkingen doet echt pijn – dit is het laatste wat we nodig hebben, oordeel van degenen die geen begrip hebben over de omstandigheden van mijn zoons.’

Ze voegde eraan toe: ‘Hoewel ik me constant zorgen maak over de toekomst van mijn zoon en hoe die zal zijn, blijft hij al zijn mijlpalen halen.

‘Deze reis voor ons gezin is net begonnen en er is nog een lange weg te gaan, maar we gaan door!

‘Meer dan 20 ziekenhuisafspraken, twee verschillende ziekenhuizen, meer dan 10 verschillende specialisten en artsen, vijf verschillende medische afdelingen, drie MRI’s, één echografie, twee gehoortesten, twee operaties, twee laserbehandelingen en drie diagnoses, allemaal in zes maanden – en toch is hij de gelukkigste, meest liefdevolle en liefste jongen die je ooit zult ontmoeten!’