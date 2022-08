Tristan Thompson is spotted for the first time after he welcomed a second child

Tristan Thompson werd voor het eerst gespot sinds hij vrijdagmiddag een tweede kind verwelkomde met zijn ex Khloé Kardashian toen hij uitstapte in Los Angeles.

De 31-jarige professionele basketballer werd afgebeeld terwijl hij met zijn chauffeur sprak en zich een weg baande door de parkeerplaats van een gymnastiekcentrum.

De atleet en zijn voormalige partner brachten hun zoontje via een draagmoeder in hun leven op dezelfde dag als zijn solo-uitje.

Thompson droeg tijdens zijn uitje een zwart T-shirt met een afbeelding van Dennis Rodman en een bijpassende korte broek.

De professionele basketballer droeg ook een set witte sokken en een paar tweekleurige Converse-sneakers.

De reality-tv-persoonlijkheid versierd met een zilveren ketting en een bijpassend horloge.

Hij en Kardashian, wiens knipperlichtrelatie herhaaldelijk werd getekend door beweringen over zijn ontrouw, zijn al de trotse ouders van hun dochter True Thompson, vier.

Een vertegenwoordiger van Khloé vertelde vrijdag aan Page Six dat ze ‘de buitengewone surrogaat ongelooflijk dankbaar is voor zo’n mooie zegen’.

De vertegenwoordiger vervolgde in een verklaring: ‘We willen vriendelijkheid en privacy vragen, zodat Khloé zich kan concentreren op haar familie.’

Khloé en Tristan hebben hun romance niet nieuw leven ingeblazen na de komst van hun nieuwe baby, een bron onthuld aan Page Six.

Hun vijfjarige aan-uit-relatie implodeerde in december 2021 toen DailyMail.com exclusief onthulde dat de NBA-ster een kind had verwekt met personal trainer Maralee Nichols terwijl hij nog steeds betrokken was bij Khloé.

Tegen de tijd dat Maralee en Tristan’s zoon Theo in december werd geboren, was de draagmoeder van Khloé en Tristan al zwanger van hun nieuwe baby.

Een bron vertelde Us Weekly onlangs dat Tristan ‘ontelbare keren heeft geprobeerd om Khloé terug te winnen’, maar dat ze ‘romantisch voorgoed klaar is met hem’.

De exen dateerden af ​​en toe tussen 2016 en 2021, ondanks dat de relatie werd geteisterd door de seriële ontrouw van de sportman.

Minder dan 48 uur voordat True werd geboren, bracht DailyMail.com exclusief het nieuws over Tristan’s vermeende affaire met de stripclubbarman Lani Blair in New York City.

Ze bleven toen samen, maar gingen in februari 2019 uit elkaar nadat Tristan op een feestje een kus had gedeeld met de toenmalige beste vriend van Khloé, Kylie Jenner, Jordyn Woods.

Toen de coronavirusvergrendelingen toesloegen, gingen Tristan en Khloé samenwonen zodat ze allebei bij True konden zijn – en eindigden ze ook hun romance nieuw leven in te blazen.

Verslagen van hun laatste splitsing begonnen in juni 2021 te circuleren toen Tristan merkte dat hij een werveling van bedroggeruchten ontkende.

Vorig jaar bleek dat hij een kind had verwekt met een andere vrouw terwijl hij nog een romantische relatie had met Khloé.

DailyMail.com heeft eind 2021 exclusief gerechtelijke documenten verkregen waarin wordt beweerd dat Tristan een baby kreeg van een vrouw genaamd Maralee Nichols.

Maralee beviel op 1 december en bracht een paar weken later een verklaring uit, samen met de eerste openbare foto’s van haar zoon.

Tristan startte begin januari zijn Instagram op en bekende voor het eerst dat hij de vader was van de baby van Maralee, nadat hij dat had vastgesteld via een vaderschapstest.

Khloé ontketende een woedende tirade tegen haar ex in de finale van The Kardashians, die in juni werd uitgezonden, nadat ze hoorde dat hij haar niet alleen opnieuw had bedrogen, maar dat hij een geheim kind had verwekt met een andere vrouw.

Ze deed de schokkende ontdekking over Tristan toen haar zus Kim Kardashian, 41, een verhaal las op DailyMail.com, dat exclusief het nieuws onthulde dat de voormalige NBA-speler had toegegeven een kind te hebben verwekt in rechtbankpapieren.

In de laatste aflevering van de realityshow zag je een emotionele Khloé in tranen uitbarsten toen ze Tristan berispte omdat hij haar ‘vernederde’ met een ander publiek schandaal.

‘Ik belde hem en had zoiets van, wat heb je te zeggen? Het was meer schreeuwen aan mijn kant, maar hij praatte en probeerde zijn zaak te bepleiten. Er is naar mijn mening niet veel om over te praten’, zei Khloé later in de aflevering.

‘Het is een grap, het is vies, het is een grap, het is gênant, het is walgelijk, we zijn er allemaal overheen. Ik heb zoiets van, ik heb geen kaartjes gekocht voor dit verdomde circus, maar op de een of andere manier kijk ik naar al deze clowns die voor me spelen,’ voegde Khloé eraan toe.

‘Ik wil mijn geld terug, terug naar afzender, ik wil niet bij deze show zijn. Op de een of andere manier blijven de clowns terugkomen in deze verdomde clownauto en wat hij ook zegt, niets zal me de antwoorden geven waarnaar ik op zoek ben, de afsluiting.’

Khloé raakte voor het eerst betrokken bij Tristan toen zijn ex-vriendin Jordan Craig nog zwanger was van zijn oudste zoon Prince, vijf.

Hoewel Jordan beweerde dat ze nog steeds bij Tristan was toen hij met Khloé begon, houdt de realityster vol dat ze dacht dat hij op dat moment vrijgezel was.