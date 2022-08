Tracey Cox says the person who will REALLY make you happy ISN’T ‘The One’! 

Zara, 30, is nu gelukkig getrouwd met iemand anders

Ik geloof niet in ‘The One’, maar ik heb zeker zo’n sterke soulmate-verbinding met iemand gevoeld, dat ik echt dacht dat we elkaar in een ander leven hadden ontmoet. En normaal geloof ik ook niet in andere levens!

We ontmoetten elkaar in een kroeg: ik was 26, hij 21. We hadden niets gemeen. Ik zat in de zakenwereld; hij was loodgieter. Maar vanaf de eerste blik was er een verbinding die ik nooit eerder of daarna heb gevoeld. Hij keek me aan en ik had het gevoel dat hij me kende, en dat we elkaar voor altijd kenden. Hij was aantrekkelijk, zeker, maar niet zo aantrekkelijk. We staarden elkaar eeuwenlang aan voordat hij eindelijk naar me toe kwam om met me te praten. Hij is verlegen en zei dat hij er doodsbang voor was toen hij door de kamer liep, maar hij voelde dat we voorbestemd waren om samen te zijn. Zo iemand is hij ook niet.

Onze beide vrienden waren verbaasd over de wedstrijd. Het was voor hen duidelijk dat we niets gemeen hadden – en dat hadden we ook niet. We waren in alles tegenpolen: ik was ambitieus, het werk interesseerde hem niets. Ik was een familiemens, hij haatte de zijne. Hij was verlegen, ik was extravert. Maar we werden toch verliefd.

Het is niet verrassend dat we, gezien onze verschillen, uit elkaar zijn gegaan. Maar we konden niet uit elkaar blijven. We kwamen weer bij elkaar – en gingen weer uit elkaar. Dit aan-op-weer-uit-weer-ding ging ongeveer drie jaar door. Het duurde acht scheidingen voordat ik eindelijk het verstand zag. Toen ik dat deed, was het alsof iemand een betovering van me had genomen en ik hem zag zoals hij werkelijk was. We waren zo ongeschikt, het was lachwekkend.

Ik hoorde van wederzijdse vrienden dat hij nog steeds denkt dat ik terugkom, ook al ben ik met iemand anders getrouwd. Hij zou zeker zeggen dat ik met mijn tweede keus getrouwd ben en zou het vreselijk vinden om te weten dat het precies het tegenovergestelde is. Als ik terugkijk op die relatie, voel ik me meer beschaamd dan wat dan ook dat ik iets zo grilligs als ‘het lot’ mijn gebruikelijke gezond verstand laat overheersen. Er WAS daar iets, maar wat het ook was, het hielp niet. Ik heb er drie jaar van mijn leven aan verspild.