Tracey Cox reveals how to stop feeling intimidated by a lover’s ex

Het is zenuwslopend om te bedenken dat de persoon op wie we nu verliefd zijn, al eerder van anderen heeft gehouden.

Niet alleen dat, maar had seks met hen. Kuste ze, likte ze, had een orgasme met ze… Misschien vonden ze het leuk om al die dingen meer met andere mensen te doen dan dat ze het leuk vonden om het met ons te doen?

Er is geen persoon in leven die zich niet geïntimideerd heeft gevoeld door de ex of het seksuele verleden van hun partner.

Het is niet prettig om samen met anderen aan onze partner te denken – en het is ook ongemakkelijk om je zorgen te maken over wat ze van ons zouden denken, als ze wisten wat we echt hadden uitgespookt.

Wat als ze meer minnaars heeft gehad dan ik? Wat als hij erachter komt dat ik met veel meer mensen heb geslapen dan hij?

Zal ze geschokt zijn als ik beken dat ik naar die fetisjclub ben geweest? Wat als hij alles heeft geprobeerd en denkt dat ik saai ben omdat ik dat niet heb gedaan?

Wat als hij iets leuk vindt dat ik niet wil proberen? Wat als ze mijn geheime ‘ding’ ontdekt?

Er zijn veel scheurende ruzies ontstaan ​​wanneer de ene partner toegeeft een triootje te hebben en de andere er geen heeft gehad. Of een vrouw ontdekt dat haar partner met een sekswerker is geweest.

Maar de meesten van ons vinden een manier om er vrede mee te sluiten – meestal door redelijk verstandig te accepteren dat je er nu niets aan kunt doen.

Voor anderen blijven knagende, paranoïde gedachten hangen.

Ik vroeg mensen om me anoniem te vertellen of ze zich ooit achtervolgd of geïntimideerd hebben gevoeld door het verleden van een partner.

Dit is wat ze me vertelden.

Mensen vertellen alles aan Tracey Cox als ze zich ooit geïntimideerd hebben gevoeld door het verleden van een partner of als ze bang zijn om de waarheid over hun eigen verleden te vertellen (stock afbeelding)

Hij schept altijd op over hoe geweldig zijn ex in bed was

Olivia, 24, is 18 maanden samen met haar vriend

‘Onze relatie is aan en uit vanwege zijn ex. Een tijdje geleden gingen ze samen uit, maar hoewel ze hem dumpte, zijn ze goede vrienden gebleven.

Hij vindt haar dingen altijd leuk op sociale media en geeft commentaar over hoe mooi of sexy ze is. Aan het begin van onze relatie zou hij constant opscheppen over hoe geweldig ze is in bed – dat ze een geweldige BJ gaf en dat soort dingen. Hij heeft zo vaak genoemd hoe sexy ze is. Ik weet niet of hij probeert op te groeien omdat ze vroeger uitgingen, maar hij weet dat het me echt van streek maakt.

Tracey (foto) zegt dat er geen persoon in leven is die zich niet geïntimideerd heeft gevoeld door de ex of het seksuele verleden van hun partner

Hij praat nu niet over haar tegen mij, maar heeft nog steeds online contact met haar. Elke keer als we seks hebben, denk ik dat hij wenste dat hij bij haar was en niet bij mij. Als hij zijn ogen sluit, maak ik me zorgen dat hij zich voorstelt dat hij haar lichaam binnendringt, niet het mijne. Ik denk dat we fatsoenlijke seks hebben en hij lijkt tevreden, maar hij is er niet enthousiast over, zoals hij met haar deed.

Zij is de reden dat we steeds uit elkaar gaan. Ik probeer niet naar haar Instagram te kijken, maar ik kan het niet helpen. Ze is een van die meisjes die alles heeft laten doen: lippen, borsten, fillers, hairextensions, nepnagels, nepbruin. Maar ze slaagt er op de een of andere manier in om er geweldig uit te zien in plaats van plakkerig. Mijn uiterlijk is veel natuurlijker, en dat is wat mijn vriend zegt dat hij leuk vindt aan mij, maar hij maakt altijd opmerkingen over haar ‘verbeteringen’. Geweldige lippen / geweldige t*** / weelderig lichaam. Ik heb hem gevraagd het contact met haar te beëindigen en hij weigert en dus zijn we uit elkaar gegaan. Dan mis ik hem, ga terug met hem en probeer hun ‘vriendschap’ te accepteren – totdat het me allemaal teveel wordt.

Ik denk niet dat mijn vriend met veel vrouwen naar bed is geweest: ons aantal is ongeveer hetzelfde. Maar hij kent mijn ex-geliefden niet en ik vertel hem zeker niet hoe goed ze in bed waren, ook al gaf een van hen de beste orale seks die ik ooit heb gehad. Veel beter dan hij! Maar waarom zou ik hem dat vertellen en hem een ​​slecht gevoel over zichzelf geven? Het is jammer dat hij niet hetzelfde respect voor mij heeft.’

Haar ex was 11 inch en ik word er nog steeds gestrest van

HOE STOP JE MET BLIJVEN IN HET VERLEDEN? Tenzij je met een maagd uitgaat, heeft iedereen een verleden. Het is onvermijdelijk. Hier leest u hoe u verder kunt gaan naar wat het belangrijkste is: het heden. 1. Wil je ECHT details weten over de seksuele geschiedenis van je partner? Waarom? De beste manier om erachter te komen, is door het in de loop van de tijd uit te laten spelen. Aanzienlijke relaties – goed en slecht – krijgen uiteindelijk bijna altijd een vermelding. Meestal krijg je een hint van hun seksuele verleden door opmerkingen die ze maken (of anderen om hen heen). Veel mensen vinden het moeilijk om details te horen van iemand van wie ze houden met een andere persoon, maar voelen zich toch gedwongen om het te vragen. Weersta de verleiding. Vaak is het enige dat het gevolg is paranoia. 2. Er zijn andere manieren om de ‘avontuurdrempel’ van uw partner te bepalen. Soms willen we de seksuele geschiedenis van onze geliefde weten om te zien of ze ontvankelijk zijn voor iets ‘daarbuiten’ dat we nu willen proberen. (Heb je ooit aan vastbindspelletjes gedaan, schat? Ooit naar een seksfeestje geweest?) Maar er zijn slimmere manieren om erachter te komen. Stel dat je gedroomd hebt dat jullie twee deden wat je zou willen en kijk wat hun reactie is. Als ze er geïntrigeerd uitzien, zeg dan: ‘Zullen we het eens proberen?’. Als ze er ontzet of ongeïnteresseerd uitzien, vergeet het dan maar. 3. Waarom blijf je stilstaan ​​bij wat er voor je is gebeurd? Is het omdat je je niet veilig voelt voor de gevoelens van je partner? In plaats van ‘Ben ik de beste die je ooit hebt gehad?’, is een betere vraag: ‘Kun je me geruststellen dat je blij bent met ons seksleven?’ Praat erover met je partner. Vertel hen dat u zich geïntimideerd voelt en waarom. Vraag geruststelling. Accepteer dan – het allerbelangrijkste – wat ze je vertellen. 4. Het is onvolwassen om altijd de eerste van je partner te willen zijn. Ben je gestopt met genieten van je favoriete eten, alleen maar omdat je het eerder hebt gegeten? Natuurlijk niet. Van streek raken omdat je partner een seksuele ervaring heeft gehad die je nog niet met iemand anders hebt gehad, is kinderachtig. Het is de eerste keer dat je het SAMEN doet. Dat maakt alles een primeur. 5. Niet iedereen wil een herhaling van iets wat ze in het verleden hebben gedaan. Onze smaak verandert. Een keer is vaak genoeg. Omstandigheden veranderen. Je hebt misschien genoten van de wilde ervaringen in je verleden, maar hebt geen behoefte om ze in een later stadium te herhalen wanneer je focus ligt op toewijding en kinderen. De persoon die je nu voor je ziet, is niet dezelfde persoon die ze toen waren. 6. Vaak is de beste seks die we hebben met mensen met wie we totaal onverenigbaar zijn. De knapste persoon met wie je ooit hebt geslapen, is vaak ook de meest onbetrouwbare. Wat ons naar iemand doet verlangen, is iets anders dan wat ervoor zorgt dat we ons willen settelen. Zelfs als ze fantastische seks hadden met een ex, was dat misschien het enige dat ze hadden. 7. Je kunt 100 minnaars hebben en toch rotzooi in bed zijn. We leren het meest over seks in langdurige relaties. Als je maar één minnaar in je leven hebt gehad, maar je in elkaar hebt ondergedompeld en seksueel nieuwsgierig en avontuurlijk bent, ben je een veel betere minnaar dan iemand die alleen losse seks heeft gehad. 8. Schoonheid en ‘sexiness’ zijn subjectief. Het idee van een persoon van glorieus is het idee van een ander van Ewwww. 9. Snuffelen op sociale media maakt het erger. Ja, het is normaal om te willen zien hoe de exen van je nieuwe partner eruit zien. Maar houd het kort; door maanden of jaren van hun geschiedenis te slepen, kom je op het pad naar obsessief denken. 10. Ze kunnen er nu niets aan doen. Je partner kan niet in een tijdmachine stappen en ongedaan maken wat er is gebeurd. Ze kenden je niet toen het gebeurde. Hun verleden is hun zaak, niet de jouwe.

Stevie, 43, is getrouwd

‘Mijn vrouw en ik zijn altijd eerlijk tegen elkaar en niet lang nadat we elkaar ontmoetten, dronken we een paar drankjes en stelden we elkaar de gebruikelijke vragen over wie er eerder was. Ik vroeg wie de grootste was die ze had gehad – wetende dat ik niet groot ben – en ze zei dat haar ex erg groot was. Elf centimeter blijkbaar!

Ik was geschokt en nam het in mijn pas op, maar af en toe vraag ik me af of ze aan hem denkt en hoe groot hij is. Ik zie hem vaak in de buurt en hij ziet er goed uit, een sixpack enz. Ik kan het niet helpen dat ik me door hem geïntimideerd voel.

Mijn vrouw verzekerde me dat hoewel hij groot was, dit niet betekent dat hij goed was. Ze zei dat ze maar een korte tijd samen waren en dat het ongemakkelijk was, en hij dacht dat hij, omdat hij enorm was, geen voorspel hoefde te doen.

Maar ik kan er niet bij en heb er af en toe nog stress van.’

Ik heb meer dan 60 minnaars gehad – en hij heeft geen idee

Ellen, 48, is getrouwd en heeft een kind

‘Ik ben al heel vroeg gestopt met het tellen van minnaars. Ik had vanaf het begin een enorme behoefte aan seks en werd me er al snel van bewust dat dit niet de norm was voor een vrouw. Ik heb mezelf nooit als promiscue beschouwd – ik heb maar één one-night-stand in mijn leven gehad! – maar ik had veel kortetermijnrelaties.

Voor mij ging het allemaal om de spanning van de achtervolging en het experimenteren met de seksuele macht die ik had over mannen. Het spelen van het spel was een enorme erotische wending voor mij; de daadwerkelijke seks die er uiteindelijk uit voortkwam, voldeed zelden aan de verwachtingen. Ik had een carrière die de focus van mijn leven was, dus ik wilde geen serieuze relaties. Ik ben pas gaan settelen toen ik 43 was en ik vermoed dat ik in mijn leven met minstens 60 mannen heb geslapen.

Mijn man is het tegenovergestelde van mij. Ik weet het niet zeker, maar ik vermoed dat hij waarschijnlijk met vijf vrouwen naar bed is geweest. Hij is de klassieke seriemonogamist: ging uit met zijn jeugdliefde tot 22 jaar, en had daarna een reeks langdurige relaties. Ik vroeg of hij tussen vriendinnen door rommelde, en hij zei dat hij niet de juiste persoonlijkheid heeft voor losse seks.

Hij heeft nooit de vraag ‘Hoeveel voor mij?’ vraag en ik heb hem nooit gevraagd. Ik denk dat je een ruwe schatting kunt maken zonder iemand ter plekke te hoeven stellen. Meestal. Ik heb nooit gedaan alsof ik een engel was, maar ik denk niet dat hij enig idee heeft met hoeveel mannen ik seks heb gehad. Ik weet niet zeker of het hem echt zou kunnen schelen – hij weet dat ik geen enkele interesse heb in vreemdgaan of seks hebben met iemand anders dan hem. Maar ik heb geen zin om het hem te vertellen en hem een ​​complex te geven of veroordeeld te worden.

Sommige van mijn vrienden weten hoe seksueel actief ik in het verleden ben geweest en ze kennen allemaal mijn man. Soms voel ik een steekje van angst en vraag ik me af wat er zou gebeuren als een van hen zou besluiten hem in te vullen, maar verder denk ik dat we de juiste beslissing hebben genomen om niet in elkaars verleden te jagen. Wat maakt het trouwens uit? Wat gebeurd is, is gebeurd.’

Het delen van verhalen over onze vroegere geliefden windt ons op

Nicole, 36, heeft een homohuwelijk

‘Dit begon allemaal toen ik mijn vrouw vroeg naar haar seksuele ervaringen in het verleden. De reden om in dat onderwerp te duiken was om wat pit in ons seksleven te brengen dat eentonig was geworden. (Vroeger speelden we rollenspellen, maar dat maakte niet veel uit.)

Ik was een beetje nerveus dat het onze relatie nadelig zou beïnvloeden of dat ik jaloers zou worden, maar na veel overtuiging stemde ze toe en begon over haar verleden te praten. In plaats van me jaloers te maken, windde het me op en ze hield van het effect dat het op me had. In ruil daarvoor wilde ze weten over mijn ervaringen en dus deelden we onze eerdere ontmoetingen.

Het heeft een revolutie teweeggebracht in ons seksleven en heeft een nieuwe dimensie geopend. Vuile praat vermengd met nostalgie brengt je naar een andere plek als je een liefdevolle relatie hebt. Verre van geïntimideerd te worden door de geliefden voor ons, heeft het seks beter gemaakt.’

Bekijk Tracey’s opwindende nieuwe seksproducten bij lovehoney. Je vindt veel advies, haar podcast SexTok en boeken op traceycox.com.