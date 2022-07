‘Toxic’ marriage may explain death of Somerton Man as new details emerge about the 1948 mystery

Een giftig huwelijk kan een factor zijn geweest in het bizarre mysterie van ‘Somerton Man’, die onlangs werd geïdentificeerd nadat hij in 1948 op een Adelaide Beach overleden was gevonden.

Deze week beweerde onderzoeker Derek Abbott van de Universiteit van Adelaide dat de man Carl ‘Charles’ Webb was, een 43-jarige elektrotechnisch ingenieur en instrumentmaker uit Footscray in Melbourne.

Nu kan worden onthuld dat Webb’s vrouw Dorothy Jean bijna drie jaar nadat zijn lichaam werd gevonden een scheiding aanvroeg en dat hij verschillende verwoestende tragedies had meegemaakt voordat hij verdween.

Een toxisch huwelijk kan een factor zijn geweest in het mysterie van de ‘Somerton-man’, die onlangs werd geïdentificeerd nadat hij in 1948 was gevonden. (afgebeeld, een special effects-afbeelding van hoe de Somerton-man eruitzag)

Officiële gegevens verkregen door de adverteerder laten zien dat ze op 5 juni 1951 de echtscheiding heeft aangevraagd bij de ‘norse en onbeschofte’ Webb op grond van ‘desertie’.

‘Als hij zou verliezen, zou hij nors en onbeleefd zijn tegen mij of iemand anders, als hij verloor bij kaarten, zou hij voor iedereen onaangenaam worden,’ zei mevrouw Webb in de documenten.

Maar ze beschreef hem ook als een rustig leven en elke avond om 19.00 uur in bed.

Uit de documenten bleek dat vier van zijn naaste familieleden stierven in een periode van zeven jaar tijdens hun huwelijk.

Hij verloor een broer en neef in de Tweede Wereldoorlog, maar zijn moeder stierf in 1946 en zijn vader in 1939.

Mevrouw Webb klaagde ook dat haar man soms ‘weigerde met mij te praten’.

‘Op een nacht in januari 1946 vertelde hij me dat we niet bij elkaar pasten en beter uit elkaar zouden zijn.’

Ze trouwden in oktober 1941 en scheidden in april 1947.

Maar vier maanden nadat ze een echtscheiding had aangevraagd, plaatste ze een aan hem gerichte advertentie in de sectie Missing Friends van de krant The Age in Melbourne.

Het was een formele kennisgeving om hem op de hoogte te stellen van de echtscheidingsprocedure en luidde: ‘Tenzij u op of vóór 29 oktober 1951 in het Prothonotary’s Office van het Hooggerechtshof in Melbourne verschijnt, kan de zaak in uw afwezigheid worden voortgezet.’

Ze werd een scheiding verleend in april 1952.

De bekende Amerikaanse genealoog Dr. Colleen Fitzpatrick, een expert bij Identifinders International, die hielp bij het identificeren van ‘Somerton Man’, zei dat de beweringen van mevrouw Webb slechts het halve verhaal zijn.

‘Bij een scheiding praat je met elke partij, en als ze in die gemoedstoestand zijn, zullen ze de andere persoon echt decimeren’, zei ze.

Dr. Fitzpatrick vermoedde dat Webb psychische problemen had en zou ‘naar beneden gaan’.

Toen ‘Somerton Man’ in 1948 werd gevonden, werd zijn lichaam niet opgeëist en bleef het 74 jaar lang ongeïdentificeerd totdat Abbott DNA-analyse gebruikte om zijn identiteit vast te stellen.

Webb’s volledig geklede lichaam werd 74 jaar geleden gevonden met een gecodeerd briefje in zijn zak op Somerton Park Beach.

Bizar he had een onverlichte sigaret op zijn borst, een gecodeerd briefje in zijn zak en een boek met Perzische gedichten bij zich.

Hij was gekleed in een perfect geperst pak met dubbele rij knopen en stropdas en zijn schoenen waren net gepoetst.

Het feit dat hij nooit werd opgeëist en de manier waarop hij werd gevonden, bracht velen ertoe te speculeren dat hij een spion uit de Koude Oorlog was.

Anderen dachten dat hij misschien een geminachte ex-minnaar was.

Een post-mortem onderzoek oordeelde dat hij vergiftigd was, maar werd nooit geïdentificeerd omdat er geen familieleden naar voren kwamen om hem op te eisen.

Professor Abbott, die samen met mevrouw Fitzpatrick heeft gewerkt, gebruikte haar van een gipsmasker dat de politie in de jaren veertig maakte om een ​​DNA-profiel te maken.

Na het bouwen van een stamboom van ongeveer 4.000 mensen, hadden Abbott en Fitzpatrick zaterdag een doorbraak – het succesvol matchen van het DNA van het haar met monsters van verre verwanten van Webb.

‘Door deze boom in te vullen, zijn we erin geslaagd een achterneef te vinden die drie keer verwijderd was aan de kant van zijn moeder’, vertelde Abbott. CNN. ‘Het voelde alsof ik klom en ik stond op de top van de Mount Everest.’

Webb werd in 1905 in Melbourne als jongste van zes kinderen geboren. Er zijn geen overlijdensakten of foto’s in het bestand.

Professor Abbott zei dat ze ook een verband vonden tussen Webb en de naam ‘T.Keane’ – die op de stropdas van de Somerton Man stond.

‘Het blijkt dat Carl Webb een zwager heeft, Thomas Keane genaamd, die op slechts 20 minuten rijden van hem in Victoria woonde’, zei professor Abbott. ABC nieuws.

‘Dus het is niet uitgesloten dat deze kledingstukken die hij had met T. Keane erop, slechts hand-medowns waren van zijn zwager.’

Professor Abbott zei dat ze ook een mogelijke reden hadden gevonden waarom de Melburnian in Adelaide was.

‘We hebben bewijs dat hij van zijn vrouw was gescheiden en dat ze naar Zuid-Australië was verhuisd, dus mogelijk was hij gekomen om haar op te sporen’, zei hij.

In mei vorig jaar heeft de politie van Zuid-Australië het lichaam van de Somerton Man opgegraven vanuit zijn rustplaats op de West Terrace Cemetery.

Experts van Forensic Science SA ondervonden echter moeilijkheden bij het analyseren van het DNA vanwege de kleine hoeveelheid ‘vergelijkingsmonsters’.

De politie van Zuid-Australië, die een parallel onderzoek voert, moet de bevindingen van Abbott nog verifiëren.

De politie van Zuid-Australië is benaderd voor commentaar.

Professor Abbott hoopt dat hun werk door de autoriteiten zal worden bevestigd om verder onderzoek naar Webbs leven mogelijk te maken.

Het prikkelende mysterie van de Somerton Man

‘Somerton Man’ gevonden gebogen tegen de zeewering op de top van het strand, gekleed in een pak en schoenen en een onverlichte sigaret die op zijn borst rustte op de ochtend van 1 december 1948.

Het pak dat hij droeg, inclusief een jasje met dubbele rij knopen, was perfect geperst.

Alle labels op elk kledingstuk waren ook verwijderd en zijn schoenen waren minutieus gepoetst.

De beruchte cold case kwam in Australië ook bekend te staan ​​als de ‘Tamam Shud-zaak’ vanwege een gecodeerde zin die op een stuk papier was gekrabbeld dat verborgen was in het jasje van de man, dat pas maanden later werd gevonden.

‘Tamam Shud’ is een Perzische uitdrukking die ruwweg vertaalt naar ‘voltooid’ of ‘beëindigd’.

Andere voorwerpen die bij de man werden gevonden, waren onder meer Juicy Fruit-kauwgom, een Amerikaanse metalen kam, een buskaartje naar North Glenelg en sigaretten en lucifers van de Army Club.

Een maand later, op 14 januari, werd door personeel op een treinstation in Adelaide een koffer gevonden die vermoedelijk toebehoorde aan de ‘Somerton Man’.

Binnen vonden ze onder meer een schaar, schoenpoets, een stropdas, asbak, lepel en tandenborstel.

Theorieën over de identiteit van de man lopen uiteen, maar een van de meest populaire is dat velen geloven dat hij een spion uit het naoorlogse tijdperk zou kunnen zijn.

Deze theorie werd versterkt met de ontdekking van een tweede ‘gecodeerde boodschap’ op het lichaam van de man, geschreven op de laatste pagina van The Rubaiyat van Omar Khayyam en uitgescheurd.

Het boek was een compilatie van Perzische poëzie vertaald in het Engels.

Vijf maanden nadat hij dood werd gevonden, werd de Somerton Man begraven op West Terrace Cemetery – zonder dat iemand wijzer was over wie hij was of waarom hij in Adelaide was.

Het leven van Carl ‘Charles’ Webb

Webb werd geboren op 16 november 1905 in Footscray, een buitenwijk van Melbourne.

Abbott zei dat er weinig gegevens zijn die licht werpen op zijn vroege leven en dat ze geen foto’s van hem hebben kunnen vinden in openbare databases of fotoalbums van familieleden.

Webb trouwde later echter met Dorothy ‘Doff’ Robertson, en het laatst bekende record in het dossier is een rechtbankverklaring in april 1947 toen ze naar de rechtbank ging om een ​​scheiding aan te vragen omdat hij was verdwenen.

Nadat Robertson in Melbourne de echtscheiding had aangevraagd, blijkt uit documenten uit 1951 dat ze was verhuisd naar Bute in Zuid-Australië, 144 km ten noordoosten van Adelaide.

Abbott zei dat Webb graag op paarden wedde en dat de mysterieuze code in het boek van de man betrekking kon hebben op paardennamen.

De onderzoeker zei dat Abt ook dol was op poëzie, wat de Tamam Shud-noot zou kunnen verklaren.