TOWIE’s Chloe Meadows flaunts her figure in a pink bikini during a sun-soaked trip to Mexico  

Chloe Meadows zette deze week een zinderende show neer terwijl ze pronkte met haar ongelooflijke figuur in een roze bikini met bandanaprint terwijl ze van de zon genoot in Cabo, Mexico.

De TOWIE-ster, 30, dumpte Essex voor zonniger oorden terwijl ze naar het strand ging voor een ontspannen, solo-dag in de zon.

En Chloe zorgde ervoor dat ze de aandacht trok terwijl ze haar kleurtje aanvulde en haar strakke lichaamsbouw liet zien in het schrale tweedelig halternek.

Wauw: Chloe Meadows zette deze week een zinderende show neer terwijl ze pronkte met haar ongelooflijke figuur in een roze bikini met bandanaprint terwijl ze van de zon genoot in Cabo, Mexico

De reality-tv-ster beschermde haar gezicht tegen de brandende zon met een blauwe sportpet en wiegde ook een donkere zonnebril.

Om haar strandlook verder te verfraaien, voegde Chloe een grijs gestreept overhemd en een selectie gouden sieraden toe, terwijl ze haar dagelijkse benodigdheden meenam in een schattige clutch met crème en houtafwerking.

De blonde schoonheid was in haar element toen ze achterover leunde met een boek op een ligstoel onder een stroparaplu.

Downtime: De TOWIE-ster, 30, sloot Essex voor zonniger oorden terwijl ze naar het strand ging voor een ontspannen, solo-dag in de zon

Ziet er goed uit: Chloe zorgde ervoor dat ze de aandacht trok terwijl ze haar kleurtje aanvulde en haar strakke lichaamsbouw liet zien in het schrale tweedelig halternek

Daar is ze: Chloe raakte verdwaald in haar boek Malibu Rising, door Taylor Jenkins Reid

Men zag Chloe heen en weer draaien op de ligstoel terwijl ze haar lichaam gelijkmatig bruinde.

Chloe bewees dat ze veilig was voor de zon en zag ook hoe ze haar zonnebrandcrème overal opnieuw aanbracht terwijl ze genoot van een dag in de brandende Mexicaanse zon.

Het komt nadat Chloe deze maand opende over haar huidproblemen, waardoor ze vlekken kreeg die ‘eruitzagen als een snor’.

Beach babe: de reality-tv-ster beschermde haar gezicht tegen de brandende zon met een blauwe sportpet en wiegde ook een donkere zonnebril

Gemakkelijk doet het: de tv-persoonlijkheid werd gezien tijdens het aanpassen van haar schraal bikinitopje tijdens de strandtrip

Details: Chloe maakte haar strandlook nog mooier door een gestreept grijs overhemd en een selectie gouden sieraden toe te voegen, terwijl ze haar dagelijkse benodigdheden meenam in een schattige clutch met crème en houtafwerking

Perfecte dag: de tv-ster leek de beste tijd te hebben terwijl ze haar boek in de zon las

Bedekken: Chloe gewikkeld in haar oversized shirt terwijl ze over het zand slentert

Ze vertelde haar 454.000 Instagram-volgers over haar huidpigmentatieprobleem dat vijf jaar geleden begon, waardoor ze ‘zelfbewust’ achterbleef en zich zorgen maakte over de vlekken die zichtbaar waren tijdens het filmen van The Only Way Is Essex.

De blonde schoonheid worstelde eerder met een laag zelfbeeld en heeft toegegeven om andere redenen een operatie te overwegen.

Ze schreef in een Instagram-bericht: ‘Ok, dus ik krijg zoveel vragen over mijn pigmentatie op mijn gezicht, zoals ik weet, ik heb het hier al een paar keer genoemd…

Me time: de blonde schoonheid was in haar element toen ze achterover leunde met een boek op een ligstoel onder een stroparaplu

Gebronsde schoonheid: Chloe zag je deze kant op draaien en dat op de ligstoel terwijl ze haar lichaam gelijkmatig bruinde

Als je het snapt: de TOWIE-ster zou zeker veel aandacht trekken tijdens haar tijd op het strand

Ik, mezelf en ik: de schoonheid zag er helemaal op haar gemak uit terwijl ze wat tijd voor zichzelf genoot in Mexico

Niet storen: Chloe leek in haar eigen wereld te zijn toen ze een zonnebank op het strand in Mexico bezette

‘Dus ik dacht: laten we een gesprek beginnen en erover praten, want het is iets waar ik me altijd zelfbewust van heb gevoeld en naarmate ik ouder werd, realiseerde ik me dat er geen reden is om dat te zijn.

‘Dus als dit ons helpt om er allemaal wat meer over te praten, dan moet dat maar goed ook zijn! Ik begon pas 5 jaar geleden pigmentatie te krijgen toen deze foto’s werden genomen en het is iets dat me echt stoorde om mee te beginnen!

‘Vroeger zag het eruit alsof ik een snor had als ik in de zon was geweest, wat natuurlijk verschrikkelijk is voor elk meisje!

Modelgedrag: Chloe sneed een prachtig figuur terwijl ze achterover leunde op de zonnebank

Bescherming: Chloe bewees dat ze veilig was voor de zon en zag ook dat ze haar zonnebrandcrème overal opnieuw aanbracht terwijl ze genoot van een dag in de brandende Mexicaanse zon

Strandleven: Chloe combineerde haar roze bikini met een ruimvallend shirt

Sissend: de tv-ster toonde haar statige figuur terwijl ze aan het chillen was op het strand

Dit is het leven: Chloe genoot zeker van haar op het strand in Cabo

Lone ranger: Chloe was zonder haar TOWIE co-sterren op de idyllische vakantie

Iemand die we kennen? De ster werd gezien terwijl ze sms’te op haar telefoon terwijl ze zich uitstrekte op de ligstoel

‘Ik zou me zorgen maken als je het in de show zou kunnen zien en wat de opmerkingen van mensen zouden zijn en het heeft even geduurd voordat ik het onder controle kreeg.

‘Toen ik de oppervlakkige effecten die het op mij had opzij zette, realiseerde ik me dat het meer ging om de veiligheid van mijn huid en het zo veel mogelijk minimaliseren van verdere schade eraan.

‘Ik begon elke dag factor 30 of 50 op mijn gezicht te dragen, ongeacht het weer en of ik nu thuis of in het buitenland was! (Zelfs als het sneeuwde) en dit hielp echt.

‘Mensen zeggen altijd dat ik ook altijd een hoed op heb als ik op vakantie ben, dit is iets dat me echt helpt omdat het de zon uit mijn gezicht houdt. Ik ga nooit zonnebaden met mijn gezicht naar buiten dat vind ik de belangrijkste tip!

Candid: Het komt nadat Chloe deze maand opende over haar huidproblemen, waardoor ze vlekken kreeg die ‘eruitzagen als een snor’

Openstelling: ze vertelde haar 454.000 Instagram-volgers over haar huidpigmentatieprobleem dat vijf jaar geleden begon

‘Ik heb elk product geprobeerd dat je maar kunt bedenken, als er ‘voor pigmentatie’ op de verpakking staat, kun je het beste geloven dat ik het heb geprobeerd, maar met vallen en opstaan ​​​​heb ik er een paar gevonden die mijn huid echt hebben geholpen en hoe het eruit ziet en aanvoelt.

‘Je moet je huid beschermen, vooral als je pigmentvlekken hebt, dus ik hoor graag of een van jullie pigmentvlekken heeft en of je tips hebt die we in de reacties kunnen delen en aan de praat kunnen raken.

‘Ik heb de mijne zeker wat meer onder controle van deze foto’s, waar ik niet blijer mee kon zijn x.’

Zonovergoten: Chloe vertelde haar Instagram-volgers over haar huidproblemen, waardoor ze ‘zelfbewust’ was en zich zorgen maakte over de vlekken die zichtbaar waren tijdens het filmen