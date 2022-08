TOWIE’s Chloe Meadows, Amber Turner and Courtney Green film the series finale in Dominican Republic 

De cast vloog eerder deze maand naar de Dominicaanse Republiek voor seizoen 20, dat op 21 augustus begint

En Chloe Meadows van TOWIE gleed in een gewaagd bronzen zwempak, terwijl Amber Turner en Courtney Green kozen voor statement-bikini’s tijdens het filmen van de seriefinale.

Voor de Finale Beach Party in de stad Punta Cana haalden de vrouwelijke sterren alles uit de kast terwijl ze hun door de sportschool geslepen lichamen in gewaagde badkleding lieten zien.

Wauw! Chloe Meadows gleed in een gewaagd bronzen zwempak terwijl ze de cast van TOWIE leidde die eerder deze maand de seriefinale filmde in de Dominicaanse Republiek

Chloe zag er buitengewoon subliem uit in haar glinsterende uitgesneden stuk, dat haar ruime decolleté en strakke taille liet zien.

Amber trok de aandacht in een gedurfd zwart-wit ensemble met dierenprint, bestaande uit een schrale bikini en een semi-transparante coördinerende maxi-rok.

Courtney toonde haar fenomenale figuur in een babyblauwe en roze ombre bikini met een bijpassende pareo om haar middel gewikkeld.

Amy Childs koos voor een grijs en wit badpak met bandjes, met een bijpassende tailleriem en bijpassende maxi-rok.

Fantastisch: Amber Turner (links) en Courtney Green (rechts) kozen voor statement bikini’s

Besties: Courtney en Chloe stonden samen voor wat zomerse kiekjes

Fenomenaal: Amber’s door de sportschool geslepen lichaamsbouw was bijna net zo opvallend als haar badkleding

Vorige maand viel Amber uit naar ‘wanhopige nieuwkomers’ in de cast van The Only Way Is Essex en beweerde dat sommige vriendschappen ‘nep voor de camera’ zijn.

Ze straalde nieuwkomers in de show uit en noemde ze ‘wanhopig op zoek naar verhalen’, waarbij ze opmerkte dat ze vaak gericht is op de ontvangende kant hiervan.

In de nieuwe serie voegt Elma Pazar van Love Island zich bij de cast, samen met Junaid Ahmed, Mia Sully, Hannah Voyen en Pia Smith.

Liefdevol leven: de TOWIE-knallers konden hun vreugde niet verbergen om in de zon te filmen op een afgelegen locatie

Verliefd: Amber liep hand in hand met on-off vriendje Dan Edgar

Mooi: Voormalig TOWIE-ster Elma Pazar koos ook voor een Griekse look in een lichtblauwe triangelbikini, met kralen langs de gekruiste lichaamsbandjes

Nieuwe vrienden: Amber heeft newbie Elma duidelijk onder haar hoede gebracht

Schoonheid: Courtney toonde haar fenomenale figuur in een babyblauwe en roze ombre bikini met een bijpassende pareo om haar middel gewikkeld

De koningin is gearriveerd: Amy Childs zwaaide toen ze haar entree maakte met een medecastmate aan haar zijde

In een exclusieve chat met MailOnline legde Amber uit: ‘Ik denk niet dat de nieuwe castleden echte vriendschappen hebben. Het is allemaal nep voor de camera. Of de show begint zodat iedereen elkaar een paar weken gaat zien om eruit te zien alsof ze een hechte groep zijn.’

Ze noemde zichzelf ‘een doelwit’ voor TOWIE-nieuwkomers en voegde eraan toe: ‘Mensen zijn wanhopig op zoek naar verhalen. Bij mij ben ik altijd een doelwit, als ze voor mij komen, zullen ze een reactie krijgen – het is misschien een verhaal, maar ze zullen een verhaal krijgen’

Amber werd onlangs ook opgeschrikt door beweringen dat haar vriend Dan ‘flirtte’ met co-ster Ella, 21, die 11 jaar jonger is dan hij, tijdens een avondje uit in Essex.

Onwerkelijk: Elma voltooide haar chique strandkleding en wikkelde een semi-transparante babyblauwe pareo om haar slanke heupen

Oh hey: Elma poseerde verleidelijk bij het zwembad terwijl ze haar kleurtje aanvulde

Edgy: Dani Imbert toonde een serieus decolleté en onderborst in een riskante nudekleurige omgekeerde bikinitop

Candid: Ze probeerde een ‘openhartige’ pose aan te nemen terwijl fotografen wegknipten

Chats Elma en Diags zaten rond een zwembad en praatten met Amber en Dan

Ella stuurde een spraakbericht naar vrienden die in Essex circuleerden en beweerde dat Dan haar altijd leuk vond, en toen Amber het bericht hoorde, was ze woedend, beweerde een insider van TOWIE.

De insider onthulde: ‘Amber kon niet geloven wat ze hoorde.

‘Ze woont bij Dan, ze zijn al jaren samen en delen een hond, ze dacht dat ze waren afgestapt van geruchten en roddels in Essex.

‘Om hiermee geconfronteerd te worden tijdens het filmen voor de nieuwe serie in de Dominicaanse Republiek was ook moeilijk voor haar, ze had niet verwacht dat ze in de voorhoede zou staan ​​van een nieuwe verhaallijn over haar relatie.’

Goede tijden: de cast leek goedgeluimd tijdens het filmen

Buff boys: James Locke en Dan Edgar pronkten met hun gespierde lichamen terwijl ze zonder shirt rondliepen en alleen een zwemshort droegen

Meezwaaien: de stoere TOWIE ging in zijn witte korte broek op een schommel zitten

De nieuwe serie TOWIE komt nadat Chloe Sims en haar broers en zussen Frankie, 27 en Demi, 25, de show verlieten, en hebben getekend om hun eigen realityshow op Only Fans te maken.

De serie – die de werktitel House of Sims heeft – zal ook hun broer Charlie, 30, en zijn nieuwe make-up artist verloofde Georgia Shults, 30 bevatten.

Hun eerste deal met het OFTV-platform is een bedrag van ‘zes cijfers’ dat zal oplopen tot miljoenen met extra add-ons en inkomsten, zo is aan MailOnline verteld.

Vrede! De castleden koelden af ​​van de hitte van de dag

Veilig voor de zon: Diags wisselden af ​​tussen shirtloos gaan en een witte linnen top met korte mouwen dragen

Doen voor het ‘gram: Elma zou zeker een deel van het landschap vastleggen op haar mobiele telefoon

Dapper: Over het algemeen kozen de jongens ervoor om witte shirts met korte mouwen en lange shorts te dragen

Heyyyy! Newbie Jordan Brooks wilde zichzelf graag in het middelpunt van de belangstelling zetten

De nieuwe show begint binnen enkele weken met filmen en zal naar verwachting begin volgend jaar worden uitgezonden via de gratis kijk-app.

Op publiciteitsfoto’s voor de serie zijn ze uitgedost in leren outfits en lijken ze op enkele van de beroemde shoots van de Kardashians.

Net als die hit, volgt deze serie de belangrijkste familie De Sims terwijl ze proberen ‘wereldwijd’ te gaan, weg van Essex en op hun reizen in de VS.

Stijlvol: Jordan koos voor een geheel zwart ensemble met een shirt met lange mouwen en aansluitende shirts

Chats: Jordan zat met Locke op de schommels voor een praatje

Edgy: Roman Hackett droeg een bijpassend wit en grijs overhemd met print en korte broek, terwijl Jordan zijn voorbeeld volgde door zijn overhemd losgeknoopt te laten

Moedersbijeenkomst: een deel van de bende stond rond met een dramatisch geklets

De serie komt uit op de gratis OFTV-app, die in tegenstelling tot de bovenliggende site geen naaktheid bevat en op een smart-tv kan worden bekeken.

En als onderdeel van de deal zal de familie ook OnlyFans-accounts openen, maar dan met Instagram-achtige foto’s, zonder expliciete inhoud.

Chloe vertelde MailOnline: ‘Ik begrijp dat mensen dit willen vergelijken met TOWIE, maar dit is een ander concept; dit zal een vluchtig inzicht zijn in ons leven als gezin, dat momenteel House of Sims wordt genoemd als werktitel. Het zal volledig echt zijn en we zijn erg enthousiast om onze kijkers mee te nemen op een groot ongefilterd avontuur.