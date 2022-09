Tom Hanks with wife Rita Wilson at the premiere of Disney’s live-action Pinocchio in Burbank

Tom Hanks en zijn vrouw Rita Wilson ontstoken fanfare bij hun aankomst op de première van Disney’s live-action Pinocchio in Burbank, Californië op woensdagavond.

Het oude paar, respectievelijk 66 en 65, zag er erg verliefd uit toen ze poseerden voor shutterbugs op de rode loper.

Tom zag er goed uit in een zwart suède jasje, dat hij over een getailleerd kastanjebruin T-shirt en een wijde zwarte broek droeg.

De Castaway-ster – die in de rol van Pinocchio’s maker Geppetto stapt in Disney’s live-action hervertelling van de animatieklassieker – liet zijn voeten in een paar zwarte geklede schoenen glijden.

Zijn peper en zout was netjes verzorgd en gestyled.

Tom had een arm om zijn 34-jarige vrouw geslagen, die verbluft was in een zwarte Gucci-ploegjurk.

Rita gelaagde een coördinerende zwarte mesh jas uitgedost in de iconische naam van het Italiaanse luxe merk.

De zangeres droeg haar essentials in een zwarte leren clutch en draafde over de rode loper op hakken met bandjes.

Ze had haar lange, gouden haar in het midden gescheiden en in volumineuze krullen gestyled.

Rita maakte haar look af met een zwart fluwelen choker ketting en zilveren oorringen.

Ze droeg ook haar trouwring en een enkele statement-ring aan haar rechterhand.

Nadat ze zich als een stel hadden voorgedaan, werden Tom en Rita herenigd met Cynthia Erivo, de glamoureuze medester van de Saving Private Ryan-acteur.

Erivo wauwde in een sexy slangenleerjurk die overging van groen naar geel.

De jurk van de Harriet-ster had een asymmetrische rok met ruches waarmee ze kon pronken met haar torenhoge gouden hakken.

Ze wiegde een klauwmanicure en haar vingers waren versierd met een verscheidenheid aan sprankelende ringen.

Erivo – die de rol van de Blauwe Fee speelt – gaf haar ensemble een voorsprong door een zilveren neusring om te doen.

Hanks bracht ook tijd door op de rode loper met Pinocchio’s regisseur en scenarioschrijver Robert Zemeckis.

Zemeckis, die achter talloze filmklassiekers zit, zoals Back To The Future en Forrest Gump, met Hanks in 1994 in de hoofdrol, werd vergezeld door zijn vrouw Leslie.

De legendarische regisseur/producent is casual-cool in een marineblauwe blazer gestyled met jeans en sneakers.

Luke Evans – die de antagonist van de film speelt, The Coachman – zag er keurig uit in een grijs geruit pak en bruine leren schoenen.

To All The Boys I’ve Loved Before ster Lana Condor zag er elegant uit in een enkellange groene jurk en nude hakken.

Benjamin Evan Ainsworth — die het titulaire karakter van de live-action-functie vertolkt — zag er schattig uit in een marineblauw pak en een wit overhemd met kraag.

Het aansluiten van acteur Sam Richardson gaf zijn getailleerde geruite pak een sportief tintje door een paar felwitte sneakers te rocken.

Alan Silvestri – die de filmmuziek van Pinocchio componeerde – hield het klassiek in een geheel zwart pak met bijpassend overhemd en stropdas.

Dope-acteur Tony Revolori zag er trendy uit toen hij een overhemd met korte mouwen en een knoopsluiting in een korte zwarte broek stopte.

De eerste trailer voor Disney’s Pinocchio werd eind augustus uitgebracht, waardoor fans voor het eerst naar Hanks’ Geppetto konden kijken.

Zemeckis regisseerde en schreef mee aan de langverwachte film, een live-action bewerking van Carlo Collodi’s boek The Adventures of Pinocchio uit 1883.

Het is ingesteld om op 8 september te debuteren op de Disney Plus-streamingservice.

Regisseur Guillermo del Toro regisseert ook een stop-motion Pinocchio, die in december op Netflix verschijnt.

De geanimeerde versie van Pinocchio werd in 1940 uitgebracht door Walt Disney Productions.

De film was eigenlijk de tweede geanimeerde film die door het bedrijf werd geproduceerd; de eerste was Sneeuwwitje en de zeven dwergen in 1937.

Pinocchio werd geuit door Dick Jones, met Cliff Edwards de stem van Japie Krekel, Christian Rub als Geppetto en Clarence Nash als Figaro.