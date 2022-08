Tom Daley’s husband Dustin Lance Black cradles their son Robbie after ‘calling police on woman’

Tom Daley’s echtgenoot Dustin Lance Black werd afgebeeld tijdens een familiewandeling met zijn man en hun vierjarige zoon Robbie, nadat hij beweerde dat hij ‘politieagenten had gebeld’ naar een Londense nachtclub.

Het stel was in Freedom, een homobar in Soho, toen hij donderdagochtend in de vroege uurtjes ‘een drankje zou hebben gedronken over een evenementenpromotor’ en zij reageerde met een ‘stoot’ op zijn hoofd.

Hoewel hij nog geen publiekelijk commentaar heeft gegeven op de zaak, werd de heer Black gezien terwijl hij geniet van de tijd met zijn gezin te midden van beweringen dat hij betrokken was bij andere onenigheden op de avond – waarbij andere feestvierders beweerden door hem in de zaal te zijn ‘geduwd’.

De Amerikaanse regisseur, 48, bleef onopvallend tijdens de wandeling door Londen terwijl hij zich helemaal in het zwart kleedde en een zonnebril opzette.

Tijd voor het gezin: Dustin Lance Black, de echtgenoot van Tom Daley, werd afgebeeld tijdens een familiewandeling met zijn man en hun vierjarige zoon Robbie na beweringen dat hij ‘politieagenten had gebeld’ naar een nachtclub in Londen nadat hij ‘een drankje had gegooid over een evenementenpromotor’

Zijn man, 28, leek goedgeluimd tijdens het uitje, gevolgd door een getailleerd vest en een korte broek.

De dag ervoor had het getrouwde stel op de locatie gedronken met Teddy Edwardes, 32, die schittert in BBC3-show The Big Proud Party Agency, na een diner bij Avo Mario en het kijken naar een dragshow in Chinatown’s Ku Bar.

Maar mevrouw Edwardes beweerde dat meneer Black een drankje in haar gezicht gooide nadat ze een andere persoon in de zaal had gevraagd haar tafel te verlaten.

Schokclaims: mevrouw Edwardes beweerde dat de heer Black, 48, een drankje in haar gezicht gooide nadat ze een andere persoon in de zaal had gevraagd haar tafel te verlaten

Feesten: het stel was in Freedom, een homobar in Soho, toen het vermeende geschil donderdagochtend vroeg plaatsvond

Ze zei toen dat ze Mr Black ‘een tikje op het achterhoofd’ had gegeven als reactie, maar een bron dicht bij het paar zei dat iemand Mr Black ‘in het achterhoofd’ had geslagen.

Mevrouw Edwardes werd vervolgens uit de club verwijderd en de politie werd gebeld, zei ze.

Ze deelde later een bericht van een Instagram-volger die zei dat ze ook bij de club waren en beweerde dat Mr Black hen in handen had gehad.

De anonieme poster beweerde: ‘Ik was daar gisteravond, hij duwde me en noemde me zonder reden ab***h.’

Rustig uitje: de volgende dag werd meneer Black gezien terwijl hij met het gezin genoot terwijl hij beweerde dat hij die avond betrokken was bij andere woordenwisselingen

Doting: het paar werd tijdens de wandeling gezien over hun vierjarige zoontje

Op Instagram zei mevrouw Edwardes, oprichter van Lick-evenementen: ‘Ik ging gisteravond uit voor een paar rustige drankjes met mijn vrienden, niets geks, en ik kwam Tom Daley en zijn man tegen in Soho, die… niet uitgelokt gooide hij in Freedom een ​​heel drankje over me heen.

‘Ik had geen drankje om terug te gooien, dus ik koos voor geweld, het was niet zo gewelddadig, hij kreeg een tikje op zijn achterhoofd.

‘Vertel me waarom hij buiten huilt en zegt dat het een gerichte aanval is en dat hij getraumatiseerd is en de politie heeft gebeld, en dat ik daar uren moest wachten terwijl de politie vragen stelde.

‘En nu ben ik gewaarschuwd en moet ik naar binnen voor interviews.’

Rustig: de Amerikaanse regisseur, 48, bleef onopvallend tijdens de wandeling door Londen terwijl hij zich helemaal in het zwart kleedde en een zonnebril opzette

Later schreef ze: ‘Ik accepteer de waarschuwing niet voor iedereen die erom vraagt ​​en zal een slachtofferverklaring indienen.’

Een bron dicht bij de heer Daley en de heer Black zei dat het stel gisteravond op een ‘date night’ was zonder hun vier jaar oude zoon Robbie.

‘Iemand heeft Lance op zijn achterhoofd geslagen, de persoon die hem heeft geslagen is door de beveiliging verwijderd uit Freedom die de camerabeelden heeft gecontroleerd, dit is gemeld aan de politie die ernaar onderzoekt’, zeiden ze tegen The Sun.

Mevrouw Edwardes plaatste later online dat de heer Daley ‘lief’ was tijdens het incident en probeerde ‘de situatie te verspreiden’.

Vooruit rijden: het paar werd vergezeld door een vrouwelijke metgezel terwijl hun zoon voor hen wegfietste

Stijl: Zijn man, 28, leek goedgeluimd tijdens het uitje, gevolgd door een getailleerd vest en een korte broek

Ochtend erna: de dag ervoor had het getrouwde stel op de locatie gedronken met Teddy Edwardes, 32, maar mevrouw Edwardes beweerde dat de heer Black een drankje in haar gezicht gooide nadat ze een andere persoon in de zaal had gevraagd haar tafel te verlaten

Ze voegde eraan toe: ‘Voor iedereen die vroeg wat er was gebeurd, we nodigden ze in feite uit waar we zaten en ik kocht wat drankjes voor ze enz., alles was in orde.

‘En toen kwam deze willekeurige man bij ons zitten en mijn vriend zei dat ze zich ongemakkelijk voelden omdat ze niet wisten wie het was, dus ik vroeg de beveiliging of ze hen konden verplaatsen…

‘De beveiliging kwam om ze verder te brengen en Toms man begon gek te worden door te zeggen hoe onwelkom ik hem heb laten voelen en dat hij wegging, dus ik dacht oké? Als dat is wat je wilt? Toen kreeg ik direct een drankje in het gezicht.’

Mevrouw Edwardes deelde reacties op haar Instagram-post waarin haar volgers beweerden in het verleden in aanraking te zijn gekomen met Mr Black.

Een bericht luidde: ‘Omg, zijn man begon ook met mijn vriend omdat ze Tom een ​​shot bestelde waar hij ja tegen zei.

‘Ze ging naar de bar om een ​​rondje te kopen en bood Tom er een aan en hij zei ves en toen werd de man mentaal ouder en hij DUWDE HAAR uit de weg.’

Een ander beweerde: ‘Dit was precies dezelfde ervaring die ik met hen had. Ik deed een jaar vrijwilligerswerk bij studententrots in Londen en hij schopte me om niets uit en was zo verbaal beledigend.

Uitspraak: mevrouw Edwardes beweerde dat de heer Black een drankje in haar gezicht gooide nadat ze een andere persoon in de zaal had gevraagd haar tafel te verlaten

Beschuldigingen: mevrouw Edwardes deelde reacties op haar Instagram-bericht waarin haar volgers beweerden in het verleden in aanraking te zijn gekomen met meneer Black

Claims: Een feestvierder beweerde te zijn geduwd door Mr Black terwijl hij op dezelfde avond in dezelfde club was

Nog een bewering: het is niet duidelijk of de berichten gerelateerd waren, maar ze deelde ook een andere bewering dat Mr Black een feestvierder had geduwd

Herinneringen: een volgeling beweerde dat hij in het verleden een aanvaring had gehad met Mr Black tijdens een studentenevenement

Slachtoffer: mevrouw Edwardes beweerde dat ze een slachtofferverklaring zou indienen

‘Je kon zien dat Tom zich zo schaamde en zei dat hij moest kalmeren. Ik had echt medelijden met Tom. Ik denk dat de woorden die op een gegeven moment uit de mond van de lans kwamen, waren ‘weet je wie lam’ @ hij hield niet van het antwoord ‘tom Daley’s echtgenoot?’ Veel.’

Een andere gebruiker merkte op: ‘Hij is een smerig stuk werk. Nee, deze man is zo eng, ik heb ze eerder ontmoet in een club en ik wilde met Tom op de foto en het was alsof hij met zijn ogen door mijn ziel prikte en me opzij duwde.’

Een woordvoerder van de Metropolitan Police zei dat ze donderdag even voor 12.30 uur naar de locatie Wardour Street werden geroepen, ‘na berichten over een woordenwisseling tussen een man van in de veertig en een vrouw van in de dertig’.

Ze zeiden dat er geen arrestaties zijn verricht en dat het onderzoek wordt voortgezet.