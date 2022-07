Three-year-old girl’s $16,000 bedroom boasts a custom bed, a vanity, and THREE Louis Vuitton bags

De meeste mensen slapen hun hele leven zonder in hun droomslaapkamer te slapen, maar een gelukkige driejarige leeft al het goede leven met een op maat gemaakt getuft bed, een kaptafel ter grootte van een peuter om haar make-up te doen en een groeiende Louis Vuitton-handtascollectie .

Christi Fritz, 25, uit Ohio, ging deze week viraal toen ze… rondleiding gegeven van de nieuwe, geheel roze slaapkamer van haar dochter Noelle, wat de woede opwekte van mogelijk jaloerse critici die volhielden dat het kleine meisje ‘verwend’ en een ‘snotneus’ zou worden.

De TikTok-ster, die meer dan 1,9 miljoen volgers heeft, heeft de ins en outs van het kamerontwerp van haar dochter gedetailleerd beschreven, waaronder de aankoop van een enorm queensize bedframe dat meer dan $ 5.000 kost.

De TikTok-ster, die meer dan 1,9 miljoen volgers heeft, vermeldde bijna elk item in de kamer op haar Like To Know It-pagina

Noelle heeft een speelijdelheid van $ 299 van Pottery Barn, waar ze graag ‘make-uptutorials’ doet

Bijna elk item in de kamer staat op Christi’s Vind het leuk om te weten pagina, inclusief het bedframe van Arhaus. Het ‘Mariah’-frame van het meubelmerk van $ 4.599 is te koop voor $ 3.199, maar het is niet echt roze.

De moeder legde uit dat ze een aangepaste bestelling had geplaatst om het te laten stofferen in wat de favoriete kleur van haar dochter lijkt te zijn.

Het bed is bedekt met een witte quilt van Anthropologie, en Christi deelde een link voor een vergelijkbare sprei van het merk dat te koop is voor $ 328 en kan worden gecombineerd met een set bijpassende shams voor een extra $ 98.

Aan het plafond hangt een roze kroonluchter met drie niveaus en kwastjes, ook van Anthropologie. De showstopper kostte oorspronkelijk $ 189,95, maar is niet langer op voorraad. Christi vertelde dat hij het bij de outlet van de winkel had gekocht, waarschijnlijk tegen een gereduceerde prijs.

Christi verwisselde de originele kruk met een roze fluwelen tuffet van Marshalls, maar ze vertelde niet hoeveel het kostte en of het nog beschikbaar is

Aan de ene kant van Noelle’s prinsessenbed staat een ‘Evelyn’-nachtkastje van $ 1.399 van Arhaus. Christi creëerde een aangepaste look door de knoppen te vervangen door roze keramische rozen die $ 18,54 kosten

Voor het bed van Noelle staat de bijpassende ladekast ‘Evelyn’ met zeven lades van Arhaus. Het ontwerp is momenteel niet op voorraad, maar een versie met zes laden is beschikbaar voor $ 2.999

Aan de ene kant van Noelle’s prinsessenbed staat een ‘Evelyn’-nachtkastje van $ 1.399 van Arhaus dat te koop is voor $ 999. Christi creëerde een aangepaste look door de knoppen te vervangen door roze keramische rozen die $ 18,54 kosten op Amazon.

Deze slaapkamer is geschikt voor een driejarige koningin! Arhaus queensize getuft bedframe met op maat gemaakte roze stof: $ 5.000+ Anthropologie-quilt met bijpassende shams: $ 426 Arhaus dressoir met zeven lades en bijpassend nachtkastje: $ 4.398 Keramische rozenknoppen: $ 19 Twee koffietafelboeken: $ 135 Pottery Barn speelijdelheid: $ 299 Arhaus ronde gouden spiegel: $ 599 Drie Louis Vuitton-tassen: $ 4.860 Anthropologie-kroonluchter: $ 190 TOTAAL: $15.926

Het nachtkastje is bedekt met twee boeken – maar het zijn geen kinderverhalen. In plaats daarvan koos de influencer ervoor om de kamer van haar dochter te verheffen met twee high-fashion salontafelboeken: Louis Vuitton: The Birth of Modern Luxury ($ 79,99) en Chanel: Catwalk ($ 54,99).

Christi heeft ook de knoppen op het dressoir vervangen, zodat het perfect past bij het nachtkastje. Een ronde gouden spiegel van $ 599 van Arhaus zit bovenop het dressoir.

Het bed van het kleine meisje wordt ook geflankeerd door een speelijdelheid van $ 299 met een spiegel met drie panelen van Potter Barn.

Wat opvallend afwezig is in Noelle’s kamer zijn speelgoed, maar zoals Christi tijdens de kamertour uitlegde, zijn ze allemaal verborgen in haar kast.

Toen de moeder de kast binnenkwam, merkten kijkers met arendsogen op dat het kleine meisje ook een verzameling van drie Louis Vuitton-portemonnees heeft die in totaal $ 4.860 kosten.

Noelle heeft twee van de kleinere tassen van het Franse label – een $ 1.350 Double Zip Pochette in canvas met monogram en een $ 1.620 Félicie Pochette in roze – evenals een Speedy Bandoulière 30-tas van $ 1.890.

Christi en haar man verrasten Noelle met een nieuwe kroonluchter in een recente video

De roze kroonluchter met drie niveaus en kwastjes is ook van Anthropologie. De showstopper kostte oorspronkelijk $ 189,95, maar is niet langer op voorraad

De inhoud van de slaapkamer van het kind, inclusief de designerhandtassen, kostte bijna $ 16.000, maar het is onduidelijk hoeveel de moeder daadwerkelijk voor alles heeft betaald. Veel van de items die ze opsomde, waren in de uitverkoop of outlet-aankopen.

Christi verdedigde de Louis Vuitton-collectie van haar dochter in een vervolgvideo nadat een commentator vroeg waarom ze meerdere designerhandtassen voor haar peuter kocht.

‘Ze heeft drie tassen en, eerlijk gezegd, ze heeft ze omdat we denken dat het beter is om te investeren in tassen van hoge kwaliteit die lang meegaan’, zei Fritz terwijl ze de tassen in Noelles kast liet zien.

‘We hebben de eerste twee kleintjes voor haar gekocht, en de grote is eigenlijk mijn oude’, voegde ze eraan toe. ‘Ze vond het geweldig, dus ik liet het haar hebben.’

Noelle heeft ook drie Louis Vuitton-handtassen in haar kast van in totaal $ 4.860

Christi verdedigde de collectie en zei: ‘het is beter om te investeren in hoogwaardige tassen’

Critici beweerden dat Christi haar dochter verwende en zei dat ze ‘zal opgroeien tot een snotaap’

De moeder klapte terug in een vervolgvideo en merkte op dat haar kleine meisje geen idee heeft of de spullen die ze voor haar kopen duur zijn of niet

Christi voegde eraan toe dat Noelle de ‘eigenlijk de liefste en meest dankbare peuter ooit’ is

De moeder reageerde ook op verontwaardiging over haar peuter die in een queensize bed sliep, een luxe die veel volwassenen niet hebben.

Christi legde uit dat zij en haar man oorspronkelijk een tweepersoonsbed voor hun dochter wilden kopen, maar ze vonden de getufte koningin en ze ‘vond het geweldig’.

‘Ze groeit er wel in, dus we hoeven er niet nog een te kopen!’ merkte ze op.

Wat betreft beweringen dat haar dochter verwend is en zal ‘opgroeien tot een snotaap’, zei haar moeder dat dat niet verder van de waarheid kon zijn.

‘Op dit moment is ze pas drie, dus ze heeft geen idee of de spullen die we voor haar kopen duur zijn’, zegt de influencer. ‘Ze is eigenlijk de liefste en dankbaarste peuter ooit!’