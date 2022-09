Thief steals two guns from Los Angeles mayoral frontrunner Karen Bass’s home

Een ontwaakte burgemeesterskandidaat van Los Angeles die ooit zei dat ze zich veilig voelt in haar buurt ondanks de toenemende misdaad, keerde vrijdag naar huis terug om te ontdekken dat een dief er met twee van haar pistolen vandoor was gegaan.

Karen Bass, een democraat die aan de leiding staat in de peilingen om de volgende burgemeester van Los Angeles te worden, zei dat ze vrijdagavond terugkeerde naar haar Baldwin Vista-huis van het jaarlijkse Impact Awards-gala van de National Hispanic Media Coalition om bewijs te vinden van een inbraak.

Ze ontdekte toen dat een dief twee van haar vuurwapens had gestolen die ‘veilig en veilig waren opgeborgen’, maar het geld, elektronica en andere waardevolle spullen die ze in haar huis had achtergelaten, dat op Zillow naar schatting meer dan $ 2 miljoen waard is.

De politie vraagt ​​nu de hulp van het publiek bij het identificeren van de verdachte, die ze op Twitter omschreef als ‘Spaans, staand 5 voet-9-inch lang, [and] met een gewicht van 200 pond.’

Hij is voor het laatst gezien met donkere kleding, een zwart chirurgisch masker, een blauwe baseballpet met een wit embleem erop en zwarte Asics-sneakers.

In een verklaring op zaterdagavond zei Bass dat het incident ‘verontrustend’ was voordat hij eraan toevoegde dat ‘helaas iets is waar veel te veel Angeleno’s mee te maken hebben gehad’.

De diefstal komt te midden van een groeiende misdaadgolf in de City of Angels, met meer dan 17 procent meer overvallen dan vorig jaar en inbraken met 15 procent.

Over het algemeen zijn geweldsmisdrijven nu met bijna 5 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar, terwijl vermogensdelicten maar liefst 12 procent zijn gestegen.

Criminaliteit is nu naar voren gekomen als een van de belangrijkste problemen in de burgemeestersrace van de stad, met een Los Angeles Times peiling waaruit blijkt dat 77 procent van de kiezers op zoek is naar iemand die de misdaad hard aanpakt.

Maar tijdens een burgemeestersdebat enkele maanden geleden stond Bass erop dat ze zich veilig voelt als ze door haar buurt loopt, waar huizen voor meer dan $ 1 miljoen gaan.

‘Ik voel me wel veilig,’ zei ze. ‘Ik voel me veilig, maar ik begrijp wel dat veel mensen in de stad zich niet veilig voelen en dat respecteer ik.’

Maar in de weken daarna zijn er verschillende bewakingsvideo’s opgedoken waarop brutale dieven te zien zijn die items uit winkels stelen met het oog op bewakers.

Half augustus werd een groep dieven betrapt bij het binnendringen van een supermarkt in Los Angeles en het stelen van drank ter waarde van duizenden dollars voordat ze op klaarlichte dag de uitgang ontvluchtten.

Ondanks de chaos zag men een inactieve bewaker op een afstand van de dieven staan ​​zonder zich ermee te bemoeien – in de provincie die bekend staat om zijn soepele criminele beleid.

De bewaker aarzelde om in de buurt van de overvallers te komen, maar kroop langzaam naar voren om wat leek op een tas in de buurt op te rapen nadat de groep de commotie had veroorzaakt.

Een andere video van rond dezelfde tijd toonde ook een gigantische menigte die neerdaalde op een 7-Eleven na een straatovername, items over de toonbank gooide en de supermarkt plunderde.

De bende mensen werd gezien terwijl ze schreeuwend de winkel plunderden, waarbij ze het COVID-19-veiligheidsscherm volledig vernietigden dat was opgesteld om zoveel mogelijk te grijpen.

Je kunt ze door de winkel zien rennen en drankjes, sigaretten, loten, zakken chips en andere spullen pakken.

Volgens de politie van Los Angeles begonnen de verdachten ook voorwerpen naar hen te gooien, waarbij ongeveer 100 mensen betrokken waren bij de chaos.

Een winkelmedewerker vreesde zelfs voor zijn leven na het incident, waarbij een verdachte die een Colorado Rockies droeg een hekel had aan het gooien van voedsel naar een medewerker.

LAPD-det. Ryan Moreno zei dat er ‘geen weerstand’ en ‘geen strijd was’ door de medewerkers die die dag aan het werk waren.

Hij voegde toe: ‘We willen echt voorkomen dat dit een nieuwe trend wordt.’

De betrokkenen worden beschuldigd van vandalisme, grote diefstal en plundering wanneer ze worden aangehouden door de autoriteiten.

Ondertussen opende acteur Jeff Lewis onlangs over de scène in zijn buurt nadat een vrouw naar verluidt op klaarlichte dag in de straat van zijn huis in Los Angeles was beroofd.

Lewis’ buurman, een 71-jarige vrouw in de buurt van Beverly Grove, werd in haar huis met een ritssluiting vastgebonden, beroofd en met een pistool geslagen. Vos 11 rapporten, citerende autoriteiten.

De Bravo-ster, 52, herinnerde zich dat hij thuis was op het moment van de invasie en onthulde dat hij weigerde bewakingsbeelden uit zijn achtertuin te overhandigen uit angst dat rechercheurs hem naakt in de video’s zouden zien.

‘Omdat er veel mooie huizen zijn in [my] buurt, maar dat huis is nogal bescheiden. Dus ik had zoiets van: “Waarom richten ze zich op hen?” Maar ze hebben wel vijf dure auto’s.’

Toen de autoriteiten hem echter vroegen om bewakingsbeelden uit zijn achtertuin te overhandigen om meer informatie over de overval te krijgen, weigerde Jeff dit te doen.

De Flipping Out-ster onthulde dat hij niet ‘altijd kleren draagt’ in de achtertuin en graag het zwembad ingaat en ‘sex it up’ wanneer zijn vijfjarige dochter Monroe niet thuis is.

‘Ons huis is bijna aan de overkant van de straat, dus ze gingen op alle deuren kloppen en ze wilden onze camera’s zien… Ik keek naar onze camera en ik kan de straat niet zien voorbij de muur en de heggen en de poorten, dus ik heb zoiets van, dit zal ze geen enkele dienst bewijzen omdat ze het huis niet kunnen zien voor de straat,’ zei hij.

‘Maar ze kwamen wel drie keer naar het huis. Ze zeiden: “Kijk, we willen naar deze beelden kijken voor het geval er schaduwen zijn of iets dergelijks.”‘

Hij zei later dat hij de autoriteiten vertelde: ‘Ik zei: “Mijn AV-kast is beneden en ik wil eigenlijk niet dat je er doorheen gaat. Omdat, om eerlijk te zijn, een van deze camera’s naar de achtertuin kijkt en ik niet draag daar altijd kleren.”

‘Zoals, als Monroe niet thuis is, gaan we misschien het zwembad in en seks hebben. Soms ben ik zo dronken dat ik niet meer weet wat er is gebeurd… Er kunnen negen mensen zijn voor zover ik weet,’ gaf hij toe. ‘Dus ik zei: “Weet je, ik maak me gewoon zorgen over het geven van de DVR aan de detective. Ik ben op tv.”

‘Dus ik heb de DVR niet ingeleverd… Ik heb niet meegewerkt’, besloot hij.

Hij zei dat zijn buurvrouw nu ‘gewoon gekneusd, een beetje gekneusd’ was en volgens Lewis geen gebroken botten had of hechtingen kreeg.

Beu-inwoners hebben geprobeerd zich de ontwaakte officier van justitie George Gascon (foto) te herinneren, wiens ontwaakte beleid, zeggen critici, heeft geleid tot meer recidivisten op straat

Inwoners die het zat zijn, hebben zelfs geprobeerd de progressieve officier van justitie George Gascon terug te roepen, die heeft aangedrongen op hervormingen van het strafrecht, waarvan critici zeggen dat ze leiden tot meer recidivisten op straat.

Hun inspanningen mislukten uiteindelijk vorige maand toen de organisatoren oordeelden dat 200.000 handtekeningen op hun petitie ongeldig waren.

De organisatoren van de terugroepactie moesten ongeveer 570.000 geldige handtekeningen voor petities verzamelen om een ​​verkiezing in gang te zetten, maar de provinciale ambtenaar van de burgerlijke stand kondigde aan dat ze slechts 520.000 geldige handtekeningen hadden gevonden van de 710.000 die waren ingediend.

Het was de tweede poging van critici om de ontwaakte officier van justitie te verdrijven nadat de eerste vorig jaar mislukte.

Ondertussen introduceerde de Californische raadslid Rudy Salas, een democraat, een wetsvoorstel dat het bedrag dat een verdachte kan stelen voordat hij een misdrijf begaat, zou verlagen tot $ 400, wat de oorspronkelijke drempel was voordat Proposition 47 werd aangenomen.

Salas zei: ‘Genoeg is genoeg, we moeten terugvechten tegen de criminelen die stelen van onze gemeenschappen.

‘We hebben de onbedoelde gevolgen gezien van de verzwakking van onze diefstalwetten door Prop 47 en ik geloof dat de kiezers in Californië klaar zijn om hun stem over deze kwestie opnieuw te laten horen.’

Bass heeft een voorsprong van dubbele cijfers op haar tegenstander, zakenman Rick Caruso, die zichzelf heeft gepositioneerd als de kandidaat voor de harde misdaad

Toch heeft Bass een voorsprong van twee cijfers op haar tegenstander, zakenman Rick Caruso, bij de burgemeestersverkiezingen, ondanks dat hij zichzelf opwerpt als de meest hardnekkige kandidaat voor misdaad.

EEN opiniepeiling vorige maand uitgevoerd, bleek dat de ontwaak-idealen van Bass sterker aansluiten bij het electoraat in Los Angeles, waarbij ongeveer de helft van de geregistreerde kiezers zei dat ze een gunstig oordeel over haar hadden, waarbij slechts 22 procent zei dat ze haar niet mochten en 29 procent gaf aan geen mening te hebben .

Ze heeft haar populariteit opgebouwd onder geregistreerde democraten, mensen die zich identificeren als sterk liberale en zwarte kiezers, evenals liberale blanke kiezers – die de meerderheid van het electoraat in Los Angeles vormen.

Uit de peiling bleek ook dat 71 procent van de kiezers zei dat het belangrijk is om iemand te hebben die vooruitstrevend is, 75 procent wil een burgemeester met eerdere ambtservaring en 72 procent wil iemand die een geschiedenis heeft in het verdedigen van abortusrechten in de nasleep van de uitspraak van het Hooggerechtshof. beslissing om Roe v Wade teniet te doen.

Ondertussen leidt Caruso onder de kiezers die zeiden dat het belangrijk was om een ​​kandidaat te hebben die hard is tegen misdaad, 47 tot 29 procent.

En onder aanhangers van de poging om Gascon terug te roepen, leidde Caruso 57 procent tot 24 procent, nadat de voormalige LAPD-commissaris zei dat hij de inspanning steunde en misdaad tot een belangrijk aandachtspunt van zijn campagne maakte.