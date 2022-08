‘They are humans, not DOGS’: Dad gets shamed for using a LEASH with five-year-old quintuplets

Benjamin Hoffman, een kinderarts die ook voorzitter is van de raad voor letselpreventie van de American Academy of Pediatrics (AAP), vertelde Goede huishouding dat hij kinderriemen afraadt vanwege het risico op vallen.

‘Vanuit het oogpunt van letsel zou ik me zorgen maken over verstrikking of verstikking – we kennen de risico’s van andere losse koorden, zoals bij jaloezieën’, zei hij. ‘Ik ben er persoonlijk getuige van geweest dat ouders zich krachtig aan de lijn terugtrokken, met als gevolg een val, vaak naar achteren. Ik maak me in dat scenario zorgen over verwondingen aan hoofd en ledematen. Als kinderarts zou ik ze nooit aanraden. Ik zie liever een kind in een kinderwagen dan aan de lijn.’

Een andere arts, Deborah Gilboa genaamd, beschreef de riem echter als ‘creatief probleemoplossend’ terwijl hij met hem sprak. Vandaag.

‘Dit is niet om kinderen als dieren te behandelen,’ hield ze vol. ‘Dit is creatief problemen oplossen. Het alternatief zou zijn om gewoon thuis te blijven. Het is een geweldig systeem voor een ouder met een kind met neurodiversiteit of een kind dat nog niet al zijn luistervaardigheden onder de knie heeft. 99,99 procent van de moeders en vaders wil het beste voor hun kinderen en ze doen het om een ​​probleem op te lossen. Dat je het probleem niet kunt identificeren, wil niet zeggen dat het er niet is.’

Paige Safyer, assistent-professor aan de School of Social Work aan de Arizona State University, vertelde: Family.com dat het belangrijk is om uw kind te laten ontdekken, zodat het kan leren over veiligheid.

‘Kinderen moeten worden getoond wat veilig is en wat niet, en deze uitleg met een volwassene bespreken. Een riem kan deze gesprekken niet vervangen’, legde ze uit. ‘Als ze jong zijn, kunnen kinderen veel meer begrijpen dan ze kunnen uitdrukken, dus het is heel belangrijk dat volwassenen de tijd nemen om uit te leggen hoe dingen werken. Net zoals je een kind zou uitleggen waarom je zijn hand vasthoudt als je een drukke straat oversteekt, vind ik dat dezelfde informatie moet worden gegeven als het kind aan de lijn wordt gehouden.’