The View host Joy Behar says she ‘almost died’ ectopic pregnancy in 1979 during pro-abortion rant

Joy Behar van The View heeft gesproken over het moment waarop ze in de jaren zeventig een gezondheidsangst kreeg toen ze een buitenbaarmoederlijke zwangerschap had die haar bijna fataal werd.

Tijdens de uitzending van woensdag legde Behar uit hoe ze dicht bij de dood kwam als ze niet het recht had gekregen om een ​​abortus te ondergaan om haar zwangerschap te beëindigen, wat vreselijk mis was gegaan.

‘In 1979 had ik een buitenbaarmoederlijke zwangerschap… en ik stierf bijna’, begon ze. ‘De dokter zei de volgende dag dat we je bijna kwijt waren,’ zei Behar.

De discussie kwam tot stand toen het programma het nieuws besprak over hoe kiezers in Kansas de abortusrechten in de staat bleken te beschermen tijdens de voorverkiezingen van dinsdagavond.

‘Een van de dingen waar ik me zorgen over maak, is dat mensen zoals Herschel Walker die op de vlucht is, voorstander is van abortusverboden zonder enige uitzondering voor verkrachting, incest of de gezondheid van de moeder’, zei Behar, terwijl hij de Republikeinse kandidaat van de Georgia Senaat, Walker’s, schetste. harde weergaven.

Het is bekend dat Walker een totaal verbod op abortus ondersteunt, zonder uitzonderingen voor medische noodgevallen, verkrachting of incest.

‘De foetus groeit in de eileider en daar kun je nergens heen. Je kunt niet bevallen vanuit je eileider, en de foetus zal niet groeien,’ legde Behar uit.

Duizenden demonstranten marcheerden in de straten in verschillende Amerikaanse steden na de beslissing van het Hooggerechtshof om de historische Roe v. Wade abortusbeslissing op 24 juni 2022 teniet te doen.

‘Het groeit gewoon, maar niet volgroeid. Dus het zal net genoeg groeien om de buis te laten barsten, wat er dan gebeurt, is dat je inwendig bloedt en dan sterft.

‘Ze hebben me met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De dokter zei de volgende dag dat we je bijna kwijt waren,’ legde Behar uit.

‘Ik zat in een situatie waarin ik naar het ziekenhuis kon en daar hebben ze het geregeld. Ik denk, waar denken deze mensen aan als ze praten over de gezondheid van de moeder? Herschel Walker, zulke mensen kunnen niet in machtsposities zitten’, besloot ze.

Een buitenbaarmoederlijke zwangerschap is een ernstig medisch noodgeval dat levensbedreigend kan zijn en optreedt wanneer een bevruchte eicel implanteert en groeit buiten de hoofdholte van de baarmoeder. Het is de belangrijkste doodsoorzaak in het eerste trimester van de zwangerschap.

Meestal komt het voor in een van de eileiders, maar het kan ook in andere delen van het lichaam voorkomen, zoals op een eierstok of in de buikholte.

De bevruchte eicel kan buiten de baarmoeder niet overleven en, indien onbehandeld, kan het ‘groeiende weefsel levensbedreigende bloedingen veroorzaken’.

Co-presentator Whoopi Goldberg voegde er vervolgens aan toe hoe ze geloofde dat God abortus ondersteunt tijdens een verhit debat waarbij onlangs teruggekeerde conservatieve co-host Elizabeth Hasselbeck betrokken was.

Goldberg, 66, die bekend staat om haar standpunten, hield haar religieuze overtuigingen niet tegen door te insinueren dat God abortus ondersteunt omdat Amerikanen het recht hebben om te kiezen.

‘God heeft ons slim genoeg gemaakt om te weten wanneer het niet voor ons zou werken. Dat is het mooie van het geven van keuzevrijheid’, zei Goldberg.

Hasselbeck, 45, die is teruggekeerd als de symbolische Republikein onder de vele liberale gastheren, was het daar onmiddellijk niet mee eens, met een ronduit ‘Nee.’

Goldberg bleef praten en zei dat haar ‘relatie met God altijd schokkerig is’, wat liet zien dat Hasselbeck een lach inhield voordat hij de controversiële medepresentator informeerde dat ze Gods ‘favoriet’ was.

‘Ik weet ook dat God me slim genoeg heeft gemaakt om te weten dat als er alternatieven zijn die voor mij kunnen werken, ik ze zal onderzoeken. Maar ik weet ook dat God zei dat je tegen anderen moet doen zoals je wilt dat ze jou aandoen [and] Ik zal die beslissing voor niemand nemen,’ schamperde ze.

Enkele ogenblikken eerder zei Hasselbeck dat ze geloofde dat vrouwen slechts ‘de helft van de informatie’ kregen en dat de VS zwangere vrouwen niet alle beschikbare opties bood.

Ze vertelde kijkers dat ze gelooft dat de beste optie is om ‘op zoek te gaan naar de non-profitorganisaties’ die ‘je helpen een geboorteplan op te stellen en je te matchen met een adoptiegezin’ in plaats van te kiezen voor een abortus.

‘Die optie is reëel,’ klaagde ze. ‘Ik denk dat levens een kostbare waarde hebben.’

Goldberg was het daarmee eens en zei dat ‘God geen fouten maakt’, maar die keuze is belangrijk.

Hasselbeck, die de show drie jaar geleden verliet, kreeg eindelijk haar moment om een ​​theedoek tevoorschijn te halen die ze onder de tafel had verstopt, waarop stond: ‘Ik ben het met je eens, maar dan hebben we het allebei mis.’

De pas teruggekeerde gastheer leek tevreden met zichzelf toen ze het decoratieve item op tafel gooide.

‘Ik zeg dit met liefde in mijn hart,’ begon Goldberg. ‘Ik denk nooit dat ik een beslissing voor u en uw gezin kan nemen die u niet slim genoeg voor uzelf kunt nemen.’

Net toen het reclameblok op het punt stond Goldberg af te snijden, kreeg ze haar intrede.

‘Net voordat we gaan, niemand aan deze tafel is niet pro-life. Ik wil er gewoon zeker van zijn dat we dat allemaal weten,’ grijnsde ze terwijl ze insinueerde dat pro-choice mensen niet tegen het leven waren.

‘Niemand is blij om een ​​abortus te ondergaan. Dat is niet pro-life, dat is niet leuk.’

Terwijl de muziek op de achtergrond speelde terwijl de producer de dames tot een reclamepauze probeerde te dwingen, sprak Hasselbeck opnieuw en zei: ‘Het is een moeilijke, moeilijke beslissing, maar dat leven heeft een plan en een doel, en er zijn absoluut bureaus die zal je helpen die baby in leven te houden.’

Goldberg insinueerde opnieuw dat ‘iedereen recht heeft op zijn opties’.

Een andere co-host, Sara Haines, 44, herhaalde dat ze niet ‘een baby vermoordde’ als ze een optie koos, maar eerder ‘ervoor koos om het juiste te doen voor mijn leven’.

Ze zei ook ‘er is een kans dat ieder van ons het bij het verkeerde eind heeft’ en zei dat de ‘maker’ zal beslissen of ze op ‘de dag des oordeels’ waren.

Hasselbeck was niet de enige aan de tafel die abortus als ‘moord’ beschouwde, zoals Sunny Hostin het ermee eens was, maar de laatste was nog steeds van mening dat Amerikanen het recht om te kiezen nodig hadden.

Hasselbeck smeekte de andere gastheren voortdurend dat er ‘agentschappen’ waren, maar de andere gastheren leken het niet te kopen vanwege het grote aantal kinderen in het systeem.

‘Sommige mensen adopteren bepaalde soorten baby’s niet,’ zei Haines, hoewel ze niet specificeerde wat ze bedoelde met ‘bepaalde soorten’. Ze ging verder met te zeggen dat het ‘systeem hen in de steek laat.’

Toen hij werd aangedrongen op het belang van het leven van de moeder, vroeg Hasselbeck zich af of er überhaupt een keuze was.

Goldberg antwoordde kortaf toen het segment werd afgesloten: ‘Soms doe je dat, net alsof je dit gesprek of de commercial moet kiezen.’

De dames hadden het over abortus – een hot-button kwestie sinds de controversiële Roe v. Wade omverwerping door het Hooggerechtshof – nadat de burgers van Kansas hadden gestemd om de abortusrechten in de staat te beschermen.

Kiezers in Kansas stuurden dinsdag een klinkende boodschap dat ze het recht van een vrouw op abortus wilden beschermen – maar zij zijn niet de enige Amerikanen die kunnen stemmen over de hot-button-kwestie.

Met een aardverschuiving, een marge van ongeveer 20 punten, verwierp Kansans een grondwetswijziging die staatswetgevers in staat zou hebben gesteld om abortussen in de staat van bijna 3 miljoen mensen te beperken of te verbieden.

Zelfs kiezers in veel landelijke, conservatieve gebieden van Kansas stemden tegen het voorstel, wat een grote overwinning was voor pro-choice groepen na weken waarin veel zuidelijke en Midwest-staten de procedure beperkten of verbood.

Abortus werd automatisch verboden in 18 Amerikaanse staten zodra Roe v. Wade werd vernietigd, dankzij speciaal ontworpen ‘trigger-wetten’ en historische verboden die automatisch opnieuw werden ingevoerd na de uitspraak van juni. De uitspraak heeft ertoe geleid dat een aantal staten de procedure hebben verboden.

Maar in Kansas besloten de kiezers om abortusrechten in de staat te beschermen, waarbij 58,8 procent voorstander was van de bescherming van abortusrechten.

Abortusrechten zullen waarschijnlijk een belangrijk onderwerp zijn bij de tussentijdse verkiezingen van dit najaar.