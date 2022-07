The ultimate Mac DIY repair guide: Get powered on and starting up

De Mac is een van de meest betrouwbare pc’s die je kunt kopen, en dat is waarschijnlijk de reden waarom er een verhoogd gevoel van angst is wanneer je op de aan / uit-knop drukt en er niets gebeurt. Maar haal diep adem. Als je Mac niet start, zijn er een aantal redenen waarom, en hoogstwaarschijnlijk, het een gemakkelijke oplossing is. Apple heeft een ondersteuningsdocument met advies over wat u moet doen als uw Mac niet wordt ingeschakeld, maar we gaan u wat meer details geven en nog een paar dingen die u moet controleren. Zorg er dus voor dat u een bladwijzer maakt voor deze pagina voor als het onvermijdelijk weer gebeurt.

Voordat we beginnen, laat dit een les zijn om een ​​back-up te houden. Of u nu een cloudservice gebruikt, belangrijke bestanden op iCloud Drive opslaat of Time Machine gebruikt met een externe schijf, u wilt er zeker van zijn dat uw meest persoonlijke dingen die zich nog niet in een cloud bevinden, lokale documenten, bestanden, films, muziek, enz. Op die manier, zelfs als je je Mac moet wissen en opnieuw moet beginnen,

Je Mac start niet op

Zorg ervoor dat het niet echt aan staat

Als u op de aan / uit-knop drukt en er gebeurt niets, is deze mogelijk al ingeschakeld. Het klinkt gek, maar wanneer een MacBook-batterij leeg is, gaat hij in de slaapstand en het kan moeilijk zijn om te zeggen of hij daadwerkelijk aan staat of niet. Luister naar ventilatorgeluid (hoewel zelfs Macs met ventilatoren behoorlijk stil zijn als ze niets doen) en controleer op lichtindicatoren, zoals de achtergrondverlichting op een MacBook-toetsenbord of de Touch Bar op een MacBook Pro.

Kijk ook naar het display. Als het diepzwart is, is het scherm zeker uit, maar als de kleur meer lijkt op een extreem donkergrijs dat bijna zwart is, maar niet helemaal, is het aan. U kunt dit zien door op een MacBook of iMac het contrast tussen de zwarte rand en het scherm te controleren – het zou naadloos moeten overvloeien als het is uitgeschakeld. Als u een extern beeldscherm gebruikt, zoekt u naar een voedingsindicator-LED aan de voorkant en controleert u of de kabelverbinding goed vastzit.

Als je hebt vastgesteld dat je Mac daadwerkelijk aan staat en niet reageert, kun je het oude wondermiddel proberen: een herstart. Als je niet weet hoe je dat moet doen, kijk dan hieronder.

Controleer je verbindingen

Naast de vraag: “Is het aangesloten?” we hebben een paar meer voor de hand liggende problemen die vaak opstartproblemen kunnen oplossen.

De stroomkabel naar de Mac. Dit kan soms losraken, vooral als je een MacBook hebt die je veel verplaatst. Als ik mijn MacBook Pro op schoot gebruik terwijl hij aan het opladen is, valt de Thunderbolt-lichtnetadapter soms een beetje los en heb ik het niet eens door. Zie hierboven als de stekker uit het stopcontact is gehaald en de batterij leeg is.

De stroomadapter in de muur. Als je geen verlengsnoer gebruikt, kan het gewicht van de MacBook-lichtnetadapter ervoor zorgen dat deze uit het stopcontact valt. Ook kan de stroomadaptersteen op de een of andere manier worden losgekoppeld van de prong-module – dat overkwam me onlangs terwijl ik dingen verplaatste voor de kabelman. Als u een desktop-Mac heeft, is deze mogelijk losgekoppeld tijdens het verplaatsen van uw bureau.

De stekkerdoos/UPS. Als je Mac is aangesloten op een stekkerdoos of UPS, controleer dan of deze niet is uitgeschakeld of losgekoppeld.

De outlet. Het lijkt dwaas om dit te vermelden, maar black-outs en gesprongen zekeringen kunnen voorkomen, en overdag merkt u het misschien niet. Terwijl ik dit schrijf op een niet-aangesloten MacBook Pro, is het LED-lampje van de tv de enige duidelijke en onmiddellijke indicatie die ik in de kamer kan vinden dat de stroom is ingeschakeld, dus als de stroom uitvalt, weet ik het pas als ik naar de TV. Je zou je stroomonderbreker of zekeringkast kunnen controleren. Controleer ook het stopcontact zelf door iets anders aan te sluiten.

Modules doen er goed aan om op de voedingsadapter te blijven, maar het is mogelijk dat deze uit zijn plaats schuift. IDG

Controleer de kabels en randapparatuur

Als je hebt vastgesteld dat er stroom beschikbaar is en alles is aangesloten, gaan we kijken of we het probleem kunnen isoleren.

Probeer een andere voedingskabel of adapter. Kabels kunnen worden aangepast en stroomadapters kunnen onbruikbaar worden als er een stroomstoot was. Als je geen reserve hebt, vraag het dan aan een vriend.

Koppel randapparatuur los. Het is mogelijk dat iets dat op uw Mac is aangesloten het opstartproces verstoort. Ontkoppel alles wat niet nodig is om uw Mac te laten werken: printers, externe niet-opstartopslag, camera’s, enz. (U kunt uw muis en toetsenbord aangesloten laten, evenals het beeldscherm op desktop-Macs.) Als u een Mac Pro gebruikt , zorg ervoor dat de interne componenten goed op hun plaats zitten.

Sluit uw MacBook aan en wacht een paar minuten. Als u een MacBook probeert op te starten met batterijvoeding, is de batterij misschien leeg. Laat het een paar minuten opladen en probeer dan opnieuw op te starten.

Cyclus van de macht

Je hebt stroom en alle verbindingen zijn goed. U kunt proberen een stroomcyclus uit te voeren, waardoor uw Mac in wezen wordt gedwongen het opstartproces opnieuw te starten. Hier leest u hoe u een stroomcyclus uitvoert.

MacBook: Houd de aan/uit-knop 10 seconden ingedrukt. De MacBook kan een piepgeluid maken en vervolgens afsluiten als hij aan staat. Druk nogmaals op de aan/uit-knop om hem in te schakelen.

Desktop-Mac: Houd de aan/uit-knop 10 seconden ingedrukt. Koppel de Mac vervolgens nog 10 seconden los voordat u hem weer aansluit. Druk op de aan/uit-knop om hem weer in te schakelen.

Je Mac gaat aan, maar wil niet opstarten

Als normaal opstarten niet is gelukt, moet u opnieuw opstarten in de veilige modus en kijken of u kunt controleren op macOS- en software-updates, aangezien er waarschijnlijk een probleem is met het besturingssysteem. Als alles up-to-date is, zijn er nog een paar oplossingen die u kunt proberen.

Als het pictogram aan de linkerkant verschijnt tijdens het opstarten van de Mac, betekent dit dat het besturingssysteem op het opstartapparaat niet compatibel is. Het pictogram aan de rechterkant betekent dat het opstartapparaat niet is gedetecteerd of dat de geïnstalleerde systeemsoftware niet meer werkt. IDG

Reset het NVRAM/PRAM. Dit is alleen voor Intel Macs; NVRAM op M1 Macs werkt anders en heeft geen gemakkelijke manier om te resetten. NVRAM en PRAM worden door de Mac gebruikt voor snelle toegang tot systeeminstellingen. Het is mogelijk dat een instelling hier beschadigd is geraakt, dus een reset kan helpen om dingen op te lossen.

Om het NVRAM/PRAM te resetten, zet u uw Mac uit. Houd vervolgens Command+Option+P+R ingedrukt terwijl u de Mac aanzet. Blijf die toetsen ingedrukt houden totdat je merkt dat de Mac opnieuw opstart en het Apple-logo verschijnt.

Nadat de Mac is opgestart, moet je naar Systeemvoorkeuren gaan en enkele aanpassingen maken aan het geluidsvolume, de schermresolutie en andere instellingen naar wens.

Stel de SMC opnieuw in. Dit is ook alleen voor Intel Macs; M1 Macs hebben geen systeembeheercontroller (SMC). En de manier om de SMC te resetten hangt af van het type Intel Mac dat je hebt.

Intel MacBooks met een T2: Zet de laptop uit. Houd de Control- en Option-toetsen aan de linkerkant van het toetsenbord 7 seconden ingedrukt en de Shift-toets aan de rechterkant. (De Mac kan worden ingeschakeld.) Houd na 7 seconden die toetsen ingedrukt en houd de aan/uit-knop nog eens 7 seconden ingedrukt. (De Mac kan uitschakelen.) Laat de toetsen los en zet de Mac aan als deze uit staat.

Intel MacBooks zonder T2: Zet de laptop uit. Houd aan de linkerkant van het toetsenbord de Shift-, Control- en Option-toetsen ingedrukt en houd vervolgens de aan/uit-knop 10 seconden ingedrukt. Zet de laptop aan.

Intel desktop Mac met of zonder T2: Zet de Mac uit en trek de stekker uit het stopcontact. Sluit na 15 seconden de kabel aan en wacht 5 seconden. Zet de Mac aan.

De firmware repareren

Als je alle stappen hier hebt gevolgd en je Mac nog steeds niet opstart, kan het probleem in de firmware liggen. Als je een andere Mac hebt, kun je proberen de twee met elkaar te verbinden en een revival of restore uit te voeren. We hebben volledige instructies voor zowel Intel- als M1-Macs in een apart artikel, maar je hebt alleen een USB-C-datakabel nodig.

Opstarten in veilige modus

Je kunt je Mac aanzetten. Vooruitgang! Maar als je Mac niet helemaal opstart, zul je nog wat werk moeten verzetten om hem werkend te krijgen.

Veilige modus is een opstartproces waarbij de Mac alleen gebruikt wat nodig is om op te starten: er worden geen inlogitems, optionele systeemextensies en niet-macOS-lettertypen geladen. Het wist ook systeemcaches en controleert uw opstartschijf op problemen. De methode voor het activeren van de Veilige modus is afhankelijk van de Mac die u gebruikt:

Intel-gebaseerde Macs: Zet de Mac uit. Schakel het vervolgens in terwijl u de Shift-toets ingedrukt houdt. U kunt Shift loslaten wanneer het inlogvenster verschijnt (mogelijk moet u twee keer inloggen). In het inlogvenster zou u “Veilig opstarten” in de rechterbovenhoek van het scherm moeten zien.

M1-gebaseerde Macs: Zet de Mac uit. Houd de aan / uit-knop 10 seconden ingedrukt wanneer u hem inschakelt en laat de knop los wanneer het venster met opstartopties verschijnt. Selecteer uw opstartschijf (meestal uw opslagapparaat aan de linkerkant) en houd vervolgens de Shift-toets ingedrukt terwijl u op . klikt Doorgaan in veilige modus. U kunt de Shift-toets loslaten wanneer het inlogvenster verschijnt. Log in op de Mac (mogelijk moet je dit twee keer doen).

Als de Mac met succes opstart in de Veilige modus, kunt u proberen de Mac onmiddellijk opnieuw op te starten en te kijken of deze normaal opstart. Als dit het geval is, is het probleem mogelijk slechts tijdelijk verholpen. We raden u aan uw aanmeldingsitems, de apps en services die automatisch worden gestart bij het opstarten te controleren. Om uw software-aanmeldingsitems te controleren, gaat u naar Systeemvoorkeuren > Gebruikers en groepen > Aanmeldingsitems. U moet het proces doorlopen om te isoleren welke software problematisch is door items uit te schakelen, opnieuw op te starten, een item te controleren, opnieuw op te starten, te herhalen.

Start macOS Recovery op

Schijfhulpprogramma. Als je deze stap hebt bereikt, is er waarschijnlijk een vrij groot probleem met je Mac, maar het is nog niet hopeloos. Wanneer u opstart in de herstelmodus, hebt u onder andere toegang tot Schijfhulpprogramma. In deze situatie wordt Schijfhulpprogramma gebruikt om eventuele problemen met uw opstartschijf te herstellen. Hier zijn de instructies.

Intel Mac’s: Zet de Mac uit. Houd Command+R ingedrukt en zet de Mac aan, en blijf die toetsen ingedrukt houden.

M1 Mac’s: Zet de Mac uit. Houd de aan / uit-knop ingedrukt totdat u uw opstartopties ziet, dit zijn uw opstartschijf en een tandwielpictogram met de naam Opties. Klik Opties.

Dit zijn de belangrijkste tools waartoe u toegang hebt wanneer u opstart in macOS Recovery. Appel

Na het uitvoeren van de bovenstaande opstartprocedure, zal de Mac om een ​​wachtwoord vragen en nadat je het hebt ingevoerd, zie je een venster met vier opties. Klik Schijfhulpprogramma, waarmee de app Schijfhulpprogramma wordt gestart. Volg nu deze instructies om uw opstartschijf te repareren.

Druk op Command+2 om alle apparaten te tonen. De linkerkolom toont alle opslagapparaten die op je Mac zijn aangesloten, te beginnen met het opstartapparaat. Onder elk apparaat submenu’s voor elk volume dat het apparaat heeft. Selecteer het laatste volume dat wordt weergegeven voor het opstartapparaat. Klik dan bovenaan op de EHBO-knop. U moet de taak bevestigen door op te klikken Rennen in de pop-up die verschijnt. U moet ook een wachtwoord invoeren. Wanneer de taak is voltooid, selecteert u het volgende volume hierboven en voert u First Aid opnieuw uit. Blijf dit in de keten doen totdat je het hele apparaat hebt gedaan. Start je Mac opnieuw op.

The ultimate Mac DIY repair guide: Get powered on and starting up 5 IDG

MacOS opnieuw installeren

Je hebt de nucleaire optie bereikt, namelijk het opnieuw installeren van macOS. Start macOS Recovery op (zoals hierboven beschreven en selecteer MacOS opnieuw installeren, waarmee het macOS-installatieprogramma wordt gestart, dat u door het proces leidt. Het duurt ongeveer een uur en u zou de bibliotheek en belangrijke onderdelen opnieuw moeten kunnen installeren zonder uw gegevens te verliezen. Als het systeem uw schijf echter niet kan lezen, moet u mogelijk uw schijf wissen om deze te kunnen installeren.

Op M1-Macs gebruik je Big Sur of Monterey, maar Intel Macs zijn misschien wat lastiger. In plaats van de Command-R-toetsaanslag hierboven, kunt u op twee manieren via internet opstarten in macOS Recovery. Als je het besturingssysteem niet hebt bijgewerkt, gebruik dan Shift-Option-Command-R tijdens het opstarten om de versie van macOS te gebruiken die bij uw Mac is geleverd, of de dichtstbijzijnde versie die nog beschikbaar is. U kunt ook op drukken Option-Command-R tijdens het opstarten om de nieuwste macOS te krijgen die compatibel is met je Mac, ervan uitgaande dat je de updates hebt bijgehouden.

Bel Apple-ondersteuning

Als de Mac na dat alles nog steeds het opstartproces niet voltooit, wordt het tijd om contact op te nemen met Apple-ondersteuning. Noteer voordat u dit doet de belangrijkste gedragingen die de Mac vertoont tijdens het opstarten, zoals wanneer pauzes optreden, wanneer het opstarten vastloopt, ongebruikelijke dingen die op het scherm verschijnen, enz. Deze informatie kan Apple-ondersteuning helpen bij het diagnosticeren van uw probleem. U kunt bellen, online chatten of een afspraak maken in een Apple Store.