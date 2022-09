The Queen’s love of animals: Her Majesty was a Patron of over 30 animal charities

Het is geen geheim dat koningin Elizabeth een enorme dierenliefhebber was met haar genegenheid voor haar geliefde corgi’s en paarden.

Hare Majesteit’s passie voor alles wat met paardensport te maken heeft, is over de hele wereld bekend, maar daar houdt het niet op, aangezien ze ook ooit een koe bezat, die haar in 1957 werd geschonken door de Royal Jersey Agricultural and Horticultural Society, en ze was een regelmatige bezoeker naar de duivenhokken in Sandringham.

De koningin, die op 96-jarige leeftijd is overleden, was sinds 1956 beschermvrouwe van meer dan 30 liefdadigheidsinstellingen voor dieren, van de RSPCA tot The Red Poll Cattle Society en Battersea Dogs & Cats Home.

Er wordt gedacht dat de koningin tijdens haar 70-jarige regering minstens 30 corgi’s heeft gehad.

Prins William heeft eerder gezegd dat de huisdieren van de koningin het geheim waren om zijn grootmoeder gelukkig te houden, hoewel hij erop wees dat ze luidruchtig kunnen zijn.

In een tv-interview uit 2012: ‘Ik zou zeker beweren dat alle corgi’s de hele tijd blaffen, ik weet niet hoe ze ermee omgaat.’

Hier kijkt Femail terug op koningin Elizabeth met veel geliefde dieren…

1936: Een toenmalige prinses Elizabeth met haar twee geliefde corgi-honden bij haar thuis op 145 Piccadilly, Londen. Volgens koninklijke vertrouwelingen gaf de koningin de voorkeur aan corgi’s boven andere hondenrassen vanwege hun energie en ongetemde geest

1936: Prinses Elizabeth, rechts, houdt een Pembrokeshire Corgi vast terwijl haar zus prinses Margaret hem een ​​koekje geeft in een andere zoete snap. Hoewel de zussen een leeftijdsverschil van vier jaar hadden, waren ze hetzelfde gekleed en droegen ze dezelfde sokken, rokken, schoenen en vesten.

1937: Toen ze vier jaar oud was, gaf Elizabeths grootvader, koning George V, haar een kleine Shetlandpony genaamd Peggy, en ze werd verliefd op paardrijden. Deze foto werd een paar jaar later genomen toen een hofdame prinses Elizabeth en haar jongere zus prinses Margaret meenam op een bezoek aan Pets Corner in de London Zoo

1943: De koningin neemt haar gevederde (en ook vierbenige) vliegsport serieus en is een frequente bezoeker van de duivenhokken in Sandringham. Deze oorlogsfoto toont haar als Girl Guide, met prinses Margaret, die zich voorbereidt om een ​​duif vrij te laten met een boodschap voor World Chief Guide Lady Olave Baden-Powell

1957: Carrozza was de eerste Britse klassieke winnaar van Hare Majesteit, toen het merrieveulen de Oaks won in Epsom. De overwinning hielp de koningin om kampioenseigenaar te worden in het vlakke seizoen van 1957. Ze had vorig jaar haar meest succesvolle racejaar, met 33 winnaars, maar een triomf in de Epsom Derby ontgaat haar – hoewel er een kans is dat ze dat dit jaar tijdens het Platinum Jubilee-weekend kan bereiken

1968: De koningin wordt in haar element afgebeeld terwijl ze een paard aait op de Royal Windsor Horse Show, in mei in Berkshire

1970: Hare Majesteit’s liefdesaffaire met corgi’s begon toen haar vader, de hertog van York, in 1933 een hond mee naar huis nam die Dookie heette. Op haar 18e kreeg ze een puppy genaamd Susan, en het volgende decennium waren ze onafscheidelijk – Susan sloot zich zelfs aan bij haar op haar huwelijksreis. Ze heeft meer dan 30 corgi’s gehad en heeft momenteel twee corgi’s en een ‘dorgi’, een kruising tussen een corgi en een teckel. En tot voor kort heeft ze ze altijd zelf gevoerd en gelopen

1973: Elizabeth zat op een met gras begroeide oever met de corgi’s in Virginia Water om deelnemers, waaronder prins Philip, te zien tijdens de marathon van het Europees kampioenschap mennen, onderdeel van de Royal Windsor Horse Show

1976: Koningin Elizabeth wikkelde zich warm met een van haar favoriete honden tijdens de Badminton Horse Trials

1977: De koningin fokte ook werkende labradors. Toen ze ze bezocht (afgebeeld bij Balmoral) hielp ze graag met het trainen van de honden, die werden gebruikt om de vogels op te halen die tijdens schietpartijen werden neergehaald. In de jaren zeventig maakte de koningin indruk op Bill Meldrum, voormalig hoofdbewaarder van Sandringham, met haar gefloten commando’s naar haar hond Sherry, en toen de hond terugkeerde met een vogel van enkele honderden meters verderop, applaudisseerden zo’n 40 mensen voor haar. ‘Als ik had geweten dat ze toekeken, had ik het niet geprobeerd’, zei ze later

1989: Wanneer de koningin boeren ontmoet, gaat ze ook met veel plezier om met hun dieren. Deze kleine pieper leek net zo geïnteresseerd om haar te ontmoeten toen ze oog in oog kwamen te staan ​​op The Festival of Food and Farming in Hyde Park. Een interesse in varkens is overgedragen aan haar dochter – prinses Anne is momenteel beschermvrouwe van de Gloucestershire Old Spots Pig Breeders’ Club

2017: Een van de laatste gezamenlijke optredens van de koningin en prins Philip was bij de opening van het Centre for Elephant Care in Whipsnade, de thuisbasis van een kudde bedreigde Aziatische olifanten, waaronder een baby die de naam Elizabeth kreeg om de 90ste verjaardag van Hare Majesteit in 2016 te vieren. Philip had een levenslange interesse in bedreigde diersoorten, en het koninklijk paar vond het duidelijk geweldig om om de beurt bananen te voeren aan een olifant genaamd Donna

2019: Koningin Elizabeth stond te stralen naar paarden in Hyde Park, Londen, ze was daar ter gelegenheid van de 70e verjaardag van de King’s Troop Royal Horse Artillery. Gevormd op de wensen van haar vader koning George VI in oktober 1947, verklaarde de koningin dat de naam ‘The King’s Troop’ ter ere van hem zou blijven bij haar toetreding tot de troon

2020: Dit was de eerste keer dat de koningin tijdens de lockdown buiten werd gezien, toen ze uitreed op haar 14-jarige pony Balmoral Fern in het privé Windsor Home Park. Ze had zich geïsoleerd in Windsor Castle, van waaruit ze twee televisietoespraken had gemaakt – haar uitzending ‘We zullen elkaar weer ontmoeten’ Coronavirus en een tweede op de 75e verjaardag van VE Day