The Queen is offering budget breaks on her Balmoral Estate for as little as £15-a-night

Vakantiegangers kunnen genieten van een uitje op het Schotse landgoed van de koningin voor slechts £ 15 per nacht, dankzij een gereduceerd tarief dat momenteel wordt aangeboden door Hare Majesteit.

De monarch biedt budgetboekingen aan in de schilderachtige huisjes op haar Balmoral Estate te midden van de kosten van levensonderhoud die het VK teistert.

De goedkoopste – de Colt Cottages – hebben prijzen vanaf £ 555 en zijn geschikt voor maximaal vijf personen. Dat komt neer op £ 79 per nacht voor een gezin van vijf of slechts £ 15,80 per persoon, per nacht.

Het landgoed is al begonnen met het accepteren van boekingen voor volgend jaar. Budgettarieven zijn gebaseerd op een verblijf van een week tussen 7 januari en 31 maart.

De koningin en andere leden van de koninklijke familie – waaronder prins William, Kate Middleton en hun kinderen – brengen naar verluidt de laatste weken van de zomer op vakantie door op Balmoral Estate. Geen van de huisjes is beschikbaar voor bezoekers wanneer Hare Majesteit in residentie is vanwege veiligheidsredenen.

Er waren twee huisjes beschikbaar voor de knockdown-prijs van £ 555, een prijs gebaseerd op twee van de vijf huurders die op slaapbanken sliepen

De Colt Cottages zijn echter nog beperkt beschikbaar en de goedkoopste prijs is £ 750.

Op de website van Balmoral staat: ‘Colt Cottages bevinden zich in de nabijheid van het kasteel, in de buurt van het landgoed en de stallen.

‘De toegang is via de openbare weg naar Balmoral en daarna via de particuliere Estate-weg.

‘Boekingen bij Colt Cottage lopen van zaterdag tot zaterdag en de huisjes zijn het hele jaar door beschikbaar, met uitzondering van enkele weken tijdens The Royal Visit.

‘Er zijn twee huisjes, die geschakeld zijn. Ze kunnen afzonderlijk worden bewoond of indien nodig kunnen ze samen worden gebruikt door één grote familie.

‘Elk huisje bestaat uit een woonkamer met eethoek en slaapbank voor twee personen, keuken – elektrisch fornuis, magnetron, koelkast met vriesvak, vaatwasser en wasmachine.

‘Tweepersoons slaapkamer, eenpersoons slaapkamer, badkamer met douche en toilet.

‘De huisjes zijn aangesloten op het elektriciteitsnet met nachtverwarmers voor ruimteverwarming.

‘Er is een televisie en dvd-speler in de woonkamer. Helaas is er geen telefoon in het pand, maar er is wel wifi-ontvangst.’

De vakantiehuizen hebben een beoordeling van drie sterren van het Scottish Tourist Board.

Elk huisje bestaat uit een woonkamer met eethoek en een slaapbank voor twee personen. Een woonkamer in een van de Colt Cottages is hierboven afgebeeld

Boekingen bij Colt Cottage lopen van zaterdag tot zaterdag en de huisjes zijn het hele jaar door beschikbaar, met uitzondering van enkele weken tijdens The Royal Visit. Een interieurfoto van het huisje laat zien dat de keuken is uitgerust met een elektrisch fornuis, magnetron, koelkast met vriesvak, vaatwasser en wasmachine

Er zijn twee huisjes, die geschakeld zijn. Ze kunnen afzonderlijk worden bewoond of indien nodig kunnen ze samen worden gebruikt door één grote familie. Een badkamer in een van de huisjes is hierboven afgebeeld

Sommige huisjes zijn echter verhuurd voor maximaal £ 1.620 per week. De duurste is Rhebreck Lodge (foto) – met een waardering van vier sterren – voor zes personen en die prijs is tijdens de feestdagen

De kosten variëren echter afhankelijk van de grootte van de zelfstandige huisjes en de tijd van het jaar.

De website vervolgt: ‘Rhebreck Lodge ligt op een rustige locatie in Easter Balmoral en biedt een prachtig uitzicht over de vallei richting Crathie Church en ook over de golfbaan.

‘De toegang is via de openbare weg naar Balmoral en daarna via de particuliere Estate-weg.

‘Boekingen bij Rhebreck Lodge lopen van zondag tot zondag en het huisje is het hele jaar beschikbaar, met uitzondering van de weken tijdens The Royal Visit.

‘Rhebreck Lodge is een vrijstaande woning, die comfortabel zes personen kan slapen en bestaat uit een woonkamer met houtkachel, eetkamer, eetkamer Keuken – elektrisch fornuis, magnetron, koelkast met vriesvak en vaatwasser.

‘Bijkeuken – wasmachine – twee tweepersoonskamers, slaapkamer met twee eenpersoonsbedden met dagbed, doucheruimte, badkamer met aparte douche.

‘Het pand is aangesloten op het elektriciteitsnet en wordt verwarmd door centrale verwarming op olie, samen met een houtkachel in de woonkamer.

‘Brandstof voor het vuur wordt geleverd door de Estate. Er is een televisie, dvd-speler en Freesat in de woonkamer. WiFi-ontvangst is ook beschikbaar.’

Rhebreck Lodge is een vrijstaande woning, die comfortabel zes personen kan slapen en bestaat uit een woonkamer met houtkachel, eetkamer en eetkeuken. Een slaapkamer in Rhebreck Lodge is hierboven weergegeven

Rhebreck Lodge heeft een bijkeuken, wasmachine, twee tweepersoonsslaapkamers, tweepersoonsslaapkamer met dagbed, doucheruimte en badkamer met aparte douche

Brandstof voor het vuur wordt geleverd door het landgoed. Er is een televisie, dvd-speler en Freesat in de woonkamer. WiFi-ontvangst is ook beschikbaar. Het knusse in de Rhebreck Lodge is hierboven afgebeeld

Het landgoed beslaat ongeveer 50.000 hectare en is omgeven door prachtige bergen, rivieren, meren en tuinen. Het beschikt over verschillende gebouwen, waaronder het 7.242 vierkante meter grote kasteel en de acht vakantiehuizen. Rhebreck Lodge beschikt over een eetkeuken, zoals hierboven afgebeeld

Balmoral Castle and Estate ligt in Aberdeenshire, Schotland. Het pand is in het bezit van de koninklijke familie sinds het in 1852 voor het eerst werd gekocht voor koningin Victoria door prins Albert, nadat het in 1848 voor het eerst was verhuurd.

Na de dood van koningin Victoria in 1901 ging het landgoed over naar koning Edward VIII en van hem naar elk van zijn opvolgers, waaronder koningin Elizabeth II.

Het landgoed beslaat ongeveer 50.000 hectare en is omgeven door prachtige bergen, rivieren, meren en tuinen. Het beschikt over verschillende gebouwen, waaronder het 7.242 vierkante meter grote kasteel en de acht vakantiehuizen.

Het huis heeft een waarde van £ 60,3 miljoen, volgens Wales Online, en is geliefd bij Hare Majesteit. Zij en de Prins van Wales zouden een ‘nauwe persoonlijke interesse’ hebben gehad in het runnen en verbeteren van het Schotse huis.

Het is ook een van de weinige Britse koninklijke residenties waar vakantiegangers kunnen verblijven. De Colt Cottages, Connacht Cottage, Karim Cottage, Knocks Cottage, Rhebreck Lodge en Strath A’an Cottage zijn het hele jaar door beschikbaar.

Maar nu de Britten het zwaar hebben met torenhoge inflatie veroorzaakt door de stijgende energiekosten, kunnen bezoekers het huis tegen ongelooflijke prijzen bezoeken.

‘Nu we het einde van de zomer van 2022 naderen, ben je misschien al aan het plannen voor 2023’, zei een woordvoerder van Balmoral Castle and Estate.

‘Na een zeer druk open seizoen, met een aantal prachtige platina jubileumvieringen, zijn ook wij begonnen met plannen voor 2023 bij Balmoral.

‘Boek nu om teleurstelling te voorkomen en kom bij ons voor een ontspannen vakantie in een van onze ruime en goed uitgeruste Balmoral-vakantiehuisjes.’