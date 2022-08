The Married At First Sight weddings are underway! Busty blonde bombshell bride Melinda Willis weds

Melinda Willis zal een doorbraakster worden in het volgende seizoen van Married At First Sight Australia.

En zaterdag was de blonde bom bezig met het filmen van haar trouwdag in Sydney.

De schoonheid uit Brisbane stond versteld in een witte jurk die zich aan haar slanke rondingen vastklampte.

De jurk had een zacht fonkelend detail en smalle bandjes, evenals wat rimpelingen rond de taille.

Melinda hield de trein in haar hand terwijl ze de trap afdaalde op weg naar haar trouwlocatie.

Ze had ook een groot boeket in haar andere hand, met crèmekleurige rozen en inheems gebladerte.

Gekruiste lintdetails voegden wat interesse toe aan de achterkant van de jurk

De jurk liet de grote buste van de knaller zien en liet haar ongelooflijke figuur zien.

Ze voegde een paar torenhoge hakken toe, afgewerkt in een witte satijnen bruidsstof en een ketting met diamanten die op haar sleutelbeen zat.

De blondine droeg haar blonde lokken in zachte golven rond haar gezicht en koos voor een glamoureuze make-uplook.

Melinda koos voor een roze lip in een hoogglans finish, rokerige oogschaduw en zachtroze blush.

Ze werd geflankeerd door bruidsmeisjes die haar verzorgden terwijl ze bezig was met haar haar en make-up.

Gasten werden gezien op weg naar de bruiloft, terwijl verschillende mannen nette smokings droegen.

De afgelopen weken zijn de opnames voor het seizoen 2023 van Married At First Sight gestart.

Stewardess die schoonheidsspecialiste is geworden, Melinda, zal een van de vele vrouwen zijn die op zoek zijn naar liefde in de show.

De rondborstige blonde bom werd de afgelopen maand ook gespot tijdens het filmen van andere scènes in Sydney.

Haar Instagram-account heeft meer dan 150.000 volgers, waaronder voormalige castleden KC Osborne, Jules Robinson, Joshua Pihlak en Jason Engler.

Melinda was een van de 10 bruiden die werden gezien toen ze arriveerden op het vrijgezellenfeest dat werd gefilmd op een landgoed van $ 15 miljoen in het Centennial Park van Sydney, genaamd The Crossways.

Bronnen dicht bij de aanstaande bruid vertellen aan Daily Mail Australia dat ze al jaren heeft besproken dat ze zich wil aanmelden voor het experiment, dus eindelijk gecast worden zou ‘een droom zijn die uitkomt’.

De komende serie zal een hele reeks schoonheden bevatten, waaronder zeven prachtige blondines en twee brunettes.

Bij binnenkomst in het landgoed van een miljoen dollar, zagen ze zichzelf aan elkaar voorstellen voordat ze naar de bar gingen en hun eigen drankje serveerden.

Experts Mel Schilling en Alessandra Rampolla begroetten vervolgens de dames.

De cast verzorgde de catering tot in de vroege uurtjes.

Het komende tiende seizoen van Married At First Sight zal een aantal van de populairste castleden tot nu toe bevatten.

In het nieuwe seizoen van MAFS zien we de terugkeer van de Puerto Ricaanse seksuoloog Alessandra Rampolla, evenals ervaren relatie-experts John Aiken en Mel Schilling.

Daily Mail Australia begrijpt dat het komende seizoen de terugkeer van overzeese reizen zal zijn.

Married At First Sight wordt geproduceerd door Endemol Shine Australia en de opnames voor het nieuwe seizoen zijn al begonnen.

Het nieuwe seizoen van Married At First Sight keert begin 2023 terug naar Channel Nine.