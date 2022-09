The King and Queen of selfies! Prince Harry and Meghan Markle pose for snaps in Düsseldorf

Prins Harry en Meghan Markle straalden van vreugde toen ze gisteren poseerden voor selfies met Duitse fans tijdens een miniwandeling op hun koninklijk-niet-koninklijke tour in Düsseldorf.

Honderden koninklijke fans stonden meer dan twee uur in de verstikkende hitte in de hoop een selfie te maken met de hertog, 37 en hertogin van Sussex, 41, tijdens het Invictus Games 2023 One Year To Go-evenement op dinsdag.

Terwijl het paar een vliegend bezoek bracht aan Düsseldorf, werden ze uitgenodigd om een ​​officieel boek te tekenen en te genieten van een boottocht langs de Rijn, met blokkades langs de wegen van de stad.

Het evenement had veel van de kenmerken van een koninklijk bezoek, ondanks het feit dat het paar door de Duitse politie als privéburgers werd beschouwd in plaats van als koninklijken – inclusief het ontmoeten van de menigte buiten, van wie sommigen met de Britse vlag zwaaiden.

Een aantal fans deelden vervolgens een groot aantal selfies op Instagram en Twitter, en velen straalden wijd en zijd naast het koninklijk paar.

Een persoon deelde zijn foto en schreef: ‘Meghan heeft het beste selfie-gezicht!’

Gisteren verscheen de hertog van Sussex op het podium in de Merkur-Spiel-arena als onderdeel van een evenement ter gelegenheid van de voorbereidingen voor de Invictus Games van 2023.

Het door de prins gestichte evenement in Paralympische stijl voor militairen zal volgend jaar in de stad worden gehouden, en de koninklijke familie vertelde een menigte journalisten dat hij ‘buiten de indruk’ was van wat hij tot nu toe had gezien, nadat hij was ontmoet door honderden aanbiddende fans.

Toen hij en zijn vrouw Meghan het evenement verlieten, poseerden ze voor een groepsfoto met degenen die hadden deelgenomen aan de persconferentie.

Eerder op de dag charmeerde de hertog Düsseldorf door Duits te spreken en hun bier te prijzen voordat Meghan poseerde voor selfies en praatte met menigten in een koninklijke wandeling op de laatste etappe van hun pseudo-koninklijke tournee door het VK en Europa.

Meghan sprak met Maureen en Karl Heinz Kenpen, die meer dan twee uur aan het front hadden gestaan ​​Maureen 83, vertelde Meghan dat ze Engels was en naar Duitsland was verhuisd om te trouwen.

Meghan zei tegen het stel: ‘Dat is een mooi liefdesverhaal.’

De hertogin kreeg ook een ruiker aangeboden door iemand in de menigte, een traditie gezien bij koninklijke bezoeken.

Ondertussen poseerde Harry met dezelfde Duitse koninklijke fan als zijn vrouw, blijkbaar allebei genietend van de late zomerzon

De hertogin poseerde verder voor een selfie met een klein meisje toen ze deelnam aan de miniwandeling in Duitsland

Het paar leek overweldigd door de warmte van de receptie en bracht bijna 15 minuten door met het bedanken van de fans voor hun komst.

De aanbiddende menigte likte elk woord dat het paar sprak op terwijl ze zich een weg baanden langs de lijn.

De ‘pseudo-koninklijke tour’-momenten uit de verlovingen van Sussex De verlovingen van Sussex deze week zijn een ‘pseudo-koninklijke tour’ genoemd, waarbij de belangrijkste momenten van hun reizen meer lijken op die van een bezoek aan de koninklijke familie. Waaronder: Meghan Markle’s openingstoespraak op de One Young World-top op maandag

Wegblokkades bij aankomst in Duitsland vandaag

Een rode loper en fotowandeling bij aankomst in Düsseldorf

Meghan krijgt een ruikertje van de menigte

De ondertekening van het ‘Gouden Boek’, dat wordt ondertekend door alle hoogwaardigheidsbekleders die Düsseldorf bezoeken

Een cruise van een uur langs de Rijn op £ 13 miljoen MS Rhein Galaxie

Harry’s toespraak op de Invictus Games een jaar te gaan evenement

Meghan werd geflankeerd door haar persoonlijke lijfwacht Christopher Sanchez die op een gegeven moment bezorgd leek toen de menigte naar voren stormde en dreigde over de metalen barricades te morsen.

De hertogin leek overweldigd door de ontvangst die ze kreeg en bedankte mensen herhaaldelijk voor het wachten om ze te zien

De meesten leken echte fans toen ze papieren maskers van de koningin en koninklijke regalia droegen terwijl ze probeerden het paar binnen te halen voor een snelle foto en een praatje.

Anderen gaven toe dat ze werden aangetrokken door het circus dat het paar volgt, waarbij een jonge vrouw zei dat ze ze ‘onbeleefd tegen de koninklijke familie’ vond, maar ze wilde zien omdat ze ‘zoals soapsterren’ zijn.

Onder de menigte waren voormalig militair Bob Clark en zijn vrouw Lily die voor de gelegenheid gekleed waren. Clark droeg een hermelijnen gewaad, een kroon en een masker van de koningin die zijn gezicht bedekte.

Zijn vrouw hield een tas vast om het huwelijk van Harry en Meghan te vieren en droeg een jas en hoed van Union Jack.

Het stel reisde vanuit hun huis in Duisburg om hun steun aan de koninklijke familie te betuigen – ook al zijn de in Californië gevestigde Harry en Meghan niet langer werkende leden van de zogenaamde ‘firma’ nadat ze in januari 2020 zijn teruggetreden als senior royals, in een beweging Megxit genoemd.

Bob zei: ‘We zijn allebei grote fans van de koningin en de koninklijke familie. Het zal geweldig zijn om Harry en Meghan te zien.’

Meer dan 500 mensen stonden achter metalen hekken voor de ingang van het gemeentehuis.

Sommigen hadden drie uur voor de geplande aankomst van het stel hun plaats aan het front ingenomen.

De hertogin van Sussex nam selfies met Invictus-atleten tijdens de Invictus Games Dusseldorf 2023 – One Year To Go-evenementen

Koninklijke fans gaan naar sociale media om foto’s te delen van hun ontmoetingen met het koninklijk paar van de afgelopen dagen

Elisa, 24, zei: ‘Ik weet dat ze onbeleefd zijn geweest over de koninklijke familie, maar ik heb zoveel over hen gelezen dat ik ze zelf wilde zien.’

En haar vriendin Melina, 26, zei: ‘Het is een soap geworden, maar ik vind alles over de koningin en de koninklijke familie interessant.’

Critici hebben gezegd dat de lijst met afspraken van de hertog en hertogin deze week ‘van hun kalender had kunnen worden geplukt’ voordat ze de firma verlieten.

Met twee voltooide evenementen, bevat hun schema nog steeds de WellChild Awards op donderdag, een goed doel waarvoor Harry een beschermheer is.

Een menigte verzamelde zich buiten het stadhuis toen de hertog en hertogin verschenen na een persconferentie

Een jonge vrouw nam dinsdag een selfie met Meghan op haar mobiele telefoon buiten het stadhuis van Düsseldorf

Prins Harry was vol vreugde toen hij dinsdag een kleine hond aaide terwijl hij selfies nam met fans buiten het stadhuis van Düsseldorf

Harry straalde veel toen hij dinsdag sprak met een groep jonge vrouwelijke fans buiten het stadhuis van Düsseldorf in Duitsland

De TelegraafDe koninklijke redacteur Hannah Furness heeft betoogd dat hun reis een ‘duidelijk koninklijk gevoel’ heeft.

‘Allen volgen in grote lijnen het patroon van de koningin die goede doelen en goede mensen kiest om te eren met een koninklijk bezoek’, zei ze.

Hun drie korte bezoeken aan de One Young World-top, het Invictus Games-evenement en WellChild Awards omvatten dit patroon.

Meghan kreeg zelfs een stel bloemen cadeau toen ze met fans buiten het stadhuis van Düsseldorf praatte terwijl ze op hun telefoons filmden en om selfies vroegen